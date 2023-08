Mauro Zárate vuelve a jugar al fútbol tras una grave lesión: firmó en un equipo sudamericano

En Danubio ya le dieron la bienvenida a Mauro Zárate

Luego de un parate de seis meses por una grave lesión, Mauro Zárate volverá a jugar al fútbol en un club sudamericano. Danubio de Uruguay, que finalmente concretó su incorporación pese a que en los últimos días se mencionó que podía caerse por su estado físico, le dio la bienvenida al delantero de 36 años a través de las redes sociales. “Si yo digo 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨, ustedes dicen 𝐙𝐚́𝐫𝐚𝐭𝐞. ¡Bienvenido a 𝑳𝒂 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅!”, fue el mensaje con su imagen.

Te puede interesar: Carlos Tevez habló del polémico penal que le dio su primer triunfo en Independiente: “Todo se magnifica por mi nombre”

La llegada de MZ19 se dio justo después de la salida del entrenador Esteban Conde (ex arquero de Atlético Rafaela) y la confimación de Mario Saralegui como nuevo DT. Además, el emblemático ex enganche de Racing de Avellaneda, Rubén Paz, será ayudante de campo del plantel profesional. La Franja cayó en sus primeras dos presentaciones por el Clausura uruguayo: 1-0 con City Torque, en condición de local, y 1-0 con Liverpool, de visitante.

Zárate sufrió una dura lesión en su tercer partido con la camiseta del Cosenza Calcio, equipo que milita en la Serie B de Italia, en febrero pasado. El atacante de dilatada carrera debió ser retirado en camilla en el minuto 56 del encuentro ante el FC Südtirol luego de torcerse la rodilla izquierda al intentar sacarle el balón a un rival desde atrás. El diagnóstico para el jugador que llegó al club del Sur de Italia en condición de libre desde Platense fue uno de los peores para un futbolista: rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Una de las últimas imágenes de Mauro Zárate durante su rehabilitación en Italia

“Desafortunadamente, los exámenes encontraron una lesión de ligamento, me haré una cirugía en los próximos días para empezar la recuperación. No se imaginan lo mucho que lamento no poder ayudar a Cosenza en los próximos partidos importantes. Realmente quería contribuir a este desafío con la camiseta roja y azul. Por eso accedí a venir, pero ahora apoyaré al equipo desde fuera. Confío en mí mismo porque sé que los chicos darán todo por alcanzar el objetivo. Gracias a todos por el apoyo y a la sociedad por el cariño y la cercanía. Nos vemos pronto. Vamos Lobos”, había publicado MZ en su cuenta de Instagram. Y pese a que desde la entidad calabresa le propusieron renovar su contrato en señal de agradecimiento y como estímulo para su retorno a las canchas, el argentino optó por volver a su continente de origen.

Te puede interesar: Tiene 19 años, admira a Neymar y se repuso de “un pecado de juventud” para dejar su huella en Racing: la apuesta de Gago para lastimar a Boca

El arribo se produce en un momento álgido para el fútbol uruguayo: la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales podría iniciar una huelga tras no lograr un acuerdo para reformar el estatuto del jugador profesional. Hoy el sindicato mantendrá una asamblea general extraordinaria que en el segundo de los cinco puntos del orden del día tratará el tema del estatuto, sus modificaciones y la posible adopción de medidas. La misma se llevará a cabo en el Club Atlético Bohemios desde las 18 horas.

Este será el 15° club en su carrera, teniendo en cuenta que se formó en las inferiores de Vélez, donde debutó como profesional, y pasó por Al-Sadd de Qatar, Birmingham, West Ham, Queens Park Rangers, Watford (Inglaterra), Lazio, Inter y Fiorentina (Italia), Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos), América Mineiro, Juventude (Brasil), Boca Juniors y Platense.

Te puede interesar: Doble carambola: así fue el gol del ex Boca Luciano Acosta que abrió el marcador para el FC Cincinnati ante el Inter Miami de Messi

Seguir leyendo: