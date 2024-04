La singular reflexión de Fabio Capello sobre por qué Lionel Messi es mejor que Cristiano Ronaldo

El histórico entrenador fijó una diferencia entre los dos futbolistas

Fabio Capello es una leyenda viviente del fútbol europeo como jugador y entrenador. Su paso con los cortos en Spal, Roma, Juventus y Milan quedaron eclipsados por la excelente labor como conductor de este último, tanto es así que lo llevó a levantar la UEFA Champions League en 1994. Ese logro fue acompañado de dos etapas en Real Madrid y sendas experiencias en la selección de Inglaterra y Rusia.

En la actualidad, el director técnico se mantiene alejado de la actividad después de su última experiencia en el Suning de China entre 2017 y 2018 y ocupa su agenda en distintos eventos que lo tienen como invitado de lujo. Fue el caso de la edición 25 de los Premios Laureus a lo mejor del deporte mundial. El emblemático evento llevado a cabo este lunes en el Palacio de Cibeles, Madrid, sirvió de excusa para volver a sumergirlo en una dicotomía de la cual ya ha expresado su favoritismo por Lionel Messi sobre Cristiano Ronaldo.

En esta oportunidad, Capello brindó una declaración sobre la diferencia que tienen los futbolistas del Inter Miami y Al Nassr, respectivamente, según se apreció en un video publicado por el diario español AS: “(Cristiano) es un grandísimo jugador, ganó títulos, Balón de Oro, pero como he dicho antes... No es genial, como ha sido Messi”.

“Si tu me hablas de Cristiano Ronaldo y de Messi, voy a decirte Messi. Ronaldo es un gran goleador, patea, sabe hacer todo, pero no es genio. Muy simple”, sentenció en la capital de España.

Fabio Capello ganó la Champions League con el Milan como DT (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

De igual forma, no es la primera vez que Capello se mete en esta discusión que dominó al fútbol en las últimas dos décadas. En abril de 2011, recibió el galardón MARCA Leyenda por su trayectoria y, en medio de la ceremonia, fue consultado sobre a qué jugador nacionalizaría para jugar en la selección de Inglaterra, donde había asumido el cargo de DT en 2007. “Cristiano sabe de inglés y Messi sabe de fútbol”, bromeó en claro apoyo al campeón del mundo con la Argentina.

Vale destacar, Fabio Capello no coincidió con CR7 en el Real Madrid, aunque estuvo muy cerca de hacerlo. El italiano de 77 años blanqueó tiempo atrás que la Casa Blanca lo tuvo en carpeta para dirigir al Bicho antes de que se concreten las negociaciones con José Mourinho a mitad de 2010. En sus dos etapas por el club blanco, se llevó las Ligas de España 1996-97 y 2006-07.

La asistencia de Capello al evento enmarcó uno de los días más especiales de la actividad deportiva en el año. Uno de los principales ganadores fue el número 1 del mundo en el tenis, Novak Djokovic, como el Deportista del Año, venciendo a Lionel Messi, Erling Haaland y Max Verstappen, entre otros nominados.

Por otro lado, Aitana Bonmatí fue elegida como la Deportista del Año en la rama femenina, como así también la selección de España campeona del Mundial Femenino emergió como el Equipo del Año. Los otros ganadores fueron: Jude Bellingham (Revelación del año, jugador del Real Madrid); Simone Biles (Regreso del año, gimnasta); Diede De Groot (Deportista del año con discapacidad, tenista); Arisa Trew (Deportista de acción del año, skater); Fundación Rafa Nadal (Deporte para el bien).