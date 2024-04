Mi país sabe lo que sucede cuando se hace un trato con Rusia

La periodista asegura que el caso de Moldavia demuestra que simplemente no se puede confiar en Rusia (REUTERS/Vladislav Culiomza)

Cada vez más personas, incluido el papa Francisco, piden a Ucrania que abandone su defensa y se siente en la mesa de negociaciones con Rusia. Citando el estancamiento en el campo de batalla y la superioridad de los recursos de Rusia, instan a los líderes de Ucrania a considerar un acuerdo. Lo que exactamente implicaría eso queda sin decir. Pero claramente implicaría congelar el conflicto, ceder el territorio ocupado de Ucrania a Rusia a cambio de poner fin a los combates.

Mi país, Moldavia, lo sabe todo acerca de ese tipo de acuerdos. Moldavia, un pequeño vecino occidental de Ucrania, experimentó la primera guerra de agresión postsoviética de Rusia, que terminó con un acuerdo de alto el fuego en 1992.

Treinta y dos años después, 1.500 tropas rusas siguen estacionadas en territorio moldavo reconocido internacionalmente, a pesar del acuerdo formal del Kremlin de retirarlas en 1994 y luego nuevamente en 1999. El caso demuestra que simplemente no se puede confiar en Rusia.

Según la periodista, estar en la esfera de influencia de Rusia ha impedido el desarrollo económico de Moldavia (Joerg Carstensen/Dpa/Europa Press)

Pero hay un problema mayor para Ucrania que la falta de confianza en Rusia. Es que congelar un conflicto, sin un acuerdo de paz completo, simplemente no funciona. Durante tres décadas, ha fracturado a Moldavia, obstaculizado el desarrollo nacional y brindado a Rusia continuas oportunidades de inmiscuirse en la vida moldava.

Debemos recordar que un conflicto congelado sigue siendo un conflicto. Cualquiera que pida a Ucrania conformarse con uno debería tener en cuenta la advertencia de Moldavia.

El terreno de la guerra ruso-moldava fue Transnistria, una franja de tierra en el este del país con unas 370.000 personas. Con el apoyo de Moscú (pero sin el reconocimiento formal), el territorio declaró su independencia de Moldavia en 1990, lo que desató una violencia que desembocó en un conflicto.

Los separatistas respaldados por Rusia se enfrentaron con las fuerzas de seguridad del gobierno y las tropas de ambos bandos lucharon entre sí. Cientos de personas murieron. Rusia dejó de suministrar gas a Moldavia, lo que hizo que la gente de las ciudades se congelara en sus apartamentos y cocinara sus alimentos al aire libre en hogueras.

Vista general de la ciudad de Tiraspol, en la región separatista moldava de Transnistria (REUTERS/Vladislav Bachev)

Después de cuatro intensos meses de combates, en el verano de 1992 el presidente ruso Boris Yeltsin y su homólogo moldavo, Mircea Snegur, firmaron un acuerdo de alto el fuego. Se estableció una zona de seguridad que sería patrullada por las llamadas fuerzas de mantenimiento de la paz, dejando efectivamente a Moldavia fuera de Transnistria.

Durante 30 años, Transnistria ha mantenido un gobierno, un conjunto de leyes, una bandera y una moneda separados, todo ello bajo la protección rusa. Moldavia nunca ha reconocido la independencia de Transnistria, ni ningún otro miembro de las Naciones Unidas.

A la autoproclamada república no le ha ido bien. Se ha hecho conocido por su contrabando de armas y drogas y por su pobre historial en materia de derechos humanos. Se persigue a los disidentes y se detiene a los periodistas independientes; el verano pasado, un líder de la oposición fue encontrado muerto a tiros en su casa. La mayor parte de la economía de la región está dominada por una única empresa, Sheriff, fundada por un ex agente de la KGB.

La bandera de la región separatista moldava de Transnistria junto a la de Rusia en el centro de Tiraspol (REUTERS/Vladislav Bachev)

Transnistria divide a Moldavia en dos. En la orilla derecha del río Dniéster, en la Moldavia democrática, hay una prensa libre en rumano, el idioma oficial del país, junto con el ruso y otras lenguas minoritarias. En la orilla izquierda, en la autocrática Transnistria, los medios de comunicación están controlados por las autoridades, que los utilizan para transmitir propaganda rusa.

Quizás la división más marcada esté en la educación. Sobre las escuelas de Transnistria, están colocadas las banderas de Rusia y Transnistria, pero no de Moldavia. Allí, al igual que en la prensa, el rumano se escribe en alfabeto cirílico en lugar de latino, tal como ocurría en la Unión Soviética.

En las clases de historia, los alumnos aprenden que los rumanos étnicos de la orilla derecha del Dniéster son fascistas que quieren matarlos. Con una educación limitada y escasas oportunidades laborales, la mayoría de los jóvenes abandonan la región después de graduarse.

Algunos de ellos van a Chisinau, la capital de Moldavia. Pero estar en la esfera de influencia de Rusia ha impedido el desarrollo económico de Moldavia. Mientras que Moldavia solía exportar vinos, frutas y verduras a Rusia, siguiendo el modelo comercial soviético, Moscú comerciaba principalmente con gas y petróleo.

Mariana Starciuc, guionista de la película "Carbono", dijo: “Transnistria (...) es la raíz de todos nuestros problemas durante los últimos 30 años" (DIEGO HERRERA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

El Kremlin siempre ha utilizado estas relaciones comerciales como armas. En 2006, Moscú impuso un embargo a los productos moldavos después de que Moldavia se negara a aceptar un plan de federalización ideado por Rusia.

El Kremlin propuso nuevas prohibiciones a las importaciones en el período previo a que Moldavia firmara un acuerdo de asociación con la Unión Europea en 2014 y nuevamente después de que Moldavia se convirtiera en país candidato a la UE en 2022.

De manera similar, Moscú ha explotado la dependencia energética de Moldavia. Al firmar contratos sólo en el último minuto, reducir el suministro de gas antes del invierno y amenazar con detener las entregas, Moscú ejerce un control considerable sobre el país. Mientras Europa invierte en buena gobernanza e infraestructura en Moldavia, Rusia sólo ha invertido en propaganda y agentes de influencia, alimentando la corrupción, la división y la inestabilidad.

Rusia ha aprovechado los temores de un nuevo conflicto desde los años 1990. Desde la invasión de Ucrania, esos esfuerzos se han intensificado. Son comunes los rumores sobre que Transnistria solicita la anexión rusa y los informes falsos de ataques en la región. Los funcionarios del Kremlin amenazan repetidamente a Moldavia y afirman que es una segunda Ucrania, lo que aumenta la ansiedad que la gente ya siente al vivir al lado de una guerra de gran escala.

Para los moldavos, la guerra en Transnistria es una gran herida

Este es un año especialmente malo para Moldavia por estar bajo tal presión. En octubre, los moldavos votarán por su próximo presidente, así como en un referéndum sobre su ingreso a la Unión Europea. Con las negociaciones de adhesión previstas para este año, Moldavia busca acercarse a Europa. Pero Rusia no lo dejará pasar a la ligera.

Para los moldavos, la guerra en Transnistria es una herida, constantemente abordada en libros y películas. “Carbono”, lanzado en 2022, es un buen ejemplo. Ambientada durante la guerra de 1992, la película se centra en un veterano de la guerra soviética en Afganistán y su vecino más joven que quiere alistarse en las tropas voluntarias moldavas.

En el camino descubren un cuerpo carbonizado, que podría ser de cualquiera de los lados del conflicto. Intentan, a menudo de forma cómica, descubrir su identidad y proporcionarle un entierro digno.

Basada en una historia real y realizada por un equipo con conexiones personales con Transnistria, la película batió récords de taquilla nacional. Mariana Starciuc, la guionista, resumió el subtexto. “Transnistria”, dijo , “es la raíz de todos nuestros problemas durante los últimos 30 años”.

Hoy sus palabras suenan más ciertas que nunca. Debido al conflicto congelado, Moldavia todavía está bajo la influencia rusa, con sus constantes amenazas y peligros interminables. Sin embargo, los moldavos temen una escalada no porque no nos hayamos sentado a las mesas de negociación con los rusos, sino porque lo hemos hecho, y el resultado fue profundamente perjudicial. Ucrania no debe cometer el mismo error.