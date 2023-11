Rodrigo De Paul sorprendió con un nuevo look y lo compararon con el personaje de una exitosa serie argentina

Rodrigo De Paul mostró su nuevo look y encendió las redes

La selección argentina tiene dos compromisos importantes para seguir encumbrada en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con los choques clásicos ante Uruguay y Brasil y los integrantes de la Scaloneta ya están en Buenos Aires para comenzar con los entrenamientos en el predio de Ezeiza. Uno de los que sorprendió con su nuevo look en su arribo al país fue Rodrigo De Paul, una de las figuras del equipo.

El mediocampista del Atlético de Madrid, fiel a su estilo, grabó un video en el que mostró su nuevo color de pelo y que no tardó en llenarse de comentarios en las redes sociales. El jugador de 29 años se filmó en su auto con una gorra con visera y un colgante de perlas en el que se descubría el platinado en su cabellera. Las imágenes se hicieron virales y los usuarios de X (ex Twitter) no pudieron evitar hacer todo tipo de comentarios.

En medio de las reacciones, a De Paul lo compararon con Diosito, el personaje de la exitosa serie argentina El Marginal que interpretó el actor uruguayo Nicolás Furtado. “Es igual”, “Es el calco”, “Es Dio-Paul”, comenzaron a responder los usuarios con las imágenes del personaje carcelario. Otros también indicaron que el jugador de Racing tenía un parecido a David Beckham por su pelo y rasgos faciales.

De Paul ya había mostrado su platinado en el duelo que el conjunto que dirige Diego Simeone derrotó 3-1 al Villarreal por la fecha 13 de La Liga de España. El argentino fue titular y luego le dejó su lugar en el campo de juego a Ángel Correa. “3 más. Seguimos”, escribió el Motorcito en su cuenta de Instagram antes de su vuelo rumbo a Ezeiza para sumarse a la Selección.

Rodrigo De Paul y su nuevo look que desató una ola de comentarios (Instagram)

De Paul fue uno de los jugadores que arribó este lunes a la Argentina junto a su compañero de equipo Nahuel Molina y a Exequiel Palacios. Los tres viajaron en el mismo vuelo y, tras llegar a Ezeiza, se subieron a la camioneta de la AFA para dirigirse al predio Lionel Andrés Messi. La Selección jugará el jueves 16 de noviembre a las 21 en La Bombonera frente a Uruguay, con Marcelo Bielsa como DT. El martes 21 será el turno de visitar a Brasil en el Maracaná por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas.

