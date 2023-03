Ricardo Peláez felicitó a la directiva de Chivas por su buena labor en el Clausura 2023

Ricardo Peláez pasó de América a Chivas en el periodo de 1997 (Foto: Twitter/ @aztecadeportes)

Después de cinco meses de haber dejado su cargo como director deportivo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Ricardo Peláez se mostró contento por la actualidad del conjunto tapatío y la buena labor que han hecho los nuevos directivos del club, reconociendo que las cosas van por mejor camino en comparación a lo que fueron durante su gestión en Verde Valle.

Previo a una nueva edición del “Clásico Nacional”, el ex directivo de las Águilas y Chivas habló junto a periodistas reconocidos como David Medrano y Alberto Lati para el canal de Titanes del Clásico y mencionó el momento que viven ambos conjuntos, destacando el nivel tan parejo con el que llegan para su choque de este Clausura 2023.

Siendo una mesa de debate y análisis, todos los presentes coincidieron en que el actual plantel dirigido por el serbio Veljko Paunovic es uno de los equipos en mejor momento después de 11 jornadas disputadas en el presente Clausura 2023. A raíz de ello, Peláez aprovechó para reconocer la gestión que lleva el español Fernando Hierro, directivo que llegó a Verde Valle para asumir el cargo que dejó el mexicano tras su despido en octubre del 2022.

Ricardo Peláez se despidió de Chivas (Foto: YouTube/ Chivas)

‘Como salí de Chivas quiero que le vaya mal’, no, quiero que le vaya bien porque soy agradecido con las instituciones que me dan trabajo. Me da mucho gusto que vino una persona a hacerlo mejor que yo, qué bueno que estén saliendo bien las cosas. Esta institución me dio mucho esos tres años, lo están haciendo muy bien y los felicito”.

En su momento, la llegada de Ricardo al “Rebaño Sagrado” llenó de ilusión a todos los aficionados rojiblancos por todos los antecedentes que tenía como directivo dentro de otras instituciones. Su pasado y exitosa gestión con el América, lo avaló como un buen director deportivo. En 5 años con los de Coapa, consiguió 2 títulos de liga y 2 de Concacaf, sin dejar de lado que nunca se quedó fuera de alguna liguilla.

Otro factor que ilusionó a más de uno, fueron las contrataciones que se realizaron tras la llegada de Ricardo. Fueron más de 35 millones de dólares los que se invirtieron en contrataciones. El proyecto a base de billetazos con los azulcrema había sido todo un éxito. Los refuerzos y técnicos que llevó al “nido” generalmente daban buenos resultados.

Dejó al conjunto azulcrema en el Clausura 2017 y después de poco más de un año, para mayo del 2018, volvió como director deportivo pero esta vez, del Cruz Azul. En la Noria, llevó al equipo a conseguir un título de Copa, uno de Supercopa mx y una Leagues Cup. En el Apertura 2018, se quedó a un paso de ganar un título de liga tras caer en la final ante el América con un global de 2-0.

Cabe recordar que su salida del conjunto celeste se dio abruptamente después de unas diferencias con los directivos y el presidente del club.

La negociación por Henry Martín

Por último, Peláez abordó el tema sobre la fallida negociación que hubo durante su etapa como director deportivo del “Rebaño” para contratar al actual delantero de las Águilas, Henry Martín, resaltando que la principal atenuante fue un acuerdo económico.

Henry Martín, jugador del Club América. Foto: @HenryMartinM

“Lo pusieron a la venta (Henry Martín), hablé con América, con Santiago Baños, como se deben hacer las cosas, transparentemente. Hablamos con el jugador y hubo una diferencia económica, es todo lo que puedo decir, pero ya estaba para venir a Chivas. Como del 15 por ciento fue la diferencia”.