Habló el abogado del Toto Salvio: “La denunciate tiene contradicciones en su relato, él no es culpable de nada”

La palabra del abogado de Toto Salvio

El abogado que representa a Eduardo Salvio rompió el silencio tras la denuncia que recibió el futbolista de Boca Juniors por parte de su esposa: lo acusó de haberla atropellado durante la madrugada del jueves en la zona del barrio porteño de Puerto Madero. Mariano Cúneo Libarona, a cargo de la defensa del Toto, aseguró que en las próximas horas el deportista declarará ante la Justicia y planteó la defensa que realizará.

“La denunciate goza de bastante confusión, omisiones y contradicciones en su relato. Cuando yo me refiero a testigos que vamos a llevar al tribunal son precisamente los testigos de los hechos anteriores. Quién estaba, quién vio, quién presenció todo. Las preocupaciones que tomó el señor Salvio y demás”, declaró el letrado en una entrevista con el medio deportivo TyC Sports.

La presentación ante la Policía de la Ciudad la realizó Magalí Aravena, quien aseguró que fue embestida por un vehículo que conducía Salvio alrededor de las 00.50 del jueves 14 de abril en la intersección de las calles Azucena Villaflor y Juana Manso. Si bien se conocieron algunos videos del suceso donde se ve a la mujer siendo arrastrada por un vehículo, Cúneo Libarona apuntó contra Aravena: “Tenemos muy reconstruido el hecho. Salvio se está presentando ahora, ya consultamos en el tribunal y la fiscalía. Va a aclarar todo y va a llevar las pruebas. Llevará testigos, videos y varias pruebas que van a acreditar su inocencia. Tiene mucha prueba. Es un hecho en el que va a quedar claro lo que sucedió, no es culpable absolutamente de nada”.

“Él y otras personas conocen todo. Desde que empezó la advertencia de esta señora hasta las actitudes que tuvo. Las intimidaciones, advertencias. Va a ir no solamente con los videos que le dan la razón, sino con un caudal probatorio en materias de testigos importantes que le va a servir al tribunal y la fiscalía para ver lo que pasó”, afirmó el abogado.

El representante judicial del futbolista de 31 años, que hoy no fue parte de la práctica de Boca Juniors, aseguró que “la primera resolución” que tomó el equipo de abogados fue la de indicarle que se presente a declarar para esclarecer los hechos. “Salvio está ansioso por presentarse y aclarar esta situación y superar este desafortunado episodio que por motivos que ya van a salir a la luz lo condujeron a una injusticia”, argumentó.

Eduardo "Toto" Salvio atropelló a su esposa

En la nota que brindó cerca del mediodía, Cúneo Libarona aseguró que Salvio no acudió ante las autoridades judiciales porque no había podido tomar contacto con sus defensores: “No se presentó antes porque yo estaba de vacaciones y no me encontraba. Su intención fue de movida, a las 6 de la mañana, ir. Pero no pudimos tomar contacto. Su voluntad es que se aclare todo”.

Según pudo saber Infobae, la carátula de la causa está bajo el registro de “lesiones en contexto de violencia de género” y la denunciante fue asistida por “equipos interdisciplinarios de atención a víctimas de violencia de género”. Al mismo tiempo, le ofrecieron a Aravena un botón antipánico, pero no los aceptó. Al mismo tiempo, se espera que se decreten medidas restrictivas vinculadas al acertamiento del jugador con la mujer y también asociadas a la conducción del vehículo.

“Hay hechos previos, hay advertencias. Ellos tomaron cautela, diciendo vámonos, alejémonos. Apareció esta chica que no estaba invitada al lugar, los fue siguiendo, buscando. Está claro de una secuencia o la otra, no sé cuál es el video que tienen, la actitud de quién es quién en este lío”, aseguró Libarona.

“Estamos trabajando en la causa. Lo importante es la causa. Después veremos las resoluciones del juez, veremos Boca, veremos los medios, veremos la opinión pública. Lo que quiero es que no se le produzca un daño a un persona inocente. Yo tengo por concepto hace 40 años primero informar bien todo a la Justicia y después aclararle a los medios por una cuestión de respeto a la jurisdicción”, agregó.

Al mismo tiempo, advirtió que en las próximas horas publicará nuevas imágenes del hecho para defender a Salvio: “Para que la gente sepa cómo procedió cada uno ante este acontecimiento y sobre todo las autoridades del club vean que tienen un caballero de jugador y no un violento”.

