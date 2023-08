El argentino que enfrentará a Los Pumas en el duelo con el seleccionado español pensando en el Mundial: “No es un partido más”

Bautista Güemes, argentino que juega para el seleccionado de España de rugby

Es un “viejo conocido” del rugby de la URBA. Hoy con sus 33 años y casi diez temporadas jugando en Europa entre Francia y España, en donde se desarrolló los últimos seis años, fue citado una vez más para ser parte de este equipo de la selección española -Los Leones- que quedó afuera del Mundial a pesar de haber realizado los méritos suficientes para poder estar. Hoy afincado en la península ibérica y con su madurez a flor de piel, mira el presente con templanza y analiza el rugby como su vida personal con simpleza y de forma directa.

Ganador del Top 12 de la URBA en el 2013 y finalista del torneo del 2014, cuando CUBA además resultó campeón del Nacional de Clubes, Bautista Güemes sintió que era su oportunidad y decidió no desaprovecharla. Así emigró como tantos otros al rugby francés, su destino en 2015. Allí lo esperaba su nuevo club, el Agen, en donde estuvo hasta el 2016. Un paso posterior por el Vannes hasta el cierre del 2017 lo tuvo como protagonista; pero luego llegó el pase al rugby español y allí, en el Barcelona, todo cambió para el apertura que se puso la 10 al igual que Messi para romperla en España.

Hoy, la vida de Bautista Güemes está en todo su esplendor, padre de dos hijos (Benicio de 5 años e Hilario de 2), junto a su esposa María disfruta de esa hermosa familia que conformaron y de este presente ovalado que lo tiene con la cabeza puesta en la selección española, el gran desafío ante Los Pumas y su nueva aventura con un nuevo club –Les Abelles– en su carrera profesional.

Mientras tanto Güemes espera en Guadalajara concentrado para el partido ante Los Pumas, el equipo argentino que el próximo sábado, en el caluroso verano español, tendrá su último encuentro de preparación amistoso antes del debut con Inglaterra en el Mundial de Francia. Es uno de los diez argentinos que juega en el seleccionado español

Bautista Güemes con la camiseta de Los Leones

-¿Qué balance hacés de tu paso por el rugby español?

-Estoy contento con mis seis temporadas en el Barcelona y con todo lo que pudimos hacer en el club y en la selección, pero es frustrante ver a los Leones afuera del mundial, después del sacrificio realizado en la cancha y mucho más al no poder estar por cuestiones ajenas a lo deportivo (fue descalificada del Mundial 2023 después de que se descubriera que el jugador internacional Gavin van den Berg había participado con un pasaporte falso).

-Dejás el Barcelona y cambiarás de club en la temporada que viene, ¿a qué se debe?

-Es entrar en un proyecto nuevo. Tengo más tranquilidad desde el lado familiar y quiero disfrutar también de eso. En Barcelona se portaron muy bien conmigo, el grupo era increíble y los resultados se fueron dando tal lo esperado, aunque quizás en las dos últimas temporadas pudimos haber llegado un poco más alto. Ahora jugaré para Les Abelles RC (abeja, en valenciano), y recién estamos empezando la pretemporada, el grupo también es muy bueno y hay, como en el Barcelona, jugadores argentinos en el plantel.

-Son muchos los argentinos desparramados por los clubes de toda Europa, pero ¿en España e Italia son muchos más, no?

-FIjate, tengo doce compañeros de toda la Argentina. Hay de Rosario, Buenos Aires, Salta, Córdoba y Tucumán; es un buen grupo y hay un lindo proyecto para realizar. Trataremos de poder mejorar los resultados de los últimos años y afianzar la identidad del grupo.

-¿Se cumplió entonces una etapa en el Barcelona ?

-El objetivo era crear una identidad de club que se fue generando y se consiguió a lo largo de estos últimos años. Muchos jugadores estuvimos juntos durante cinco temporadas marcando el camino y ahora los de la casa tomarán la posta. Nos fuimos muchos argentinos.

Bautista Güemes con sus dos hijos (Benicio de 5 años e Hilario de 2), junto a su esposa María

-¿Y qué buscas en Les Abelles RC ?

-En el Abelles el grupo está formado entre los argentinos y los jugadores locales, buscaremos darle mayor identidad y aportar con la experiencia para ayudar a cumplir los objetivos que se propongan. Luchar más arriba será la meta, porque Les Abelles estuvo en la mitad de tabla para abajo en el último torneo, y desde ahora buscará ser más ambicioso con los resultados y escalar en la tabla.

-¿Y cómo lo tomó la familia?

-Estamos muy bien con María, mi señora, y mis dos hijos que nacieron en Barcelona. Benicio ya tiene cinco años. Es fanático del rugb,y a tal punto que ya juega en Valladolid y ahora va a jugar en Abelles. Y seguramente pasará lo mismo dentro de poco con Hilario, que recién tiene 2 años. La verdad estamos muy contentos todos.

-¿Qué hay de distinto para el jugador en Europa que últimamente emigraron tantos argentinos?

-Puedo responder en lo personal. Para mí fue una oportunidad única pasar a el rugby de Francia y luego al de España. Acá comparado con la Argentina, y más allá de lo económico, los clubes buscan que tengas y transmitas una identidad y pertenencia. Ahí es donde creo que tenemos una ventaja importante.

-¿Y cómo fue tu llegada a la selección de Los Leones?

-Llegó casi de sorpresa, entiendo que por mi buen momento. La tomé con mucha responsabilidad. Siempre alterné en la selección y jugué de titular y suplente en mi puesto de apertura, pero también lo hice de centro. Ahora en España hay un cambio generacional y llamarán a los más chicos. Habrá que buscar darles rodaje para apuntarle a la clasificación de Australia 2027. La experiencia nuestra sirvió para ayudar y que puedan crecer. Ojalá lo logremos.

-Te noto triste, con bronca por no poder jugar el Mundial…

-La verdad es que fue frustrante no haber podido clasificar. Dejamos muchas cosas por lograr ese objetivo, nos sacrificamos, dejamos de estar tiempo con nuestras familias y demás cosas que no valen la pena recordar. Lo que más bronca me da es que conseguimos lo que buscábamos y el hecho de no poder estar nos afectó mucho, pero mucho. Fue todo muy triste porque merecíamos estar ahí, nadie nos regaló nada para llegar y se nos fue.

Pasamos al partido que se viene, el del sábado. Enfrente España tendrá nada menos que a Los Pumas, el equipo de Cheika que jugará su último partido de preparación antes del debut frente a Inglaterra.

Bautista Güemes con la camiseta de Barcelona

Y por más que los resultados indican que Los Pumas no deberían tener problemas para superar a Los Leones, los partidos siempre se dirimen en la cancha y hay que jugarlos.

-¿Qué expectativas tenés para enfrentar a Los Pumas?

-Las expectativas son altas. Vamos a enfrentarnos con uno de los mejores seleccionados del mundo, queremos competir y aprovechar las oportunidades que sabemos que serán pocas y trataremos de sacarle el máximo provecho.

-¿Lo tomás como un partido más?

-Para nada, es un lindo partido para todos, es el centenario de la federación española y habrá que disfrutarlo; pero al mismo tiempo trataremos de ser un duro escollo para Los Pumas.

-Vimos que incluso convocaron a dos jugadores que estaban en Francia para reforzar aún más el equipo con el tucumano Ovejero, y que concentraron dos semanas para preparar el partido

-Así es, se agregaron dos jugadores que no habían podido estar en el inicio de la concentración por jugar en sus equipos, en Francia. El tucumano Santiago Ovejero y el francés Lucas Guillaume. Nos preparamos con todo la primera semana de entrenamiento en Guadalajara, en donde metimos mucho físico, ya que habíamos terminado la temporada y ahora esta semana empezamos con rugby sin dejar lo físico. Esta segunda semana ya más enfocados en el partido.

-Se puede dar que tengas a Tute Moroni enfrente...

-Para mi Tute fue uno de los mejores jugadores del club y tenerlo enfrente será divertido y hay que aprovecharlo más allá del partido ya que hace mucho que no lo veo.

-¿Qué esperás que puedan hacer con Los Leones?

-Espero que sea un partido cerrado. Intentaremos competir al máximo nivel y buscaremos estar a tiro en el resultado y que el match se defina a último momento

-¿Volverías en unos años para jugar allá antes de tu retiro?

-Los sigo siempre y espero volver, la verdad es que si pudiera me gustaría terminar mi carrera en CUBA.

Bautista Güemes, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster en Dirección y Gestión del Deporte, uno de los tantos argentinos que emigró gracias al rugby y triunfa en Europa.

