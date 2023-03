‘Chima’ Ruiz contento por el pase a cuartos en la Concacaf, pero concentrado en el Clásico Regio

El estratega mexicano aún sigue con esperanzas de conquistar el torneo internacional

Después de una sufrida eliminatoria en contra del Orlando City de la MLS y empatar a un gol en el marcador global, los Tigres de Nuevo León lograron acceder a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf gracias al criterio de gol de visitante y ahora esperan rival que saldrá de la serie entre Pachuca y Motagua; a su vez, ya dan vuelta a la página y se enfocan en el ‘Clásico Regio’ contra Monterrey dentro de la Liga MX.

Después de una semana complicada en la que empataron sin goles el duelo de ida ante el Orlando City, y días después perder en el “Volcán” por 0-2 ante las Águilas del América dentro de la jornada 11 de la Liga MX, el actual entrenador de los Tigres, Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz logró calmar las aguas al interior del club y ganar aire puro de cara al encuentro contra el acérrimo rival y actual líder del Clausura 2023, los Rayados de Monterrey.

En conferencia de prensa post partido de la Concachampions, el ‘Chima’ habló sobre el compromiso que hay para el duelo ante ‘La Pandilla’. “A partir de ahorita estar pensando en Monterrey, recuperar a jugadores de la mejor manera posible, sabemos lo que representa jugar un Clásico es más que tres puntos, nosotros tratemos de llegar de buen día y ponerle cara al Monterrey. Los medios pueden etiquetar, Monterrey está siendo buen equipo, pero nosotros estamos ahí”.

Tras 11 jornadas disputadas, los dos conjuntos del norte llegan al clásico regio ubicados en las primeras posiciones del campeonato, aunque siendo los Rayados quienes lo hacen de mejor manera siendo líder general con 28 unidades y solo una derrota. Por su parte, el cuadro felino llega con dos derrotas en sus últimos tres partidos ligueros, pero conservando el tercer lugar de la tabla con 21 puntos.

No obstante, es importante mencionar que, en caso de perder el duelo ante el acérrimo rival y sumado a una serie de resultados, los ‘auriazules’ podrían descender hasta la séptima posición del certamen, escalón en el que se encuentra el León con 18 unidades. La sexta plaza la ocupan los Tuzos de Pachuca con 19 puntos, en el quinto lugar está el América con 20 y las Chivas son el cuarto mejor posicionado con los mismos puntos (21) pero con menor diferencia de goles.

Chima Ruiz se dijo contento por el pase a los cuartos de final

Retomando el tema del certamen internacional, el timonel mexicano reconoció la labor de su equipo. “Al final el objetivo era pasar la fase, me hubiese alegrado haberlo hecho de otra forma con un marcador más amplio, pero también felicitar al portero, tuvo buena actuación, el rival dije que era buen equipo, aprovecharon sus momentos, pero el equipo ya está acostumbrado a partidos así y el objetivo se consiguió y ahora a pensar en lo que sigue”.

Por último, habló sobre el pequeño conato de bronca que hubo al terminar el cotejo. “No, son cosas del fútbol, un equipo no avanza y muestra su molestia, no me di cuenta el motivo, pero al final este tipo de cosas pasan, no vi más allá de algunos contactos, no vi agresiones, no tendría por qué pasar a mayores, es la pasión, los jugadores están con la cabeza a mil y unos por haber logrado el objetivo y otros pues no”