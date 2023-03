Daniel Angelici apuntó contra Riquelme: “Se cree su propia mentira”

El ex presidente de Boca Juniors apuntó contra la gestión actual

Este año será clave en el futuro de Boca Juniors porque en el mandato de Jorge Amor Ameal llegará a su fin y habrá elecciones en el club de La Ribera. En este contexto, el ex presidente de la institución Daniel Angelici aprovechó para criticar la actual gestión y apuntar directamente contra el vicepresidente (y máximo pilar de la comisión directiva) Juan Román Riquelme.

Te puede interesar: La reacción de la afición del Villarreal cuando Riquelme confirmó su presencia en el partido por el centenario del club

En un evento celebrado en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la inauguración de la Casa de Estudios del Instituto Democracia, Angelici opinó sobre la actualidad del Xeneize y además anticipó que no será candidato en los próximos comicios: “Voy a acompañar al candidato de la oposición. Con mi voto o lo que me pidan”, señaló en diálogo con TN.

Si bien aún el panorama de candidatos es incierto, todo parece indicar que el oficialismo irá unido y en la oposición habrá, al menos, dos listas. “Macri no va a ser candidato. Quizás está dispuesto a acompañar, a lo mejor en la lista, para dar su apoyo. Hay que ver qué va a hacer de su futuro también. Es mi amigo, es nuestro referente y a Boca le dio muchas alegrías, así que sería muy bueno que se vuelva a involucrar con el club”, sostuvo en referencia al ex presidente de la nación que inició su carrera política gracias a sus grandes campañas al frente de Boca Juniors.

Te puede interesar: Preocupación en Boca Juniors: Benedetto abandonó la práctica por un cuadro gastrointestinal

Además, el ex dirigente del Xeneize fue lapidario con Riquelme, ídolo máximo y actual vicepresidente del club: “Román se cree su propia mentira, la que le viene diciendo al hincha hace muchos años. Él dice, se autoconvence y eso no es una realidad. No ganó la última elección. Casi el 50% de los socios no lo votó en la elección pasada, a pesar de ganar. ¿Ahora cree que ha hecho una gestión maravillosa para que lo vote el 95%? Hay que ser más humilde. Riquelme es un ídolo por todo lo que le dio a Boca pero fuera de la cancha siempre dejó mucho que desear”.

Cabe recordar que en los comicios en los que Ameal se impuso, fueron 38.352 socios (cifra récord) los que se acercaron al club para elegir a las nuevas autoridades y casi el 52% optó por la lista que tenía en aquel momento a Mario Pergolini como vicepresidente primero y a Riquelme como segundo. Las otras opciones eran Gribaudo-Crespi y Beraldi-Ferrari.

Te puede interesar: Di Zeo activó el operativo retorno a la Bombonera: se presentó en el ministerio para levantar la prohibición

Además, Angelici aseguró que bajo la gestión del Diez, a los entrenadores no se les permite trabajar con independencia, por lo que desligó a Hugo Ibarra de la responsabilidad del presente futbolístico del equipo: “Lo más importante es tener un técnico que tenga 100% de autonomía, algo que es muy difícil con el Consejo de fútbol y con Riquelme”.

Seguir leyendo: