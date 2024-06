Después de una larga ausencia en los medios, Anabela Ascar reapareció y contó por qué no vuelve a la televisión

Reapareció Anabela Ascar: "Hoy no se puede trabajar con libertad" (Video: Intrusos, América)

Anabela Ascar, conocida por su paso por Crónica TV, donde logró su momento de esplendor cuando estuvo como conductora del ciclo Hechos y Protagonistas, se mantiene alejada de los medios. En una reciente entrevista con Intrusos (América), la presentadora de noticias compartió detalles sobre su presente profesional y sus perspectivas para el futuro.

Ascar encomendó su destino a Dios. “Solo Él sabe”, respondió, y añadió: “¿Sabés qué pasa? A mí me dicen que soy una estrella y yo no me creo eso. Las estrellas tienen trabajo. A mí eso me lo dijo Cacho Fontana. Venía a comer a mi casa y me decía ‘Anabela, me llaman para hacer homenajes pero para laburar no me llama nadie’. Es así. Para laburar y contratarte, nadie”.

El cronista le sugirió que quizás nadie sabe que ella desea regresar a la televisión. Ascar replicó: “Yo trabajo con libertad. Siempre trabajé con libertad, con un formato muy simple y preguntaba lo que se me antojaba. Nunca tuve cucaracha, nada. Eso hoy, no se puede. La televisión cambió y lo respeto”.

Anabela Ascar cuando conducía "Hechos y protagonistas" en la pantalla de Crónica TV

También explicó su preferencia por trabajar con un presupuesto mínimo: “Estoy acostumbrada a trabajar con cero peso de producción. Soy muy económica. Con creatividad y con libertad. He tenido conversaciones pero siempre pasa lo mismo, quieren poner un panel y yo no. A mí me gustaría hacer mi programa”. Aunque no descarta conducir un streaming, Ascar indicó que lo haría “siempre y cuando fuera con mi formato”.

Sobre su vida personal, específicamente si se volvería a enamorar, Anabela fue clara, tras varios años de la muerte de su pareja, el periodista Héctor Ricardo García: “No creo y no voy a contestar esas preguntas”. Dirigiéndose a las mujeres, expresó su polémica teoría sobre las relaciones: “Los mejores tipos se hicieron gay. Después, están los que están re buenos pero están casados. Ahí no te podés meter porque es para quilombo. Te queda la mesa de saldos, y vienen con unos problemas, unas mochilas. Hay mujeres que queremos estar tranquilas. Prefiero dormir sola con la bolsita de agua caliente”.

Finalmente, Ascar confesó que no le interesa el “touch and go”: “No la paso bien. Soy una mujer intensa de amores reales. Duermo sola, te soy sincera. ¿Qué es la felicidad? Yo sé lo que es pero no quiero revelar intimidades porque cuando lo hice me hicieron pelota. Perdono pero me cuido”.

Después de la muerte de García, su pareja de dos décadas y dueño de Crónica TV, Anabela entró en un conflicto con los herederos del periodista que le reclamaban la casa en la que ambos habían habitado. Y, desde entonces, la locutora optó por alejarse de los medios.

Cabe recordar que las últimas veces que se la había podido ver de lejos a la conductora, ella estaba con un gesto adusto. Y es que, tras un dictamen de la Justicia, a principios del 2022 fue desalojada de la casa de Belgrano R donde había vivido junto a García. Desde entonces, debió mudarse a otro lugar para reorganizar su vida y dejar que los herederos del periodista dispusieran de la vivienda, que ya fue vendida y en cuyo terreno se construirá una torre. Sin embargo, en este oportunidad, Ascar se mostró muy distendida y de muy buen humor.