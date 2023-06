Preocupación en la previa del US Open de golf por los “sonidos extraños” que se oyen desde la ex Mansión Playboy

La ex Mansión Playboy fue vendida en 2016 a cambio de USD 100 millones

El US Open regresa a Los Ángeles por primera vez en 75 años. El elegido ha sido el Campo Norte de Los Ángeles Country Club y por estas horas se ha conocido una curiosidad del exclusivo club de Beverly Hills que recibirá a los mejores golfistas del mundo.

Te puede interesar: “Éste es un día histórico para el golf”: los circuitos PGA Tour y LIV anunciaron su unificación

Es que se les ha informado a los deportistas que posiblemente escuchen algunos sonidos extraños durante la competencia y que no deben preocuparse por ellos. Esto fue publicado por el diario Australian Golf Digest, especialista en la materia, que en su artículo indica que habrá que acostumbrarse a oír “chirridos” en algunas partes del court.

Esto se debe a que la sede, que ha sido centro de un torneo amateur de partidos de la Walker Cup 2017, se encuentra a metros de la ex Mansión Playboy. El patio trasero de este edificio es lindero del campo y, si bien en principio esto no podría tratarse más que de una simple curiosidad, al parecer podría ser un inconveniente para el US Open.

Te puede interesar: “MESSIng around”, el verbo que se volvió un desafío viral en los Estados Unidos tras la llegada de Leo a Inter Miami

En 2016, la propiedad que perteneció al fallecido Hugh Hefner, fundador de la famosa revista Playboy, fue adquirida a cambio de USD 100 millones por un vecino de la zona, Daren Metropoulos, quien se mudó luego de la muerte del empresario, en septiembre de 2017.

El nuevo propietario ha realizado algunas modificaciones en el edificio, principalmente al unirlo a su hogar para ampliar el terreno. Ahora, utiliza la ex Mansión Playboy como centro de actividades corporativas y además ha montado un zoológico propio en el que hay especies de monos, cacatúas, pavos reales, entre otros tipo de animales. Es por eso que los gritos de estos animales podrían perturbar a los golfistas durante el US Open.

Te puede interesar: La sorprendente sentencia de un jugador del club tras el desembarco del argentino en la MLS: “Inter Miami no está listo para la llegada de Lionel Messi”

“Se pueden escuchar chillidos, rugidos y gemidos”, explica el portal australiano, advirtiendo que esto podría generar problemas para los golfistas que buscan coronarse. Es así que en esta edición los deportistas deberán estar muy concentrados para no ser perturbados por el público ni por los animales. Sin dudas una curiosidad de esta edición.

El patio trasero de la propiedad está pegado al campo de golf

Más allá de esto, las estrellas que participarán del torneo se han mostrado entusiasmadas con jugar en el corazón de Los Ángeles: “Lo veré por primera vez cuando llegue”, señaló McIlroy Rory, cuatro veces ganador de un major, aunque la inteligencia que ha recibido le hace pensar que el diseño clásico de par 70 podría proporcionar “uno de los mejores US Open que ha habido en mucho tiempo” .

Por su parte, el español Jon Rahm, campeón del Abierto de EE. UU. 2021 que ganó su segundo título importante en el Masters en abril, dijo que está sorprendido de que la Asociación de Golf de EE. UU. pueda exprimir todas las áreas de hospitalidad y visualización necesarias en los refinados límites del lugar. Pero aparte de eso, y de las preocupaciones sobre el notorio tráfico de Los Ángeles, dijo: " En cuanto al campo de golf , el campo de golf es de muy alta calidad”.

Brooks Koepka, ganador de títulos consecutivos del torneo, Scottie Scheffler y Rahm lideran las primeras apuestas en un campo que no contará con el 15 veces campeón de Grand Slam Tiger Woods, quien se está recuperando de la última cirugía e su tobillo derecho dañado por un accidente automovilístico en abril. Obviamente, también estará presente el inglés Matt Fitzpatrick, quien defenderá el título que ganó el año pasado en Brookline.

Seguir leyendo: