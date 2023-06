La nueva posición de Barco, la expulsión de Bruno Valdez y los refuerzos para la Copa: 7 frases de Almirón tras la goleada de Boca

Boca Juniors goleó a Monagas por 4 a 0 y avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de su zona. La jornada en La Bombonera arrancó cuesta arriba, porque el equipo sufrió la expulsión de Bruno Valdez, por doble amonestación a la media hora de juego, y porque en los primeros seis no le sancionaron a favor dos claros penales. Pese a ello, antes de irse al descanso pudo romper con el marcador mediante un gol de Marcelo Weigandt.

Al inicio del complemento, el panameño Abdiel Arroyo se fue expulsado y equilibró las acciones. A partir de entonces, fue un gran monólogo del Xeneize, que se floreó con un golazo de Valentín Barco y un doblete de Luis Vázquez, que rompió la sequía de 27 encuentros sin convertir. Jorge Almirón destacó la actuación de sus dirigidos, que pudieron recuperarse de la última y dura goleada por 4-0 ante Godoy Cruz en Mendoza por la Liga Profesional.

“Estoy conforme por los jugadores. Quedaron con un hombre menos, se acomodaron, hicimos el gol y seguimos presionando. Hicieron un esfuerzo enorme, estoy conforme porque dejaron todo”, fue el primer análisis del entrenador. “En el segundo tiempo facilitaron las cosas porque hubo más espacios y lo pudimos aprovechar bien. Pudo ser un resultado más abultado. Todos los partidos son difíciles, hoy lo hizo bien el equipo y marcó las diferencias en la cancha”.

Sobre la gran actuación de Valentín Barco, quien anotó un gol y jugó en una posición inédita como extremo izquierdo, destacó: “Aprovechó muy bien los espacios con Fabra, que ataca muy bien. No tenemos extremos, tenemos varios lastimados, Villa no está y ellos lo pudieron hacer. Ahora pienso en el partido que sigue, contento por lo de hoy, por pasar a la siguiente fase y porque los jugadores dejaron todo en la cancha. Ahora a descansar y prepararse para el domingo ante Sarmiento”.

“Hay jugadores que van levantando su nivel y llevan el equipo adelante, como el caso de Cristian (Medina) que hizo un gran esfuerzo para defender y atacar. Está pasando un buen momento, es importante que vayan creciendo y afianzándose en el sector, van en alza”, valoró el DT sobre el mediocampista de 21 años. También elogió a Luis Vázquez, que anotó dos goles: “Tuvimos varias llegadas y él tuvo varias, por suerte metió dos. A veces no las metes y te vas cabizbajo porque los delanteros viven del gol. Muy importante para él y para el equipo”.

En materia de refuerzos, sobre todo para encarar los octavos de final de la Copa Libertadores, Almirón no ahondó en detalles. “Estuvimos hablando, pero lo único que pienso ahora es en el domingo. Para el otro semestre falta mucho todavía. Nos juntaremos mañana o pasado y se hablará de eso, pero nos dolió mucho la derrota pasada y hoy había que ganar. Ahora queda concentrarse y preparase para el domingo, la gente que está involucrada y toma decisiones, seguramente nos juntaremos”.

Por último, se refirió a la insólita expulsión de Bruno Valdez a la media hora de juego por doble amarilla. “Bruno es un jugador con mucha experiencia, no hace falta que le diga nada. Protestó una falta, el árbitro no se dio cuenta que tenía amarilla, le sacó y lamentablemente nos quedamos con uno menos. No hace falta llamarle la atención, es un tipo muy responsable. El arbitro no sé si exageró o no, servirá de experiencia. No es fácil jugar con uno menos y en un futuro esto puede ser decisivo”.

