El Pollo Álvarez será el nuevo conductor de La Jaula de la Moda: “No me comparo con nadie”

El Pollo Álvarez será el nuevo conductor de La Jaula de la Moda

Finalmente, después de muchas especulaciones y versiones cruzadas, Joaquín “El Pollo” Álvarez será el nuevo conductor de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine). De esta manera, el periodista reemplazará a Horacio Cabak, quien estuvo al frente del ciclo por más de una década y continuará en el canal donde actualmente desarrolla otro programa.

Fue el propio Álvarez quien confirmó la noticia con una foto que publicó en su feed de Instagram. En la imagen, que figura a continuación, se lo puede ver con un look deportivo compuesto por la camiseta de la selección Argentina, un short verde, medias altas y zapatillas blancas con detalles en rojo.

Al outfit, entre polémico y de “entrecasa”, el periodista le sumó un piluso azul con la inscripción “Diablos” y escribió: “Voy a conducir La Jaula de la moda”. En cuestión de segundos, recolectó miles de likes y comentarios. Además, dejó en claro que no se trataba de una broma. “No es un chiste, es posta”, sostuvo.

En este contexto, Teleshow se comunicó con el periodista para conocer más detalles sobre su nuevo desafío. “Estoy muy contento, la verdad no me comparo con absolutamente nadie. Hago mi camino y ya está” dijo Álvarez. Y siguió: “Me convocaron para hacer La Jaula de la Moda y claramente no soy una persona que se especializa en el rubro, pero siento que es un programa donde los profesionales son otros y yo justamente voy a conducir, como hago en todos los programas donde tengo especialistas en espectáculo, actualidad, policiales y bueno, yo simplemente conduzco con el respeto a cada uno de los temas”.

El Pollo Álvarez confirmó que es el nuevo conductor de La Jaula de la Moda (Instagram)

“Me pareció bueno hacerlo porque es un programa que tiene muchos años, que siempre fue un éxito y bueno, me divierte hacerlo. Vamos a probar y a jugar un poco”, reconoció el colega, quien además seguirá al frente de su ciclo Casino Resort en Infobae y en la conducción de Poco Correctos para las tardes de El Trece.

Con respecto a la temática que se abordará en el ciclo, el Pollo reveló cuáles son sus preferencias. “Sí, me gusta la moda, pero creo que soy multifacético, al igual que en la conducción: puedo hacer Combate, Poco Correctos, Nosotros a la mañana, Casino Resort, La Jaula de la Moda, algún programa de deporte, de automovilismo, lo mismo soy con la ropa“, reconoció.

Y cerró: “Un día ando en corto y chancletas. Bueno, ando mucho en mi casa con pantalón de fútbol y remera de la Selección. Pero sí, me gusta. Soy curioso, me divierte lookearme, soy las dos cosas, también me gusta aprender”.

Idas y vueltas

Antes de que se confirmara la presencia de El Pollo Álvarez como conductor de La Jaula de la moda, Horacio Cabak -histórico conductor del ciclo- dejó en claro que no estaba al tanto de la noticia de su salida del programa. “Me acabo de enterar viendo Intrusos. ¡Gracias!”, escribió, irónico, en su cuenta de Twitter y sumó algunos emoticones.

El enojo de Horacio Cabak por su desvinculación de La Jaula de la Moda (Video: Intrusos, América)

Al ver su reacción, la panelista Karina Iavícoli le escribió y el conductor le extendió sus dichos a través de mensajes de WhatsApp. “Yo terminé mi contrato el 31 de diciembre del año pasado. Nunca más hablamos”, dijo el conductor. “Quedaron en llamarme...”, agregó.

La panelista le preguntó si esta desvinculación tenía que ver con alguna especie de contrato de exclusividad que Cabak tendría con el canal La Nación+, dado que allí conduce el programa +Noticias Finde. “Ni idea si es compatible o no. Yo no tengo limitaciones por parte de La Nación+ y no tenía contrato de exclusividad en La Jaula”, aclaró él.

“Decisión 100 x 100 de ellos”, dijo después Cabak como para adjudicarle la responsabilidad de esta decisión a la producción de La Jaula de la Moda. “Nadie sabe nada hace un mes”, agregó el conductor y destacó que no tiene diálogo con sus (ahora) excompañeros de ciclo. “De gris no tiene nada esta situación”, puntualizó.

“Tendrán que explicarlo ellos. Yo no renuncié. Y hablé con La Nación + para tener la libertad de hacer La Jaula de la Moda. Toda responsabilidad es de ellos”, sintetizó Cabak dando por cerrado el tema, pero dejando en claro su disgusto con toda la situación.