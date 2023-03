Cristiano Ronaldo fue una sombra en el triunfo del Al-Nassr: de la reacción explosiva cuando lo amonestaron a los gestos en el banco

El portugués careció de un buen partido en la victoria por 3-1 ante Abha.

Cristiano Ronaldo profundizó su mal momento en Al-Nassr porque el delantero llegó a su tercer partido consecutivo sin anotar goles, su peor racha desde que está en Arabia Saudita, pero sus compañeros salieron al rescate de su principal figura para vencer 3-1 al Abha en el Mrsool Park y avanzar a las semifinales de la Copa del Rey de Campeones.

El astro portugués tomó un rol secundario en el primer tanto de su escuadra. Fue el encargado de mover la pelota del anillo central y ya no volvió a tocarla hasta que Sami Al-Najei anotó a los 10 segundos ante un llamativo marco de público, ya que se observaron múltiples huecos en las butacas amarillas que distinguen al reducto de uno de los aspirantes a alzarse con este título tras 33 años de sequía. La última vez que fueron campeones de esta copa fue en 1990.

Sus escasas intervenciones ofensivas dificultaron la conclusión de los ataques por el centro de la cancha y los dirigidos por Rudi García se vieron obligados a recaer en los costados, desde donde llegó la ampliación del resultado tras un centro de Ghislain Konan rematado por Abdullah Al-Khaibari a los 21 minutos de la etapa inicial.

Ya sobre el cierre del primer tiempo, coronaría su participación con un inentendible enfado dado el contexto del duelo. Tras la ejecución de un córner rival, CR7 quedó en una posición favorable para comandar un contrataque, pero el juez principal pitó el final de los 45 minutos porque, ciertamente, se había superado el tiempo de adición. A pesar de ir ganando, el Bicho levantó temperatura y explotó. Agarró la pelota entre sus manos y la revoleó lejos, una reacción que no dejó pasar el árbitro, quien lo amonestó a causa de esta infracción disciplinaria.

El delantero se excedió en su protesta y el juez le mostró la cartulina

El gol de Mohammed Maran al comienzo del complemento comenzó a sentenciar el compromiso en Riad, aunque el descuento de Abdulfattah Mohammed a 21 minutos del final sembró un marco de incertidumbre, que fue desactivado rápidamente por el semifinalista. Esa labor no fue gracias a Cristiano, que se destacó por sus imprecisiones más que por sus habilidades. Con solo 32 toques, 2 remates desviados y 3 pelotas pérdidas en 87 minutos, García lo sacó para el ingreso de Talisca. Esta modificación no pasó por alto porque nunca había salido en los 8 encuentros anteriores que disputó. Luego de saludarse con el DT, se lo notó en desacuerdo por el cambio, ofuscado y pensativo sobre el papel que llevó a cabo dentro de una cancha adversa en su historial: aún no pudo meter goles frente a los hinchas de la institución azul y amarilla.

Antes de esta sequía goleadora, el futbolista de 38 años había tenido un papel preponderante en los últimos partidos del Al-Nassr con participación directa en los últimos 10 goles que había anotado el club (8 goles y 2 asistencias) y no convierte desde el 25 de febrero, día en que le anotó un triplete al Damac. También debe someterse a las burlas de los hinchas contrarios, quienes han llegado a corear por Lionel Messi sumado al movimiento lanzado por sus detractores en redes sociales para condecorar sus buenas actuaciones con un “Camello de Oro”, en alusión a un galardón que intenta reemplazar socarronamente al Balón de Oro.

La cara de Cristiano Ronaldo al ser reemplazado por Talisca en la victoria del Al-Nassr

La floja actualidad que lo tiene como protagonista no impidió obtener el boleto a las semifinales del certamen, instancia en la que se medirá a Al-Wahda con el sueño intacto de que la entidad capitalina pueda jugar su quinta final de la Copa del Rey de Campeones en el presente siglo. En el lado antagónico del cuadro, Al-Ittihad espera por el ganador del cruce entre Al-Hilal y Al-Fateh.

