“Habló” el huevo que perdió con Messi el récord de likes en Instagram: las desopilantes publicaciones

La foto que batió un récord con Lionel Messi levantando la Copa del Mundo (Reuters)

Lionel Messi culminó un Mundial de Qatar que incluyó la superación de muchos récords a nivel individual, como ser el máximo goleador argentino en Copas del Mundo, pero el último que rompió estuvo lejos de ser dentro de una cancha. La máxima figura de la selección argentina realizó una publicación levantando el trofeo que se convirtió en el posteo más likeado de toda la historia de Instagram y destronó al dueño anterior de esa marca: un huevo.

La foto de Messi fue escalando a una velocidad supersónica por el anhelo que representaba esa competencia para él, sumado a la gran cantidad de personas que siguen de cerca la carrera de uno de los mejores jugadores de toda la historia. “Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, posteó el argentino junto a 10 postales que dejó la final ante Francia en el estadio Lusail. A cuatro días de su publicación, cuenta con más de 71 millones de “me gusta” y superó ampliamente a la de su competidor. Esta última cuenta con una foto de perfil idéntica a su única publicación con un fondo blanco y la presencia de un huevo en el centro de la escena. A pesar de lo simplista que puede llegar a resultar, acumula una cifra superior a los 58 millones de “likes” dentro de la red.

La pérdida de este récord caló hondo en la figura de este personaje tan singular. Horas después de caer ante el campeón del mundo, la cuenta oficial creada en enero de 2019 posteó sus primeras sensaciones: “Cuatro años atrás nos embarcamos en una misión, 9 días después hicimos historia en Internet. Juntos. Hoy Leo Messi se ha llevado la corona (por ahora)”.

Luego de esta publicación, las redes sociales comenzaron a hacerse eco del huevo con diferentes posteos que mostraban supuestas declaraciones de este alimento inanimado. Uno de los mensajes poseía a Lionel Messi realizando un huevo frito en medio de un asado junto a la siguiente frase: “Pasar de un huevo entero a un huevo frito ha sido literalmente aterrador”.

“Hola, soy Lionel Messi”, comentaba una de las imágenes con el huevo sosteniendo la Copa del Mundo, pero rápidamente se desentendía de la situación: “El huevo correcto en realidad tiene un trabajo, así que voy a trabajar”. Sin embargo, también hubo lugar para bromear sobre la situación con una aparente cara de tristeza: “Me siento frágil hoy, bastante aterrador para un huevo”. “Ven a chatear. Sigo teniendo que eliminar la historia porque el enlace sigue diciendo que no es válido, espero que esto funcione”, publicó en sus historias oficiales de la red social. Otra de las publicaciones que realizaron tuvo que ver con la imagen de este comestible colocada sobre la cara de una persona leyendo que había sido destronada por Lionel Messi, arrobó al delantero del París Saint-Germain (PSG) y le dedicó un mensaje: “Espero que estés feliz”.

Sin embargo, también hubo contestaciones desde el otro costado protagónico porque el hombre del PSG se distinguió por ser foco de las cargadas contra el huevo con distintas fotos que emulaban el Topo Gigio que le realizó a Louis van Gaal, exentrenador de los Países Bajos, después de vencer a esa selección en los cuartos de final del último Mundial. También se sumó una antigua gala del Balón de Oro que ganó Messi, pero el galardón tenía al huevo en lugar de una pelota en el centro.

Las desopilantes reacciones del huevo después de ser destronado por Lionel Messi

La reacción del huevo tras enterarse que había sido destronado por Messi: "Espero que estés feliz"

El Topo Gigio de Messi al huevo emulando su reacción con Louis van Gaal





El Balón de Oro transformado en el Huevo de Oro

El mensaje del huevo después de caer rendido a Messi: "Me siento frágil hoy, bastante aterrador para un huevo. Ven a chatear. Sigo teniendo que eliminar la historia porque el enlace sigue diciendo que no es válido, espero que esto funcione”

"Hola, soy Lionel Messi”, inició la publicación del huevo sosteniendo la Copa del Mundo y remató: “El huevo correcto en realidad tiene un trabajo, así que voy a trabajar”

