San Lorenzo visita a Banfield con la misión de encaminar su destino en la Copa de la Liga: hora, TV y formaciones

Franco Di Santo festeja su gol ante la U de Chile en la Copa Libertadores. Foto: REUTERS/Esteban Felix

San Lorenzo, con un equipo alternativo porque tiene como objetivo la revancha ante Universidad de Chile por la segunda fase de la Copa Libertadores el miércoles próximo, visitará a Banfield, en un duelo correspondiente a la quinta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

El encuentro se jugará desde las 21.30 en el estadio Florencio Solá, en el sur del conurbano bonaerense, con el arbitraje del misionero Néstor Pitana y será televisado por TNT Sports.

El elenco que lidera Diego Dabove tiene como objetivo la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores por una cuestión deportiva y económica, pero el camino a esa instancia es por demás complicado ya que primero debe eliminar a Universidad de Chile, luego de igualar en Santiago 1 a 1, y después jugaría ante Santos de Brasil, vigente subcampéon de América, o Deportivo Lara de Venezuela.

Para el Ciclón esta instancia es a todo o nada, ya que en caso de no llegar a la fase de grupos quedará eliminado de las competiciones internacionales, por lo tanto el DT y su plantel son conscientes de que el cotejo del miércoles en el Nuevo Gasómetro es la prioridad.

Por eso San Lorenzo visitará a este duro Banfield con un equipo alternativo, pero con calidad, ya que entre los once estarán incluidos los mellizos paraguayos Ángel y Óscar Romero, jugadores de suma categoría que no son titulares para el DT pese a que esa decisión es polémica y puede ocasionarle un dolor de cabeza en caso de no avanzar en el certamen internacional.

Además en este equipo “suplente”, estarán el arquero Fernando Monetti (titular hasta hace poco), Alejandro Donatti, Diego Braghieri (expulsado en Chile) y Bruno Pittón (quien también era indiscutido sumando 9 goles, pese a ser defensor).

El conjunto azulgrana solo suma cuatro unidades y de no obtener un resultado positivo en el sur bonaerense podría quedar relegado y un poco lejos de los primeros cuatro puestos que clasificarán para las finales de la Copa de la LPF, un tema que no es menor.

El Taladro, dirigido por Javier Sanguinetti, ya dejó atrás la gran performance en la Copa Diego Maradona, en donde fue subcampeón al perder la final ante Boca en definición con remates desde el punto penal, y necesita puntos para consolidarse entre los primeros de la zona.

En el inicio sumó dos triunfos ante Racing y Arsenal, ambos por 2 a 0, mostrando porqué había llegado a la final del torneo pasado, pero se produjo un bajón en el nivel de juego y ello se ve reflejado en los resultados, un 0-3 de local ante Colón y 1-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Probables formaciones

Banfield: Mauricio Arboleda; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Franco Quinteros; Alejandro Cabrera y Giuliano Galloppo; Juan Pablo Álvarez, Martín Payero y Mauricio Cuero; Luciano Pons. DT: Javier Sanguinetti.

San Lorenzo: Fernando Monetti; Gino Peruzzi, Alejandro Donatti, Diego Braghieri y Bruno Pittón; Jalil Elías, Yeison Gordillo y Juan Ramírez; Ángel Romero, Óscar Romero y Nicolás Fernández. DT: Diego Dabove.

Árbitro: Néstor Pitana.

Cancha: Banfield.

Hora: 21.30

TV: TNT Sports

POSICIONES

Con información de Télam

