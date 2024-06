Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este próximo fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale estarán al frente de sus mesas con grandes invitados

Ante un nuevo fin de semana, marcado por la vorágine política, económica y social que vive el país, Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para encabezar sus mesazas y tratar los temas de actualidad, los proyectos laborales y personales de cada uno de sus invitados.

Arnaldo Andre (Crédito: Gustavo Gavotti)

Franco Mercuriali formará parte de la mesaza

Como cada sábado, a las 21.30, la Chiqui conducirá su clásico ciclo con invitados distinguidos en diferentes ámbitos, los cuales van desde el espectáculo al periodismo. En La noche de Mirtha, la diva recibirá al actor paraguayo de cine y televisión, Arnaldo André; al periodista Franco Mercuriali; a la comunicadora y panelista, Mariana Brey y al abogado, Fernando Burlando.

El abogado Fernando Burlando

Mariana Brey, periodista y panelista

Mientras tanto, al día siguiente, Viale se pondrá al frente del ciclo de Almorzando con Juana con invitados de diversos rubros. Desde las 13.45, la nieta de la Chiqui recibirá a figuras del espectáculo, las redes sociales, el teatro y la medicina. Incluso, se dará el gusto de invitar a una amiga de la casa: la cocinera del programa, Jimena Monteverde. Así las cosas, almorzarán con Juana: Boy Olmi, actor argentino, el humorista Dan Breitman, el influencer Ferbo, la actriz Justina Bustos y el reconocido gastroenterólogo Facundo Pereyra.

Boy Olmi, actor argentino, será parte de la mesa

El humorista Dan Breitman acompañará a Juana Viale

Tras su travesía con fines ecológicos, que la llevó a ausentarse del programa dominical durante un mes, Juana regresó con su autenticidad y su estilo descontracturado. Este será el quinto encuentro de la conductora ante la cámara, tras su viaje a bordo de una embarcación, la cual la llevó a recorrer el vasto océano para recolectar desperdicios plásticos, analizarlos y recopilar esa información para su investigación personal.

A diferencia de los clásicos programas, esta vez Jimena Monteverde será una de las invitadas

Justina Bustos formará parte de Almorzando con Juana

El reconocido gastroenterólogo Facundo Pereyra

Días atrás, fiel a su estilo, Mirtha Legrand habló sobre las filosas preguntas que hace en su ciclo. Todo se dio durante el desfile de Claudio Cosano cuando uno de los movileros le consultó si era consciente que hoy por hoy es la comunicadora más incisiva cuando hace notas, Mirtha admitió: “Sí, soy consciente, absolutamente. Pero me encantaría que todo el mundo pregunte. No se hace daño a nadie, hay que saber responder nada más”. Respecto a su modo de entrevistar, la Chiqui enfatizó: “Yo no agredo a nadie, yo no agredo. Digo lo que pienso y digo realidades, cosas que yo veo”. Y agregó: “Algunos se sientan y, de entrada, antes de salir al aire, me dicen ‘¿qué me va a preguntar?’. Y yo le respondo ‘no sé, lo que salga naturalmente’”.

En otra de sus apariciones públicas, la Chiqui dijo presente en el lanzamiento de Caras TV en el Teatro Colón. Una de las más aplaudidas fue Mirtha Legrand, quien era la madrina del canal anfitrión. Como era de esperar, la diva de los almuerzos se llevó las miradas y las felicitaciones de todos los presentes. Acompañada por su fiel asistente Héctor Vidal Rivas, la Chiqui respondió a cada una de las requisitorias. También se emocionó cuando Lito Vitale en el piano y Julia Zenko cara a cara le interpretaron “Con las alas del alma” y “Honrar la vida”, dos canciones de Eladia Blázquez. “Porque no es lo mismo que vivir... ¡Honrar la vida!”, finalizaron a dúo y entre lágrimas.

Algunas de las celebrities que posaron en la alfombra fueron Mirtha Legrand, Carolina Pampita Ardohain, Juanita Tinelli, Pamela David con Daniel Vila, Celeste Muriega y Christian Sancho, Silvio Soldán, Ana Rosenfeld, Verónica Ojeda y su pareja, el abogado Mario Baudry.