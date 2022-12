Manu Urcera, íntimo: de superar los prejuicios de “piloto millonario” a ser campeón de TC, sus ganas de ser padre y posible casamiento con Nicole Neumann

Manu Urcera con la Copa de Oro que obtiene el campeón de TC (Prensa ACTC)

Pasaron unos días y bajó la euforia de José Manuel Urcera luego de haber hecho historia en el automovilismo argentino, ya que logró el título de Turismo Carretera y cortó una sequía de 51 años sin campeonatos para Torino. Es uno de los cuatro pilotos que se consagraron con la marca y su nombre se sumó a ilustres como Luis Rubén Di Palma, Eduardo Copello y Gastón Perkins. Ahora comenzó su merecido descanso y se tomará unas vacaciones junto con su pareja, Nicole Neumann, que es clave en su vida y lo cuenta en un mano a mano con Infobae.

Manu, de 31 años, arrancó de chico corriendo en motos y más tarde llegó a los autos. Se ganó un lugar en el ambiente y se convirtió en uno de los mejores pilotos nacionales. Sus primeros laureles llegaron en la Clase 3 del Turismo Nacional, en la que fue campeón en 2019 y 2020. Llegó como líder a la definición del certamen del TC en el Autódromo El Villicum en San Juan y en la final lideró hasta las últimas vueltas, cuando lo afectó una falla en los frenos. Sin embargo, con la tranquilidad que lo caracteriza controló la situación y supo que el cuarto puesto le alcanzaba para ser campeón. “Faltando seis vueltas intenté cuidar todo hasta el final porque sabía que si abandonaba me quedaba sin chances. Así que administré las diferencias y Pernía (Lionel), sin tener chances concretas por el título, hizo una maniobra muy arriesgada y no quise entrar en roce. No quise quedarme tirado”, confía.

En su octava temporada en el TC, en el que corrió 118 finales y logró seis triunfos, Urcera consiguió la corona en una carrera con 70 grados centígrados que tuvieron los pilotos dentro del coche en la final. Equivalió a tener un 3 por ciento de graduación alcohólica en la sangre, según el dato que brindó Campeones. Los competidores debieron correr con estas condiciones y bajo un sol abrasador. “Me afectó al bajarme del auto la temperatura ambiente que era altísima (casi 40 grados)”, asegura.

Urcera arrancó de niño en las ruedas. En la foto junto a su padre, Claudio (@manurcera)

-¿En qué momento te diste cuenta de que podías pelear por el título?

-Cuando gané en El Villicum en agosto. Ahí sentí que tenía grandes chances de pelear por el campeonato por el funcionamiento del auto y por cómo había crecido el grupo que se había repuesto a las adversidades que tuvimos en las primeras carreras. Igual, más allá de que en algún momento no obtuvimos buenos resultados, vi mucho compromiso y calidad de trabajo del grupo. Eso me dio la sensación de que en algún momento íbamos a ser competitivos y llegar al final con un gran potencial.

-¿Qué se siente que tu apellido se mezcle con Di Palma, Copello y Perkins?

-Es increíble que me sumen a la lista de esos nombres y haber sido campeón con la marca que hacía mucho tiempo no lo conseguía. Solo hubo 6 campeonatos y 4 pilotos y tres de ellos son nombres ilustres del TC.

-¿Qué cambió de aquel velocista a haber ganado tres títulos nacionales?

-Posiblemente pulí esa velocidad y le sumé experiencia y el poder ser más regular. Le pude dar mayor consistencia. Encontrar ese equilibrio es lo más difícil. No sirve hacer poles positions (mejor tiempo clasificatorio) y no ser sólido en carrera ni viceversa.

Liderando el pelotón en San Juan con el Torino de TC. Le siguen Jonatan Castellano, Mariano Werner, Marcelo Agrego y Agustín Canapino (Prensa ACTC)

Urcera logró el campeonato con la atención en su auto del equipo Maquin Parts, que tiene gran experiencia y en 1997 logró su primera estrella a nivel nacional con Ezequiel Bosio en la Clase 3 del TN. En 2023 Manu tiene asegurado su continuidad en el TC y afirma que no cambiará de marca y pintará el 1 en un Torino. También correrá en la TC Pick Up, la categoría de camionetas de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Mientras tanto analizó el presente del TC y el automovilismo nacional.

-¿Por qué el marco de público no fue el mejor en la definición del título?

-Me gusta mucho el circuito de San Juan. Junto con el de Termas de Río Hondo son los dos mejores. Después tenés autódromos como el de La Pampa que es muy bueno y tiene un público increíble. Lo que pasó es que ni la categoría ni nadie puede manejar el clima. El año pasado la definición fue en San Juan y no hizo este calor con 45/50 grados, es imposible que la gente vaya al Autódromo. No veo una impericia de ningún tipo y en la última carrera hizo mucho calor. Por eso un público súper fierrero como el San Juan no pudo acompañar.

En una campaña publicitaria con Nicole Neumann. La acompañó a una producción y terminaron posando juntos (@manurcera)

-Sacando el TC, que es un mundo aparte, ¿qué se puede hacer para que el resto del automovilismo nacional vuelva a ser el de antes?

-Para mí el automovilismo está muy fuerte en la Argentina. Este año en el TC hubo récords de convocatoria con el público. Lo que pasa es que hace 30 años no había las posibilidades de entretenimiento que tiene la gente hoy como Netflix u otras herramientas que la gente tiene para divertirse y por eso no elige ir a un espectáculo deportivo. El TC no debe cambiar mucho porque encontró la receta y por eso fue el primer deporte en volver después de la pandemia y por eso en un año difícil como 2022 hubo carreras con 50/51 autos o con 70 mil personas como hubo en La Pampa.

-¿Qué pensás del posible cambio de reglamento para 2023 en el TC?

-No sería correcto y no lo veo necesario. Puede llegar a ser un error porque es un reglamento que no se toca hace años. Ha ganado tres campeonatos seguidos Chevrolet, después dos seguidos Ford y me parece que no hay motivos para cambiar el reglamento porque este año gane Torino. De hecho, este año Chevrolet con Canapino (Agustín) ganó tres carreras, y una ganaron Mangoni (Santiago) y Mazzacane (Gastón). A veces es difícil evaluar el rendimiento de una marca porque los resultados finales los logran los conjuntos, ingenieros, motoristas, pilotos, y hoy los Torino del Maquin Parts funcionan muy bien. Este año corrí dos fechas con Dodge y con la marca gané mi primera serie del año y estuvimos dos veces entre los diez con un auto que no había probado.

Celebrando en el podio su campeonato con la bandera de "La 16", como se la llama a la hinchada de Torino (Prensa ACTC)

Su padre es Claudio Urcera, director de TSB, una empresa de servicios petroleros que trabaja con las principales operadoras de ese sector. Por su buena posición económica en los inicios en el automovilismo recibió críticas. Sin embargo, esos prejuicios desaparecieron a fuerza de trabajo, perseverancia y profesionalismo, del que se destaca su entrenamiento físico. Afirma que su relación con Nicole Neumann lo ayudó en lo personal y profesional y reveló los planes que tienen como pareja.

-¿Cuando eras chico y corrías en moto quiénes eran tus ídolos a nivel nacional?

-Mi ídolo Internacional era Ayrton Senna a pesar de que ya había muerto. Si bien él murió en 1994 y yo tenía 3 años, me generó admiración por las cosas que logró y el legado que dejó. En el plano nacional, el Flaco Traverso y, más recientemente, Norberto Fontana.

-¿Te molestaban las críticas, cuando decían que solo corrías porque tenías plata?

-Siempre lo tomé como en cierto punto de que estaba haciendo las cosas bien y que destacaran de mí la situación económica me daba la sensación de que algo de mí molestaba. Porque si mirabas alrededor había casos similares y no eran desmerecidos o atacados por esa situación económica. Entonces eso me dio tranquilidad de que estaba haciendo las cosas. Después me di cuenta de que siempre el que está peleando adelante es criticado por algo. Pero también entendí que las críticas son parte del éxito.

-¿Cuántos días te entrenás?

-Nunca es igual y trato de no repetir lo mismo, porque si no el cuerpo y la cabeza entran en una etapa en la que nada progresa. Por eso varío el entrenamiento y la dieta. También depende la época del año. Si es en pretemporada, que es más demandante para el cuerpo, la dieta es más cargada. Durante el año trato de regular el volumen de entrenamiento para no llegar cansado los fines de semana de carrera. Entreno menos, como menos. Entreno de lunes a jueves. Los días más intensos son el lunes y martes y los miércoles empiezo a bajar la carga, pero eso lo voy coordinando con mi profesor.

El emotivo abrazo de Manu Urcera y Nicole Neumann luego de la consagración en el Turismo Carretera

-¿Tenés alguna dieta especial?

-Me ayudó mucho en la alimentación la nutricionista que tengo desde hace varios años. Me enseñó qué necesitaba comer para estar fuerte y poder competir. Desayuno tostadas con clara de huevo, o pasta y un café con leche. Un jugo exprimido de naranja o un batido “verde” con pepino y manzana verde. Después en el almuerzo meto hidratos de carbono con ensaladas y lo mismo en la cena. Pero si algún día pinta un asado me adapto. Siempre está la posibilidad de cuidarte con lo que haya para comer.

-¿Ahora te diste algún permitido?

-No me privo de nada, lo que ocurre es que durante el año tenés una conducta de entrenamiento que te lleva a trabajar el físico y comer sano. Ahora terminé el campeonato y sigo entrenando igual.

-¿Cómo te ayudó la relación con Nicole?

-Es una genia y me acompaña a todos lados. Resigna tiempos de ella y de su trabajo para poder acompañarme en mi profesión. Mi representante me dice que “me ayuda porque me puso los pies sobre la tierra”. Siempre es lindo tener en tu familia, en tu casa, alguien que te acompañe en el trabajo dy que se sienta parte. Cuando los resultados se dan está todo bien, pero es invalorable tener alguien que te apoye sobre todo en los momentos difíciles, que te acompañe ya sea para buscar un consejo o solo un abrazo, y encontré eso en ella.

Para Manu es clave la compañía de Nicole y sus hijas. En la imagen junto a dos de ellas (@manurcera)

-¿En qué se parecen?

-Es una chica que trabajó toda su vida y entiende este tipo de trabajos que por ahí no son normales. No es el trabajo de un oficinista que cumple una rutina y que llega los viernes por la tarde a su casa y está libre. En nuestros trabajos no tenés horario de ingreso ni de salida y todo el tiempo van surgiendo cosas nuevas y te tenés que ir adaptando. Sin dudas (Nicole) que me hace feliz y ha contribuido para que hoy como piloto sea superior a lo que era el año pasado o el anterior, en el conjunto, y eso en la cabeza del deportista es muy importante. Todo el tiempo que pasás con tu familia es clave. Por eso es tan importante el acompañamiento de Niki, de las nenas, que se fanatizaron con mi carrera y están siempre. Se ponen muy felices cuando me va bien y cuando me va mal tratan de sacarme una sonrisa de alguna manera.

-¿Alguna anécdota con ella?

-El día antes del campeonato le dije, “bueno Gordi, si llego a salir campeón, mañana quizá nos tenemos que quedar acá en San Juan a dormir porque vamos a cenar con el equipo, con los chicos. Ser campeón de TC es el sueño de nuestras vidas y van a querer quedarse a festejar ¿Vos tenés algo de laburo?” Ella me dijo, “pero, ¿no van a querer estar con sus familias?”. En la cena lo conté y todos nos reíamos, pero es algo común para alguien que no es del palo del automovilismo, ya que no dimensiona lo que es un título de TC. Después en la fiesta lo conté como algo gracioso y hasta ella entendió después de la consagración lo que significa para todos. Se quedaron con las nenas y festejamos todos juntos.

-¿Te gustaría ser padre?

-Siempre lo analizo y me gustaría mucho. Lo primordial para que eso ocurra es tener una pareja estable y la tengo. Tengo todos los ítems necesarios para que eso ocurra y seguramente en algún momento vendrá. Y me gustaría. Es algo que sin dudas va a ocurrir en algún momento cercano.

-¿Tienen planes de casamiento?

-Si, también. Seguro. Son todas situaciones que cuando una pareja está bien y consolidada ocurren.

