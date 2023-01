Cruz Azul femenil anuncia la llegada de Norma Palafox

Tras un paso efímero con Atlas, Norma es nueva atleta del Cruz Azul

Con la firme intención de poder trascender en la rama femenil y ser protagonista en el máximo circuito, “Las cementeras” de Cruz Azul anunciaron la llegada de la conocida Norma Palafox, ex futbolista de las Chivas, las Tuzas de Pachuca y las Rojinegras de Atlas. Si bien, sus últimas participaciones dentro de la Liga MX Femenil no han sido tan fructuosas como lo fueron sus primeros torneos con el conjunto “Tapatío”, si es una atleta que ya demostró su enorme calidad.

La atacante nacida en Sonora es reconocida en el balompié azteca por ser parte de aquella plantilla del Guadalajara que conquistó el primer título oficial de la Liga MX Femenil en el Apertura 2017, siendo además una de las tres autoras que marcaron gol en esa final ante Pachuca. A sus 24 años de edad, Norma aún tiene bastante que dar como futbolista profesional y en La Noria son conscientes de ello.

Norma Palafox llega a Cruz Azul para aportar goles, pasión y compromiso.🔥



¡Bienvenida a La Máquina, @NormaPalafox13! 💙#AzulDePorVida pic.twitter.com/xlS3IhbkyD — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) January 4, 2023

La nacida en Hermosillo, Sonora, llega procedente de las Rojinegras del Atlas, club con el que permaneció solo un torneo y en el cual no logró trascender o ser de gran ayuda, pues apenas logró marcar dos anotaciones. Fue una de las jugadoras con más presencia en el terreno de juego, disputó 17 partidos (mil 334 minutos), lo que representa el 87.1 por ciento de minutos jugados posibles, de esos cotejo, en 16 salió como titular.

Como ya se mencionó, las “Tapatías” no lograron la clasificación a la liguilla en el pasado Apertura 2022, quedó en la décima posición con 23 puntos. Por lo que no fue un buen torneo para la también ex atacante de las Tuzas y a priori, derivo su salida de la institución tras no renovar su contrato y quedar como agente libre; hecho que aprovechó la directiva de “La Máquina Celeste”.

Feliz de estar en esta gran institución!!!misma ilusión, mismo objetivo y muchas pero muchas ganas de dar lo mejor 🤩🚂😮‍💨🔜… https://t.co/Ux0rz99xJ6 — Norma Palafox (@NormaPalafox13) January 5, 2023

Previo a su estadía con Atlas, Palafox llegó a la final del Clausura 2022 con las Tuzas, donde las blanquiazules quedaron subcampeonas tras caer 4-3 en el global ante su ex equipo, el Guadalajara. Sin embargo, sumó pocos minutos con la playera de Pachuca, apenas 370 minutos jugados en 13 encuentros durante dos torneos: el Apertura 2021 y el Clausura 2022. Irónicamente, jugo la final del certamen con los mismos equipos con los que disputó su primer campeonato, solo que con la camiseta rival.

Hablando de su salida del “Chiverío”, las cosas se dieron gracias a una invitación que recibió para formar parte del reality show de el Exatlón Estados Unidos 2019. Desafortunadamente para ella, tuvo que abandonar la competencia por motivos personales. Sin embargo, la vida le volvió a dar una revancha y regresó al mismo reality para la edición del 2021.

La futbolista participó en el reality de Exatlón Estados Unidos 2021, en su quinta temporada, donde llegó hasta la final y superó en los circuitos a la gimnasta Nathalia Sánchez para proclamarse campeona. El premio económico que recibió fue de 200 mil dólares y en la última prueba pasó por los circuitos de fuerza, velocidad, el denominado anfibio, y en el de la Alberca Olímpica.

“Lo único que se me viene a la cabeza es un día antes de viajar con dudas, si estaba haciendo lo correcto. Si iba a cumplir mi objetivo, pero mire me voy de aquí con esto en los brazos, lo que todo mundo desea y cuando viene a esta competencia, me voy feliz porque le cumplí la promesa a mi madre”, declaró la jugadora de futbol después de obtener el trofeo de Exatlón.

Después de cumplir una de sus metas, Palafox enfocó nuevamente toda su atención a su carrera como futbolista profesional; sin embargo, su paso con las hidalguenses y jaliscienses no fue el esperado. Ahora llega a una nueva oportunidad con Cruz Azul y con la premisa de llevar al club a su primer título en la rama femenil.

