Meneses supo y soñó siempre con este presente y lo decía antes del Mundial, aunque no todos le creían: “Iremos a cumplir los objetivos trazados por el grupo y el staff: ser protagonistas, estar antes, accionar y no reaccionar; sino estaremos hablando de derrotas por 30/40 puntos de diferencia. Hay que salir a atacar y no entrar a ver que pasa”. El triunfo inaugural ante Fiji fue explosivo y sorprendió al mundo. Será un hito imposible de olvidar en el rugby uruguayo.