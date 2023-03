Ronaldo está cerca de comprar su tercer club: la “fábrica de talentos” de Portugal con la que desea quedarse

Ronaldo Nazário es el propietario mayoritario de Real Valladolid de España y Cruzeiro de Brasil (Gettyimages)

El 14 de febrero de 2011 será una fecha recordada en la historia del fútbol. Ese día comunicaba su retiro definitivo de las canchas Ronaldo Nazário, quien por entonces era el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Desde ese momento, comenzó una nueva vida en la carrera del devenido empresario, quien es el dueño mayoritario de dos equipos y ya planea su desembarco en el fútbol portugués.

El portal Maisfutebol informó que O Fenómeno quiere realizar una inversión para adquirir el Amora Futebol Clube, elenco que se desempeña en la tercera división y es uno de los candidatos a lograr el ascenso. Esta institución fue fundada el 1 de mayo de 1921, llegó a jugar en la máxima divisional por tres temporadas y la gran apuesta del club pasa por la Academia. En la página oficial, es denominada como la “fábrica de talentos”, donde se entrenan más de 500 jóvenes.

Según la nota firmada por el periodista Bruno Andrade, este movimiento financiero ya está siendo evaluado. Sin embargo, el origen de esta idea es de larga data, ya que desde 2021 planifica su ingreso al mercado luso. En primer lugar, se había focalizado en los Estados Unidos, pero esa posibilidad quedó trunca rápidamente. “Tuve una reunión con el presidente de la MLS y me expuso sus ideas: ‘Puedes ganar todo lo que quieras, pero si no tienes 70 millones de euros para la franquicia, no vas a ninguna parte’. Eso me hizo renunciar al proyecto”, manifestó en una entrevista con el programa de su país Flow Podcast.

“Busqué mucho, en Championship, pero todo salía muy caro. Después me puse a buscar en Portugal y España, donde los precios eran más asequibles”, aseguró el ex jugador del Barcelona, Real Madrid, Inter de Milán y Milan, entre otros equipos. En este sentido, Andrade puntualiza en que las ambiciones del protagonista con respecto a una posible compra en la segunda división inglesa siguen latentes, y hasta no descarta descender un escalón con un equipo de la tercera.

La primera transacción llevada a cabo por el hombre de 46 años fue realizada el 3 de septiembre de 2018 tras adueñarse del 51% de las acciones del Real Valladolid. Las negociaciones comenzaron con el equipo en la segunda categoría, pero finalizaron después de lograr el ascenso a fin de temporada. “Me hice con él por 30 millones de euros, pero había una deuda de 25 millones y solamente tenía dos jugadores, puesto que el resto eran cedidos”, recordó sobre los desafíos que afrontó. Luego de dos campeonatos, la entidad descendió, pero regresó al curso siguiente tras ser subcampeón de la divisional. Actualmente, ostenta el cargo de presidente en la escuadra de la ciudad de Valladolid.

Después de este exitoso antecedente, Ronaldo anunció en diciembre de 2021 la operación por la que tomaba posesión de una participación mayoritaria del Cruzeiro, club que lo cobijó en las inferiores. El trato se cerró en torno a los 400 millones de reales (USD 70 millones) con la ayuda de la banca de inversión brasileña XP y, a pesar de que no hay mención directa hacia él, todo se realizó a través de su empresa Tara Sports. La misma está radicada en Madrid y presta servicios de consultoría y asesoramiento en el ambiente artístico como deportivo.

“Estoy muy feliz de haber concluido esta operación”, aseguró por esos días. Una sensación totalmente antagónica a la actualidad de La Bestia Negra durante ese año. Tras haber descendido por primera vez en su historia en 2019, el Celeste deambuló en la Serie B y, a fin de 2021, estuvo a un paso de caer a la Serie C. La llegada de una nueva dirigencia revitalizó los ánimos y volvió a la A tras ser campeón en el segundo nivel de Brasil en 2022. Actualmente, está en semifinales del Campeonato Mineiro.

