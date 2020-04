“Los argentinos nos miraron rápido los papeles y nos hicieron pasar. Pero del otro lado no nos dejaron entrar y tuvimos que pegar la vuelta. Como era tarde de noche, pensábamos que al otro día de mañana no habría problema, entonces nos fuimos a dormir a la plaza de la ciudad. Ahí apareció la policía local que nos dijo que no nos querían ahí y que al otro día mejor que ya estuviésemos en Bolivia”, cuenta Michael Taborda, vocero de los 15 barras de Independiente Medellín. “Regresamos al mediodía y otra vez la misma historia. Nos rechazaron. Entonces volvimos al pueblo. Apareció la Policía otra vez, explicamos la situación y nos dijeron que nos iban a meter por un paso ilegal, porque en La Quiaca no éramos bienvenidos y que no querían que trajéramos el Coronavirus. Al rato apareció un camión, nos cargaron y nos llevaron hasta un río. Y nos dijeron: ‘Cuando lo terminen de cruzar, están en Bolivia, apenas ingresen se van a la terminal de micros sin pasar por el control de frontera’. Nosotros aceptamos porque lo único que queríamos era volver a nuestro país. Fue un error. Cuando estábamos por la mitad del trayecto con el agua arriba de las rodillas, aparecieron militares bolivianos con armas largas, nos apuntaron y gritaron: ‘Si dan un paso más, disparamos’. Y lo decían en serio. Así que volvimos para atrás”, continúa Michael, contando una historia que sería increíble de no ser cierta.