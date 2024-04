Guillermina Valdés enfrentó las críticas por su ausencia en el cumpleaños de su hijo: “No entiendo”

El descargo de Guillermina Valdés por su viaje express (Video: Instagram)

Guillermina Valdés se volvió el foco de las críticas luego de que señalaran su ausencia en la fiesta de cumpleaños de su hijo Lolo, en la casa de su expareja, Marcelo Tinelli, el pasado domingo. Cansada de las especulaciones de sus seguidores decidió hablarlo en las redes sociales. “No entiendo, de verdad”, expresó, completamente enojada, en sus historias de Instagram.

“Estoy leyendo los comentarios y quiero aclarar, no por nada, pero la gente habla porque tiene tiempo o porque le pasa algo, no entiendo. De verdad. Yo a Lolo lo tuve, se los certifico yo, él nació el 18 de abril de 2014. Este 18 de abril festejé su cumpleaños y al otro día viajé, punto”, comentó en alusión a las versiones que señalaban que no pasó ese momento familiar con el pequeño. Lejos de dar por acabado el tema, añadió: “En los comentarios me ponen ¿cómo no estuve en el cumpleaños de mi hijo? Yo ya festejé el cumple de mi hijo, el día del cumple de mi hijo y le voy a hacer una pijamada en estos días”.

Guillermina Valdés cerró su declaración con una pregunta reflexiva: “Ahora a lo que voy, ¿por qué la gente comenta si estoy o no en el cumpleaños de mi hijo, con ese nivel de agresividad y estando totalmente desinformados? Gracias”, mostrando su frustración ante la agresividad y desinformación de algunos comentarios. La actriz viajó a México para acompañar a su pareja Joaquín Furriel a la entrega de los Premios Platino 2024 que tuvieron lugar el pasado fin de semana. “Vine por amor, porque vine solamente por un día. Tuvimos el cumple de Lolo el jueves y el viernes me tomé el avión”, aseguró en diálogo con el panel de Mañanísima (El Trece).

La modelo celebró el cumpleaños de su hijo más chico junto a sus hermanos

Sobre su vínculo amoroso con Joaquín, Valdés comentó que mantiene una relación a distancia. Ante la oportunidad de acompañarlo en la ceremonia de premiación, no dudó ni un segundo en tomar un vuelo. “Él vive en España y nos vemos cada mes y medio, entonces nos pareció que estaba bueno hacer este viaje. Yo tenía miedo de tener una relación a distancia porque era media apegada, pero aunque es complicado se puede”, aseguró en su diálogo con el equipo de Carmen Barbieri este martes.

Guillermina Valdés se refirió a su relación con Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Guillermina Valdés no pasó desapercibida en su paso por la alfombra roja de los Premios Platino 2024. Esto dio a lugar a que varios medios se acercaran y le hicieran un sinfín de preguntas. Una de las más repetidas fueron las vinculadas con la modelo peruana Milett Figueroa, de quien Marcelo Tinelli se enamoró en el Bailando 2023. Lejos de evadirla, la rubia dio su opinión acerca de ella y su noviazgo con el conductor.

Guillermina Valdés

“Estuvimos un ratito con Marce y después un rato con mis hijos. La relación es hermosa”, sostuvo, en referencia a su encuentro en el festejo de Lolo. Si bien destacó que él no conoce a su nueva pareja, expresó que le cae bien Figueroa. “Yo me la quería cruzar en el edificio. Quería verla porque dicen que somos parecidas, pero no la pude ver”, señaló la modelo.

En referencia a una posible incomodidad entre ambas por su cercanía con Tinelli, Valdés señaló: “No. Son dos años casi”. Si bien no dio detalles al respecto, cabe mencionar que en una participación que mantuvo en Socios del Espectáculo (El Trece) aseguró que estaban en buenos términos con el padre de su hijo y hubo más de una razón detrás de su separación: “Hay un montón de condimentos más en un vínculo, más allá de apoyarse mutuamente”.