Hutíes atacaron tres buques, un destructor estadounidense y dos barcos cisterna en el mar Rojo

27/01/2024 27 de enero de 2024, Golfo de Adén, Yemen: El buque Marlin Luanda se incendió en el Golfo de Adén después de que, según informes, fue alcanzado por un misil antibuque disparado desde una zona controlada por los hutíes en Yemen. POLÍTICA Europa Press/Contacto/Marina de la India

Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen reivindicaron este domingo el ataque contra tres buques, un destructor estadounidense y dos barcos cisterna, que navegaban en los mares Rojo y Arábigo como parte de sus operaciones contra Israel por la guerra en la Franja de Gaza.

El portavoz militar de los hutíes, Yehya Sarea, detalló en un comunicado que las fuerzas navales rebeldes llevaron a cabo dos de estas tres operaciones militares en el mar Rojo. El primer ataque fue con varios misiles balísticos que lanzaron contra el destructor estadounidense, mientras que el segundo fue contra el barco Captain Paris, un buque cisterna que navegaba bajo bandera maltesa y violó la prohibición hutí de atracar en “puertos de la Palestina ocupada”.

“La Fuerza Aérea (hutí) llevó a cabo una tercera operación militar contra el barco Happy Condor en el mar Arábigo, utilizando varios drones”, apuntó Sarea, quien detalló que el ataque contra este otro buque cisterna con bandera danesa se produjo también porque la empresa propietaria hizo caso omiso a la prohibición hutí de atracar en puertos israelíes.

Según el portavoz militar, las tres operaciones lograron exitosamente sus objetivos, si bien no aportó más detalles sobre los ataques o el estado de los barcos, y reiteró que los hutíes mantendrán sus acciones en apoyo a Palestina.

Los hutíes, que controlan las zonas más pobladas de Yemen, lanzaron ataques contra territorio de Israel y contra buques a los que achacan algún tipo de relación con el país a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamas.

Asimismo, atacaron buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentaron en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en el mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico.

Los hutíes han reivindicado desde mediados de noviembre pasado decenas de ataques contra la navegación en los mares Rojo y Arábigo en respuesta a la guerra israelí en Gaza al tiempo que Estados Unidos y el Reino Unido han intensificado también sus bombardeos contra posiciones hutíes para proteger la navegación en el mar Rojo.

Ataque contra los hutíes

El ejército de Estados Unidos lanzó una oleada de ataques contra emplazamientos de radares operados por los rebeldes de Yemen por sus asaltos a la navegación en el crucial corredor del mar Rojo, dijeron las autoridades el sábado, luego de la desaparición de un marino mercante tras un operativo hutí previo contra un buque.

Las fuerzas estadounidenses destruyeron siete radares dentro del territorio controlado por los hutíes, según explicó el Comando Central del ejército, que no ofreció más detalles sobre el operativo no respondió de inmediato a las preguntas de The Associated Press.

“Estos radares permiten a los hutíes apuntar a embarcaciones y poner en peligro la navegación comercial”, explicó el Comando Central en su comunicado.

Estados Unidos también destruyó dos barcos no tripulados con bombas en el mar Rojo, además de un drone lanzado por los hutíes sobre la vía marítima, agregó.

Por otra parte, el Comando Central dijo que un marino del granelero Tutor, de propiedad griega y con bandera de Liberia, seguía desaparecido tras el ataque del miércoles en el que los hutíes alcanzaron el mercante con un barco no tripulado con explosivos.

“La tripulación abandonó el barco y fue rescatada por el USS Philippine Sea y fuerzas aliadas”, explicó el Comando Central. El “Tutor sigue en el mar Rojo y está haciendo aguas lentamente”.

Desde noviembre, los hutíes han lanzado más de 50 ataques contra la navegación, mataron a tres marineros, incautaron una embarcación y hundieron otra, según la Administración Marítima de Estados Unidos. Una de las operaciones de la campaña de ataques aéreos encabezada por las fuerzas estadounidenses dejó al menos 16 muertos y 42 heridos el 30 de mayo, de acuerdo con los rebeldes.

(Con información de Europa Press y EFE)