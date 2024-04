“A la marcha por la UBA con un libro”: quiénes son los famosos que se mostraron a favor de la educación pública

“A la marcha por la UBA con un libro”. El video de Nacha Guevara por la Educación Pública

Como estaba anunciado, este martes al mediodía, comenzó la Marcha Federal Universitaria, en reclamo de más presupuesto para gastos de funcionamiento y salarios de los profesores. La manifestación, que se viene llevando a cabo en diversas ciudades del país y cuyo epicentro está en la Plaza de Mayo, tiene como principal objetivo mostrarse en contra los recortes presupuestarios en las universidades públicas y abogar por un mayor financiamiento educativo. En ese contexto, distintas figuras del mundo del espectáculo, la música y las artes se manifestaron a favor de la marcha.

Una de las primeras en alzar la voz fue Nacha Guevara. A través de sus redes sociales, la cantante y actriz compartió un video en el que se la pudo ver en primer plano mientras afirmó: “A la marcha por la UBA, con un libro”. Acto seguido, alzó y mostró a cámara una versión de la Constitución de la Nación Argentina en su edición de 1994.

Lizy Tagliani fue otra que también habló. La conductora de La Peña de Morfi (Telefe), que actualmente estudia Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, opinó acerca de la importancia de la educación pública en su vida y destacó el esfuerzo y la posibilidad que representa para muchas personas que, al igual que ella, buscan superarse a través del estudio.

“Yo estoy a nada de la ignorancia. Desconozco las partes políticas y ojalá que se solucione y sea todo para mejor. Pero, fundamentalmente, la universidad pública es la gran posibilidad que tenemos muchos de tener la herramienta más importante que tiene el ser humano, que es la del conocimiento”, comenzó diciendo Lizy en su programa radial Arriba Bebé en (Pop 101.5).

Lizy Tagliani por la educación pública (Pop Radio)

Luego, compartió una anécdota que emocionó a más de un oyente. “Mi función es hacer reír, contar mi vida, y si le sirve a alguien mi experiencia, bienvenido sea. Pero quiero contar esto. Yo, a los cinco, seis, siete años, tomaba el colectivo 306 con mi mamá en el Camino de Cintura, en la parrilla ‘El Palito’. Tomábamos en el bondi y yo, siempre atrás, en el fondo, veía muchos chicos que tenían carpetas que para mí, siendo muy pequeñita, eran inmensas. Hoy me doy cuenta de que eran carpetitas comunes y corrientes. Y yo le decía: ‘Má, ¿a dónde van esos chicos?’. ‘A la facultad’, me decía mi mamá. ‘¿Y yo algún día voy a ir a la facultad?’. ‘Sí, todos van a la facultad’, me decía ella”, recordó Lizy emocionada.

“Entonces, la universidad pública, sobre todo la de Lomas de Zamora, es la facultad de todos los ‘Luisitos’ que alguna vez soñaron con ir a esa universidad, después de laburar de policía o de mucama, como mi prima. Es la posibilidad que tenemos”, siguió.

“Hay lugares a los que llegar es difícil, pagarse los libros es difícil, trabajar, probablemente tenés tres o cuatro pibes y, además, querés tener una carrera. Es difícil. Son esfuerzos constantes que uno hace, en mi caso, para llevarle a mi mamá, el día que palme, el título. Y decirle: ‘¿Ves? Uno en la familia terminó, se recibió y tiene un título universitario’. Yo voy a una universidad pública que es la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y, si puedo, voy a ir un ratito a la marcha”, finalizó el recuerdo, para volver a dejar en claro: “

A través de su cuenta de Instagram, el actor Juan Minujín dejó en claro su postura

En la rama de la actuación fueron varios los que se mostraron a favor de la marcha. Tal fue el caso del actor Jean Pierre Noher, que a través de su cuenta de Instagram comentó: “¡Hoy todos a la marcha!”. En sintonía, Juan Minujín compartió una publicación del Colectivo de Cine en defensa de la universidad pública y aseguró: “Yo voy”.

Dalma Maradona, graduada de actriz nacional en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), también apoyó el reclamo y compartió una contundente reflexión contra aquellos que increparon su postura.

“Para los ‘curiosos’ que me preguntan si alguna vez pisé la universidad pública para opinar como opino, les cuento que no solo la pisé, sino que tuve la fortuna de curar durante 5 años y de recibirme ahí. Igual no se necesita haber ido a la universidad pública para sentir la necesidad de defenderla. En este caso, orgullosa de haber sido parte”, sostuvo.

Dalma Maradona aclaró por qué defiende a la universidad pública

Otras de las figuras que se expresaron fueron Víctor Heredia, Nancy Duplá, Julieta Zylberberg, Iván Noble, Verónica Lozano y Natalia Oreiro. La mayoría de ellos compartió la ilustración de @Pilardibujito, que comenzó a circular en X (ex Twitter) en los últimos días. La potente imagen, que tomó más de 13 horas de dibujo y más de 8000 trazos, “tiene la humilde intención de nuclear el espíritu de la universidad argentina”, según detalló su autora.

Ricardo Mollo, por su parte, compartió un mensaje que lleva la firma de la Comisión Interna y Despedidos de Aerolíneas Argentinas, quienes desde las 13 horas se sumaron a la marcha. Víctor Heredia, también a favor, sostuvo: “La cultura y la educación son la savia de los pueblos. Camino con ustedes. Viva la Universidad pública”.

Flor de la V, en tanto, hizo lo propio con un par de ilustraciones y la actriz Victoria Onetto se hizo eco de un mensaje de Juan Domingo Perón que detallaba: “La universidad se llenó de hijos de obreros donde antes estaba solamente admitida la oligarquía. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solo puede ir el que los paga”.