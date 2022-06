Tevez podrá dirigir a Rosario Central desde el banco de suplentes: la postura de la Asociación de Técnicos y la “solución alternativa”

Carlos Tevez durante el primer entrenamiento en Rosario Central

En uno de los partidos que acaparará la atención del fútbol argentino, Carlos Tevez debutará como director técnico de Rosario Central, en el duelo del Canalla frente a Gimnasia y Esgrima La Plata que se disputará en el Gigante de Arroyito. A los 38 años, el ex jugador de Boca, Corinthians, West Ham, Manchester City, Manchester United, Juventus y la selección argentina comenzará su carrera como director técnico.

Pero en las últimas horas se instaló una polémica con relación a su preparación académica, dado que algunas versiones indicaron que el Apache no tenía terminado el curso que lo avala para estar sentado en el banco de suplentes. En este sentido, el diario La Capital informó que “será Miguel Tevez quien firmará planilla como director técnico de Rosario Central por tener el título habilitante para dirigir oficialmente en el fútbol argentino”.

Sin embargo, en declaraciones que realizó Salvador Pasini, miembro de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), a TN el ex goleador cuenta con los avales para dirigir, ya que según su postura, “Carlos Tevez está graduado”.

El Apache es un ícono del Xeneize y ello despertó otra polémica que rodeó su arribo a la entidad rosarina, ya que estará sentado en el banco de suplentes de Central tras la recordada final de la Copa Argentina que Boca le ganó en la final al conjunto canalla.

Cabe recordar que Carlos “Chapa” Retegui no formará parte del cuerpo técnico, ya que es “incompatible” con su función. ”Es incompatible mi función (como secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad) y trabajar con Tevez en Rosario Central”, declaró el Chapa públicamente. “Hace cinco o seis días que no duermo. Quiero aclarar que primero soy amigo personal de Carlos (Tevez) y lo quiero con el corazón. Hace una semana Rosario Central, uno de los más grandes del mundo y con una hinchada majestuosa, nos llamó y la verdad es que lo voy a acompañar siempre que me lo permita el gobierno de la Ciudad y la secretaría de Deportes. Pero no puedo dejarla de la noche a la mañana”, aseguró en diálogo con TyC Sports.

Con todos los jugadores a disposición -inclusive el volante derecho Walter Montoya, quien salió del partido contra Vélez por una lesión en un isquiotibial- la formación que parará Tevez es una incógnita, primero porque debuta, y segundo porque Central jugó mal en la derrota contra El Fortín y podría ensayar algunos cambios, aunque no serían tantos porque aún no pidió refuerzos.

El Apache no cuenta todavía con los dos refuerzos que llegaron al club, el volante Francis Mac Allister y su par colombiano José Leudo, porque la institución aún está inhibida, a pesar de que le pagó una deuda a Olimpia de Paraguay por el pase del zaguero José Leguizamón.

“Lo que dijeron que pedí refuerzos es mentira porque cuando era jugador no me gustaban los entrenadores que pedían refuerzos sin ver primero lo que tenían en el club, entonces ahora que soy entrenador no voy a hacer lo que no me gustaba que me hicieran”, sostuvo el flamante estratega. Y agregó: “Acá arrancamos todos de cero. Todavía no tengo el scanner de cada jugador. El que quiera jugar en Central me lo tiene que demostrar en las prácticas y en los partidos”.

Uno de los primeros pedidos que hizo Tevez a los dirigentes es la remodelación completa del gimnasio del plantel en el predio de Arroyo Seco, donde consiguió una serie de máquinas de última generación a través de una empresa. Otro requerimiento fue llevar al plantel la semana próxima a hacer una mini pretemporada al predio de la AFA en Ezeiza, para lo cual los dirigentes “canallas” consiguieron postergar el partido del martes próximo contra Quilmes, por los 16avos de la Copa Argentina, que se jugará a fines de julio o principios de agosto. La era de Carlos Tevez comenzó en Rosario.

