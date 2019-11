Hindú sabía que tenía todo para liquidar el partido. Es más, pudo definirlo al minuto de juego con un try de Belisario Agulla. Pero la acción no iba a ser convalidada, porque previo al try hubo un golpe de puño del tercera línea, Tomás Resnick, que hizo cambiar el fallo. La expulsión del ala de Hindú dejó a los de Don Torcuato con 14 para el resto de la tarde. Sin embargo, iban a volver a sumar con otra patada de Fernández (15-3).