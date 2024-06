Coty Romero mostró las pruebas de que un famoso futbolista internacional intentó seducirla

Coty Romero contó que Neymar intentó seducirla (Video: Se picó, República Z)

Coty Romero contó que el reconocido futbolista brasileño Neymar intentó seducirla a través de las redes sociales. La revelación se produjo al aire durante el streaming de Se picó (República Z), donde la influencer mostró una interacción del jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita.

Romero exhibió en vivo que Neymar le dio like a una historia que ella había publicado. “Para que no digan que es falso”, dijo mientras mostraba su celular frente a la cámara. En la pantalla se podía leer claramente: “A Neymar Jr. le gustó tu historia”.

Para confirmar la veracidad de su declaración, Romero hizo click en el nombre de usuario de la cuenta, lo que la llevó directamente al perfil del crack brasileño. Esta acción demostró que realmente era Neymar quien había interactuado con su publicación.

El conductor del ciclo, Gastón Trezeguet, no tardó en preguntarle: “¿Por qué no le escribís un mensaje? ¿No podés?” A lo que la exparticipante del reality respondió tajante: “No, no le voy a escribir.”

Trezeguet bromeó diciendo: “Nacho se va a poner como loco por esto, eh”, refiriéndose a Nacho Castañares, supuesta pareja de Coty. La influencer aclaró rápidamente: “No, ya lo sabía. Le mandé a todo el mundo cuando me pasó eso”, concluyendo con una sonrisa.

Coty Romero y Nacho Castañares ¿juntos?

“Nosotros estamos solteros, solos hace un montón de tiempo. Los dos pasamos por cosas difíciles y no hablo de la relación que él tuvo con La Tora, sino de tiempo pasado. Yo la consideraba una amiga y mucha gente puede decir que está mal lo que estoy haciendo, pero una no elige qué sentir. Además, mis amigas realmente son las que conozco desde los 4, 6 años...”, definió Coty y puso distancia con la exnovia de Nacho, quien días atrás cumplió años pero la correntina no asistió a la celebración por no haber sido invitada. “Igual no hubiera ido. Había mucha gente que no me caía del todo bien”, dijo.

Coti Romero habló de su relación con Nacho Castañares (Video: LAM, América)

Más adelante, la expareja del Conejo Quiroga habló del vínculo actual que mantiene con Villar, afuera de la casa. “Con La Tora no tenemos la conexión que teníamos en su momento. Después me dijeron que me había dejado de seguir y yo también lo hice, porque no voy a ser fanática de nadie. Pero siempre nos saludamos bien, tenemos una buena relación laboral”, afirmó Coty.

También explicó cuáles son los resquemores que existen entre ellas. “Hubo un rumor antes, de que yo había estado con Nacho cuando él todavía estaba con ella. Le puede molestar, está bien que le moleste, de última, es lo que le pasa a ella. Pero a mí me pasa que si una amiga de toda la vida quiere estar con un ex mío, a mí me chupa un huevo porque cuando yo suelto, suelto definitivamente y no siento más nada por esa persona. Pero sé que hay gente a la que no le pasa lo mismo, y que le puede doler”, dijo.

Sobre el final del enlace, realizado a través de un móvil, ella fue muy tajante con la posibilidad de romance. “No hay nada. A mí tampoco me gustaría empezar una relación en este momento de mi vida, que es cuando tengo muchos proyectos, mucho laburo, gracias a Dios. Estoy muy enfocada en eso. Creo que ninguno de los dos quiere. Y el día que surja, si es que surge, vemos”, cerró con una sonrisa misteriosa.