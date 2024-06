Roger Daltrey habla de “Tommy” en Broadway, el futuro de The Who y cómo es la vida de un rocker a los 80

Tráiler de la obra Tommy

Mientras Roger Daltrey está en una breve gira en solitario, no está seguro de si los fans volverán a ver a The Who en vivo. “No lo veo. No sé si The Who volverá a salir de gura”, declara a través de Zoom.

El rockero de 80 años tiene una mentalidad de “úsalo o piérdelo” cuando se trata de su voz de cantante, por lo que considera necesario actuar tanto como sea posible, con o sin The Who. Recientemente, Daltrey habló sobre el futuro de la banda que colidera con Pete Townshend, su gira como solista y sus sentimientos sobre la reposición en Broadway de la seminal ópera rock de The Who, Tommy.

—¿Qué opina de la reposición de Tommy en Broadway?

—Me alegro de que el álbum siga en circulación; significa mucho para mí. Es la mejor ópera jamás escrita. No me gusta especialmente (el musical). Ha sido alterado y cambiado. No me imagino que se cambie la música de Madame Butterfly o de otras grandes óperas.

Roger Daltrey se declara escéptico sobre el futuro de The Who, la banda que integra desde 1962

—Entonces, ¿piensa en ella como una ópera al uso, en contraposición a una ópera rock?

—Es una ópera fabulosa. Cuando la llamamos ópera, lo hicimos en tono irónico. Nos arriesgamos mucho con ella. Pero desde que la viví e interpreté en el escenario, y después de haber visto muchas grandes óperas, supe que tenía una en mis manos. Así que he llegado a la conclusión de que es la mejor ópera jamás escrita.

—Háblenos de la gira.

—Voy a traer una banda del Reino Unido de ocho personas, una banda con un sonido muy diferente y una instrumentación distinta. Sin sintetizadores. Se trata simplemente de divertirse tocando canciones diferentes, y obviamente algunos clásicos de Who. Pero los hacemos diferentes. Es algo que me encanta hacer. Y a la gente parece gustarle también.

—¿Así que tocará material en solitario y de The Who?

—Tener una banda como esta me da la oportunidad de hacer un montón de cosas a lo largo de los años con diferentes artistas, como el material que hice con Wilko Johnson hace 10 años. Voy a hacer algunas cosas en solitario, además de algunas versiones de otras personas que realmente admiro para hacer una noche de entretenimiento y diversión. Hay muchos que se jubilan. Todos los veteranos se jubilan y queda muy poca gente.

The Who a principios de los años 70 del siglo pasado, en un momento de esplendor escénico único (Michael Ochs Archives/Getty Images)

—¿Salir ahí fuera delante del público es lo que mantiene su voz intacta?

—Ése ha sido siempre mi impulso desde que tuve problemas de voz. Hay que seguir utilizándola. Como cualquier otra cosa del cuerpo. Si dejas de caminar, pierdes los músculos de las piernas. La voz es algo parecido. Si dejas de usar esos músculos de la laringe y las cuerdas vocales, se te ablandan y pierdes la voz. La mía es notable para mi edad.

—Simon Townshend actúa contigo, no con su hermano, Pete Townshend, de The Who. ¿Cómo es sustituir a un Townshend por otro?

—Simon Townshend siempre está en mis conciertos. Es un tipo totalmente diferente a Pete, aunque tiene un timbre de voz muy parecido que se adapta a mi voz en las armonías. Es un gran músico, un guitarrista fabuloso y un gran tipo. Lo conozco desde hace 60 años.

—¿Cuál es la diferencia entre salir de gira con The Who y hacerlo en solitario?

—Tengo mucho menos peso sobre mis hombros. The Who se siente, no sé, más pesado. Los shows solistas son siempre mucho más relajados.

A los 80 años, Roger Daltrey cree necesaria seguir cantando para mantener su voz (EFE/Alejandro García)

—¿Hay menos presión con un concierto en solitario?

—La responsabilidad es con The Who - hay herencia e historia que mantener que siempre tienen que brilla, por lo que pone mucho peso sobre tus hombros. Pero con esta banda, he descubierto que puedo salir y pasármelo bien y tocar cualquier tipo de música que me apetezca.

—Con una carrera que comenzó a mediados de los años 60, ¿cuál ha sido el mayor cambio que ha visto a lo largo del tiempo?

—La edad. (Risas.) Quiero decir, ver al público hacerce mayor... Pero también tenemos un enorme número de fans jóvenes, algo que me asombra. Así que cambia todo el tiempo. Pero, obviamente, nuestro público ha crecido con nosotros, así que la edad es lo que más se nota.

—Mick Jagger está de gira con los Rolling Stones a sus 80 años. ¿Volverá The Who de gira alguna vez?

—No lo veo. No sé si The Who volverá a salir alguna vez. No lo sé. No pienso así. Si tuviéramos algo que hacer, algo que fuera progresivo e interesante y hubiera una razón para hacerlo, entonces saldríamos. Pero de momento no lo veo.

Fuente: AP