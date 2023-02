Rafa Puente admitió que su hijo es el principal culpable de la crisis en Pumas

Con la derrota ante las Chivas, los Pumas hilaron su tercer descalabro

Para el ex portero y actual comentarista deportivo, Rafael Puente, la crisis deportiva que viven los Pumas de la UNAM se debe en buena medida al trabajo de su hijo y actual entrenador del equipo, Rafael Puente Jr. quien ya acumula cinco partidos sin conocer la victoria en el Clausura 2023 y marcha en la onceava posición del certamen con ocho unidades.

Tras la derrota sufrida en calidad de local ante el Guadalajara, la afición universitaria comenzó a exigir la salida de Rafa Puente Jr. como estratega del club, pues además de haber sucumbido ante uno de los acérrimos rivales, el equipo cosechó su tercera derrota de forma consecutiva. A raíz de ello, el padre del timonel “Auriazul” arremetió hacia el trabajo de su hijo en el banquillo del equipo.

“Rafa es el responsable, le hace falta concientizar a los centrales de un trabajo más efectivo, más concentración. El caso del Palermo Ortiz seguramente le tiene afectado, aunque no se haya comprobado nada hasta ahora, y ahí el responsable de ir a ver qué pasa con el estado anímico del jugador es el técnico, en este caso Rafa”.

Rafael Puente dirige a los Pumas y no descartó a Santiago Ormeño. (Imago7)

Cabe resaltar que el defensa central, Arturo Ortiz, recibió una denuncia por supuesto abuso sexual, hecho en el que hizo hincapié el ex portero del Atlante. No obstante, el futbolista no tuvo mayor inconveniente para disputar el encuentro completo ante el “Rebaño Sagrado”. Durante el presente torneo, ha disputado 7 de las 8 jornadas jugadas, siendo uno de los atletas fijos en el esquema del técnico.

Como ya se mencionó, la afición universitaria comenzó a pedir la salida del timonel mexicano, pues no se encuentran conformes con el mal rendimiento del equipo. Si bien, al principio del torneo logró tener un buen arranque tras obtener 6 puntos de 9 posibles, el desempeño fue cada vez más a la baja y de los siguientes 15 puntos posibles, apenas logró 2 unidades.

Trayectoria como entrenador en el fútbol mexicano

A pesar de ser una de las nuevas caras en la baraja de entrenadores mexicanos, es una realidad que los números de Puente del Río no son positivos, pues durante su paso en el máximo circuito desde el 2017 con los extintos Lobos BUAP, no ha logrado plasmar una buena idea de juego en sus equipos y acumula más derrotas, que victorias y empates juntos.

Partidos dirigidos en México - 103 (Hasta la jornada 8 del Clausura 2023)

Partidos ganados - 33

Partidos empatados - 18

Partidos perdidos - 52

Inicio su carrera como director técnico con los Lobos BUAP dentro de la Liga de Ascenso en el Apertura 2016. Un torneo después de su arribo, logró ser campeón con los “Licántropos” y a su vez, consiguió medio boleto para llegar a la máxima categoría. En ese mismo verano, conquistó el ansiado boleto para la primera división tras vencer a los Dorados de Sinaloa, consiguiendo así su primer título como entrenador.

Ya en la Liga MX con los Lobos, Rafa no pudo mantener una constancia con sus pupilos y después de torneo y medio en el máximo circuito y sin haber clasificado a la “fiesta grande”, la directiva le dio las gracias debido a los malos resultados.

Parece que la novela de Pumas con Rafa Puente Jr está tomando un giro abrupto.



❌ 3 derrotas consecutivas.



🛑 Problemas de indisciplina (Hoy un expulsado más).



Posteriormente, para el Apertura 2018 fue presentado como timonel del Querétaro, club con el que ingresó a su primera y única liguilla en la primera división durante su primer torneo en el banquillo del equipo. Clasificó como octavo lugar de la tabla y quedó eliminado en los cuartos de final ante Cruz Azul con un marcador global de 3-1. En su segundo torneo, el equipo se vino para abajo y después de 7 jornadas, fue despedido por falta de resultados.

Previo a llegar con los Pumas, tuvo un paso en el banquillo de los Rojinegros de Atlas en el 2020; sin embargo, solo duró 9 encuentros en su cargo y le dieron las gracias después de solo registrar una victoria, un empate y siete derrotas.