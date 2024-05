Comienza BIME Bogotá, punto de encuentro musical entre Europa y América

El festival BIME busca unir a Europa y América a través de la música en español

Bogotá se convierte en el epicentro de la música en español con la celebración del Bilbao International Music Experience (BIME), un festival que busca ser un puente entre Colombia y España, reforzando así el papel de Colombia como catalizador de cambios en el panorama musical hispanohablante. Hasta el 11 de mayo, la Universidad EAN acoge este evento que atrae a profesionales y artistas de todo el mundo, destacando la presencia de la música latina en la escena global. Este año, el festival no solo promete enriquecer la industria musical sino también superar la asistencia de 2.500 profesionales inscriptos en ediciones anteriores.

El director global del BIME, Rubén Irisarri comparte su visión sobre la influencia de Colombia en la música en español, destacando el éxito de artistas como Shakira y J Balvin en festivales internacionales como Coachella, lo que demuestra el creciente interés en la música latina. Irisarri subraya que “Colombia es un gran catalizador de cambio” y celebra la decisión de llevar el BIME a Bogotá, considerándolo un “punto de unión en Europa y América para la música en español”.

El BIME no solo será un espacio para disfrutar de actuaciones en vivo sino también una plataforma para el desarrollo profesional, dividido en BIME Pro y BIME Live. BIME Live ofrecerá al público 60 conciertos gratuitos de artistas emergentes y consolidados como Ginebras, La La Love You, More, Armenia y Lola Índigo, esta última una de las figuras más destacadas de esta edición.

BIME Live ofrece 60 conciertos gratuitos, destacando a artistas emergentes y consolidados

Lola Índigo, tras su éxito en España, llega a Bogotá para ofrecer un concierto íntimo y compartir su experiencia en una ponencia para profesionales, demostrando la magnitud de este evento como una plataforma para artistas en busca de internacionalización. Irisarri destaca que la participación de artistas de la talla de Lola Índigo evidencia la confianza en el “poder de convocatoria del BIME”. Además, el BIME Pro contará con la presencia de Enrique Bunbury, quien compartirá experiencias sobre su carrera y presentará su biografía.

La edición del BIME en Bogotá no solo refuerza los lazos culturales entre Colombia y España sino que también se presenta como una oportunidad para expandir el formato del festival a otros países de Latinoamérica, con Argentina como un posible próximo destino. Este interés en la expansión refleja el éxito del formato del BIME y su impacto en la industria musical.

Es importante destacar que más de 200 ponentes de diversos países están registrados para participar en esta edición, lo cual subraya la relevancia internacional del evento y su capacidad para atraer a delegados de todo el mundo, consolidando el estatus de Bogotá como un destino crucial para los profesionales de la música.

Enrique Bunbury participará en el BIME Pro, compartiendo su experiencia musical y literaria

En palabras del director, el BIME es “un punto de unión en Europa y América para la música en español”, y a pesar de que la idea es que la sede siga siendo Bogotá, no descartan la idea de internacionalizar el formato por otros países de Latinoamérica como Argentina, de donde vienen muchos de los ponentes. “El formato está traspasando fronteras y la mayoría de los delegados que vienen son de otros países”, explica el español, aclarando que en esta edición llegarán más de 200 ponentes que ya están registrados en la plataforma habilitada para el evento.

En definitiva, el BIME en Bogotá se perfila como una cita imperdible para la industria musical, no solo por su riqueza en presentaciones en vivo sino por su significativo aporte al debate y la formación profesional del sector. Con la participación de nombres resonantes y un enfoque claro en la unión y expansión de la música en español, el festival promete marcar un antes y un después en la forma en que América Latina y Europa interactúan a través del arte.

Fuente: EFE

[Fotos: prensa BIME]