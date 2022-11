Norma Palafox tendrá nuevo equipo; mandó mensaje de despedida al Atlas

La futbolista de 24 años, Norma Palafox en uno de los encuentros de la Liga MX con el Atlas. (Foto: Instagram de @normapalafox_)

Este jueves, la futbolista mexicana de 24 años, Norma Luz Irene Duarte Palafox se despidió del Atlas a través de su cuenta de Instagram. La delantera solo jugó el Apertura 2022 con las rojinegras, donde llegó como refuerzo; su destino podría ser otro equipo de la Liga MX Femenil. En este día agradeció al club por su estancia y la oportunidad que recibió.

Con el Atlas, Norma Palafox fue una de las jugadoras con más presencia en el terreno de juego, disputó 17 partidos (mil 334 minutos), lo que representa el 87.1 por ciento de minutos jugados posibles. En 16 encuentros salió como titular, donde anotó en dos ocasiones y recibió tres tarjetas preventivas.

El mensaje que emitió la ex delantera de las Chivas a través de sus redes, fue acompañado por una foto vestida de rojinegra durante uno de los compromisos disputados con el Atlas en este Apertura 2022.

“Alguien me dijo alguna vez que debemos enfocarnos en las cosas que podemos controlar, mientras que las que no están en nuestras manos y muchas veces no entendemos, simplemente nos toca aceptarlas, levantarnos y crecer ante la situación… desafortunadamente hoy me toca despedirme de una gran familia, quiero agradecerle a cada una de mis compañeras por hacerme parte de su familia, arroparme y ayudarme a volver a creer las quiero mucho!, gracias también a toda la afición que nunca dejo de apoyar y siempre me recibió con los brazos abiertos. ¡GRACIAS!”, expresó en su cuenta de Instagram.

Atlas no se clasificó a la liguilla en este Apertura 2022, quedó en la décima posición con 23 puntos. Por lo que no fue un buen torneo para la también ex atacante de las Tuzas. La nacida en Sonora suma nueve torneos en la Liga MX Femenil, ha militado en Chivas (2017-2020), Pachuca (2020-2021), y Atlas (2021-2022).

Palafox festejando un gol con Chivas. (Foto: Fernado Carranza/ Cuartoscuro)

Su debut en la Liga MX Femenil se dio en el Apertura 2017 (primer torneo de la Liga MX femenil), el sábado 29 de julio de 2017, cuando Norma Palafox tenía 18 años, en un clásico tapatío: Guadalajara vs Atlas. En ese torneo se coronó con Chivas y anotó un gol en la final contra Pachuca en el partido de vuelta al minuto 68; el marcador global quedó 3-2 a favor de las rojiblancas.

Con las Tuzas, Palafox llegó a la final del Clausura 2022, donde las blanquiazules quedaron subcampeonas tras caer 4-3 en el global ante su ex equipo, el Guadalajara. Sin embargo, sumó pocos minutos con la playera de Pachuca, apenas 370 minutos jugados en 13 encuentros durante dos torneos: el Apertura 2021 y el Clausura 2022.

Norma Palafox fue campeona de Exatlón Estados Unidos

La futbolista participó en el reality de Exatlón Estados Unidos 2021, en su quinta temporada, donde llegó hasta la final y superó en los circuitos a la gimnasta Nathalia Sánchez para proclamarse campeona.

El premio económico que recibió fue de 200 mil dólares y en la última prueba pasó por los circuitos de fuerza, velocidad, el denominado anfibio, y en el de la Alberca Olímpica. Nathalia Sánchez, gimnasta de Colombia que se clasificó a los Juegos Olímpicos de Rio 2016, fue su rival en estos circuitos. El marcador quedó 3-2 a favor de la futbolista; previamente había sido parte de Exatlón en la tercera temporada, pero no ganó la competencia en aquella ocasión.

Norma Palafox con el trofeo de Exatlón Estados Unidos 2021. (Foto: Twitter/NormaPalafox)

“Lo único que se me viene a la cabeza es un día antes de viajar con dudas, si estaba haciendo lo correcto. Si iba a cumplir mi objetivo, pero mire me voy de aquí con esto en los brazos, lo que todo mundo desea y cuando viene a esta competencia, me voy feliz porque le cumplí la promesa a mi madre”, declaró la jugadora de futbol después de obtener el trofeo de Exatlón.

