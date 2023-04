La sentencia de Daniel Bertoni sobre el presente de Independiente: “El descenso está ahí nomás”

Ricardo Daniel Bertoni levantando una réplica de la Copa del Mundo en un homenaje que les hizo Independiente a sus campeones con la Selección (Getty Images South America)

El presente de Independiente es preocupante y viene de sufrir su sexta derrota en la Liga Profesional tras caer 2-1 ante Estudiantes en Avellaneda. Los hinchas reclaman resultados y la nueva dirigencia a cargo de Fabián Doman ya recibió sus primeras críticas de parte del público. Una voz autorizada en el Rojo es Ricardo Daniel Bertoni, múltiple campeón en el club y el ex futbolista dejó fuertes declaraciones y anticipó un futuro sombrío en caso de que no haya cambios radicales.

“Debe haber sido uno de los peores partidos que le he visto jugar en los últimos años. Merecida derrota. Sin intención, sin actitud, sin poder llegar al gol, le llegaban fácil. Hacemos el gol en una pelota que la toca el defensor y enseguida nos hace el gol el mismo defensor cabeceando solo adentro del área. Son situaciones de trabajo”, afirmó en diálogo con Télam Radio.

“Lo vengo diciendo, el miedo mío, el miedo de la gente es el descenso. Está ahí nomás. Si jugamos de esta manera es difícil que podamos ganar. Yo creo que el técnico que venga primero se tiene que adaptar al grupo y el grupo se tiene que adaptar a él. A Independiente no le sobra nada. Pero en el fútbol argentino le pasa lo mismo a muchos equipos, no les sobra nada. En los promedios no estamos mal. Independiente tendrá que luchar por no irse directamente”, agregó.

“Hoy no tiene un plantel de jerarquía. Si jugamos de esta manera es muy difícil que podamos ganar. Hoy a Independiente no le sobra nada y el nuevo técnico deberá adaptarse a los jugadores y ellos a él”, subrayó.

Ricardo Daniel Bertoni y Ricardo Bochini con la Copa Intercontinental que ganaron con Independiente en 1973. Fueron artífices del gol a la Juventus en el Estadio Olímpico de Roma (@daniel_bertoni_oficial)

También criticó a la nueva la dirigencia: “Muchos de esta conducción son los mismos que estuvieron con (Julio) Comparada, (Javier) Cantero y (Hugo) Moyano. No le mientan a la gente. Lo único que hicieron fue aumentar la cuota social. No hicieron un solo cambio”, concluyó Bertoni.

La dirigencia con Doman a la cabeza como presidente llegó a un acuerdo con el uruguayo Pablo Repetto, pero para Bertoni el tema no pasa por los entrenadores sino por el plantel que tengan. “El problema no es Repetto (Pablo), ni con (Pedro, DT interino) Monzón, ni (Leandro) Stillitano (el anterior técnico) sino el material que tenés y a lo que querés jugar”, sentenció.

“Esto viene desde hace tiempo. Independiente trajo gente que no se adapta a trabajar en el fútbol. En lugar de traer pocos jugadores, pero buenos, traen un montón”, aseguró. Y apuntó que las distintas dirigencias no supieron capitalizar la presencia de los ídolos como entrenadores o trabajando en otra función dentro del club: “Nunca supieron aprovechar los ídolos en Independiente, solo llevar el nombre para tranquilizar la plaza. Pasamos Trosero (Enzo), el Bocha (Ricardo Bochini), Burru (Jorge Burruchaga) y yo”.

“Cuando hablo con mis conceptos de pasión, me tratan de tirabombas, pero cada vez que involucionemos, nosotros, los de otra época, seremos más ídolos. Ahora ganamos un partido y llenamos la cancha como si hubiésemos salido campeón”, concluyó.

Bertoni jugó cinco temporadas en Independiente y ganó siete títulos entre 1973 y 1977: tres Copas Libertadores (1973, 1974 y 1975), una Copa Intercontinental (1973), dos Copas Interamericanas (1974 y 1976) y un Campeonato Nacional (1977). Sus buenas actuaciones le valieron la convocatoria a la selección nacional y fue campeón mundial en el torneo jugado en la Argentina en 1978.

