Fuerte sentencia de Ruggeri: “A Boca lo pasaron por arriba, que te bailen en tu cancha es duro”

La fuerte crítica de Ruggeri a Boca

“A Boca lo pasaron por arriba... que te bailen en tu cancha es duro”.

Oscar Ruggeri, con su habitual sinceridad a la hora de hablar, analizó el triunfo de Boca por penales ante Inter de Porto Alegre, que le permitió avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Xeneize perdió por la mínima en la Bombonera, pero sacó provecho del mismo resultado logrado en Brasil. Desde los doce pasos, el equipo de Miguel Russo terminó ganando por 5-4 y enfrentará a Racing en la próxima fase.

“A Boca lo pasaron por arriba. Acepten que los pasó por arriba un equipo que jugó mejor, digan lo que quieran. Los pasaron por arriba. ¿Que los jugadores estaban cansados? No es el problema. Hasta hace tres días decíamos que Boca tenía dos planteles y hoy ya decimos que están cansados porque juegan seguido”, afirmó el Cabezón en ESPN.

Oscar Ruggeri en sus comienzos como futbolista de Boca

El ex jugador de Boca y de River, aseguró que Russo “seguramente está preocupado” porque cuando le quitan la pelota se ve lo que pasa. “Boca tiene un gran equipo, claro que sí, más allá de que lo superaron en este partido. Anímicamente llegó a los penales sin estar bien porque definir por penales después de haber ganado de visitante y que después te bailen en tu cancha es duro”, continuó el ex campeón del mundo con la selección argentina en México 86.

Gallego y Ruggeri sostienen la Copa Libertadores 1986

Ruggeri fue crítico con la actuación de Boca. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que ocurra lo que vivió él con Selección en Italia 90 tras el histórico partido ante Brasil, con un equipo que jugó igual de mal y se vio muy superado por su rival, pero que luego tuvo un envión anímico tremendo que le permitió alcanzar su segunda final consecutiva en la Copa del Mundo.

“Con Brasil, por ejemplo, cuando terminó, nos abrazamos y dijimos ‘si jugando tan mal no nos sacaron, levantamos el nivel cada uno de nosotros y no nos sacan más...’. Anoche les pasó a todos los jugadores de Boca, no podemos caerle sólo a uno. No defendieron, no marcaron, salían de a uno, no salía el equipo firme, no volvían los de arriba... Si tenés estos delanteros, Villa, Salvio, Cardona, Tevez... Si tenés cuatro tipos que no te vuelven al medio, ¿cómo hacés?”, justificó.

Seguí leyendo:

“Fue una pequeña ‘finalita’ ganada a River”: el desahogo de Alejandro Fantino después del triunfo de Boca por penales

Fantino y Closs tuvieron un cruce en vivo por el nivel de Boca el día del aniversario de la final con River

El crudo análisis de Miguel Russo tras la clasificación de Boca: el reto a los jugadores en el vestuario y su preocupación por el juego

La patada a Carlos Tevez por la que el Inter de Porto Alegre debió quedarse con un hombre menos a los tres minutos de juego

Tras la clasificación de Boca, se completó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020