Fueron momentos difíciles los que se vivieron en la Ciudad a fin de año. La aprobación de una polémica ley que regula a los residentes y concurrentes de los hospitales porteños generó un caos generalizado. Los justificados reclamos que fueron reprimidos por las autoridades policiales reflejaron un dramático cierre del 2019 para los médicos que querían evitar las pésimas condiciones que fijaba la normativa. “Si bien estoy trabajando en la Provincia, siempre hay que unirse con los chicos de la Capital, porque tenemos el mismo régimen. Yo de política mucho no entiendo, pero creo que la ley exigía que se realicen varios cambios. Fue una lástima que se diera con cosas que no nos favorecían, porque los hospitales se mantienen gracias a los residentes”, analizó la Peque; ya agregó: “Es cierto que hay muchos médicos de planta, pero solos no podrían llevar adelante su trabajo, porque es mucho el caudal de gente que se va a atender a los hospitales públicos. Es muy difícil atender a todos con la calidad que se debe. Igualmente, no creo que la solución en este tipo de situaciones sean los paros, porque son los pacientes los que terminan pagando los platos rotos”.