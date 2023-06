Alexis Mac Allister será nuevo jugador del Liverpool: todos los detalles de la operación

Alexis sigue de cerca a Mohamed Salah, quien será su compañero de plantel (Foto: Reuters)

Alexis Mac Allister se convertirá en jugador del Liverpool en las próximas horas. A la espera de que la noticia sea oficial, el equipo que dirige Jürguen Klopp sumará a una de las piezas más importantes que tuvo la selección argentina en su conquista del título en el Mundial de Qatar. Tras una histórica temporada en el Brighton & Hove Albion en la que ayudó a las Gaviotas a clasificar a su primera competencia continental, el volante se sumará a una de las potencias de la Premier League.

Te puede interesar: El show del Dibu Martínez en los festejos del Aston Villa: una bandera argentina y el grito que enloqueció a los fanáticos

Así lo confirmó el periodista especializado en el mercado de transferencia en Europa, Fabrizio Romano, uno de los primeros que reveló las intenciones del club inglés de contratar al futbolista que debutó en Argentinos Juniors y tuvo un breve paso por Boca Juniors antes de mudarse al Viejo Continente. Según indicó el gurú de las transferencias, Mac Allister firmará un contrato que lo unirá al equipo de Anfield hasta mediados de 2028. Es decir que será por las próximas cinco temporadas.

Si bien todavía no se hizo oficial, se espera que el volante viaje a Liverpool en las próximas horas para realizar los últimos estudios médicos y así estampar la firma que lo vincule con el club seis veces ganador de la Champions League. Es un hecho que los Reds pagarán la cláusula de rescisión ya que Alexis dio luz verde para que las negociaciones avancen. Lo que es una incógnita es el valor total del fichaje: medios ingleses afirman que se cerrará por menos de 45 millones de libras esterlinas.

Mac Allister catapultó su carrera luego de la gran actuación en la Copa del Mundo y su regular rendimiento en el Brighton (Foto: Reuters)

“No tengo dudas que hoy es la mejor liga para jugar y por eso soy consciente de que me gustaría que mi próximo club sea en la Premier, disfruto mucho de estar ahí y la verdad es que la gente siempre me ha tratado de 10 en el país y eso para mí es muy importante”, explicó el mediocampista hace pocos días sobre la máxima categoría de Inglaterra en charla con Infobae. Finalmente Mac Allister podrá cumplir su objetivo y pasará a conformar la primera plantilla de uno de los integrantes del Big Six.

Te puede interesar: Entrevista con Alexis Mac Allister: los “pequeños detalles” de Messi, su vida “aburrida” y su flamante noviazgo

Uno de los grandes beneficios que va a recibir Alexis es un considerable aumento en su masa salarial: Liverpool está dispuesto a pagarle un valor superior a las 150 mil libras esterlinas por semana (aproximadamente 170 mil euros), un monto tres veces mayor al que percibe actualmente en las Gaviotas. Ante esta situación, Brighton habría puesto su ojo en otro joven argentino para reemplazarlo: Carlos Alcaraz, quien tuvo un muy buen desempeño en Southampton pese al descenso al Championship.

Mac Allister arribará a los Reds con el objetivo de reforzar el mediocampo, zona más débil en cuestión de jerarquía y nombres. Con Mohamed Salah como gran estrella del equipo en ataque, el surgido en Argentinos Juniors compartirá plantel con figuras mundiales como los neerlandeses Virgil van Dijk y Cody Gakpo, el colombiano Luis Díaz, el uruguayo Darwin Núñez y los brasileños Alisson y Fabinho.

Te puede interesar: Luis Díaz regresó a Colombia: así le agradeció a los aficionados del Liverpool

Seguir leyendo: