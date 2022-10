Guía de Arte y Cultura: semana del 7 al 14 de octubre

ARTE

Diseño italiano: la belleza de lo cotidiano entre Italia y Argentina

El Museo Nacional de Arte Decorativo junto con el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires presentan la exposición que brinda un panorama esencial de las principales líneas evolutivas que han caracterizado la historia del diseño italiano desde 1945 hasta hoy. La curaduría del proyecto fue encargada a Silvana Annicchiarico.

La exposición ha sido ordenada cronológicamente para representar todas las grandes fases de la historia italiana contemporánea a través de 58 objetos que, por la originalidad de los proyectos, la innovación de las tecnologías o materiales y la capacidad de captar y representar el gusto y la cultura de una época específica, constituyen algunos de los resultados más significativos en la investigación del diseño italiano.

Además, estas piezas testimonian cómo el diseño encarnó el sueño democrático de llevar la belleza a la vida de todos y todas en la Italia de la segunda mitad del Siglo XX. Muchas de ellas son apreciadas hoy no solo por su valor funcional, sino también por su capacidad de comunicar, condensar, agregar y distribuir emociones individuales y colectivas.

Las cinco secciones cronológicas que articulan la exposición son: La posguerra, la reconstrucción y el boom económico (1945-1963); la democracia objetual y los fetiches del consumo (1964-1972); la crisis y la comunicación de las emociones (1973-1983): después de la modernidad (1984-1998) y el nuevo milenio y el diseño como profesión de masas (1998-2022)

Los íconos del diseño italiano se expondrán en estrecho diálogo con algunos de los pilares del diseño argentino: 20 piezas provenientes de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires que inician su recorrido en los años 50 y llegan hasta las décadas del 80 y del 90. Fruto de este proyecto, surge además el libro-catálogo en formato bilingüe, enriquecido con una selección más amplia de objetos icónicos del diseño italiano, que pretende ser una referencia del desarrollo de la disciplina entre Italia y Argentina.

La muestra podrá visitarse hasta el 29 de enero 2023 con entrada libre y gratuita, de miércoles a domingos de 13 a 19 h.

*Museo de Arte Decorativo. Avenida del Libertador 1902, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

________________

Salón Premio Prilidiano Pueyrredón – Edición 2022

La Casa Nacional del Bicentenario y la Universidad Nacional de las Artes (UNA Artes Visuales), presentan la Edición 2022 del Salón Premio Prilidiano. Pueyrredón, una exhibición que reúne el trabajo de más de cuarenta artistas estudiantes y graduados de la carrera de Artes Visuales. La muestra podrá visitarse del jueves 06 de octubre al domingo 06 de noviembre, de miércoles a domingos de 15 a 20 hs.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

______________

Octubre en el Bellas Artes

Visitas guiadas, recorridos accesibles y actividades para la familia, con entrada gratuita.

Una de las visitas guiadas propuestas para octubre es el ciclo “De colección”, dedicado a indagar los orígenes del acervo haciendo foco en distintas salas: el arte de los antiguos pueblos andinos, la colección Santamarina y la colección Guerrico.

“Momentos clave de la historia del arte en la colección del Bellas Artes” es otro recorrido por la exposición permanente destinado a distintos temas. Este mes, el análisis girará en torno de la vanguardia de entreguerras y segunda posguerra, la abstracción-figuración, la gravitación de Torres García y el movimiento concreto y MADI. Los encuentros son los jueves 6 y 13, a las 13.

En tanto, el ciclo “Obras destacadas” de octubre propone reflexionar sobre las alternativas de la figuración que adoptaron artistas innovadores como Alfredo Guttero, Lino Enea Spilimbergo y Raquel Forner tras su formación en Europa, en las décadas de 1920 y 1930. La actividad se realiza el sábado 8, y los martes 11, 18 y 25, a las 18. Además, la obra de Emilio Pettoruti se analizará a partir de tres telas emblemáticas que integran nuestro acervo y dan cuenta de sus distintas etapas artísticas (miércoles 12, 19 y 26, a las 18).

Por otra parte, continúa “Retratos. Identidad y poder”, una visita guiada que pone especial atención en gestos, vestimentas y objetos que fueron signos de una época y marcaron los destinos de un tiempo (sábado 8 y domingo 9, a las 15).

Continuando con las actividades accesibles que ofrece el Museo todos los meses, el jueves 13 de octubre, a las 18, hay una visita guiada para personas ciegas o con baja visión, que invita a conocer, percibir y explorar las obras exhibidas en la sala dedicada al escultor francés, Auguste Rodin. Y el domingo 30 de octubre, también a las 18, “Descubriendo esculturas en Lengua de Señas Argentina” presenta destacadas piezas de nuestra colección a personas sordas e hipoacúsicas.

Y para acercar a chicas y chicos al Bellas Artes, continúa en octubre “Sueño de una tarde en el Museo”, con narraciones de cuentos a partir de obras de la colección (sábados 1, 15 y 29, y domingos 2, 16 y 30, a las 17). En tanto, “Sonidos en el viento” invita a un viaje sonoro a través de arlequines, barcos, floridos paisajes y seres imaginarios (sábado 8 y domingo 9, a las 17).

*Museo Nacional de Bellas Artes. Libertador 1473

_______________

Premio Fundación María Elena Walsh 2020 Fotografía. “Vivir en 2020″

La Fotogalería del Teatro San Martín presenta la exposición Premio Fundación María Elena Walsh 2020 Fotografía, “Vivir en 2020″, en la que se exhibirá la muestra Un eterno domingo, de la fotógrafa María de la Paz Gutiérrez, ganadora del premio, junto con las obras de los fotógrafos Mariano Manikis, Martín Bonetto y Mauricio Centurión, que obtuvieron menciones y se presentarán en el primer piso del Hall Alfredo Alcón. Las fotografías exhibidas registran, desde diferentes ángulos, la experiencia vital de los fotógrafos durante la pandemia de 2020 y el obligado asilamiento que les tocó vivir.

Hasta el domingo 30 . Martes a domingos de 14 a 20 horas. Entrada libre

*Fotogalería y Hall Alfredo Alcón (primer piso). Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

_____

Octubre en el Museo Moderno

* Nuestros cuerpos: historicidad, territorios y mutaciones

Recorrido a cargo de Ancestras y Rhea Volij

Miércoles 26 de octubre de 16.00 a 18:00 h

Actividad gratuita con inscripción en comunidades@museomoderno.org

* Escuela de pintura

Programa del área comunidades. Taller coordinado por las artistas Florencia Bohtlingk y Nicolas Dominguez Nacif. Es un espacio dentro de “Centro de Vida”, el programa del Área de Comunidades del Museo Moderno en colaboración con las residencias, centros de jubilados y otros espacios de encuentro para personas mayores de la Comuna 1.

Todos los miércoles de octubre de 15:00 a 17:00 h

Actividad gratuita sin inscripción previa

* Red de escucha y acompañamiento

Introducción a la danza

La Red de Escucha y Acompañamiento está abierta a todos aquellos que quieran explorar formas de creación colectiva. Con la conducción de la artista Jorgelina Mongan, el espacio se plantea como un taller de introducción a la danza, una gimnasia que busca hacer del museo un medio que posibilita circular fuerzas, gestos y sensaciones.

Todos los viernes de octubre de 12:00 a 13:30 h

Actividad gratuita

* Conservación preventiva

Para jóvenes conservadores de patrimonio

Este curso consta de tres encuentros virtuales y uno presencial. Propone abrir un diálogo sobre la valoración del legado cultural y proveer herramientas conceptuales e instrumentales para poner en valor fondos documentales en soporte papel, tales como: documentos históricos y fotografías.

Martes 4, 11, 18 y 25 de octubre de 16:00 a 17:30 h INSCRIBIRSE

* Recorrido accesible por la exhibición El límite

Actividad en lengua de señas argentina

Te invitamos a descubrir la exhibición El límite dentro del programa de exposiciones 2022 Un día en la Tierra, visita que haremos acompañados de una integrante de la comunidad sorda. Vení a descubrir las obras seleccionadas que integran la muestra, un diálogo entre la colección del museo y los artistas contemporáneos.

Sábado 15 de octubre de 15:00 a 16:00 h INSCRIBIRSE

*¿Qué es un cuerpo?

Encuentro de formación docente

En el marco del programa de encuentros de capacitación docente, y en diálogo con las exposiciones Cuerpos mutantes y Cuerpos contacto, este espacio de formación se propone abordar estos interrogantes: ¿Qué es un cuerpo? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Dónde encontrarlo? ¿Cómo reconocerlo? Este espacio de formación propone un acercamiento a tales interrogantes a partir del recorrido por producciones artísticas y su abordaje desde diferentes materialidades.

Martes 25 de octubre de 18:00 a 19:00 h INSCRIBIRSE

__________________

Sony World Photography Awards

(Alejandra Aragon, Mexico, Shortlist, Professional competition, Creative, 2022 Sony World Photography Awards)

La exposición de los Sony World Photography Awards abre sus puertas en Buenos Aires, con las mejores imágenes de su edición 2022. Del 28 de septiembre al 22 de octubre, las fotografías más impactantes del certamen Sony World Photography Awards estarán exhibidas en la Galería ArtexArte, con entrada libre y gratuita.

Esta muestra fotográfica incluye obras inéditas de artistas latinoamericanos, así como los más destacados fotógrafos internacionales que participaron. La Galería se puede visitar de martes a viernes de 14 a 20 hs, y los sábados de 14 a 19 hs.

*Galería ArtexArte. Lavalleja 1062

____

La fuerza, el ojo, el viento y la marea

Analía Gordillo | Camila Di Spalatro | Cecilia Balmaceda | Helena Heinzen | Romyna Cáceres | Victoria Azcona. Curaduría: Emilia Demichelis

Mujeres, Textiles y Territorios es un proyecto que surge de un conjunto de prácticas desarrolladas por las artistas dentro de Explorar la Trama - Espacio de Prácticas Textiles Contemporáneas, durante los años 2021 y 2022. En el mismo las artistas analizaron y desarrollaron diversos aspectos de sus producciones, entrecruzando las prácticas textiles individuales con las comunitarias, las problemáticas de género y su accionar particular en sus respectivos territorios.

El proyecto consiste en el desarrollo de un conjunto de exposiciones sobre piezas textiles realizadas por las artistas, que entran en diálogo en un trabajo conjunto atravesado por los núcleos centrales que le dan el título al proyecto: mujeres, textiles y territorios.

Las exposiciones se realizarán –en una primera etapa– en las ciudades de origen de cada una de las participantes, poniendo en acción las prácticas de gestión que acompañan a las prácticas artísticas contemporáneas e impulsando las prácticas de gestión cultural de cada artista en su propio territorio.

La fuerza, el ojo, el viento y la marea –la primera exposición del proyecto– nos introduce, como un primer capítulo, a la exploración de un territorio común en el quehacer de las artistas.

VISITAS: MAR A SÁB DE 15 A 19HS. Hasta el 12 de octubre.

*Museo de la Mujer. Dr. R. Rivarola 147 - CABA

_______________________

Mega Seúl 6 décadas

El Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural Borges y el Centro Cultural Coreano en Argentina invitan a la muestra “Mega Seúl 6 décadas”. La exposición reúne 67 imágenes de la capital de la República de Corea registradas por trece fotógrafos de ese país durante los últimos 60 años, que dan cuenta de cómo la ciudad se transformó en la megalópolis actual, a veces extraña a los ojos de sus propios habitantes.

A través de la mirada personal, irónica o nostálgica, de trece artistas de distintas generaciones ‒desde autores de trayectoria hasta talentos emergentes‒, las fotografías muestran las últimas décadas de Seúl, principal centro político, económico y cultural del país asiático.

La exposición, conmemorativa del 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y Argentina, está auspiciada por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea y el Ministerio de Cultura de la Argentina, y cuenta con el apoyo del Museo de Fotografía de Seúl.

Visitas: de miércoles a domingo de 14 a 20 h. Cierre de la muestra: 20 de noviembre. Entrada: libre y gratuita

* Centro Cultural Borges. Sala Bon Marche, pabellón III, segundo piso. Viamonte 525, Buenos Aires

_________________

(infancia) s, una exhibición conjunta del Museo Pueyrredón y el Museo Beccar Varela

La Secretaría de Cultura y Ciudad de San Isidro inaugurará el sábado 24 de este mes (infancia) s, una exhibición conjunta del Museo Pueyrredón y el Museo Beccar Varela que invita a reflexionar sobre las infancias del siglo XIX y hasta principios del siglo XX. La iniciativa es de acceso gratuito, y podrá visitarse hasta el domingo 11 de diciembre próximo.

Una muestra con niños y niñas jugando, y posando para la imagen, como hoy, pero en contextos distintos, que habla del origen social, el entramado familiar, la ascendencia étnica y el género como factores determinantes de los modos en que los niños habitaban la infancia.

Bajo la mirada particular de ambos museos, esta iniciativa contempla los cambios producidos a fin de ese siglo con la llegada masiva de inmigrantes, el fortalecimiento del Estado nacional, la educación obligatoria, el avance higienista y la irrupción de la figura del niño como sujeto de derechos, y ayuda a repensar las infancias del siglo XIX, las actuales y también la propia.

En el Museo Pueyrredón, el foco está puesto, sobre todo, en la imagen. Una investigación iconográfica concienzuda cristalizada en un corpus de unas setenta imágenes, en su inmensa mayoría de colecciones privadas, entre una docena de pinturas de notables pintores del siglo XIX, como Cándido López, Ángel della Valle, Prilidiano Pueyrredón, Gaetano Gallino, Benjamín Franklin Rawson, Fernando García del Molino, Juan León Pallière, Henri Gavier y otros.

Por su parte, el Museo Beccar Varela aborda el tema de la educación en el siglo XIX a partir de dos personajes que vivieron en esa casa y fueron protagonistas de la construcción de las infancias en San Isidro y también en la Argentina: Mariquita Sánchez de Thompson y Cosme Beccar. Una visión basada en datos duros aportados por censos y que refiere a lo local, desde el número de familias urbanas y rurales, y de alumnos argentinos e inmigrantes, hasta la cantidad de analfabetos distribuidos por edad y género, entre otras referencias.

*Museo Pueyrredón / Rivera Indarte 48, Acassuso. Martes y jueves, de 10 a 18, y sábados y domingos, de 14 a 18 (de marzo a octubre), y de 15 a 19 (de noviembre a febrero)

*Museo Beccar Varela / Adrián Beccar Varela 774, San Isidro. Martes y jueves, de 10 a 18, y sábados y domingos, de 14 a 18 (de marzo a octubre), y de 15 a 19 (de noviembre a febrero)

_____________

Ya puede visitarse en el Bellas Artes la muestra que celebra la obra de Carmelo Arden Quin

Con entrada gratuita, hasta el 20 de noviembre se exhibe más de un centenar de obras del creador uruguayo y de los artistas constructivos con los que se vinculó a lo largo de su trayectoria.

Con curaduría de Cristina Rossi, la muestra presenta en las salas 37 a 40 del primer piso 103 obras de Arden Quin, puestas en diálogo con 63 producciones realizadas por más de 50 artistas contemporáneos de distintos países.

De martes a viernes, de 11 a 20, y sábado y domingo, de 10 a 20.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473 (Ciudad de Buenos Aires)

__________________

Se exhiben los últimos ingresos de obras al Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta, a partir del martes 20 de septiembre, una selección de obras de doce artistas argentinos recientemente donadas para integrarse a la colección institucional, que se exhibirán al público en la sala 33 del primer piso, con entrada gratuita, hasta el 6 de noviembre.

El conjunto de trece piezas que componen “Últimos ingresos” ‒incorporadas al acervo entre 2017 y 2021‒ incluye pinturas, dibujos, tintas y fotografías de destacados artistas argentinos de los siglos XX y XXI: Afredo Prior, Mirtha Dermisache, Juan Grela, Tulio De Sagastizábal, Ernesto Ballesteros, Charly Nijensohn, Juan Del Prete, Noemí Gerstein, Alfredo Hlito, Eduardo Moisset de Espanés, Annemarie Heinrich y Aldo Sessa.

Entre las obras en exhibición, podrán verse dos fotografías tituladas “Ejercicio plástico”, tomadas por Heinrich en el célebre mural; “Composición N.° 4, una tinta sobre papel de Del Prete (1950); otro trabajo de Grela, en témpera (1956); una tinta sobre papel de Gerstein (1956) y otra de Hlito (1975); el díptico “Incendio en la sierra” de Prior (1997) y una tinta sobre papel de Dermisache (ca. 1997-2006). A ellas se suman, ya del siglo XXI, la fotografía “Silos. Puerto Madero”, registrada por Sessa en 2001; el acrílico sobre papel “Nada ocurre dos veces, n.° 12″, de De Sagastizábal (2003); la tinta sobre papel “Línea cerrada generadora más cuadrados adicionales” (2010), de Moisset de Espanés; el díptico de imágenes de Nijensohn titulado “El ciclo de la intensidad #6060 (Bolivia)” (2017), y el tríptico “Dibujo de acción”, realizado en lápiz por Ballesteros (2018).

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473 (Ciudad de Buenos Aires). De martes a viernes, de 11 a 20, y sábado y domingo, de 10 a 20. La entrada es libre y gratuita.

___________________

Dos muestras individuales de Laura Ojeda Bär

“Galerie des Glaces” & “Decolonial Gift Shop”, curadas por Carlos Huffmann. Ambas exhibiciones marcan la primera vez que la artista muestra en la galería donde se verán obras nunca antes vistas producidas especialmente para esta ocasión.

SALA 1: “Galerie des Glaces” remite a la suntuosa galería construida en el palacio de Versailles durante el siglo 17 para deslumbrar a sus visitantes. Esta instalación pictórica de Ojeda Bär se compone de imágenes construidas hibridando tradiciones diversas como el género del autorretrato en la pintura, los filtros fotográficos predeterminados de las redes sociales y la experiencia infantil de ir a un parque de diversiones.

SALA 2: “Decolonial Gift Shop” es una serie de pinturas de pequeño formato que surgen de las tensiones entre objetos y sus representaciones. Un juego de transformaciones y traducciones entre escultura, fotografía y pintura, ésta es la primera vez que se muestra esta colección de retratos de esculturas.

*Moria Galería, Thames 608

______________

“Nómade”, la nueva exposición del Museo Nacional del Cabildo

Puede visitarse de miércoles a domingos de 10.30 a 18 h, con entrada libre y gratuita, en el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo.

El Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo inaugura Nómade, una nueva exposición que recorre en clave feminista la prolífica obra de Léonie Matthis (Troyes, Francia, 1883 -Turdera, Argentina, 1952).

Con la curaduría de Jimena Ferreiro, la asistencia curatorial de Florencia Baliña y María Laura Pérez Veronesi, y el acompañamiento del equipo del Museo del Cabildo y la dirección nacional de Museos, la exhibición reúne un conjunto de pinturas, grabados, dibujos, bocetos, fotografías y documentos provenientes del acervo familiar y de las colecciones del Museo Nacional del Cabildo y del Museo Histórico Cornelio de Saavedra.

Hasta el 26 de marzo de 2023

*Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo, Bolívar 65

____________

(h)usos del mundo

La exposición se presenta como un recorrido por distintas producciones, realizadas desde comienzos de la década del 2000 y hasta nuestros días, surgidas en el cambio de contexto que implica el tránsito, ya sea en el marco de un programa de residencias artísticas (como lo fue El Basilisco 2004-2009, Avellaneda) o replicando una dinámica análoga de traslado y desplazamiento. A partir de la lógica de la espacialización del tiempo, el trayecto se convierte en un espacio productivo; el desplazamiento es una manera de hacer (h)uso del mundo. Así, en el acto de imaginar, recorrer, construir y rememorar, estos artistas ensayan lecturas críticas sobre la práctica del espacio —urbano, territorial, ritual, político.

Un conjunto de trabajos que rara vez se pensarían emparentados establecen diálogos, resonancias, contrapuntos y tensiones entre sí y respecto a diferentes dimensiones del viaje: el imaginario, el exploratorio, el identitario, el profesional, el antropológico, el turístico, entre otros.

Curaduría: Carolina Cuervo.

Juan Der Hairabedian, Lucas Di Pascuale, Juan Gugger, Patricio Larrambebere, Florencia Levy, Alejandra Mizrahi, Guido Yannitto. El Basilisco: Esteban Álvarez, Cristina Schiavi, Tamara Stuby.

Del 22 de septiembre al 26 de noviembre

*Fundación OSDE. Arroyo 807

___________________

Territorios en Polifonía

Se llevará a cabo en el Espacio Cultural del Palacio Pereda (Arroyo 1142), entre el 16 de septiembre y el 15 de diciembre, la exposición “Territorios en Polifonía”, con entrada gratuita (miércoles a viernes de 14 a 20 hs y sábados y domingos de 12 a 18 hs). La muestra exhibirá obras de trece artistas sudamericanas, entre ellas tres brasileñas (Gabriela Noujaim, Ileana Hochmann y Tina Velho). El 20 de septiembre, a las 18 hs, en el mismo lugar, Maria Arlete Gonçalves, una de las fundadoras del Centro Cultural Oi Futuro, brindará una charla en el marco del Ciclo de Intercambio de Pensamiento “Cruces de Territorios y Experiencias de Campo”.

El 29 de septiembre se inaugurará en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), con el apoyo de la Embajada del Brasil, la exposición “60 Afiches Celebrando el Planeta”, que reúne obras de grandes artistas y diseñadores brasileños, inspiradas en las históricas cumbres sobre el medio ambiente Río-92 y Río+20, con curaduría del diseñador brasileño Felipe Taborda.

________________

Las noches más largas, una nueva exhibición de la Tienda MATRIA

En marzo se abrió al público la Tienda MATRIA, un espacio de exhibición de las artesanías argentinas que tiene el objetivo de impulsar el desarrollo artesanal de nuestro país. En esta ocasión, la Tienda MATRIA se renueva con una nueva exhibición denominada Las noches más largas. Esta muestra propone una narrativa desarrollada por la diseñadora textil especializada en patrimonio inmaterial Martina Cassiau. Las piezas, de diferentes lugares de nuestro país, fueron seleccionadas en base a su materialidad y funcionalidad.

Las noches más largas comprende una serie de prendas, vestimentas, artefactos, muebles, artesanías, entre otros objetos, que se utilizan en la época invernal para dar abrigo y resguardo. Se trata de piezas realizadas por 42 artesanos/as y colectivos de artesanos/as entre los/as que se encuentran tejedoras/es, ceramistas, artesanos/as de la madera, de la cuchillería, de la piedra, del cuero, de las fibras vegetales, de los metales, de fileteado porteño, etc. de 12 provincias de nuestro país: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y San Juan.

Se pueden ver y adquirir cualquiera de las piezas en el catálogo online de la Tienda MATRIA en la Plataforma MICA. Este sitio permite, además, entrar en contacto directo con el/la artesano/a, y/o el colectivo de artesanos/as y conocer más información sobre las piezas y las biografías de los/as creadores/as.

La muestra se puede visitar de miércoles a domingo de 14 a 20 h con entrada libre y gratuita.

* Centro Cultural Borges (primer piso), Viamonte 525, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

___________

Segundo episodio de Un día en la Tierra

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires anuncia la apertura del segundo episodio de Un día en la Tierra, programa anual de exposiciones que despliega un discurso integral y holístico dedicado a la necesaria y urgente reflexión sobre el presente de la humanidad y su relación con el planeta. A lo largo de 2022 y en sucesivas inauguraciones, el museo presentará en todas sus salas más de once exhibiciones, hilvanadas a través de esta amplia narrativa, que incluyen tanto exposiciones colectivas de las colecciones públicas del Museo Moderno en diálogo con artistas invitados, como exposiciones individuales, mientras que las plataformas digitales del museo se desarrollarán importantes programas de contenidos artísticos, educativos y sociales.

Exposiciones vigentes:

Días y horarios: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. Martes cerrado.

Entrada general $50. Reserva de entradas en museomoderno.org.

Las nuevas salas se podrán visitar hasta el 28 de febrero de 2023.

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

_________________________

El infinito, según Pablo Bernasconi

La muestra del artista, que explora el concepto del infinito desde el arte, la ciencia, la literatura y la filosofía, se puede disfrutar en el C3 a partir del 15 de julio y hasta el 9 de octubre, con entrada libre y gratuita.

El infinito es el ojo de un artista justo antes de empezar a dibujar. Así lo expresa el ilustrador Pablo Bernasconi en su muestra El Infinito, inspirada en su libro homónimo (2018). A partir del 15 de julio, el Centro Cultural de la Ciencia C3 exhibirá la muestra interactiva sobre la metáfora del infinito que estará atravesada por la literatura, las artes plásticas, las ciencias exactas, la filosofía y la historia para contar los confines conceptuales de este universo. El Infinito se compondrá de 30 obras originales y sus textos, más material didáctico e interactivo, artefactos metafóricos que colaborarán en el entendimiento del concepto infinito. Dirigida a todos los públicos (se recomienda a partir de los 10 años en adelante), la muestra buscará despertar una participación activa para estimular y dejar flotando sus propias preguntas. La entrada es libre y gratuita.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

____________

Encuentros y extravíos

La Línea Piensa, Susana Cabrera y Marisa Sosa exponen ENCUENTROS Y EXTRAVÍOS, Muestra 117, inaugura el jueves 1 de septiembre a las 18 h, hasta el 3 de noviembre, con entrada libre y gratuita. Se trata de la muestra 117 de La Línea Piensa, un proyecto de Luis Felipe Noé y Eduardo Stupía destinado a visibilizar los grandes exponentes que existen en nuestro país en materia de dibujo.

*CC Borges. Viamonte 525

___________________

Todos esos recuerdos se perderán como gotas en la lluvia

Hache se complace en presentar Todos esos recuerdos se perderán como gotas en la lluvia, la segunda exhibición individual de Diego Figueroa en la galería, con curaduría de Joaquín Barrera. Un alambrado separa el adentro del afuera, lo interno de lo externo, lo privado de lo público. Poner un pie en ese adentro implica ingresar al umbral desde el cual Diego Figueroa presenta su más reciente producción, en donde se vislumbran situaciones y costumbres propias de algo que podría asemejarse a un neobarroso realismo mágico chaqueño.

Inauguración: martes 26 de julio, 2022 - 17 a 21 h. Cierre: viernes 14 de octubre, 2022. Horarios: lunes a viernes de 14 a 19 h. Entrada libre y gratuita.

*Hache galería. Loyola 32, Villa Crespo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

__________________

Premio Itaú de Artes Visuales

Este año, el Premio Itaú Artes Visuales contó con la participación de 3.516 obras provenientes de todas las provincias de la República Argentina, logrando así superar ampliamente la cantidad de participantes de otras convocatorias. La exposición del Premio Itaú de Artes Visuales por segundo año consecutivo puede ser recorrida on-line en la plataforma de Google Arts & Culture, facilitando así una mayor visibilidad de los artistas a nivel global.

Son 84 obras de las más variadas disciplinas y materiales, realizadas por artistas de diversas regiones y perfiles. Además de la exhibición física y virtual, el Premio cuenta con un catálogo interactivo, de descarga gratuita desde la página de Fundación Itaú Argentina.

____________

Curiosos en el Museo Larreta

Muestra en conmemoración a los 60 años del museo. La exhibición Curiosos estará compuesta por una importante selección del patrimonio artístico y documental que incluye ilustraciones originales, libros antiguos, primeras ediciones, manuscritos, objetos, fotografías y volúmenes dedicados. La exhibición podrá visitarse los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h y sábado, domingos y feriados de 10 a 20 h. Entrada general $50 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

*Museo Larreta. Juramento y Vuelta de Obligado

________________

Graciela Speranza presenta Lo que no vemos, lo que el arte ve

Graciela Speranza presentará Lo que no vemos, lo que el arte ve el sábado 8 de octubre a las 15:00 horas en el auditorio de arteba —en el Centro Costa Salguero— en conversación con Carlos Huffmann y Cintia Mezza.

_____________

El mito gaucho

Retomando el título del libro del filósofo Carlos Astrada, la muestra propone un recorrido por la historia de la literatura gauchesca, desde sus inicios en los tiempos de la independencia, pasando por los clásicos del siglo XIX como Fausto de Estanislao del Campo o Martín Fierro de José Hernández, hasta llegar a su consolidación en el centenario del país en 1910 y recalando luego en la disputa por la figura del gaucho como en el caso del anarquismo y posteriormente el peronismo, aristas poco frecuentadas por los estudios habituales del género.

La muestra también busca dar cuenta de la presencia gauchesca en formatos como el teatro, la música, el cine y la historieta; así como también exhibir algunas de las más recientes reescrituras y reinterpretaciones del mito desde la perspectiva de género y la experimentación literaria.

En simultáneo, en la plaza del lector Rayuela se exhibirá la serie fotográfica Gauchos y gaúchos de Christian Delgado, donde se podrá observar la pervivencia de la cultura criollista en el presente, tanto en nuestro país como en Uruguay y el sur de Brasil.

El catálogo de la muestra se puede conseguir en formato impreso en la Biblioteca Nacional. También se puede consultar y/o descargar en formato digital de la página web de la institución, haciendo click aquí. Hasta el 31 de diciembre de 2022.

*Biblioteca Nacional, Agüero 2502, C. A. B. A.

_______________

El Bellas Artes en el Centro Cultural Kirchner

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta en el Centro Cultural Kirchner la muestra “Escenas contemporáneas. Recorridos por la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Arte argentino 1960-2001″, que podrá visitarse desde el 4 de agosto, con entrada libre y gratuita.

La exposición organizada por ambas instituciones permitirá apreciar en las salas de la Gran Lámpara, en el 6° y 7° piso del Centro Cultural Kirchner, más de 150 obras de artistas argentinos, pertenecientes al acervo del Bellas Artes, creadas entre la década de 1960 y el año 2001. La muestra, con curaduría de Mariana Marchesi, directora artística del Museo, se articula en cinco recorridos temáticos, cada uno de los cuales funciona como una pequeña exhibición en sí misma.

El conjunto presentado incluye pinturas, grabados, esculturas, fotografías e instalaciones de un centenar de artistas argentinos emblemáticos, como Carlos Alonso, Antonio Berni, Juan Carlos Distéfano, Sara Facio, León Ferrari, Nicolás García Uriburu, Carlos Gorriarena, Gyula Kosice, Julio Le Parc, Liliana Maresca, Marta Minujín, Luis Felipe Noé, Liliana Porter, Narcisa Hirsch, Diana Dowek y Antonio Seguí, entre otros.

“Escenas contemporáneas” podrá visitarse hasta el 11 de diciembre, con entrada libre y gratuita, en las salas del 6° y 7° piso del Centro Cultural Kirchner de miércoles a domingos, de 14 a 20.

*CCK. Sarmiento 151, CABA

____________________

Se inauguró la muestra 200 años de la Sala de Representantes

Este viernes quedó inaugurada 200 Años de la Sala de Representantes en la Manzana de las Luces. Se trata de una muestra que recorre los dos siglos de existencia del lugar donde sesionó la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires el 1.º de Mayo de 1822.

El edificio, construido sobre los calabozos de los sublevados y sublevadas de Oruro, fue testigo del ímpetu republicano que trajo la Revolución de Mayo, de juras presidenciales, asesinatos, debates y clases magistrales. Hoy, la Sala de Representantes forma parte del patrimonio del Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces y aloja muy diversas expresiones que discuten las formas en que nos hacemos parte de un mismo pueblo.

La muestra se puede visitar de miércoles a domingos y feriados, de 11 a 20 h.

*Manzana de las Luces. Perú 272, CABA.

__________

Un barco en el hielo y Real Fake

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita a la doble inauguración de las muestras Un barco en el hielo y Real Fake, donde se cuenta con la presencia de los artistas y de Alejandro Cejas, curador de artes visuales de El Cultural San Martín. El evento se desarrolla el jueves 1° de septiembre a las 19h de manera libre y gratuita.

Remo Martini presenta en el entresuelo Un barco en el hielo, donde expone pinturas inspiradas en arquetipos del imaginario cultural que vienen de cuentos, mitos, historias e historietas.

Por su parte, Pabli Stein indaga el conflicto entre lo que se exhibe y lo que se oculta con su muestra Real Fake, la cual se exhibe en el hall AB. En ella, el artista se mueve entre los campos de la pintura, el collage y el video, produciendo imágenes en la invasión de territorios, donde la presencia de un lenguaje evoca la ausencia del otro.

Ambas muestras podrán ser visitadas hasta el 30 de octubre de jueves a domingos de 15 a 21h, con acceso libre y gratuito.

*Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

________________

MARIE LOUISE ALEMANN: INSISTIR EN LA MIRADA | ROLF ART

Curaduría | Federico Windhausen

Rolf Art se complace en anunciar la representación exclusiva del legado de la artista Marie Louise Alemann (Renania del Norte-Westfalia, 1927 – Buenos Aires, 2015), pionera del cine experimental en Argentina. Celebrando esta incorporación, se presentará Marie Louise Alemann: Insistir en la mirada, un proyecto de exhibición curado por Federico Windhausen –investigador doctorado en Estudios de Cine (NYU)– con la asesoría de Cintia Mezza –especialista en gestión de colecciones, archivos y legados– que tendrá lugar en la galería, con eco en arteba 2022, en el stand A3 de la sección principal.

Para el lanzamiento de este proyecto se realizará un avant-première, un adelanto de la exposición con una cuidada selección de la filmografía de Marie Louise Alemann que será proyectada en la galería.

Avant-Première | Viernes 30.09.22 - 8pm / Inauguración | Jueves 13.10.22 - 6pm. Hasta el 18 de noviembre

*Rolf Art | Esmeralda 1353, CABA

____________________

Proyecto homenajes

Proyecto homenajes reúne obras de referentes del arte argentino contemporáneo de larga y consagrada trayectoria, en la que no solo se acerca su legado al público y se mantiene viva su memoria, sino también se pone en diálogo el emblemático edificio que alberga al Centro Cultural Kirchner. Tanto las obras de León Ferrari, Norberto Gómez, María Juana Heras Velasco, Margarita Paksa y Graciela Sacco como la imponente arquitectura y el elegante mobiliario de época del que fuera el antiguo Palacio de Correos y Telégrafos son parte de nuestro patrimonio cultural y, por ende, su apropiación simbólica debe ser accesible a toda la comunidad.

La propuesta cuenta con la participación especial de Homenajes Urbanos, colectivo conformado por Ale Giorgga y Melisa Boratyn. De esta manera, los diversos salones de ingreso al Kirchner se convierten en espacios activos que ofrecen una experiencia sensible que interpela al visitante y que da cuenta de los múltiples cruces de lenguajes y disciplinas presentes en la programación.

La exhibición puede visitarse de miércoles a domingos, de 14 a 20 h. La actividad es gratuita y no requiere reserva previa. Hasta el 18 de diciembre.

*CCK (planta baja). Sarmiento 151

_________

Muestras visuales en El Cultural San Martín

Acceso libre y gratuito de jueves a domingos de 15 a 21 h.

● La quinta pared, por Agustina Alazraki: entre lo surreal y lo sublime del pensamiento pictórico, la artista presenta una serie de emociones receptadas a partir de lo onírico. Mediante vivencias noctámbulas de lo etéreo, recibe un llamado de lo más recóndito del inconsciente y recurre a él para expresar en figuras, formas y perspectivas, el camino hacia lo insondable e incógnito.

● Ni tan POPular, por Barbi Arcuschin: las relaciones que Barbi establece a través de sus capturas muestran un lenguaje particular, artístico y documental con coordenadas espacio-temporales muy precisas. Muchas de estas personas no podrían pasar desapercibidas, pareciera que se desplazan entre lo cotidiano como si estuvieran en un escenario, pero otras, por el contrario, centellean su anonimato y ahí es donde la artista logra señala con el lente algún detalle o nota que exhibe el rasgo particular que las identifica.

● Joyas del Delta - tecnología espiritual, por Maja Lascano: el proyecto se encuentra compuesto por esculturas blandas que serán activadas performativamente durante los meses en que permanezcan allí. Se trata de un ornamento blando inspirado en los colores, fauna y flora del Delta, un dispositivo de tecnología espiritual.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551

___________________

Canal Encuentro inaugura una muestra audiovisual para celebrar sus 15 años

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, inaugura la muestra audiovisual “El conocimiento nos transforma” para celebrar sus 15 años, en el espacio El Túnel de Tecnópolis.

La muestra estará articulada como estaciones de un túnel, que contará la historia de la señal (el branding, los avances de la programación, los/las presentadores/as o conductores/as de estos años) y las diferentes disciplinas que atraviesan la programación de la señal. Hasta fines de octubre, bajo el lema “Argentina soberana, creando futuros”.

*Tecnópolis. Gral. Paz entre Balbín y Constituyentes

__________

El Borges inauguró las muestras “Marcos López: Clásico y Moderno. Obras recientes” y “El Caso Breccia”

La exposición de López reúne una serie de noventa imágenes, y la de Breccia está conformada por obras que fueron robadas y recuperadas por INTERPOL. Se pueden visitar en el Centro Cultural Borges, de miércoles a domingo, con entrada libre y gratuita.

Las muestras podrán ser visitadas hasta el 16 de octubre de miércoles a domingo, de 14 a 20 h, con entrada libre y gratuita.

*CC Borges. Viamonte 525, CABA

________________

Sala Situada: Una mirada presente del pasado

¿Qué historias cuenta esta sala? ¿Estamos solo ante una sala de arte?

Cañones antiaéreos, baterías de fuego Bofors, fusil mecánico armero, adoquinado de madera de caldén...

Sala situada cuenta la historia de lo que fue el Pabellón de Armas y Aviación de la ESMA, hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

¿Qué huellas nos hablan de su pasado? ¿Qué operatorias simbólicas van hilando el tiempo en este espacio? ¿Qué omisiones revelan nuestra historia reciente?

A través de un ejercicio de memoria, la propuesta es hacer foco en el espacio arquitectónico de la sala y sus elementos, dialogar con investigadores, conservadores e historiadores. Recuperar las historias situadas con una mirada presente del pasado.

Forman parte de este proyecto: Daniel Schiavi, Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA; Julieta Núñez, Equipo de conservación del Archivo Nacional de la Memoria; Leandro Porcellini, historiador del Archivo Nacional de la Memoria.

Recorrido virtual.

———

Premio Argentino a las Artes Visuales

La Fundación OSDE presenta el catálogo que reúne las obras ganadoras y seleccionadas de la 4ta. edición del Premio Argentino a las Artes Visuales. Para verlo o descargarlo, click aquí.

__________

Grandes éxitos en el Museo Histórico Nacional

Se trata de una exposición de objetos de la colección del Museo que, muchas veces, se exhibieron para narrar una historia en particular y, en esta ocasión, se conjugan con otros y muestran una nueva faceta de sí mismos. También se presentan otros pocas veces exhibidos. La curaduría de la exhibición también aborda los diversos cambios en la manera de crear durante los distintos momentos históricos y las cosmovisiones de los sectores populares, el entretenimiento, la cotidianidad, incluso la muerte. Se puede visitar de jueves a domingos y feriados a las 18.

* Museo Histórico Nacional Defensa 1600, C. A. B. A.

_________

Galería Hache en ARTEBA 2022

FOTO ESTUDIO LUISITA/ SANTIAGO GARCÍA SÁENZ/ GABRIEL BAGGIO/ FLORENCIA BÖHTLINGK/ LUCAS DI PASCUALE/ ELENA LOSON/ LETICIA OBEID/ GILDA PICABEA/ LEILA TSCHOPP

+ TRASTIENDA/ Catalina Schliebener / Dani Umpi / Ivana Vollaro/ Diego Figueroa/ Sofía Quirno / Martín Sichetti

Del 7 al 9 de octubre • 12 a 20 h

*Centro Costa Salguero. Av. Costanera Rafael Obligado 1221. Buenos Aires

___________________

Nuevas muestras en el Cultural San Martín

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita a las inauguraciones de las muestras #DesnudosSomos y Hacelo foto. Memorias de los oficios: retratos colectivos.

#DesnudoSomos, por Gabriel Altamirano. Con curaduría de Gastón Fournier

Inaugura el 13/10 a las 19h. Permanece hasta el 18/11 en la sala E. De jueves a domingos de 15 a 21h, con acceso libre y gratuito.

Al despojarnos de filtros, maquillajes y vestimentas solo quedamos frente a nuestra esencia del ser. #DesnudoSomos propone reconectar con el interior más auténtico de uno mismo y así expandirse desde nuestro ser para con el otro, formando una verdadera red que nos contiene, nos une y también nos ata. Los dibujos de Altamirano, realizados en diferentes materiales y soportes, transitan el equilibrio en un ritmo que se confunde entre una danza o una pelea.

Hacelo foto. Memorias de los oficios: retratos colectivos, realizados por grupos escolares en el marco de los Talleres de Fotoperiodismo del programa Medios en la Escuela.

Inaugura el 14/10 a las 15h. Permanece hasta el 26/11 en la sala Vertical. De jueves a domingos de 15 a 21h, con acceso libre y gratuito.

Desde 2015, Hacelo foto es una celebración, un encuentro en el que niñxs y jóvenes comparten sus miradas y nos permiten disfrutar de una fiesta de imágenes, historias y retazos del mundo que se expresan en la fotografía.

Esta aventura colectiva fue emprendida junto a la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (Argra), un grupo de fotógrafxs que, desde el inicio, se dispusieron a recorrer este camino, compartiendo experiencias y miradas en un proyecto en común que enriquece las oportunidades de aprendizaje en la escuela.

*Cultural San Martín. Sarmiento 1551

_______________________

Escrituras en el aire. Obra escultórica de León Ferrari

La muestra Escrituras en el aire invita a un recorrido por un conjunto de piezas de la producción escultórica del gran artista León Ferrari. Se trata de una selección que se conecta con sus obras relacionadas con la escritura.

La serie despliega parte de la cosmovisión de Ferrari, quien dedicó su vida a denunciar con valentía, rigor y genio artístico aquello que fue la causa de sus mayores preocupaciones: los daños provocados por la religión, las dictaduras, la intolerancia y la guerra, y sus consecuencias.

La muestra dialoga con otro de los espacios del Centro Cultural, donde se viene exhibiendo desde marzo del corriente año la reconocida serie Nunca más, del mismo autor.

Escrituras en el aire se presenta en el Centro Cultural Borges en articulación con la Fundación Augusto y León Ferrari. Arte y Acervo.

Visitas: de miércoles a domingo de 14 a 20 h. Cierre de la muestra: octubre. ENTRADA GRATUITA

*Centro Cultural Borges, plaza de las Artes, segundo piso. Viamonte 525, Buenos Aires

__________

Proyecto Cruces. Episodio 1: Cuerpos intermitentes

La exhibición Cuerpos intermitentes se enmarca en una nueva iniciativa del Centro Cultural Kirchner, el Proyecto Cruces, que tiene como objetivo poner en diálogo producciones de emblemáticxs artistas argentinxs que conforman las colecciones de los museos de nuestro país con obras de artistas actuales. Para este primer episodio convocamos a Federico Ruvituso (La Plata), director del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, y al artista y curador Carlos Herrera (Rosario) para proponer un abordaje renovador del patrimonio del Museo Pettoruti.

El resultado es una propuesta lúcida y desprejuiciada: a partir de un corpus inicial de algunas de las obras más destacadas de la colección, los curadores intervienen dicha mirada convocando a artistas jóvenes, varios de los cuales realizaron obras inéditas para la exhibición.

El recorrido se fracciona en cinco núcleos conceptuales que piensan una colección centenaria desde un presente cargado de memoria y porvenir, itinerante y dinámico, que necesita de todas sus imágenes para construir un futuro más diverso. En ese sentido, la incorporación de artistas contemporánexs ajenxs a una colección hecha de fragmentos de historias pasadas aportan a esta curaduría un aspecto actual, de diálogo, de oposición, de quiebre, que hace de los lenguajes convocados un cuerpo intermitente presente en cada obra, dispuesto a proponer con vital entusiasmo seguir pensando en el arte como un canal para la construcción de pensamiento.

2 de septiembre al 18 de diciembre. Séptimo piso

*CCK, Sarmiento 151

________________

La Ballena. El metamuseo, por Estrella del Oriente

El colectivo Estrella del Oriente presenta su proyecto La Ballena. El metamuseo, que enlaza arte y política al hacer foco en la problemática migratoria en el contexto del capitalismo financiero y la crisis del Antropoceno en vínculo con el cuestionamiento al mundo del arte y sus estrategias de legitimación. La muestra consiste en una gran instalación compuesta de una serie de maquetas de La Ballena, piezas audiovisuales y material gráfico, que condensa una ampliación de sus trabajos, iniciados hace más de 10 años.

El colectivo investiga la problemática de los migrantes, llevando a cabo una operación conceptual que desenmascaraba la enorme situación de inequidad entre las obras de arte y aquellos desterrados de las fronteras de su propia cultura. El viaje de la nave y los procesos artísticos a los que son sometidos sus viajeros se transforman en instancia de reflexión sobre las prácticas institucionales y sus representantes, la autoridad y el poder, y el papel museificador de las disciplinas, las estrategias de educación y disciplinamiento en las pedagogías del arte.

De modo lúdico e irónico, Estrella del Oriente abre las apuestas, explorando perspectivas inestables y aún contradictorias, dando cuenta de la heterogeneidad de nuestro presente, poniendo en crisis los estereotipos y modos de representación, en este concepto de arte que en su contenido mismo, en su ser reflexivo de metamuseo, trasciende las fronteras.

2 de septiembre al 18 de diciembre. Séptimo piso

*CCK, Sarmiento 151

____________________________

Jessica Trosman

Temporada es la primera exhibición individual de Jessica Trosman, con curaduría de Diego Bianchi.

Desde el sábado 10 de septiembre a las 16 h.

*Gachi Prieto Galería (Uriarte 1373, CABA).

_______________

Smart Gallery en Arteba

En el Stand B20 de la Sección Principal, proponiendo una recorrida por las producciones más recientes de los artistas: Natalia Cacchiarelli, Verónica Romano, Juan Astica, Julián Prebisch, Santiago Quesnel, Hernán Salamanco y Andrés Sobrino

La feria arteba 2022 tendrá lugar del 7 al 9 de octubre, de 10 a 20.

*Centro Costa Salguero. Av. Costanera Rafael Obligado 1221. Buenos Aires

___________________

Diálogos con la materia

El Centro Cultural Kirchner presenta la primera exposición antológica del artista argentino Mario Pucciarelli que reúne cerca de cincuenta obras producidas entre 1956 y 1993. En esta selección, se pueden percibir las transformaciones y continuidades de su trabajo en casi cuarenta años de trayectoria. La exhibición, curada por Andrea Wain, incluye gran parte de la producción del artista realizada en Roma (ciudad donde residió a partir de 1961), las que arribaron a Buenos Aires en 2019, exhibidas junto a obras producidas en la década del 50 y el 60, periodo representativo de su actuación en el país, cuando fundó junto a otros artistas el emblemático Movimiento Informalista.

Con esta exhibición, el centro cultural intenta rescatar y acercar al público la producción pictórica de un artista emblemático del movimiento informalista argentino, ganador de la primera edición del Premio Nacional de Pintura del Instituto Torcuato Di Tella (1960), que continuó activo toda su vida con una producción que excedió la propia acción del pintar para plasmar sus reflexiones teóricas sobre las condiciones de la materia en los lienzos.

*CCK (Sexto piso). Sarmiento 151

_____________

Rob Verf. Vanitas

El artista holandés, de larga trayectoria en la Argentina, exhibe una serie de obras en diálogo con pinturas del Museo, que indagan sobre la generación de basura, el consumo y el descarte. Con curaduría de Marta Penhos. Hasta el 9 de octubre.

*Museo Nacional de Buenos Aires. Libertador 1473

_________________

Stoppani - Levagre - Antología en Neuquén

El viernes 2 de septiembre se inauguró en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén la primera versión de la muestra itinerante de los emblemáticos artistas Juan Stoppani y Jean Yves Legavre, con la curaduría de Ricardo Cadenas.

La Fundación Tres Pinos junto al SAAP (Sociedad Argentina de Artistas Plásticos) presentará una exposición antológica que rinde homenaje a los 50 años de trayectoria del artista Juan Stoppani y llega en esta ocasión por primera vez a la ciudad de Neuquén.

La producción y la gestión de la exposición Antología en Neuquén estuvieron a cargo de la Fundación, desde la cual se reconstruyeron especialmente algunas de sus creaciones más impactantes como el telón realizado como única escenografía para la obra teatral Le Frigo [La heladera] de Copi, estrenada en 1983 en París, o los pianos que Stoppani expuso en el Premio Nacional Di Tella 1966.

En la exposición se podrán conocer piezas fundamentales en el arte argentino de la década del 60 que fueron recreadas por su valor en la historiografía para que nuevas generaciones puedan descubrirlas ante la mirada renovada del presente.

La muestra se podrá visitar hasta fines de octubre de martes a viernes de 9:30 a 20:00 y los sábados y domingos de 16:00 a 20:00.

*Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Mitre y Santa Cruz. Parque Central – Neuquén

________________

Horizontalidad, muestra de Jorge Meijide

La Universidad Nacional de La Matanza junto al Museo de la Ilustración Gráfica -MIG- y Fundación Tres Pinos inauguran la muestra “Horizontalidad”, de Jorge Meijide. Curadora Viviana Oriola

La muestra estará disponible para visitas hasta el 14 de octubre del 2022. Horario: lunes a viernes de 8 a 22 Hs.

*Espacio de Arte Pérez Celis Sede CABA – Moreno 1623 Congreso

_____________

Dos nuevas muestras dedicadas a las migraciones del Mediterráneo oriental

La sede Hotel de Inmigrantes inaugura este 6 de agosto a las 12: 30 horas dos exposiciones con entrada libre que recorren diferentes aspectos de los éxodos en la región del Mediterráneo Oriental: ellas son: “Del Mediterráneo Oriental al Plata. Cristianos, judíos y musulmanes”, curada por Marcelo Huernos y “Hacia la otra orilla”, con obras de Diana Dowek y curaduría de Diana Wechsler, “Del Mediterráneo Oriental al Plata. Cristianos, judíos y musulmanes”.

Entre las piezas más importantes que se exhiben hay un Pasaporte Nansen, un documento de identidad destinado a servir de documento de viaje, expedido a los refugiados, una idea de Fridtjof Nasen, ganador del Premio Nobel de la Paz ,una alcancía del banco sirio libanés y un molinillo de café que guardan las huellas del tiempo y su carga de dolor. En algunas piezas decorativas, el grado de interacción entre las tres culturas, es patente de modo claro.

La muestra también rinde homenaje a personalidades de la cultura y la ciencia, descendientes de esos pioneros entre los que se encuentran la galerista Ruth Benzacar,el escritor Juan José Saer, el músico Eduardo Falu, Nicolás Sarquís y Jorge Demirjian , entre otros cuyos videos biográficos forman parte de la muestra. En la exposición también interviene la obra de la artista plástica Karina El Azem.

*MUNTREF – Hotel de Inmigrantes. Av. Antártida Argentina s/n

_________

“Alejandra Pizarnik. Entre la imagen y la palabra”, en la Biblioteca Nacional

A cincuenta años de la muerte de Alejandra Pizarnik, la Biblioteca Nacional propone una exhibición de manuscritos, dibujos y otras pertenencias que muestran algunas de las facetas menos conocidas de una de las poetas argentinas más rupturistas del siglo XX.

Para celebrar su figura a cincuenta años de su fallecimiento, se presenta un fondo documental que reproduce el laboratorio de la escritora, como sala de montaje donde se despliegan los materiales que construyeron su obra y principios de su poética. Entre los objetos más relevantes se podrán ver su máquina de escribir, manuscritos, libros subrayados y con notas al margen de sus páginas, cartas originales, dibujos, reproducciones y un cuaderno con anotaciones para sus textos.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 30 de abril de 2023, de lunes a viernes de 9 a 21 h y sábados y domingos de 12 a 19 h, con entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502, CABA

__________

Rodo Bulacio. Fantasía marica del pueblo

Fantasía marica del pueblo es la exposición antológica de la Rodo Bulacio. Reúne tres de sus muestras individuales, el trabajo colectivo de las performances y algunos de sus ejercicios de estudiante. Se trata de una muestra organizada en forma conjunta por el Palais de Glace –Palacio Nacional de las Artes— y el Centro Cultural Borges.

Curaduría de Guadalupe Creche y Geli González. Visitas: de miércoles a domingo de 14 a 20 h, hasta el 30 de octubre. Sala de exposiciones temporarias, tercer piso, con entrada libre y gratuita

*CC Borges. Viamonte 525

_______________

Impresiones erradas

(Fuente)

Una selección de obras, acciones e intervenciones erroristas, a través del archivo gráfico y audiovisual del colectivo Etcétera. La exposición presenta una serie de obras, acciones e intervenciones realizadas durante la última década y lo hace mediante afiches, panfletos y pancartas que el colectivo entregaba —siempre de manera lúdica— a quienes manifestaban, acompañaban o se hacían presentes.

Etcétera, recorriendo parte de su archivo, nos invita a un ejercicio de memoria colectiva, a un juego visual de contextos. Cada afiche nos introduce en un momento específico mediante efímeras o masivas intervenciones, y revitaliza proclamas estéticas y manifiestos.

Visitas: de miércoles a domingo de 14 a 20 h. Cierre de la muestra: octubre. Entrada: gratuita

*Centro Cultural Borges. Sala Galería, Pabellón IV, segundo piso. Viamonte 525, Buenos Aires

________________________

Gallery: un evento para explorar la escena artística local alrededor de la Ciudad

A través de siete recorridos por el Distrito de las Artes: La Boca, San Telmo y Barracas, que en esta oportunidad además se ampliarán hacia Montserrat y Puerto Madero, esta iniciativa abre una nueva ventana de exploración que une a los amantes del arte, galerías, coleccionistas, artistas e instituciones. El objetivo es acercar las artes al público general con varias ediciones a lo largo del año. INFO COMPLETA

_______________________

Dos inauguraciones en el Parque de la Memoria

-Una identidad en fuga es la primera exposición antológica de Alicia D’Amico, a 21 años de su muerte y luego de que su archivo permaneciera resguardado por un largo tiempo. Curaduría: María Laura Rosa y Tamara García Iglesias. MÁS INFO

-Escala 1:43 propone un diálogo entre la historia política de Argentina y una selección de juguetes producidos y/o comercializados en el país, comenzando desde el peronismo y hasta los años noventa. Curaduría: Jordana Blejmar, Natalia Fortuny y Martín Legón. MÁS INFO

Las exposiciones permanecerán abiertas al público hasta el 6 de noviembre de martes a domingos y feriados de 11 a 17 hs. Entrada libre y gratuita.

*Sala PAyS (Presentes, Ahora y Siempre). Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745, CABA.

_________________________

Muestra La Escribiente

De lunes a viernes de 9 a 20 h, se puede visitar en la Biblioteca del Congreso de la Nación la Muestra La Escribiente, en torno a María Teresa Andruetto, la primera escritora argentina en lengua española en obtener el prestigioso premio Hans Christian Andersen en 2012, entre otros reconocimientos. A través de la interpretación de un grupo de artistas, se propone una relectura de la obra, que traza un nuevo puente entre lo visual y lo escrito. Hasta el 15 de noviembre.

Más información sobre la programación en www.bcn.gob.ar y en las redes sociales de @BCNArgentina

______________

Llega “Quién es Quién” al Museo de la Historia del Traje

El viernes 12 de agosto a las 20.30 h se inaugura la exhibición Quién es Quién, con curaduría de Victoria Lescano, periodista especializada en moda, en el Museo de la Historia del Traje, ubicado en Chile 832, CABA.

La muestra, originada a partir de una investigación sobre la colección del Museo en el ámbito de las becas Activar Patrimonio 2020, invita a reflexionar sobre la identidad en constante construcción de la moda argentina, con más de 50 piezas que han formado parte de la historia textil del país en diálogo con piezas más contemporáneas.

Quién es Quién hace hincapié en los perfiles y modismos de las diseñadoras y los diseñadores europeos radicados en Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX. Para esto, parte de un diccionario organizado de la A a la Z, en el que propone un recorte alfabético y biográfico de los y las referentes del diseño más icónicos de los últimos tiempos cuyas piezas forman parte de la colección del Museo.

La exposición podrá visitarse de miércoles a domingos de 13 a 19 h, hasta el 20 de noviembre, con entrada libre y gratuita en el Museo de la Historia del Traje, Chile 832, CABA.

__________________

Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, exposición virtual en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

_____

Respirar, pensar, hacer: cuatro joyeros contemporáneos en el Museo de Arte Popular José Hernández

Como parte de la III Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea, la exposición recorre el trabajo de Jorge Castañón, Fabiana Gadano, Graciela Lescano y Mabel Pena, joyeros argentinos que han marcado con su obra y labor docente la joyería contemporánea y han abierto los caminos para el desarrollo de esta disciplina. La muestra está abierta al público los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h.

____________

Muestras en el Recoleta

TERRA INCÓGNITA

Renata Schussheim, Emilia de las Carreras, Dana Ferrari, Nazareno Pereyra y Ramiro Quesada Pons. SALA CRONOPIOS

VIRAL MURAL

Artistas: Earth Crusher, Doma, Ale Giorgga, Lu Yorlano, Elliot Tupac, Lacast, Elisa Strada, Fluorencia, Nuria Mora, Tec, Poeta, Malén Pinta, Cabaio, María Noel Silvera, Pum Pum, Unidos Crew, Valeria Calvo, Les soeurs Chevalme, Jorge Macchi y Florencia Aliberti. Curador: Rodrigo Alonso. Diseño de Montaje: Daniel Fischer (Sala 6)

TIPOS Y LETRAS

Tipografía latinoamericana en el siglo XXI. Curadores: Juan Lo Bianco y Fernanda Cozzi (Sala L)

60 AFICHES CELEBRANDO EL PLANETA

Curada por Felipe Taborda, esta muestra reúne los afiches creados por 60 de los diseñadores gráficos más importantes del mundo para las Cumbres sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible realizadas en Río de Janeiro en 1992 y 2012.

TRAZOS BIOMATERIALES

Esta muestra agrupa proyectos e ideas que emergen de la integración de sistemas biológicos en los procesos de diseño y fabricación que, además, dan lugar a alternativas no convencionales de materialidad y funcionalidad desde, con y para la naturaleza.

Las obras exhibidas fomentan la creación de materiales y sistemas regenerativos que producen un impacto positivo en nuestro planeta. Establecen un marco para la reflexión sobre el uso de los recursos que nos lleve a cuestionar y repensar cómo diseñamos, producimos, consumimos y de qué manera lo hacemos. Curadoras: Heidi Jalkh y Marina Christe

CODIGOLUX

Es una instalación que parte de la investigación del fenómeno cromático de los solsticios y equinoccios que determinan los comienzos y finales de las estaciones. De este modo la sala irá cambiando sutilmente a lo largo del año convirtiéndose en un espacio vivo, tan dinámico y cambiante como las personas que lo habitan.

MATERIA PRIMA

Materia Prima explora e investiga el desarrollo de materiales sostenibles para proyectos textiles. La propuesta visibiliza el impacto desfavorable a nivel ambiental que tienen los procesos productivos y la industria de la moda frente a lo que propone la creación de nuevas materialidades sustentables.

La muestra es una obra colaborativa realizada gracias a la residencia de arte-ciencia SM2 auspiciada por el Centro de investigación en Arte-Ciencia de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y por El Cultural San Martín (CSM) durante el 2019. Además de ser exhibida durante el Noviembre Electrónico (Arg. 2019), ha sido seleccionada para participar del 3D Fashion Week (Perú 2020) y Powwow Fashion Tech Week (Italia 2021).

Artistas: Eliana Laura Guzmán, Franco Moraviski y Emilce Cesarini.

TECNOPOÉTICAS AMBIENTALES. MEDIALAB CCEBA. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y TECNOLÓGICAS

Esta muestra exhibe los seis proyectos ganadores de las dos convocatorias públicas de 2020 y 2021 del programa MediaLab del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), que busca apoyar la producción de obras de artistas radicados en Argentina, estimular la investigación y ser un espacio destinado a la producción, reflexión y formación en torno al arte, en intersección con la ciencia y la tecnología.

Instalación sonora, textiles electrónicos, intervención electro-lumínica, videojuego y entorno inmersivo, holografía y objetos de vidrio soplado, diseñados y producidos mediante técnicas de impresión 3D, son algunos de los variados soportes que se exploran en las obras de esta muestra.

CALLEJÓN DE LOS ELEMENTOS

Es una intervención colectiva en las paredes del Patio del Aljibe realizada por Hernán Borda (CABE), Luciano Gatti (ICE) y Mauro Gauto (SWAM), artistas urbanos con màs de veinte años de trayectoria en el arte graffitero junto a tres colegas amigos: Ladyb, Mako, Membs.

Horarios del centro: Martes a viernes, de 13.30 a 22 hs. Sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 hs. Las actividades son de carácter gratuito y algunas requerirán inscripción previa. Mirá la programación completa en centroculturalrecoleta.org

::::::::::::::::::::

DANZA

Ciclo CON ALTURA

Desde el 30 de septiembre y durante el mes de octubre podrán disfrutar de “Con Altura”, el ciclo que agrupa varias obras de danza aérea y acrobacia. “Con Altura” se presentará todos los viernes y sábados de octubre en el Club de Trapecistas Estrella del Centenario.

Además, el domingo 16 de octubre a las 19 hs. las directoras de las tres compañías, Cecilia Gómez, Paula Palomo, Camila Nieva, Fernanda Podestá y Gisela Lewicki, realizarán un conversatorio gratuito a través de la plataforma Zoom dirigido a todos los interesados, en donde se indagará acerca de metodologías y técnicas de creación, entre otras cosas (link para el zoom. ID: 402 242 4957 - contraseña 112233).

Funciones:

- viernes, 22:30 hs.: Cía. Desdobladas, “Sudor Animal”

- sábados, 20:30 hs.: Cía. Demasiado Gorda, “El filo de las cosas”

- sábados, 22:30 hs.: Cía. Amor Eterno, “Ovillo de luna” (del 17/09 al 22/10)

- sábado 29/10, 22:30 hs. única función: Cía. Amor Eterno, “Lago de los cisnes, App”

Entrada general: $1200 por Alternativateatral | PROMO x3 obras: $3000 en boletería

* Club de Trapecistas Estrella del Centenario (Ferrari 252, Parque Centenario, CABA)

__________________________________________________

Cromático

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Música, invita a participar de un nuevo espectáculo de la Compañía Jovendanza BA el sábado 8 de octubre a las 19 h en el Anfiteatro del Parque Centenario con entrada libre y gratuita.

Con 13 bailarines en escena, la Compañía Jovendanza BA llega al Anfiteatro para acercarnos un nuevo show en el que interpretan cómo el color influye en su espacio, la forma en que se relacionan con sus pares, la propia energía y lo que se transmite. Cada tono está asociado a un sentimiento, deseo y pensamiento que es expresado corporalmente, con una increíble música y la belleza del lenguaje de la danza.

Cromático es el resultado de la selección a la Convocatoria para la Residencia artística en Danza del Espacio Sábato de la Universidad de Bs. As. Cuenta con el apoyo de Prodanza a través de Impulso Cultural.

*Anfiteatro Pque. Centenario. Lillo y Marechal

_________________

Déjà vu (tinku/barroco)

El coreógrafo, bailarín y director RENAUD SEMPER presenta Déjà vu (tinku/barroco) en Argentina. Durante todo octubre, mes de la diversidad cultural, la creación del artista francés podrá disfrutarse el 12 y 14 en Museo Casa de Ricardo Rojas (Charcas 2837, CABA), el 15 en el Museo de Ciencias Naturales (Paseo del Bosque s/n, ciudad de La Plata) y el 24 en la biblioteca de la Alianza Francesa de Buenos Aires.

Déjà vu (tinku/barroco) es un trabajo coreográfico que gira en torno a dos inquietudes: identidad y origen en obras diseñadas en espacios de representación no convencionales. Semper, especializado en temas como colonialismo, racismo, visibilidad e invisibilidad de los cuerpos en la danza, reúne a dos bailarines con orígenes y recorridos artísticos bien diferentes. La intérprete argentina Teresita Campana, coreógrafa especializada en las danzas del barroco latinoamericano y Oscar López bailarín descendiente de pueblos originarios quechua y aymara proveniente de La Paz, Bolivia. Dos miradas bien diferentes sobre el cuerpo, la danza y el arte en general reunidas en un mismo escenario.

__________________________

Las bestias

La masculinidad y el cuerpo se entrelazan a través del movimiento y la fuerza, entendiendo masculinidad desde un punto de vista performativo, es decir, la ficcionalización del cuerpo y sus acciones que logran una emergencia del hombre frente a lo bestial y las múltiples posibilidades de ser del cuerpo en el deseo.

Estrenada por primera vez en 2012 y habiendo recibido elogiosas críticas, vuelve Las Bestias del premiado coreógrafo David Senoran y su compañía de danza. A partir del 7 octubre a las 22.30hs, se presentará todos los viernes en el Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034, Almagro).

La entrada general es de $1500 con descuento para estudiantes y jubilades, a $ 1200, y pueden adquirirse por Alternativa.

_______________

Experiencias en Escena

Jueves 20 de octubre a las 19 h. Auditorio Astor Piazzolla, con reserva previa

Una vez por mes se presenta una obra de danza que emplea o cruza diversos lenguajes. Experiencias en Escena es un espacio que propone explorar posibles y nuevas miradas y alentar la experimentación en el campo de las artes escénicas en el cruce con otras expresiones artísticas.

Intenta expandir las fronteras de la danza para crear lenguajes híbridos que conjuguen palabra, performance, dramaturgia, medios audiovisuales, música. Busca investigar la potencia del cuerpo y el movimiento, la reflexión acerca de lo coreográfico.

*CC Borges. Viamonte 525

_______________

Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín

Dirección: Andrea Chinetti. Codirección: Diego Poblete

Taller de Investigación Coreográfica (TIC). Con el objetivo de estimular y acompañar las inquietudes de los bailarines del Ballet Contemporáneo en la composición coreográfica, el Taller impulsa el desarrollo en la creación y propicia la posibilidad de visibilizar sus talentos, además de promover nuevas miradas en torno a la danza contemporánea.

En octubre se estrenarán las coreografías: A volta de Daniela López Álvarez, No me toques de Juan Camargo, Inconclusa de David Millán y Ritual de los 4 elementos de Francisco De Assis

Viernes 28, sábado 29 y domingo 30, 18 horas. Duración: 60 minutos. Entrada libre

*Hall Alfredo Alcón. Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

________________

Compañía Anoche Tango, presenta “Así se baila el tango”

Sábado 8 de octubre a las 19 h. Auditorio Astor Piazzolla

En este espectáculo fuera de lo común, Laura Falcoff, su autora, aborda con tanta seriedad como humor los secretos, los misterios y las revelaciones de la danza rioplatense.

En escena, la ambientación de una milonga y tres personajes; por un lado, una pareja de magníficos bailarines que sobresalen también en el arte de la comedia. Por el otro, una “maestra de ceremonias” que acompaña su juego. Así se baila el tango es una pieza de cámara, lúcida y poética, que nos sumerge en el mundo misterioso y ritualizado de las “milongas”, esos salones donde se baila el tango en Buenos Aires.

*CC Borges. Viamonte 525

____________

Plastificame el metaverso

Plastificame el metaverso es el resultado de un trabajo de investigación, desde la expresión corporal y el movimiento, sobre cómo el modo de producción y consumo capitalista degrada al ambiente, anestesia a los cuerpos y formatea el deseo… Nacemos, vivimos y morimos en ciudades cada vez más tecnologizadas y desiguales. Entornos cada vez más artificiales, violentos y contaminantes, al que cuerpos y subjetividades terminan adaptándose. El futuro llegó… sean todes bienvenides al metaverso.

Idea: Estefanía Bianchi. Coreografía y dirección: Agustín Julián Álvarez

Plastificame el metaverso cuenta con el apoyo de @prodanza y @impulsocultural, del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el 30 de septiembre. Funciones: viernes 21.30h y domingos 19h

Entrada general: $1500 /Jub y estud. $1250. 2 x 1 para estudiantes de la UNA. Localidades en venta a través de ALTERNATIVA y en la boletería del teatro.

*Área 623. Pasco 623, CABA

::::::::::::::::::::

TEATRO

Los gestos barbaros

Emilia vuelve a su casa familiar después de muchos años a partir de un inexplicable accidente que le dejó algunas secuelas. No puede recordar. Todo va a ser un proceso, dijo el médico. Sus propios recuerdos se mezclan con la muerte del padre. El reencuentro con su familia será el motor para que ella pueda volver o quedarse ¿Por qué nos traemos el colchón arriba del auto? Los gestos bárbaros es una variación sobre los vínculos familiares, un intento de entender el amor y el horror de ser familia.

Dirección de Cristian Drut. El elenco está integrado por Valentina Bassi; Francisco Bertín; Laura Novoa; Ignacio Rodríguez de Anca y Silvina Sabater.

Estreno: 8 de septiembre. Funciones: Jueves 20 hs. Localidades $ 2.400.- en boletería del teatro o por plateanet.

*Teatro: El Picadero -Pje. Enrique S Discépolo 1857

_____________

Vos, yo y el tiempo que habitamos juntos

Una performance de recorrido sonoro por los jardines del Museo Larreta.

Cuando mi mamá se murió mi papa empezó a perder la memoria y me pidió que lo grabe, quería dejar registro del amor con ella, fueron solo un par de veces porque al poco tiempo, se enfermó de cáncer y como Orfeo cruzo las aguas para ir a buscarla, pero no para traerla de vuelta, sino para quedarse con ella en otro mundo-

La acción de la obra consiste en esto: Los participantes, escanean con el celular códigos QR que los direccionan a audios, donde se escucha la obra dividida en cinco partes/estadios- Trabajo con la voz como cuerpo invisible que se materializa en el paisaje y el cuerpo propio de los participantes, para hacerse obra-

De Gaby Blanco. Curador Fernando Rubio. – Todos los días de 11 a 19. Llevar celular y auriculares. Entrada gratuita

*Jardines del Museo Larreta. Juramento 2291 – CABA

______________________________

El asistente

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita el sábado 10 de septiembre a las 20h al estreno de El asistente, escrita y dirigida por Sofía González Gil. La obra continúa sus funciones los sábados y domingos a las 20h hasta el 30 de octubre, con entrada general a $1000 a través de tuentrada.com.

Un elenco formado por reconocidos actores ensaya, a pocas horas de su estreno, Un enemigo del pueblo, la pieza teatral del director y dramaturgo noruego Henrik Ibsen. El ensayo se ve reiteradamente interrumpido porque una importante escena no logra concluirse; con ella, los actores atraviesan diferentes inconvenientes entre ellos y con la obra misma. Mientras tanto, Marcos, el asistente, intenta resolver todos los conflictos para evitar que los actores descubran que la directora hace horas que no aparece.

*Cultural San Martín. Sarmiento 1551

__________

Juanas de fuego

Juanas de fuego es un unipersonal de teatro, que deja ver dos mujeres de distinta época luchar por sus ideales y sus creencias, en contra de las normas impuestas por la sociedad a la que pertenecen para sentirse libres. Uno de los personajes, es Juana de Arco. El otro es Juana Uriburu, una chica perteneciente a una clase social alta, en la actualidad. A través de su identificación con Juana de Arco, ella logra reinterpretar su vida y obtener el valor que necesita, para pelear por su felicidad, ocupando un lugar en la sociedad, no tan bien visto por su familia.

Ambas Juanas denuncian a la sociedad de su tiempo, pero dan batalla con convicción para ser ellas mismas, al precio de ser llamadas locas.

De Carolina Vilar. Puesta en Escena y Dirección: Mariana Morales

Funciones: Domingos 16hs hasta el 9 de octubre. Localidades $1200

*Muy teatro La Mueca: Cabrera 4255 - CABA

_________________

Perdón

La nueva comedia de Sutottos es una obra sobre la amistad. El reencuentro de dos amigos de la infancia se transforma en una disputa permanente entre sus egos, reclamos del pasado y frustraciones del presente. La oportunidad para que afloren emociones acumuladas durante años. Competencias, amores y odios en una hora de humor desaforado y absurdo. Volver a verse remueve todo el pasado y saca a la luz las manipulaciones y miserias más profundas de su vínculo. Lo que fue y ya no es, lo que vuelve para ser distinto.

Por el grupo Sutottos. Actores: Andrés Caminos – Gadiel Sztryk. Dirección y dramaturgia: Andrés Caminos – Gadiel Sztryk.

Funciones: Sábados a las 20 horas / Localidades: $ 1.200.- Venta por Alternativa Teatral

*La Carpintería – Jean Jaures 858 – CABA / 11 4964 2499

________________

Mutis, Hefesto

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900), en su libro de 1889, “El ocaso de los ídolos”, hace una reflexión sobre lo feo y lo bello, y contribuye a establecer la disyuntiva entre el análisis subjetivista de la estética versus el estudio objetivo de lo estético. Se ha considerado que la posición de Nietzsche en este sentido es relativista, puesto que para él lo verdaderamente bello es el ser humano. “Mutis, Hefesto” se refleja en ese pensamiento: Ella y Él pasan sus horas enfrentados y a la espera. Como cazadores aguardan a su presa. Un joven cadete llega para desatar la lujuria, la lucha por poseer la belleza que han perdido o que, quizás, jamás tuvieron. “Mutis, Hefesto” es la fealdad encontrándose con la belleza, un viaje urbano que nos remite a aquello que Nietzsche afirmaba: nada es bello, salvo el hombre; pero también nada es feo, excepto el hombre que degenera.

Escrita y dirigida por: Martin Barreiro

¡GRAN ESTRENO! 9 DE SEPTIEMBRE 20:00 HORAS. Las entradas se pueden reservar por Alternativa Teatral o comprar en la boletería del teatro.

*Teatro El Convento (Reconquista 269, CABA).

_____________________

Decir te amo es un atentado

El cumpleaños de Tamara. Una casa de muñecas. Un bizcochuelo de la panadería. Globos y sandwichitos. Las ganas de romper todo. Un porro y un budín de banana. Una pileta vacía. Un tanque de agua. Tierra. Tierra y polvo en todos lados. Punk bien duro. Una telenovela. Un pancho con papitas. Un mosh. Mucho Disney. Un póster de Iggy Pop. Un sueño que se repite. Una pecera. Un ombú. Una hamaca. Una familia.

Dramaturgia y dirección: Iván Hochman, Jazmín Robles

Funciones: SÁBADOS 8, 15, 22 Y 29 DE OCTUBRE 17 HS.

*CARAS Y CARETAS 2037 - SARMIENTO 2037

________________________________

Baltasar contra el olvido

Baltasar contra el olvido es un grito de amor. Inspirada en un hecho real, es el homenaje que un hijo le hace a su madre, asesinada en 1993 en un pueblo de Entre Ríos, hecho que hasta el día de hoy no encontró justicia.

Puesta en escena y dirección: Marcelo Moncarz

FUNCIONES LOS SÁBADOS 18HS. Estreno 8 de octubre, 8 únicas funciones

*Área 623, Pasco 623.

________________

Caribe

Años 90. Fiorella y Cinthia son cajeras del supermercado Caribe. Una tarde, bajan a fumar al depósito. Justo el sitio donde sus empleadores esconden un secreto inconfesable. Un leve homenaje a Las Criadas de Genet, una parodia del neoliberalismo, una evocación delirante de la década del 90.

Dirección: Katia Szechtman. Autoría: Yanina Gruden

Funciones los jueves a las 21hs

*El Galpón de Guevara, Guevara 326

__________________

Experiencia Tita, llamarada pasional

Cuatro artistas conforman al ícono Merello a través de un recorrido onírico y poético por sus múltiples facetas. A 20 años de su fallecimiento (24 de diciembre del 2002), un musical necesario, disruptivo, con gran despliegue tecnológico, para homenajear a una de las máximas figuras argentinas del siglo XX.

La calle Corrientes rinde homenaje a la gran diva argentina a través del talento de Ivanna Rossi, Micaela Suárez, Vanesa Butera y Elis García, quienes traerán de vuelta al escenario la obra de la legendaria actriz y cantante. Dirigida por Valeria Ambrosio, la obra propone un desafiante reencuentro con Tita Merello, su música, su lenguaje y sus fantasmas. Un formato de musical inmersivo, con una innovadora puesta en escena para recordar y honrar a quien supo ser “la morocha argentina”.

12 ÚNICAS FUNCIONES: Viernes y Sábados 21hs desde el 7 de octubre | Domingos 20hs. ENTRADAS DISPONIBLES desde $ 2.000.- También en boletería del teatro.

*TEATRO ASTRAL (Av. Corrientes 1639)

____________________

Empalme

El universo de la obra se nutre de la mitología popular argentina. Un empalme sagrado en la frontera de una Pampa mítica y atemporal. Bajo tierra, descansa la cabeza del Indio, a quien los gauchos regalan ofrendas a cambio de milagros. Hasta que el Viento Coplero arrasa y levanta los exvotos como advertencia de una guerra por venir.

Dramaturgia y dirección: Natalia Paganini

Funciones los domingos 17 horas hasta el 6 de noviembre. Entradas: $1200. En venta por Alternativa Teatral

*Teatro Gargantúa - Jorge Newbery 3563

__________________

Improvisa2 continúa en septiembre su ciclo con “Impro para todxs”

En esta temporada Improvisa2 te invita a recorrer su historia. 🎭 Recopilando todos los formatos que presentaron a lo largo de sus 18 años de vida (“Fucking Impro”, “Impro Border”, “ImproPLAY”, y muchos más), incluyendo el show original que da nombre al grupo.

Cada sábado un show con un formato distinto de impro, pero todos con el sello de Improvisa2, la participación del público, la música en vivo, sorpresas y mucho humor.

Y para que la fiesta sea completa, la entrada es sin costo. Porque la vida es mejor en grupo y nadie puede quedar afuera. Por eso esta temporada 2022 el teatro de Improvisa2 abre sus puertas para todxs, brindando un trabajo a la gorra, donde el dinero no sea excluyente, y donde la motivación sea el encuentro y mucha diversión.

Todos los sábados a las 23:30 hs. ESPECTÁCULO A LA GORRA / RESERVÁ TU ENTRADA AQUÍ

*Teatro La Mueca, Muy Teatro: José Antonio Cabrera 4255, Palermo, CABA

_____________

Eso que pasa cuando no escuchás

Martina y Ezequiel son una pareja joven, casados, sin hijos, que atraviesan lo que por momentos, parece una crisis de las tantas que puede tener una relación. Ezequiel es un analista de sistemas, demorado en ascensos y crecimiento laboral, que espera con ansias, mientras que está acostumbrado a la rutina Martina es una asistente social, siente que es inútil su trabajo y esfuerzo. La obra los llevará por discusiones y situaciones risueñas que terminarán de una manera sorpresiva, dejando cautivo al público, en un final que solo podrá imaginar el espectador y que nos tendrá alerta a ESO QUE PASA CUANDO NO ESCUCHAS.

Viernes 20hs

Autor y director: Juan Pablo Fernandez Betancor. Elenco: Nicolás Stork y Bianca Lauria

*Teatro La Mueca, Muy Teatro: José Antonio Cabrera 4255, Palermo, CABA

_________________

La Repartija

4 hermanas se juntan en el funeral de su madre, después de años de no estar juntas, tendrán que afrontar la venta de su casa, la casa de su infancia, entre enojos, llantos, reclamos y risas, se les presentará algo inesperado, algo que parecía perdido.

Autoría y Dirección: Mariana Morales. Actúan: Marta Peralta, Lula Roca, Betty Bermúdez & Analia Belasteguin

Estreno domingo 18 de septiembre 19hs. Funciones: Domingos 19hs

*Teatro La Mueca, Muy Teatro: José Antonio Cabrera 4255, Palermo, CABA

___________________

Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer”

En este show, a través de monólogos, canciones y videoclips, Dalia se ríe y padece del acelere en el que vivimos, habla de esa lista interminable de cosas para hacer, de la culpa, de la relación con nuestro cuerpo, del vínculo intenso, complejo y demencial con su madre y con su hija, de aquello que la hace sufrir, y también de lo que le da alegría. Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer” es una invitación a “GutmannDalia”, un mundo delirante y ATR donde la comediante se entrega a ser quien es, comparte las cosas que piensa, habla de lo que le pasa, y reflexiona con humor e inteligencia acerca de las emociones incómodas pero inevitables que atravesamos día a día.

Con Dalia Gutmann. Textos originales: Dalia Gutmann. Dirección: Mariela Asensio. Es una producción de Lino Patalano para Teatriming S.R.L.

Funciones: Jueves a las 20.15 / Localidades: $ 2.500.- Platea - $ 2.000.- Pullman / Venta por Plateanet

*Sala Pablo Neruda - Paseo La Plaza – Av. Corrientes 1660 - CABA

_________________

El Cervantes estrena Familia No Tipo y la nube maligna

El jueves 21 de julio, a las 15 h, el Teatro Nacional Cervantes, organismo perteneciente al Ministerio de Cultura, estrena la obra Familia No Tipo y la nube maligna, dirigida y escrita por Mariana Chaud y Gustavo Tarrío.

El elenco está compuesto por Catalina Di Meglio, Greta Halperín, Cleo Moguillansky, Sophia Wiemer Llorensi, Andrés Caminos, Tati Emede, Vero Gerez, Nicolás Levín, Teo López Puccio, Gadiel Sztryk y Pablo Viotti.

Familia No Tipo y la nube maligna invita a compartir con alegría nuestras configuraciones familiares diversas, no sanguíneas, ampliadas, “no embaladas en bolsón cerrado”.

Es un espectáculo apto para todo público narrado a niñas y niños sobre cómo las y los adultos gestionan los temores al mundo. Está repleto de humor a cargo de una compañía capocómica y zurcido por dos pianistas de otro planeta capaces de musicalizarlo todo.

La obra nació durante el 2021 en un proceso creativo compartido con el elenco, el equipo artístico y las y los trabajadores del Teatro Cervantes.

Como bonus track rutilante, la Familia No Tipo recibe cada fin de semana a amadas cantantes argentinas como una manera de celebrar a nuestras estrellas musicales de todas las épocas.

A partir de agosto, sábados y domingos a las 15 h. Las localidades tendrán un valor de 600 pesos y estarán disponibles en la boletería del teatro y en la web de Alternativa Teatral.

Jubilados y estudiantes disponen de un 50% de descuento. Por pack familiar de tres o cuatro integrantes se obtiene un 30% de descuento y con TNC CLUB la promoción es de 2x1.

Para más información ingresá a la web del Teatro Nacional Cervantes.

*Teatro Nacional Cervantes. Libertad 815, CABA

_____________________

A veces, por la noche

¿Qué nos prepara para partir? ¿Qué dejamos antes de pasar al olvido? A VECES, POR LA NOCHE lanza preguntas sobre nuestra fragilidad ante los finales, sobre lo que sobrevive y deja huella.

Alina no duerme. Se pasea noctámbula por la casa, recordando cosas que nunca vivió. Alejo la escucha y tampoco descansa. Alba no duerme. Su padre está yéndose y ella no quiere ver cómo se va. Adela la mira no dormir y se desvela con ella por una decisión que tienen que tomar. Noche insomne, extraviada. A punto de irse, aunque permanece hasta las últimas gotas del amanecer.

Dramaturgia y dirección Pablo Bellocchio

Desde 8 de octubre. Funciones: sábados 22hs. Entradas $1200 por Alternativa Teatral. Duración: 60 min

*Centro Cultural de la Cooperación: Sala Raúl González Tuñón: Av. Corrientes 1543

______________________

La medicina tomo III

Con dramaturgia y dirección de Norman Briski - Música de Fito Páez, todos los Sábados 21 hs. La medicina - Tomo III es el intento de patetizar el encubrimiento de la salud como fenómeno de la enfermedad. Con un tratamiento protocolar que se aliena con la tecnología del diagnóstico, de la maquinaria como expendedoras de parcialidades y del juego ecográfico sobre los cuerpos humillados, detenidos, con determinaciones indudables. El enfermero es testigo de todas las escenas que concurren al negocio humanista de las obras sociales.

Venta de localidades a través de Alternativa Teatral. Entradas $1000, Estudiantes y Jubilados $800.

*Teatro Calibán: México 1428 PB 5

_______________________

El mundo es más fuerte que yo

No es una obra. Es un accidente, una sesión abierta, obscena y en permanente reconstrucción. Cada espectador altera nuestro tejido, por eso cada viernes puede pasar cualquier cosa. La actriz entrará en trance para ser otra o para dejar de ser. El baterista tocará tan fuerte que tapará todas las ideas importantes del texto. La asistente preparará whisky falso para un espectador real. El director bailará un minué y lo hará muy mal. Una Ifigenia trash será invocada para salvar al teatro occidental de su incesante repetición. Un terremoto que jamás vivimos hará temblar la República de Chacarita. El público huérfano saldrá a las calles de una ciudad dormida. Alguien será sacrificado. Una obra en contra de la representación. Una búsqueda ciega del acontecimiento. Un intento desesperado por transgredir la costumbre y entregarnos a lo desconocido.

De Victoria Roland y Juan Coulasso.

Funciones: Viernes de octubre y noviembre a las 20 hs. Localidades: $ 1.500.- Est y Jub: $ 1.300.- Reservas por Alternativa Teatral

*El extranjero – Valentín Gómez 3380 – CABA

__________

Festival “Aquí y Ahora Rovner” en Tadron Teatro

Este Festival nace del deseo de homenajear y honrar la memoria del dramaturgo argentino Eduardo Rovner, y a través de él, rescatar la memoria del Teatro Argentino, un teatro que resuena más allá de las fronteras de nuestro país. “Aquí y Ahora Rovner” se inaugura con la idea de replicarse todos los años, en la sala Gastón Breyer del Tadron Teatro, para llevar a escena en cada edición diversos materiales del autor.

Idea Original y Coordinación General Herminia Jensezian

Primera Edición: Octubre / Noviembre 2022

Obras participantes

-”Sócrates, el encantador de almas”. Desde el 2 hasta el 16 de Octubre. Funciones: Domingos 18 h.

-”Te voy a matar, mamá”. Estreno 15 de Octubre. Sábados 21 hs. (hasta el 26/11)

Entradas: General $ 1000/ $ 800 jubilados y estudiantes. Reservas

*Tadron Teatro - Niceto Vega 4802

___________________

Else y Henry

Else y Henry es una historia universal sobre cuánto estamos dispuestos a sacrificar por amor. Amor de pareja, amor filial, amor de familia.

Producida en colaboración con el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA)

Funciones: sábados a las 16 hs. Localidades: 1.500.-

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3380, CABA

________

La papa

Basada en la historia de vida de su autora Natalia Slovediansky, donde narra su vínculo con el judaísmo y con su hermana, cuando ésta última se hace ortodoxa. El espectáculo cuenta con la dirección de Nicolás Salischiker y un elenco compuesto por 5 actores. Desde su estreno, en el mes de marzo, se encuentran con localidades agotadas, presentándose los sábados a las 20:30 horas en Patio de Actores (Lerma 568, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

_________________________

Jauría

Una vez más, la sala del Conti abre sus puertas a las escuelas con diferentes propuestas escénicas. El ciclo busca acercar a lxs estudiantes a distintos lenguajes artísticos para generar una experiencia estética, que finalizará con un diálogo con lxs artistas, donde podrán conocer el “detrás de escena” e intercambiar sobre distintas temáticas. La propuesta para NIVEL SECUNDARIO:

Jauría, con dirección de Nelson Valente. Jueves 29 de septiembre / 10 y 14 HS + Miércoles 19 de octubre / 10 y 14 HS

Ficción documental alrededor de un juicio por violación grupal en la ciudad de Pamplona, España. Un caso que sacudió el concepto de masculinidad, de consentimiento y de agresión sexual en la sociedad. Obra ganadora de tres premios ACE: Mejor obra dramática, Mejor Dirección y Mejor Actríz: Vanesa González

*EL CONTI. Av. del Libertador 8151

_________

Boulogne

Teatro por la identidad Itinerante. De Araceli Arreche, Gilda Bona y Selva Palomino. Con música en vivo

La obra trae una visión descarnada de la realidad que vivió nuestro país durante la última dictadura cívico militar a partir de la reconstrucción del caso de las hermanas Battistiol, quienes aún buscan a un hermano nacido en cautiverio e intentan reconstruir lo ocurrido con sus padres, secuestrados por un grupo de tareas en el domicilio familiar de Boulogne durante la noche del 30 de agosto de 1977.

Viernes 14 de octubre / 14 HS

*EL CONTI. Av. del Libertador 8151

___________________

BODAS DE SANGRE

Federico García Lorca. Adaptación: Cecilia Pavón y Vivi Tellas

¿Quién puede decir qué es el amor? Venimos a este mundo a destrozarnos el corazón, a enamorarnos de la persona equivocada. Bodas de sangre es una obra en transición: nada quedará en su lugar. La tragedia contemporánea sucede en medio del festejo, del rumor. El deseo es una forma de trance que no se detiene, que no tiene límites. “Cuando las cosas llegan a su centro, no hay quien las arranque”, dice García Lorca en Bodas de sangre.

Elenco: María Onetto, Nicolás Goldschmidt, Miranda de la Serna, Luciano Suardi, Alfredo Staffolani, Laura Nevole, María Inés Sancerni, Claudia Cantero, Maruja Bustamante, Florencia Bergallo, Agustín Daulte, Julián Ekar, Rita Pauls, Nadia Sandrone, María Soldi, Max Suen y Sow Mbagny. Bailarines: Pablo Lugones y Eugenia Roces. Cantaora: Nina Loureiro

Estreno: Segunda quincena. Miércoles a domingos, 20 horas. Última función: domingo 18 de diciembre. Duración: 100 minutos . Platea $ 1.250 Pullman $ 950 Miércoles $ 650. Descuento jubilados y estudiantes: 50% jueves y domingos.

*Sala Martín Coronado. Teatro San Martín. (Avda. Corrientes 1530)

____________

Indómita, la vuelta al pago

Un pequeño pueblo en la pampa húmeda. Una joven mujer que vuelve a los pagos de los que partió un día llena de dolor y soledad. La movilizan la bronca, el deseo y un plan preciso: pasar a retiro a ese gaucho que abusó de su inocencia. Para desgracia del macho, ella es una mala víctima. No espera nada, ni llora. Sólo tiene un plan. La noche está oscura y hay olor a venganza.

De María Lucila Quarleri

Estreno domingo 2 de octubre a las 17 h. Funciones: domingos a las 17 h. Valor de las entradas: $1.500 y $1.200 descuento jubilados y estudiantes. $1.000 pasaporte vecinos de Almagro (acreditando domicilio)

* Teatro del pueblo. Lavalle 3636, CABA. Informes: 011 7542-1752

___________________

Israfel

Israfel, de Abelardo Castillo, es un texto plagado de situaciones imaginarias y reales que reconstruye la vida y obra del escritor Edgar Allan Poe. Un viaje al interior de los grandes temas existenciales donde, a partir del arquetipo del poeta maldito, se devela una alegoría feroz sobre el hombre contemporáneo.

De Abelardo Castillo; con versión y dirección general de Daniel Marcove | Intérpretes: Aldo Pastur, Juan Manuel Correa, Cristina Allende, Marcos Woinski, Antonia Bengeochea, Miguel Sorrentino, Diego Sassi, Mario Petrosini, Christian de Miguel, Julieta Pérez, Martin Fiorini y Ezequiel Moyano |Funciones: Viernes, 19 hs. y Sábados 22.15 | El sábado 8 de octubre se realizará una Función Pre/ Estreno |Entrada: $2500 –

* Centro Cultural de la Cooperación (Sala Solidaridad), Av. Corrientes 1543

____________

Marcelo Savignone estrena De Interpretatione

Un intérprete pone en tensión el devenir del tiempo y las ausencias: decide salvar el tiempo a través de la confesión de sus puestas pasadas, sobre obras de Antón Chejov. ¿Cómo puede interpretarse un texto sin traicionar a su autor? El ser-en-el-mundo desplegado ante el texto: su memoria y recuerdos, su vínculo con el pasado, su presente y futuro, y la ruptura de lo cotidiano, que permitirán el desarrollo de ese ser-en-el-mundo, bajo la modalidad de poder ser.

El sábado 16 de julio a las 22 horas, Marcelo Savignone estrena De Interpretatione, basada en la filosofía de Paul Ricoeur. Un ensayo poético sobre la interpretación de los textos y la relación con su autor.

Sábados 22 horas. Entradas por Alternativa: click. Localidades: $1000. Duración: 65 minutos.

*Teatro Belisario - Av. Corrientes 1624

_____________________

Mika planta erótica: Entrevistas escénicas alrededor de lo erótico

Los sábados 1, 8 y 17 de octubre a las 21hs Planta será el punto de encuentro de artistxs que se preguntan sobre la erótica, sobre el deseo y sobre el placer del cuerpo. Mika planta erótica tendrá cada sábado unx invitadx distintx que profundizará sobre el erotismo y las búsquedas que a todxs nos inquietan la conducción estará a cargo de Mika de Frankfurt y la dirección es de Elisa Carricajo, Juan Onofri y Mika de Frankfurt.

El 1 de octubre Michelle Lacroix, el 8 de octubre Valentina Brishantina y el 15 de octubre Julián Lucero. Anticipadas desde $750

*Planta (Inclán 2661)

__________________

Entre mujeres

Cinco amigas se reencuentran tras 25 años, con cuentas por saldar. Así, en una noche extraordinaria, comparten sus memorias y sus más íntimos deseos. Una comedia dramática sobre los secretos y las relaciones ocultas entre un grupo de amigas del colegio.

Domingo 23 de Octubre - 20hs. Sábado 29 de Octubre - 21hs

Director: Leonardo del Castillo

*Indigo Teatro oficial. Calle 144 1536 (Berazategui) T. 11 5763-5385

___________________

Locas

El encuentro de dos mujeres en la sala de espera de un consultorio de Salud Mental, ambas comparten el deseo de ser felices, en una historia que aborda el padecer del ser humano y la necesidad de reinventarse. Una invitación a reflexionar como sociedad. Un diálogo divertido, ácido, trágico y ágil. Un viaje lleno de complejidad que te llevará por diferentes emociones.

La obra Locas es una creación de José Pascual Abellan, en este caso adaptada y dirigida por Gladys Villanueva, quien además protagoniza la historia junto a Adriana Tascón. Con este espectáculo además, se busca concientizar acerca de la salud mental y que detrás de cada padecer hay una historia, una invitación a que seamos más empáticos socialmente.

Se presenta todos los domingos a las 17:30 horas. Las entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro a $1.800.

* Teatro Border (Godoy Cruz 1838, Palermo).

________________

Usted Está Aquí

(Sol Schiller)

Una obra con 5 años de cartel y más de 30.000 espectadores. A 10 años de su estreno en San Telmo, luego de su paso por Konex y Chandon Art Ground, llega a Milión en octubre.

Usted Está Aquí 10 Años, es una experiencia teatral participativa que propone un recorrido por la emblemática casa porteña de Milión Argentina. Cada función convoca a 15 participantes y tendrá lugar los viernes y sábados, desde el 14 de octubre hasta el 26 de noviembre, a las 20, 21, 22 y 23:00 en Paraná 1048, CABA.

Un elenco conformado por más de 20 actores y actrices invitarán a los espectadores a sumergirse en una sucesión inesperada de realidades que los transformarán en protagonistas. Lo que suceda depende de ellxs. Una experiencia única en una casa de 100 años que conserva aún la magia histórica de sus orígenes. Este palacete de Recoleta con jardín, balcones, obras de arte, escaleras de madera, arañas colgantes y habitaciones con techos altísimos tienen las condiciones ideales para convertirse en el espacio perfecto para esta propuesta de sitio específico. Usted Está Aquí busca posicionar al espectador en esa delgada línea donde ficción y realidad se fusionan de tal manera que el presente se vuelve tangible.

Dirección: Romina Bulacio Sak, Natalia Chami y Ariel Sandez.

______________

Del otro lado

Dos historias que parecen no tener conexión. Dos universos que parecen no tener más vínculo que una relación de servicio. Ambos relatos y sus protagonistas están atravesados por diversas crisis. Parejas apunto de volar por el aire, mujeres empoderadas que no se comen ninguna, hombres ricos en dilema existencial, mientras un pibe del interior se marea encandilado por la gran ciudad y un joven mozo la ve pasar y la padece, entre cliente y cliente.

Funciones: miércoles a las 21h. Entradas: $1800. Informes y reservas: 4863-1188/ tingladoteatro@gmail.com / Alternativa Teatral

*Teatro: El Tinglado. Mario Bravo 948

______________

Todas son hombres menos yo... Sasha Cerrini

La obra Todas son hombres menos yo... Sasha Cerrini es una típica revista porteña con mucho humor, grandes coreografías y sobre todo, es un espectáculo para toda la familia. El elenco está compuesto por Guille Gramuglia, Sasha Cerrini y Raúl Mouzo, quienes son acompañados por un espectacular ballet compuesto por 4 bailarines.

Se presentan todos los sábados a las 22:30 horas en el Teatro Buenos Aires (Av. Corrientes 1699, CABA). Las entradas se pueden conseguir a través de Plateanet, Atrápalo o en la boletería del teatro desde $1.800.

___________

La Pathétique

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita el jueves 1° de septiembre a las 20h al estreno de La Pathétique, la obra dirigida por Fabián Luca que se propone bucear en las turbulentas aguas que confluyen entre la realidad y la fantasía. Sus funciones continúan en la sala A los jueves y viernes a las 20h hasta el 14 de octubre, con entrada general a $1000 a través de tuentrada.com.

A partir de la célebre frase de George Steiner, “lo que no se nombra no existe”, hoy se podría decir también que “lo que se nombra existe”. La Pathétique bucea en las turbulentas aguas que confluyen entre la realidad y la fantasía –sumergiéndose entre la verdad y la figuración– buscando un equilibrio poético.

*Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

________________

Human Tecno Trans

El viernes 7 de octubre se estrena Human Tecno Trans, con dramaturgia y dirección de Luciano Saiz y producción de MUTA multimedia, grupo de experimentación, investigación y creación de obras multimediales para la escena que trabaja en el cruce de diferentes disciplinas artísticas como el teatro, el audiovisual, la instalación interactiva, el arte digital y la performance.

El Dr. Calvo presenta los cinco casos más exorbitantes de la Clínica biotecnológica Human Tecno Trans mientras controla los pensamientos del público presente. Florencia es clonada para curar su tumor, la conciencia de Marcos se mantiene viva a la espera de ser transferida a otro cuerpo, Paula se transforma física y mentalmente en un personaje de animé, Lola modifica los recuerdos dolorosos de su hija antes de morir y Marisa adapta su cuerpo a las necesidades del beneficiario que lo recibirá. Cuando la biotecnología vuelve todo posible, ¿se distingue lo humano de lo tecnológico?, ¿las mejoras en las capacidades humanas traen efectos adversos?, ¿cuáles son los límites éticos de la intervención en los cuerpos?, ¿llega el momento de superar la muerte?

Estreno viernes 7 de octubre a las 21 h. Funciones: viernes a las 21 horas hasta el 16 de diciembre. Entrada general: $1500 por Alternativa- Duración: 75 minutos

*Área 623 - Pasco 623 - CABA

________________________

¿Estás ahí?

Francisco se muda con Ana a un departamento. Allí perciben una presencia que pertenece a otro plano o nivel de existencia. Ana fascinada pasa a ese plano. Francisco convive con dos seres que se encuentran en otra dimensión hasta que Ana decide soltar. A veces amar es decir adiós.

Dramaturgia Javier Daulte - Dirección Daniela Lozano

Estreno Domingo 16 de Octubre. Funciones: Domingos 20:30 hs. Entradas $1500 / $1200 Estudiantes y jubilados. Reservas por Alternativa

*Teatro El Grito - Costa Rica 5459

__________________________

Construcción Poética de un recuerdo. A Silvia Filler

Con la búsqueda de celebrar la valía humana de la memoria, el artista teatral Manuel Santos Iñurrieta y su equipo presentan esta nueva pieza poética, épica y política, a cincuenta años del asesinato de la estudiante marplatense Silvia Filler.

Texto y Dirección: Manuel Santos Iñurrieta; Intérpretes: Marina García y Manuel Santos Iñurrieta; Funciones: Sábados, 20 hs. Entrada: $1000

*Centro Cultural de la Cooperación (Tuñón), Av. Corrientes 1543, CABA

____

La mujer de antes, de Roland Schimmelpfennig

Con dirección de Uriel Guastavino, Mayra Carlos y Victoria Solarz, la obra propone una reinterpretación posible del mito de Medea centrado en el afán de hacer justicia ante la promesa de amor eterno incumplida. En un ir y venir no lineal, el reclamo de cumplimiento se vuelve una declaración profética que nos sumerge en una historia con avances, retrocesos y repeticiones.

Con actuaciones de Uriel Guastavino (Fran), Victoria Solarz (Claudia), Mayra Carlos (Romi), Dante Guastavino (Andi) y Violeta Brener (Tina), la acción transcurre en un tiempo fragmentado, inesperado e incierto dejando en evidencia la fragilidad del discurso, la subjetividad del recuerdo y lo efímero de nuestras acciones.

Pieza teatral escrita por el dramaturgo alemán Roland Schimmelpfennig

ESTRENO sábado 3 de septiembre a las 17h. Funciones sábados 17h. Localidades $1400, descuento estudiantes y jubilados $1200

*Espacio Callejón (Humahuaca 3759)

_________________________

Manos Verdes

La obra Manos Verdes es una creación de Francisco Pesqueira, que cuenta con la dirección de Natacha Córdoba, protagonizada por Maru Cesanelli y Emiliano Samar, junto a Mariano Frumento, compositor y músico en escena. Aquí veremos el encuentro entre la escritora Silvina Ocampo y su jardinero, Ramón, donde afloran grandes conversaciones.

Después de dos temporadas con gran respuesta del público reestrena el domingo 16 de octubre a las 18:00 horas en la Sala Ana Frank (Superí 2639, CABA). Las entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro desde $1.000.

____________________

Érase

Durante la última dictadura militar en Argentina, los kioscos de diarios y revistas distribuían la versión impresa del programa televisivo francés Erase una vez ... el hombre, que en sus primeros capítulos daba su versión del origen de la humanidad. La iglesia católica intervino esos fascículos semanales, colando un número especial que combinaba el catecismo castrense de la época con neardentales y sapiens.

ERASE lleva a cabo la puesta en escena de una nueva enciclopedia ilustrada, capaz de contener la refundación de todos los relatos que incluyen cavernícolas al compás de Gershwin, un best seller global convertido en infografías en vivo, la epopeya trunca de Mónica Seles y también una encuesta sobre la posibilidad de borrarlo todo.

En ERASE, un grupo nada homogéneo de ejemplares humanos viajará a través la historia de nuestra especie con el fin de desconfigurar el equívoco.

La obra de Mónica Cabrera, Marcos Krivocapich y Gustavo Tarrío, quien también la dirige, tuvo su primera temporada en 2021 y realizó 2 funciones en el Festival de Arte Escénico Iberoamericano MIRADA en Santos, Brasil. Erase viaja en el tiempo para recorrer la historia de la humanidad y contar la muy poco sutil versión que imprimió el catolicismo en la última dictadura militar. Esta delirante comedia cuenta con excelentes críticas de la prensa y una gran convocatoria del público y desde el 20 de octubre vuelve por únicas 6 funciones.

Jueves a las 21:00 hs hasta el 24 de noviembre. Entrada: $1500 | estudiantes y jubilados $1200

*Teatro del Pueblo (Lavalle 3636).

_____________

Ciclo Más Teatro de FUNDACIÓN SAGAI

MÁS TEATRO está conformado por 30 obras que están en cartel actualmente y que brindarán una única función con entrada libre y gratuita en la sala de la nueva sede de la Fundación SAGAI. Lunes y miércoles a las 20h.

Miércoles 12 - “NO ES DISNEY” - Director/Autor: TADEO PETINARI - Elenco: Rocío Ambrosoni, Juanse Cobo, Mariana Giovine, Pablo Kusnetzoff, Vera Noejovich

Lunes 17 - “EL BROTE” - Director/Autor: Emiliano Dionisi - Elenco: Roberto Peloni

Miércoles 19 - “QUEMA EN LA VOZ” - Directora/Autora: Ana Kantemiroff - Elenco: Valeria Azul Baranchuk- Florencia Solari Larrarte

Lunes 24 - “¿CÓMO PUDISTE, CEDRÉS?” - Director/Autor: NICOLAS POTA - Elenco: Aldo Alessandrini, Nicolas Blandi

Miércoles 26 - “EL BIEN” - Director/Autor: Lautaro Vilo - Elenco: Verónica Pelaccini

Lunes 31 - “LA ERUPCIÓN DE LA MEMORIA” - Director/autor: Pablo D’Elía - Elenco: Armenia Martinez, Lucia Tomas, Maru Insua

Reserva de entradas a través de: www.fundacionsagai.org o Alternativa Teatral. Los jueves se habilita la reserva de entradas para las funciones de la semana siguiente

*Sala HUGO ARANA en Fundación SAGAI: 25 de Mayo 586 (CABA)

________________

El Método Grönholm

Benjamín Vicuña y Laurita Fernández, junto con Rafael Ferro protagonizarán una nueva versión de EL METODO GRÖNHOLM, el éxito teatral escrito por el catalán Jordi Galceran, con dirección de Ciro Zorzoli y producción general de Pablo Kompel. El elenco se completa con Julián Cabrera. El estreno será el viernes 12 de agosto de 2022, en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660, CABA.

Cuatro candidatos a un alto puesto ejecutivo de una multinacional tecnológica se enfrentan en la entrevista final. Pero aquí no hay ni entrevistador ni entrevistadora, sino que poco a poco deberán descubrir quién es realmente quién. Con diálogos fulgurantes, situaciones que cambian de rumbo en el instante menos esperado y un final que contiene otra sorpresa en su interior: carcajadas, hay muchísimas, pero la tensión es constante. Pacto de honor para quienes vean esta comedia: ¡no develar nunca pero nunca su final!

__

La gran renuncia

La dependencia que provoca el teléfono celular es abrumadora. Al mismo tiempo, ese dispositivo acerca seres queridos, salva vidas y hasta hace accesible la cultura a millones. Entonces… ¿ángel o demonio? ¿Cuál es el límite? ¿Podemos vivir sin celular? Lisandro Fiks estrena su versión de La fiaca, la recordada pieza de Ricardo Talesnik de los años 70.

Adaptación de Lisandro Fiks de la obra La fiaca de Ricardo Talesnik

Elenco: Gastón Cocchiarale, Laura Cymer, Abian Vainstein, Lisandro Fiks, Romina Fernandes y la participación virtual de Luis Brandoni

Desde el jueves 13. Jueves y viernes, 19 horas. Sábados y domingos, 17 horas . Duración: 85 minutos. Platea $ 1.250 Pullman $ 950 Viernes $ 650

*Teatro de la Ribera (Avda. Pedro de Mendoza 1821)

_______________________

Hielo negro (Versión 5)

El hielo negro es el último residuo de la nieve. Cuando la temperatura supera los cero grados, el blanco impoluto se disuelve y se mezcla con la mugre y la resaca de la tierra. Es invisible para los conductores y peatones, lo que lo hace sumamente peligroso. Las consecuencias son las imaginadas: resbalones, caídas, vuelcos, accidentes, muertes. Hielo Negro podría ser otra obra sobre la muerte. Pero también sobre dos amigos, sobre el insondable abismo de la creación, sobre los paisajes imposibles, sobre la imaginación.

Autores: Luciana Acuña y Luis Biasotto. Dirección: Luciana Acuña. Creación e interpretación: Milva Leonardi, Francisco Dibar, Santiago Gobernori, Luciana Acuña y Matías Sendón a partir de una creación original de Luciana Acuña y Luis Biasotto.

Desde el jueves 20. Viernes a domingos, 20 horas. Última función: domingo 4 de diciembre. Platea $ 1.250 Viernes $ 650. Duración: 70 minutos

*Teatro Sarmiento (Avda. Sarmiento 2715)

________________

Vassa

(Carlos Furman)

Vuelve la versión libre de la obra de Máximo Gorki protagonizada por Humberto Tortonese que se presentó a sala llena desde su estreno en mayo pasado y ahora regresa a la sala del barrio de Colegiales. En “Vassa”, Tortonese encarna a una mujer de carácter avasallante que asume el control de la casa y los negocios familiares, y cuyas decisiones intempestivas terminarán afectando a los integrantes de su familia. Gorki concibió esta pieza en 1910 y, consumada la revolución rusa, la reescribió por completo. En la actual versión no hay Rusia ni revolución. Hay crisis financiera, inflación y estallido social. También una casa y una empresa de las que casi no queda nada, con el padre fundador al borde de la muerte. Y los cambios que Vassa frenó como un dique parecen imposibles de detener.

Versión de Felicitas Kamien, Walter Jakob y Agustín Mendilaharzu. Dirección: Felicitas Kamien

Desde el sábado 8. Jueves a domingos, 20 horas. Hasta el domingo 4 de diciembre. Duración: 87 minutos. Platea $ 1.250

*Teatro Regio (Avda. Córdoba 6056)

_________________________

Cae la noche tropical

Sube a escena en el Cine Teatro El Plata del barrio de Mataderos el espectáculo estrenado en 2018 con excelente repercusión de crítica y público que, desde entonces, viene agotando casi todas las funciones. Cae la noche tropical es la versión escénica de la última novela de Manuel Puig en la que dos hermanas octogenarias que viven en Río de Janeiro evocan el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más joven. Según Puig, el tema fundamental de su novela es el afecto. Y comenta: “En la vejez crece el ansia de afecto. Cuando no se puede más planear el futuro, se eleva la necesidad de afecto, de entregar afecto. La actividad última, casi única, es afectiva”.

Autor: Manuel Puig. Versión escénica: Santiago Loza, Pablo Messiez. Dirección original: Pablo Messiez. Dirección de reposición: Leonor Manso

Elenco: Leonor Manso, Ingrid Pelicori, Carolina Tejeda

Sábados y domingos, 18 horas. Hasta el domingo 30. Duración: 105 minutos. Platea $1250

*Cine Teatro El Plata (Avda. Juan Bautista Alberdi 5765)

_______________

De pronto la noche. Tres episodios para piano y actor

A partir del Gaspard de la Nuit, de Maurice Ravel, y los poemas que lo inspiraron, este concierto propone un recorrido de música y texto a través de la noche como espacio de subjetividad y transfiguración. El repertorio incluye obras de Francis Poulenc, Gyorgy Ligeti, Robert Schumann, Clara Wieck, Edvard Grieg, Jean Sibelius y Maurice Ravel.

Fernanda Morello (piano) y Marcos Montes (actor). Dirección: José Militano

Sábado 8 a las 20.30 horas. Duración: 70 minutos. Entrada gratuita

(Las localidades se retiran en la boletería del Teatro desde dos horas antes de la hora de la función a razón de dos por persona)

*Sala Casacuberta. Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

____________________

Existir la vejez

Una pieza performática que combina música, danza y literatura bajo la consigna “la vejez como meta de plenitud” y que gravita sobre la resonancia de dos obras distintas y contemporáneas: La vejez de Simone de Beauvoir y Escuela de envejecer de Ana Gallardo. Existir la vejez deconstruye el hecho escénico en sus partes esenciales para visibilizar la plenitud de la vejez femenina.

Autoras: Julieta Ascar, Ana Gallardo y Mariana Obersztern, sobre textos de Simone de Beauvoir, Ana Gallardo, Margarita Bali y Margarita Fernández, en colaboración con Margarita Bali, Analía Couceyro, Margarita Fernández, Florencia Ciliberti, Lucia Feijoó, Delfina Dotti y Nina

Performers: Margarita Fernández, Analía Couceyro, Margarita Bali, Ana Gallardo, Delfina Dotti y Nina

Dos únicas funciones: Sábado 15 y domingo 16 a las 20.30 horas. Duración: 50 minutos. Entrada gratuita (Las localidades se retiran en la boletería del Teatro desde dos horas antes de la hora de la función a razón de dos por persona)

*Sala Casacuberta. Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

____________________

Mármol

Una premonición de un desastre inminente precede a una colisión entre la vida consciente y la subconsciente de dos parejas casadas. Las fantasías y pasiones ocultas entran en conflicto con los llamados de la amistad y la fidelidad. Las existencias cotidianas de los personajes y sus luchas por aceptar la mortalidad brindan el telón de fondo de la exploración de MÁRMOL de la tragedia de morir con el corazón vacío.

Autora: Marina Carr. Dirección y versión: Oscar Barney Finn

Funciones: Jueves a las 20. Localidades: $ 1.500.- Venta por alternativa teatral

*El Tinglado – Mario Bravo 948 – CABA – 011 4863 1188

___________________

Encuentro de poetas

Vicente Zito Lema comienza la búsqueda de Jacobo Fijman. No sabe si está vivo o muerto, quizás se encuentra en un hospicio. La voz de estos inmensos poetas, se buscan y encuentran en otra realidad. Una caja de cartón es transformada por la poesía, la memoria, la música. Sus vidas enlazadas en “la palabra, que es alma y fuego de todo lo vivo y nos vuelve humanos...soplo de poesía” como escribe Zito Lema en su poema “Valió la pena”.

A partir del domingo 9 de octubre a las 19hs, sube a escena Encuentro de poetas, basada en textos de los poetas Vicente Zito Lema y Jacobo Fijman. La obra cuenta con la actuación de Alejandro Spangaro y dirección de Ana Yovino. Las funciones son los domingos a las 19hs. Entrada general a $1600

*Mil80 Teatro (Muñecas 1080, Villa Crespo)

_________________

VENÍ AL TEATRO con descuentos del 60% al 90%

Los principales espectáculos de la escena porteña serán parte de la nueva edición de VENÍ AL TEATRO con descuentos del 60% al 90% del valor de sus entradas.

La campaña se realizará los martes de octubre desde las 13h hasta las 19h, en Tickets BsAs, Diagonal Norte y Cerrito frente al Obelisco, y contempla 80 títulos en cartel, de todos los géneros, invitando a las audiencias a asistir a sus espectáculos preferidos y también a descubrir y disfrutar de muchos más a precios extraordinarios. Se entregarán bonos a $200 (hasta agotar stock de 10.000 entradas) para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana. Se podrán retirar hasta dos bonos por persona presentando DNI. Al presentar el bono en la boletería de la sala del espectáculo seleccionado, se accederá a la entrada con un descuento único que irá del 60% al 90% según espectáculo.

___________________

Así así, acá acá

Se sumó a la cartelera la nueva creación del novísimo dramaturgo y director Valentino Grizutti: Así así, acá acá. Se trata de una indagación sobre la poética de aquello escrito en las paredes de los baños, un trabajo topográfico sobre esas ficciones sin principio ni final; una poética de la superposición y de la diversidad donde todo entra, todo convive.

Funciones: Viernes, a las 22.30 hs. Entrada general $1500. Estudiantes / Jubilados $1300, disponibles en Alternativa.

*Teatro El Extranjero. Valentín Gómez 3378, CABA.

____________________

Yo solo quiero actuar

Teatro, danza, música y performance se fusionan en un montaje de carácter experimental para hablar de varios problemas actuales en la escena independiente: la autogestión, la búsqueda de reconocimiento, y la incapacidad de sostenerse económicamente como artista. Yo solo quiero actuar es una instalación performática a través de la que se exponen frustraciones, miserias, miedos, y todo lo que un artista independiente soporta en nombre de la pasión.

Escrita y dirigida por Gabriel Gavila.

Domingos a las 20:30hs. Entrada a la gorra. Reservas por Alternativa

*Sala: La Sodería (Vidal 2549, Caba)

______________

Wastwater

Wastwater es una producción brasileña inédita que cuenta con dramaturgia del inglés Simon Stephens y dirección del brasileño Fernando Vilela. La obra aborda la desesperación humana ante situaciones extremas; tres duplas se enfrentan a una elección definitiva sobre su futuro.

La obra contará con subtitulado al español a través de pantalla audiovisual.

ÚNICAS 2 FUNCIONES: Sábado 8 de octubre a las 20hs y Domingo 9 de octubre a las 20:30hs Entrada general: $ 1600 Por Alternativa. (Descuentos a estudiantes, jubilados y por Pase cultural)

*Teatro El Grito (Costa Rica 5459, Caba)

__________________

Vincent en libertad

“Vincent en libertad” es una obra que narra los últimos años de la vida artística de Van Gogh, su vivencia personal con el arte, la amistad, y la observación del postergado. Nos invita a un viaje surrealista y profundo en el tiempo con algunos guiños a la modernidad.

Dramaturgia y dirección Sebastián Olano. Reestreno Jueves 6 de Octubre

Funciones: Jueves de Octubre, 20:30 hs. Entradas: $2000. Descuentos: 2x1 Club La Nación y Clarín 365. Disponibles por plateanet.com y en boletería del teatro

*Teatro Multiescena CPM, Avda Corrientes 1764, CABA

________________

La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus

E. (el protagonista) se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, u Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquél planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”. La Lengua es un músculo pero el lenguaje es un virus, la síntesis de una hipótesis sobre la antítesis de una tesis.

De Diego Carreño y Gabriel Wolf. Dirección: Gabriel Wolf. Actuación: Diego Carreño

Funciones Viernes 22hs Entradas $1.500

*El Camarín de las Musas: Mario Bravo 960 - CABA

___________________

Ahí, de donde vengo

De Anabel Ares. Dirección General: Judit Gutiérrez

Estreno Viernes 7 de octubre a las 21:30hs. Funciones viernes de octubre 21:30hs

*Teatro Tadrón: Niceto Vega 4802 (esq. Armenia) - CABA

_____________

Y a otra cosa mariposa

Dirección: Judit Gutierrez. De Susana Torres Molina

Estreno sábado 8 de octubre 19:30hs. Funciones: Sábados de octubre 19.30hs

*Teatro La Ranchería: Mexico 1252 - Caba

____________________

La cátedra del put8

La obra La cátedra del put8 es una creación de Hernán Aguilar, quien además dirige a Raúl Mouzo, el protagonista de esta historia que relata de una manera divertida y atrevida. Este espectáculo colabora además con la explicación de la identidad de género, desde el humor, considerando esto como el camino más corto hacia el conocimiento interno.

Se presentan todos los sábados a las 20:00 horas en la Sala Cortázar del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA). Las entradas se pueden conseguir a través de Plateanet o en la boletería del teatro desde $2.000.

_________________________

Rudo

“Rudo” es una performance absolutamente identitaria que no tiene la estructura convencional de un espectáculo teatral sino que se propone como un relato íntimo y personal. Un actor solo, frente al público, buscando la complicidad de quienes lo miren, relata su vida real y explora el universo de las disidencias sexuales. “Rudo” cuenta la historia de Gabriel Gavila y lo hace de forma cronológica en cuatro etapas: infancia, adolescencia, juventud y adultez. Mientras avanza el relato, el protagonista juega con “juguetes de nena” que nunca tuvo, cantará y bailará canciones de los programas infantiles que veía en su infancia. Todo a modo de catarsis y con el objetivo de explicar por qué se volvió un hombre “rudo”.

De y por Gabriel Gavila. Premiada en el Festival “Ciudad Diversa” organizado por el Ministerio de Cultura del GCBA. Participa de Orgullo BA organizado por la DGEART (Dirección General de Enseñanza Artística del GCBA). Mención del Instituto de Masculinidades y Cambio social.

Estreno Domingo 9 de Octubre. Funciones: Domingos 18:00 hs. Reservas: rudoperformance@gmail.com. Entrada: A la gorra

*Espacio Artístico “La Sodería”, Vidal 2549 (CABA)

____________________

DOS / Un elogio escénico para el amor

A partir del viernes 7 de octubre, Dos/Un elogio escénico para el amor, último espectáculo de la compañía El Muererío Teatro, fundada y dirigida desde 1996 por Diego Starosta, vuelve al Teatro Payró (San Martín 766, Caba) luego de un extenso recorrido por diversas ciudades del conurbano y distintas provincias del país. Estrenada en marzo del 2021 en el Teatro Payró, la obra inicia su 4ta. temporada con funciones todos los viernes de octubre a las 21hs.

Desde sus inicios, Diego Starosta y su compañía han presentado sus espectáculos por todo el país impulsados en la firme creencia de que “a los espectadores hay que ir a buscarlos” y que el teatro no se termina en la Av. General Paz. En particular, DOS/ Un elogio escénico para el amor, se ha presentado en: Temperley, San Andrés, San Miguel, Haedo, La Plata, Chivilcoy, Pehuén-Co, Mar del Plata, Bahía Blanca (Buenos Aires); Venado Tuerto y Rosario (Santa Fe); Río Colorado y General Conesa (Río Negro); y Pto. Madryn (Chubut).

______________________

Gira Trunca

Gira Trunca retrata las vicisitudes de Estrella y Blanca, dos actrices populares, que en los años cuarenta, recorren la Argentina con sus obras filodramáticas y sus espectáculos de canto y recitado argentino. La gira se trunca en un pueblo de la Pampa gringa cuando su director y productor, esposo de Estrella y amante de Blanca, se fuga con la Reina del Zapallo y todos sus ahorros. Las dos mujeres quedan atrapadas por una inundación y se refugian en el teatro del pueblo donde intentarán sobrellevar rencores y asperezas. Entre la discordia y el amor, la poesía y la música, la danza y el teatro, tratarán de sobrevivir a la realidad, sumergiéndose en lo único verdadero que les queda: el teatro.

Ganadora del III Premio del Concurso Nacional Dramaturgias Escritas por Mujeres del INT, Gira Trunca es una comedia que propone una postal encantadora y a la vez dura, al evocar nuestro pasado, desterrándolo del olvido y rindiéndole homenaje a nuestros artistas populares.

De Sandra Franzen. Dirección: Sergio Grimblat.

Funciones: Miércoles 20hs desde el 7 de septiembre. Localidades: $1500 / $1200 estudiantes y jub. Por Alternativa / $1000 pasaporte vecino

*Teatro del Pueblo: Lavalle 3636 - CABA

_________

Yo soy Don Quijote de La Mancha

De Cervantes a Piazzolla. Del Quijote al loco de la balada, dos actores cabalgando a la aventura. Una versión del clásico Quijote de Cervantes en la cual la “Balada para un loco” de Piazzolla aparece como una fusión singular, una llamada a un Quijote de Buenos Aires.

De José Ramón Fernández. Adaptación Jorge Eines y Claudio Garófalo, con dirección de Jorge Eines, dramaturgia de José Ramón Fernández y las actuaciones de Claudio Garófalo y Florencia Lorenzo.

Estreno: viernes 23 de septiembre, 20 hs. Funciones: viernes 20 hs. Entradas: $1200 / Alternativateatral / 2x1 Club La Nación. Duración: 80 min.

*Sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (Diagonal Norte 943, CABA).

__________________

¿Vos sos el amor?

¿Vos sos el amor? Cuenta la historia de Vera y Sebas una parejita de jóvenes aventurerxs que llegan a un desolado pero acogedor camping de algún lugar del norte argentino. Lupe, quien está encargada del espacio les estaba esperando, ella siempre espera. Diegui, un músico viajero, la acompaña. A lo largo de los días y noches se desatarán entre lxs personajes diferentes situaciones donde se pondrán en juego sus deseos, sus identidades, sus sueños, y sus maneras de vincularse con un otrx. Se replantean y dan lugar a un nuevo paradigma sobre lo que es amar y ser amadx.

Una creación de Mila Vera quien dirige al elenco compuesto por Camila Comas, Victoria Pepe, Lucas Montagna y Diego Rosso. La escenografía está realizada con materiales reciclables, además del vestuario que se compone por un collage de diferentes prendas.

Todos los jueves a las 21:00 horas. Las entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro desde $1.200.

* Teatro El Piccolino (Fitz Roy 2056,CABA).

_______

Me encantaría que gustes de mí, sobre textos de Fernanda Laguna

Fernanda Rosetti es una profesora de literatura de un colegio secundario que busca el amor desde su soledad más absoluta. Vive intensamente entre lo cotidiano y su imaginación, llena de amores que parecen ocuparlo todo. Fernanda intenta escribir una nouvelle sobre su compulsión a amar y la búsqueda de sí misma.

La Compañía Trueno presenta Me encantaría que gustes de mí, una propuesta teatral que surge a partir de la literatura de Fernanda Laguna. Con la actuación de Sol Fernández López y la dirección de Luciana Mastromauro, la obra se presentará a partir del sábado 6 de agosto a las 21 horas, hasta el 26 de noviembre. Duración: 55 minutos Entradas por Alternativa. Localidades: $1200 - Estudiantes y jubilados: $900

*Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556.

__________________

El Manifiesto de las Alas Rotas

Fragmentos, retazos e instantes que retratan los sueños, las expectativas y la necesidad de ser de cada una como mujeres y actrices en su ficción diaria o en su realidad vívida sobre la escena. “…Y volverme a parar acá, la próxima semana, con eso en el estómago, como siempre, y volver a poner el cuerpo a un personaje, a un texto, o por qué no, a sus pulsiones más profundas que simplemente hablan de su vulnerabilidad frente a un otro que tiene tanto temor como vos de no sentirse querido. Aplauso.”

El Manifiesto de las Alas Rotas a estrenar en Buenos Aires y Lima en simultáneo con un elenco conformado por mujeres, donde además interactúan a la distancia. La obra tiene su dramaturgia propia en cada país conformado por actrices locales con sus inquietudes e idiosincrasia que tiñen los textos biodramáticamente. Es una creación de Yoska Lázaro, quien hace mas de 20 años llegó de su España natal para brindar su arte en Argentina, junto a su compañía TeatroATresVelas, con la que está cumpliendo 15 años. El gran estreno será el sábado 3 de septiembre a las 20:00 horas en Animal Teatro (Casto 571, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

________________

Alta Montaña

Mediados del siglo XIX. Austria. El Sanatorio Spengler para tuberculosos y afines alberga gente de buen pasar económico, que viene desde diversas partes de Europa, y asiste desde las alturas de su edificio medieval a la inminencia de una guerra. Otra más. La comida es excelente, hay entretenimientos, la vista de los Alpes es exquisita, el aire tiene raras y benéficas propiedades curativas. Pero el amor entre pacientes, el amor, esa misteriosa enfermedad, ese bacilo pérfido, catalizador de tantas tragedias, amenaza con rasgar el velo y dejar al desnudo el comercio cotidiano con la muerte, el fastuoso negocio de la salud.

La obra Alta Montaña es una excelente comedia creada por Anibal Gulluni, quien además dirige a un elenco de 8 artistas en escena. Llega con su tercera temporada el domingo 11 de septiembre a las 20:00 horas en Vera Vera Teatro (Vera 108, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

__________________

Pliegue

A partir del 15 de septiembre y durante cinco jueves hasta el 13 de octubre, a las 21.30 horas, se presentará en el Teatro El Tadrón (Niceto Vega 4802, CABA), la obra dramática ‘Pliegue’, focalizada en la temática del abuso intrafamiliar.

El elenco está integrado por Noelia Galera, Jona Labarriel y Marcelo Aruj, quien también es autor y director de la puesta, que cuenta con música original.

Sinopsis: Frente a una fogata dos hermanos, Pablo y María, se preparan para un acto heroico. Es el momento de concluir. Instantes estampados en las fotos se consumen en el fuego mientras se afianza la decisión. Llegan hasta la puerta, su padre los invita a pasar y ahí, frente a él, se paralizan. La acción se detiene y en una creciente tensión se despliegan los retazos del pasado, verdades que se contradicen, lo que no termina de escribirse, lo que no puede decirse. El abuso, el espanto, la infancia que marcó esos cuerpos a fuego. ¿Hay escapatoria? ¿Hay salida sin tragedia?

________

Como un Acuario

Una creación de Alejandra Delia (asistente de dirección en “La Pilarcita” y “Lo que el río hace”) que cuenta con la dirección de Nacho Medrano. En Casa Tita, una juguetería en un pueblo del interior de la Provincia de Buenos Aires, suceden cosas mágicas. A través de los años veremos pasar a distintas generaciones que nos demostrarán, mediante charlas y mates compartidos, que la magia se encuentra en esos simples y añorados momentos.

El estreno será el viernes 7 de octubre a las 22:30 horas. Las entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro desde $1.200.

*Espacio Aguirre (Aguirre 1270, Villa Crespo)

___________

Los Santos

En una ciudad donde abundan viviendas vacías, dos hombres habitan una casa, que solía pertenecer a una vieja dama, rodeados del lujo de antaño y olor a humedad. Añejos y gastados. El espectáculo es un constante espiritismo de objetos, vinculado con los fantasmas que habitan en las cosas.

Una producción circense y teatral, en la que a partir de vasos y botellas, las características y las diferentes relaciones de ambos personajes desarrollan un lenguaje totalmente gestual, cómico, particular y propio.

Autores: Claudio Inferno y Eleazar Fanjul

Domingo 9 de octubre / 19 HS Reservar entrada

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

_________________

Un viaje entre dos caramelos

Ella y él se conocen en una estación de tren. Se sienten atraídos. Intentan comunicarse. Pero hay un pequeño problema: son un poco distintos... o un poco bastante. Una comedia sobre vos, sobre mí, sobre todos los que alguna vez osaron enamorarse.

Una creación de Franco D’Aspi y Luciana Russo, quienes además protagonizan y dirigen esta tierna historia de amor.

Desde el 8 de octubre se presentarán todos los sábados del mes a las 18:00 horas en Belisario Club de Cultura (Av. Corrientes 1624, CABA). Las entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro desde $1.000.

_______________

Potranca

Trece actores y actrices indagan y recrean la figura de Eva Perón, manifestando un mundo en el cual lo personal y lo político se fusionan de forma apasionada. Discursos que se entrecruzan, canciones y coreografías, visión crítica y humor, son los medios con los que buscan desentrañar el corazón y las ideas de una mujer emblemática y fundamental en la historia argentina.

Dramaturgia y dirección: Mariela Asensio.

Funciones: Domingos a las 17hs hasta el 9 de octubre. Entradas por Alternativa Teatral

*CELCIT - Moreno 431

_______

La muerte de Marguerite Duras

Un hombre, interpretado en esta puesta por dos actores, presencia la agonía de una mosca a la que decide llamar Marguerite Duras. Esto revive en él (¿en ellos?) momentos de su pasado. Su niñez, sus amores, la relación con sus padres, sus vocaciones y aficiones, sus fantasías, en una sucesión de imágenes que van desde lo idílico hasta lo violento. La paralizadora sensación ante el vacío y ante la posibilidad de morir en soledad acecha al protagonista.

Autor: Eduardo Tato Pavlovsky. Actuación y dirección: Leonel Vallejo y Julio O’Byrne

Estreno: Sábado 1 de octubre 21.30hs. Funciones: Sábados 21:30hs. Entrada General: $ 1.400. Entrada Estudiantes y Jubilados: $ 1.100. En venta por Alternativa

*Teatro Payró: San Martín 766 – CABA (San Martín entre Avenida Córdoba y Viamonte)

__________________

El narciso. Microteatro

“El Narciso” es el resultado de una investigación que realizó Analía Cobas en el marco de la beca de estudio que ganó en el 2020 en “CUNY” (City University of New York). Luego, fue seleccionada por “Galto Teatro”, Venezuela, dónde se brindó, además, una charla debate post función. En el 2021 fue seleccionada para cerrar el FESTIVAR, festival de impacto social. Actualmente, ya se encuentra disponible gratis en Youtube.

Este contundente microteatro es una denuncia sobre la violencia psicológica, allí la autora, exhibe hábilmente sus marcas. La violencia psicológica no puede verse a simple vista, se instala paulatinamente y genera una naturalización del maltrato. En “El Narciso” Victoria, la protagonista, está a punto de languidecer, en su desesperación recurre a una terapia alternativa para intentar entender que es lo que está mal en su vida.

Actrices: Florencia Otero (Vera), Florencia Santangelo (Victoria)

____________

Una flor roja sobre la nieve

El martes 11 a las 10 horas tendrá lugar en el auditorio Leonardo Favio del Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835, la presentación del espectáculo teatral unipersonal dirigido a alumnos de nivel secundario y terciario. La obra cuenta la dura historia de una familia sobreviviente del Holocausto. Invita a reflexionar acerca de las consecuencias, en generaciones posteriores, de hechos traumáticos del pasado y permite entender de qué forma las historias familiares son también historias construidas socialmente. Repite el miércoles 12 a las 14 h.

___________

Cuerpos en fuga

El miércoles 12 de octubre a las 19 h, se presentará “Cuerpos en fuga”, una serie de Monólogos en el marco de la Muestra del taller de teatro para adultos mayores que coordinadora la profesora Marisa Aguilera. Será en el auditorio Leonardo Favio, con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Se trata del resultado de seis meses de trabajo de dramaturgia argentina y extranjera que narra historias de hombres y mujeres que, atrapados por sus vidas cotidianas, sienten la necesidad de huir.

*Espacio Cultural BCN, Alsina 1835

________________

El gato y su selva

La historia de un hombre solitario que se enfrentará por primera vez a sí mismo con la llegada de una mujer en su vida. En el interín, sus tías doblegando el amor, el deseo y el destino. Eleuterio se niega al amor de cualquier mujer. A sus cuarenta años se declara, con orgullo, autosuficiente. Solo permite el acercamiento de sus tías, con quienes vive. Sus certezas tambalean cuando una pareja de amigos, Raúl y Ana Rosa, se separa. Y es que Ana Rosa ha sido el amor de la vida de Eleuterio y ahora ha dejado a su marido para volver a buscarlo. Los roles se resquebrajan. Ana Rosa luchará por recuperar a Eleuterio. El deberá elegir: ¿entregarse al amor y al deseo? ¿O negarse a él, en virtud de la razón y de un misterioso destino personal?

Pieza del escritor, periodista y dramaturgo Samuel Eichelbaum, con dirección de Mariano Dossena |Intérpretes: Pablo Rodriguez Albi, Cristina Dramisino, Alejandro Falchini, Cristina Fernández, Celeste Gerez, Mora Monteleone |Sala: Andamio ´90, Paraná 662 | Funciones: Viernes, 21.30 hs. hasta el 28 de octubre | Duración: 70 minutos

Este espectáculo fue seleccionado para participar de la gestión cultural “Reactivar + Escenas 2022″, organizado por el Instituto Nacional del Teatro

__________________

Nothing to hide

La obra creada y escrita por Melina Seldes y Bruno Catalano vuelve con la dirección y puesta en escena de Pablo Ariel Bursztyn. NOTHING TO HIDE está basada en la espectacularización del sufrimiento ajeno y los mecanismos de banalización, que desarrollan los medios de comunicación como forma de entretenimiento. NTH haciendo uso y abuso de medios visuales, de streaming en vivo y de una teatralidad en diálogo directo con el espectador deja expuesto y “al desnudo” un espacio escénico que es un lugar, ningún lugar y todos los lugares en un, como su título indica, “Nada que ocultar” que todo lo expone y que quizá, como su protagonista, todo lo oculta.

El sábado 17 y 24 a las 21 hs; y el domingo 18, 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre a las 20 hs

Esta obra es ganadora del Premio CTBA + Banco Ciudad 2021. ENTRADAS

*Planta. Inclán 2661

__

Temporada Fluorescente

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, recibe a la primera edición de Temporada Fluorescente presentada por Plataforma Fluorescente, el dispositivo de creación transdisciplinar que promueve la colaboración entre artistas y organizaciones de distintas geografías. En esta oportunidad, el proyecto cuenta con la curaduría de Piel de Lava, grupo integrado por Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes.

Bajo el lema curatorial “El mapa de nuestro tesoro. Cartografías de supervivencia”, Temporada Fluorescente se compone de tres piezas escénicas dirigidas por argentinxs: Freeshop, de la autora uruguaya Victoria Vera con puesta en escena de BESA (Viernes a las 21h desde el 2/9 hasta el 28/10. Sala 3. Duración 50′. Entrada general a $1000 a través de tuentrada.com); Segunda naturaleza, escrita por la finlandesa Pipsa Lonka y dirigida por la dupla Cecilia Meijide y Diego Rosental (Sábados a las 21h desde el 10/9 hasta el 29/10. Sala 3. Duración 80′. Entrada general a $1000 a través de tuentrada.com); y En este mundo loco, en esta noche brillante, de la brasileña Silvia Gomez con dirección de Nayla Pose.

*Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

___________________

Nos

La compañía ZERO10 de España presenta en el Espacio Callejón de Buenos Aires con el apoyo de IBERESCENA y el CCEBA NOS de Martina Cabanas Collell. NOS es un movimiento inconformista que quiere mejorar el mundo. Cuatro ciudadanos comprometidos deciden reunirse clandestinamente en un depósito de Buenos Aires para iniciar el cambio. Hoy, después de muchos encuentros virtuales, han invitado a un grupo reducido de personas afines a su causa para compartir sus inquietudes, sus propuestas…

Reparto: Federico Buso (Argentina) Martina Greiner (Argentina) Silvina Katz (Argentina) Júlia Rosell (España)

Directora y dramaturga: Martina Cabanas Collell (España)

Funciones: los miércoles a las 20:30. Venta de entradas por alternativa entradas. Localidades: $1500.-

*Espacio Callejón - Humahuaca 3759 – CABA

_______________________

La fundación

Marta y Pedro son un matrimonio joven que desea fervientemente tener un hijo. Su deseo de ser padres los conduce a La Fundación, una organización que se encarga de entregar niños a familias seleccionadas, aptas, capaces de brindarle a esos niños el mejor hogar, la mejor educación, cumpliendo estrictamente los preceptos de la religión católica que los encuadra. En este contexto, Pedro y Marta son sometidos a un interrogatorio en el que tendrán que demostrar su aptitud para ser “padres” especialmente seleccionados por La Fundación.

Una obra de Susana Torres Molina sobre el poder, la familia y el peso de las tradiciones, en una puesta de Federico Nanyo

Funciones: jueves 21:30hs. Localidades: $ 1.300.-Venta por Alternativa Teatral

*Teatro La Mueca - José A. Cabrera 4255 – CABA

_________________

El funeral de los objetos

La raza humana es la única capaz de sentir amor u odio por un objeto. Todos tenemos objetos y nos constituyen cada vez un poco más. En un mundo en donde la relación con los otros es cada día más compleja, los objetos nos son funcionales como fieles servidores no solo de nuestros sueños y deseos, sino también de nuestras frustraciones, fracasos, miedos e inseguridades. Un grupo de personas bastante particulares y desconocidas entre sí, se dan cita para formar parte de un funeral extraño luego de ver el anuncio en un folleto del subte.

El Funeral de los objetos es una obra de teatro musical que indaga sobre las relaciones entre los sujetos y los objetos. ¿Acaso los objetos nos constituyen? ¿Acaso lo material se nos impone en nuestra subjetividad? Qué pasa con los objetos perdidos o con la incorporación de estos. ¿Acaso podemos en este mundo capitalista y materialista ser situados como objetos? ¿Acaso los objetos nos desnaturalizan?... ¿Acaso yo soy un objeto para los demás?

Una creación de la dupla Nicolás Manasseri – Fer Provenzano Esta obra fue elegida por la crítica como una de las mejores del 2021.

SÁBADOS 21:00 HORAS. Hasta el 29 de octubre. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en las boleterías del teatro.

*ITACA COMPLEJO TEATRAL. Humahuaca 4027, CABA

__________________

De la mejor manera

En medio del velorio de su padre, dos hermanos llegan al bar familiar y se encuentran con el espacio que su progenitor dejó. El cómo se sigue, luego de esta pérdida, se presenta en un silencio a gritos como un abismo en la noche.

Actúan: Federico Liss, David Rubinstein

Funciones: sábados y domingos 19:00hs. 2da temporada hasta el 29 de octubre. Entrada general: $900 RESERVAR ENTRADAS

*RODNEY BAR. Rodney 400, CABA

_______________________

Veo, veo

La obra Veo, Veo, es una creación de Micaela Grillo quien además dirige al elenco compuesto por 5 jóvenes que contaran la historia de su último año en un colegio privado, enfrentándose a muchos problemas que tendrán que afrontar. El gran estreno será el sábado 3 de septiembre a las 21:30 horas en el Teatro El Ojo (Tte. Gral. Juan D. Perón 2115, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

_______________

Las irresponsables

Foto: Alejandra López

¿QUÉ SERÍAS CAPAZ DE HACER POR UNA AMIGA? ¿Qué está bien, qué está mal? Es lo que tres mujeres comunes y corrientes, entre los 40 y los 50, se preguntan. Lo que empieza siendo un fin de semana entre amigas para animar a una de ellas que fue abandonada por su pareja, termina siendo el escenario para cuestionarse acerca del límite entre lo correcto e incorrecto y del sin sentido de haberse cuidado siempre de traspasarlo. La frustración personal de cada una de estas mujeres se convierte en motor de la acción. Pero esta vez las cosas no quedarán solo en quejas y en reflexiones acerca de lo que haría si me atreviese. Esta vez ellas lo harán.

Con Gloria Carrá, Julieta Díaz y Paola Krum. Escrita y dirigida por Javier Daulte.

Funciones: viernes y sábados 20.30H – Domingos 20h ENTRADAS EN VENTA

* Teatro Astros, Corrientes 746, CABA

________________________

Lo cotidiano

Un encuentro de verano en la rambla marplatense. Verónica, una local de toda la vida, observa todo lo que la rodea. Tomás un joven estudiante recién llegado a la ciudad, con el asombro aún en la mirada. La casualidad los reúne, y en medio de una tarde al sol, las palabras comienzan a aflorar poniendo de manifiesto el deseo.

Dramaturgia y Dirección de Valeria Di Toto. Obra ganadora del 8º Torneo de Dramaturgia Transatlántico Argentina - Cataluña dentro del Festival Temporada Alta en el Teatro Timbre 4 - febrero 2020.

Funciones: domingos 19 hs. Entradas general $1000.- Jubilados y estudiantes $900.-

*ítaca complejo Teatral, Humahuaca 4027, CABA

_____________

Cacho Garay y Luis Landriscina

Cacho Garay logró cumplir el sueño de realizar una presentación única junto a quien considera el más grande humorista del país, Don Luis Landriscina, en un show que llamaron “al Amor por el Humor”, un DVD a total beneficio de la Fundación Favaloro.

Ahora vuelven a reunirse por primera vez en un escenario para deleitarnos con todo su característico humor.

Será el 10 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Coliseo (Marcelo T. De Alvear 1125, CABA) y las entradas se pueden conseguir por Ticketek o en la boletería del teatro.

_____

El Mecanismo de Alaska

Los Pipis Teatro estrenan su nueva obra: El Mecanismo de Alaska, el 4 de septiembre a las 18h en Timbre 4 (México 3554, CABA). La dupla integrada por los actores, novios, directores y dramaturgos Federico Lehmann y Matías Milanese, se destacaron como directores artísticos del evento apertura del FIBA 2022, en La Bienal de Arte Joven 2022 y resultaron ganadores del premio Estímulo a la creación del Complejo Teatral de Buenos Aires por esta obra.

El Mecanismo de Alaska, su nueva obra, es ante todo una historia de amor entre dos pibes que se conocen en la Universidad Nacional de las Artes, se enamoran en un debate pasional y adoptan una gata que encuentran en un teatro a la que se comprometen a cuidar.

ESTRENO Septiembre 4, 18h. Funciones: domingos de septiembre y octubre a las 18h. Localidades $1500 disponibles en Alternativa Teatral.

*Timbre 4 (México 3554, CABA).

____________________

Las Dos Reinas

La obra explora la turbulenta vida de la carismática María Estuardo, reina de Escocia y la persuasiva Isabel I, reina de Inglaterra. Rivales en el poder y en el amor, reinas en un mundo gobernado por hombres. Isabel inclinada al protestantismo se proclamaba como la única soberana. Por derecho de nacimiento, María Estuardo, ferviente católica, podía reclamar el trono inglés. Ambas mujeres sienten una fascinación recíproca, y solo ellas saben realmente lo que significa reinar en una tierra de hombres. Poder, conspiraciones, amores y odios envuelven a estas dos reinas que cambiarán el futuro.

Adaptación de la obra “María Estuardo” de Friedrich von Schiller. Es una superproducción de Sin Red Producciones que trae a la escena argentina la historia de la relación entre la reina de Escocia, María Estuardo, y la reina de Inglaterra, Isabel I. Protagonizada por Paula Cantone y Victoria Aragón, con la dirección de Marcelo Silguero, esta atrapante historia estrenará el sábado 6 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro Multiescena CPM (Av. Corrientes 1764). Las entradas se pueden conseguir por Plateanet o en la boletería del teatro.

________________

Jardín fantástico

El sábado 17 de septiembre se estrena Jardín fantástico, escrita y dirigida por Agostina Luz López. La obra es un recorrido por Zelaya guiado por diez adolescentes. El público podrá moverse al mismo tiempo que ellxs se mueven, espiando sus modos y formas. Las funciones serán los sábados y domingos a las 18:30 horas, en Zelaya 3134, una sala en el fondo de un jardín en el Abasto. Entradas por Alternativa.

Un grupo de adolescentes decide dejar de lado sus familias para reunirse en una casa-jardín con el fin de inventar y experimentar una nueva forma de vivir juntxs. Jardín fantástico es una escritura en voz alta de este grupo de estudio, un diario íntimo colectivo donde se postulan pensamientos adolescentes sobre qué es la amistad, la familia y el amor.

Una instalación en un espacio real que utiliza la fantasía para ensayar nuevas realidades que se proponen como alternativas frente a este mundo herido.

Entradas: $1200 por Alternativa teatral - Duración: 70 minutos. Hasta el 13 de noviembre

*Zelaya 3134 - Abasto - CABA

______________

Gloucester y sus hijos

Gloucester y sus hijos es una de las historias que se entrecruzan en la tragedia rey lear. Esta obra no sólo cuenta la historia del conde gloster, que no sabe cuál de sus dos hijos le profesa un amor auténtico, sino que logra sintetizar las clásicas temáticas presentes en la totalidad de las obras trágicas shakespeareanas: el poder, el destino, el amor, la traición. Pero principalmente nos invita, como espectadores cómplices, a participar de la convención teatral a través de la imaginación.

Adaptacion y Direccion de Raul Serrano y Fernando Orecchio

SABADOS 21 HS

*TEATRO DEL ARTEFACTO- Sarandí 760.

_________________

Los demonios, de Fiódor Dostoievski

La gran novela profética de Fiódor Dostoievski (1821-1881) transcurre en un pueblo de provincia, envuelto en un torbellino demoníaco. Durante algo más de un mes (el tiempo real de la novela) se suelta el resorte de un mecanismo infernal, puesto en marcha por un grupo de personas obsesionadas con ideas destructivas, mecanismos de intrigas, perversiones, chantajes, falsificaciones, denuncias y asesinatos.

En la adaptación no vemos las “escenas de la novela”; pero todas sus líneas argumentales principales, todas las conexiones que constituyen su esencia, su sentido complejo y polifacético, permanecen. La puesta en escena se basa en la continua mutación del movimiento, que pretende enfatizar un mundo en constante cambio y auxiliar al espectador a concentrarse en la prioridad de la palabra, que lo llevará por zonas oscuras; pero también, descubrirá que el texto tiene una luz que ilumina esas zonas, tiene esperanza.

La obra Los Demonios es una de las grandes novelas de Fiódor Dostoievski, adaptada y dirigida por Martin Barreiro, donde expone las líneas argumentales principales, la esencia su sentido complejo y polifacético, entre otras cosas. Se presenta los sábados a las 21:00 horas en el Teatro El Convento (Reconquista 269, CABA). Las entradas se pueden reservar por Alternativa Teatral o comprar en la boletería del teatro.

_____________

Cuerdas. Un viaje para desatar los nudos del pasado

(Fuente)

Tres hermanos reciben una carta de su padre funambulista después de años sin saber de él. Con el anuncio de su retirada, los invita a ver su última gran actuación. Emprenden juntos un viaje en tenso equilibrio: entre las “cuerdas” que los atan, los amarres de su pasado y los nudos en la garganta ante la posibilidad de convertirse ellos mismos en padres. Los pies de Peter, Paul y Prince nunca tocan la tierra, son funámbulos de sus propias vidas.

Dramaturgia de Bárbara Colio. Dirección de Manuel González Gil

Desde el miércoles 7 de septiembre. Todos los miércoles a las 21 hs. Entradas: $2000 / Plateanet. Duración: 70 min. Apta mayores de 12 años

*Picadilly Teatro (Av. Corrientes 1524, CABA).

__________________

Súper Capaces III

Súper Capaces III es una nueva obra que forma parte de la saga creada por Proyecto Szarny, una compañía teatral que enfoca sus temáticas en problemáticas sociales. Así como todas las obras de esta compañía, en cada función habrá un intérprete de lengua de señas para que toda persona pueda asistir a disfrutar de esta historia. El estreno será el sábado 20 de agosto a las 16:00 horas en el Galpón Artístico de Caballito (Avellaneda 1359, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del espacio.

_______________________

Cartón pintado

Iniciando una segunda temporada con nuevo horario y sala, el viernes 19 de agosto re-estrena Cartón Pintado, la cuarta obra escrita y dirigida por Victoria Hladilo (creadora de La sala roja). Las funciones son los viernes a las 20.30hs en El Camarín de las musas (Mario Bravo 960). Entrada general: $ 1500 Por Alternativa

La obra cuenta con las actuaciones de Julieta Petruchi, Mercedes Quinteros y Victoria Hladilo, y la colaboración en dirección de Verónica Mc Loughlin.

_________

Lo que el río hace

Las hermanas María y Paula Marull, consagradas en el circuito independiente con espectáculos como La Pilarcita, Hidalgo o Yo no duermo la siesta, estrenan este espectáculo sobre el reencuentro y el redescubrimiento personal a partir de un viaje a un lugar del pasado, donde el río es un personaje más.

Elenco: María Marull, Paula Marull, Willy Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli

Música original y puesta de sonido: Antonio Tarragó Ros

Estreno público: viernes 26 de agosto, 20 horas. Miércoles a domingos, 20 horas. Hasta el domingo 27 de noviembre

Duración: 100 minutos

Platea $ 1.250 Miércoles $ 650

*Sala Cunill Cabanellas Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

______________________________

Network

Se presentará el 14 de julio en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125), con un gran despliegue artístico. Protagonizado por Florencia Peña, Coco Sily, Eduardo Blanco, Cesar Bordón y Pablo Rago. Esta obra trata la historia de un presentador de noticias de televisión y el rol de los medios de la comunicación, un éxito en Broadway, Londres y México. Network es un espectáculo sin precedentes en Argentina, con un despliegue técnico y tecnológico puesto al servicio de un texto y elenco de primerísima calidad. El espectador se someterá a una propuesta inmersiva y de estímulo sensorial, ingresando al ajetreado mundo de un set televisivo, en el que luces, cámaras y pantallas se operan sobre el escenario en tiempo real.

Basada en la película del mismo nombre escrita por Paddy Chayefsky, protagonizada por Faye Dunaway y Robert Duvall, que obtuvo varios premios Oscar en 1977. En 2017 Lee Hall hizo una adaptación para teatro por encargo del National Theatre, que fue dirigida por Ivo Van Hove e interpretada por Bryan Cranston (Breaking Bad). Tiempo después llegó a Broadway, nuevamente con Cranston, se sumaron los talentos de Tony Goldwin, Tatiana Maslany, Ron Canada, entre otros. La obra fue nominada en 6 categorías de los premios Tony de 2019 y Cranston obtuvo el premio a Mejor Actor.

La obra muestra a Howard Beale, un presentador de noticias de televisión, que tras 25 años, recibe la fatal noticia de que va a ser despedido. Ante tal desesperación anuncia que en su próxima aparición se suicidará en vivo. Está jugada sube la audiencia del canal televisivo a un nivel nunca antes visto y hace que los ejecutivos le den otra oportunidad con un nuevo programa. Sin embargo, Beale aprovecha este espacio para criticar incluso a su propio multimedio.

Elenco Protagónico: Florencia Peña/ Coco Sily/ Eduardo Blanco/ Cesar Bordón/ Pablo Rago. Acompañados por más de 20 actores en escena.

Dirección general y puesta en escena de Corina Fiorillo. Versión de Juan José Campanella

_____________

Enseguida vuelvo

En su soledad, Marta invoca y reza por un show que la haga brillar. Allí nos cantará su vida sintiendo que resplandece una y otra vez. Enseguida vuelvo habla de un ir y venir de nuestra imaginación, de nuestros sueños y de nuestros deseos, ¿postergados? Irse para volver de otra manera, irse para volver a nuestra verdadera casa.

Un unipersonal poético musical en clave de clown con la actuación de Irene Sexer y la dirección de Leo Trento. Con nueve canciones originales, el espectáculo lleva al público a un viaje poético recorriendo el mundo de Marta.

Las funciones serán los domingos a las 20 horas, desde el 11 de septiembre y hasta el 30 de octubre. Entrada: $1500 - Duración: 55 minutos. Entradas por Alternativa teatral: click

*La Carpintería - Jean Jaures 858 - CABA

______________

Tarascones

Zulma, Martita y Estela se juntan en casa de Raquel a tomar el té, charlar y jugar a las cartas. Pero un suceso inesperado -un crimen- transformará la reunión en una hoguera donde se ejecutará a la hechicera culpable. Tarascones es una comedia negra, un policial dislocado. Donde esas señoras paquetas hablan en verso, elevando una tarde de té canasta a la categoría de la épica y el disparate.

Elenco: Paola Barrientos- Alejandra Flechner - Eugenia Guerty - Susana Pampín

Los martes a las 20:30. Entradas $2400. En venta por PlateaNet

*Metropolitan Sura - Av. Corrientes 1343

___________________

Íntimos embrujos

Un espectáculo de magia e ilusionismo de Pablo Zanatta que se realiza cada sábado, para un selecto grupo de 30 personas en el “Cuarto de las Mentiras”, una pequeña sala de magia de cerca, con forma de anfiteatro.

Sábados a las 21:00 horas

*Bar Mágico Teatro. Carlos Calvo 1631, Ciudad de Buenos Aires

::::::::::::::::::::

CINE

Cine en El Cultural San Martín

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita a diversos ciclos de cine nacional reciente.

Espacio documental: Entrada general $200 / Estudiantes y jubilados $150

Cine de Mecenazgo : Entrada gratuita

Ciclo “Vamos al cine”, de la Academia de Cine de Argentina : Entrada general $200 / Estudiantes y jubilados $150

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

___________________

En la Sala Leopoldo Lugones

*(Re)Descubrir a Kinuyo Tanaka - Parte 1

Esta primera parte del ciclo dedicado a Kinuyo Tanaka, que continuará en el mes de noviembre, está integrada por los seis únicos largometrajes dirigidos por la gran actriz y realizadora japonesa, absolutamente inéditos en nuestro país, en copias restauradas enviadas especialmente desde Tokio. En colaboración con The Japan Foundation y el Centro Cultural e Informativo de la Embajada de Japón.

Del sábado 1° al martes 11

*Encuentro con el cine chino (clásico y moderno)

En el 50° aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y Argentina, el programa incluye cinco largometrajes recientes producidos en el país asiático y seis producciones clásicas, estrenadas originalmente entre las décadas de 1920 y 1960. En colaboración con el China Film Archive.

Del miércoles 12 al domingo 23

*La edad media

Estreno del último largometraje del realizador argentino Alejo Moguillansky, en codirección con Luciana Acuña, cuyo estreno mundial tuvo lugar en el Festival de Berlín a comienzos de este año.

Siete únicas funciones, a partir del jueves 13

*Foco Gonzalo García Pelayo

Un recorrido por la prolífica obra del realizador español Gonzalo García Pelayo. El ciclo incluye algunos de los films realizados en los años 70, como su ópera prima Manuela, protagonizada por Charo López y Fernando Rey, y varios de los títulos más recientes de este director talentoso y absolutamente inclasificable.

Desde el martes 25

(Entrada general $ 450. Estudiantes y jubilados $ 250. Localidades en venta desde cinco días antes del comienzo del ciclo.)

*Sala Leopoldo Lugones. Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

_____________________

Viaje a Andrómeda. Nueva animación húngara

Presentamos este ciclo de cortos de directoras de animación húngaras que se llevará adelante el jueves 13 y sábado 22 de octubre a las 19.30.

El programa propone visibilizar al nuevo cine de animación húngaro desde la mirada de cinco directoras poderosas, disruptivas y auténticas: Réka Bucsi, Flora Anna Buda, Katalin Egely, Nadja Andrasev y Luca Toth. Los cortometrajes seleccionados dialogan sobre las maneras de habitar el mundo; la forma de vincularnos con los demás y con nuestra propia identidad; la interacción que se establece entre animales y humanos; el respeto a la tierra y el cuidado al planeta, entre otros temas. El título del ciclo hace referencia a una constelación boreal, ubicada en el hemisferio norte, que toma su nombre de la diosa griega Andrómeda.

Organizado por Revista Caligari, con la curaduría de Belén Ruiz Jelenic y Mauro Lukasievicz, y con el apoyo de la Embajada de Hungría en Buenos Aires.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

_______________

Proyección de películas + charla sobre ANTIsin3 con Raúl Perrone

Los domingos 2, 9, 16 y 30 de octubre a las 19.30, presentamos una breve retrospectiva del venerado director de cine independiente Raúl Perrone, que estará acompañada de una charla abierta al público, el domingo 2 de octubre a las 18, sobre su teoría llamada ANTIsin3.

ANTIsin3 es una especie de manifiesto cinematográfico donde el realizador, quien cuenta con más de cincuenta películas en su filmografía, desmitificará las distintas formas de realización independiente. Sus años como docente en su escuela en Ituzaingó y su propia carrera avalan esta teoría.

VER PROGRAMACIÓN DETALLADA entrada gratuita

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

_____

Proyección de Camuflaje

El escritor Félix Bruzzone encarna a un corredor obsesionado con Campo de Mayo, la unidad militar más grande de Argentina y el lugar donde desapareció su madre en 1976, cuando funcionaba como Centro clandestino de detención, tortura y exterminio. La película sigue a Félix en su búsqueda de personajes que le permiten adentrarse y explorar este lugar tan cargado de historia. Perel lo ve correr, preguntar y transitar el heterogéneo territorio. El documental captura el movimiento que generan los lugares donde el horror pisó fuerte pero que aún son parte del camino y de quienes lo habitan.

ENTRADA GRATUITA CON RESERVA PREVIA. La entrada se podrá reservar anticipadamente a partir de las 10 HS del lunes previo a la función.

Dirección: Jonathan Perel (Argentina, 2022, 93′)

Sábado 15 de octubre / 19 HS + la presencia de lxs realizadorxs

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

________________

Microrrelatos. Historias breves de los juicios de lesa

Como parte de una iniciativa conjunta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN), el Complejo Gaumont comenzó a proyectar desde agosto, antes de cada película, Microrrelatos. Historias breves de los juicios de lesa. Se trata de una serie de cortos audiovisuales desarrollados por la SDHN junto a un equipo de artistas, sobrevivientes, familiares, periodistas e historiadores, que transformaron los testimonios brindados en los juicios por crímenes de lesa humanidad en historias breves, potentes y conmovedoras.

Está compuesto por 58 cortometrajes que dan cuenta de la magnitud de lo que se está procesando en los juicios. También hay historias de resistencias; incluso en los contextos de extrema represión hubo hechos singulares que representaron un momento de esperanza en medio del horror. En las audiencias, fragmentos de la vida son narrados en clave de prueba judicial en busca de verdad y justicia.

_____

Un hombre de cine

Una historia hasta hoy oculta del país y del cine argentino: la censura cinematográfica en dictaduras y en democracias vigiladas.

Desde el 9 de octubre, los domingos a las 18 h

*Malba Cine. Figueroa Alcorta 3415

_______________________

Amparo Ochoa: Se me reventó el barzón

Apoyado en imágenes actuales y archivos nacionales e internacionales, este documental narra la vida de la cantora Amparo Ochoa, quien aprendió la música de su padre, en Sinaloa. Sus años de maestra, su pasión por la enseñanza, la decisión de vivir en la Ciudad de México, su indispensable papel en la escena mexicana de los setentas y ochentas, así como su constante incomodidad para el gobierno, son narrados por familiares y amigos, como Oscar Chávez, Gabino Palomares y Mercedes Sosa. Su terrible enfermedad y muerte, no hicieron más que consolidar a Amparo como parte fundamental del canto popular mexicano y una figura de la militancia feminista, indispensable para el entendimiento de nuestra era.

Dirección: Modesto López

DOCUMENTAL, 85 min., México, 2021 / DESDE EL 6 DE OCTUBRE, 19hs. Entrada: $ 200. Estudiantes y jubilados: $ 140.

*Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046, CABA

__________________

Vuelve El cine es otra cosa al Museo Moderno

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia el lanzamiento de la programación 2022 de su ciclo de cine experimental El cine es otra cosa, con curaduría de Gabriela Golder y Andrés Denegri, que tendrá lugar entre los meses de julio y noviembre de 2022 en un formato híbrido que incluye los canales digitales del museo y el Auditorio del edificio del museo ubicado en Avenida San Juan 350, San Telmo.

Los ciclos audiovisuales del Moderno se constituyeron, tras más de veinte años de actividad, como referentes y formadores de artistas, investigadores y profesionales interdisciplinarios, además de generar un espacio de visibilidad para las obras audiovisuales experimentales y un sitio de encuentro entre los artistas argentinos e internacionales y el gran público.

*Museo Moderno. Avenida San Juan 350.

____________________

En el Cine Gaumont

10/10/2022 EL APEGO (CINE CLUB «COMUNIDAD CINEFILA») 19:30 Valentin Diment SUSPENSO

06/10/2022 al 12/10/2022 METE MIEDO 13:00 Néstor Sánchez Sotelo TERROR

06/10/2022 al 12/10/2022 MAS RESPETO QUE SOY TU MADRE 14:45 Marcos Carnevale COMEDIA

06/10/2022 al 10/10/2022 y 12/10/2022 30 NOCHES CON MI EX 16:45 Adrian Suar COMEDIA

06/10/2022 al 09/10/2022 y 12/10/2022 MAS RESPETO QUE SOY TU MADRE 18:45 Marcos Carnevale COMEDIA

06/10/2022 al 09/10/2022 y 12/10/2022 ELDORADO 20:45 Francisco Bouzas DOCUMENTAL

06/10/2022 al 12/10/2022 METE MIEDO 22:30 Néstor Sánchez Sotelo TERROR

06/10/2022 al 12/10/2022 EXISTIR 12:45 Gabriel Grieco AVENTURAS / CIENCIA FICCION

06/10/2022 al 12/10/2022 EL CASO MONROY 14:30 Josué Méndez DRAMA

06/10/2022 al 12/10/2022 EXISTIR 16:30 Gabriel Grieco AVENTURAS / CIENCIA FICCION

06/10/2022 al 12/10/2022 EL CASO MONROY 18:15 Josué Méndez DRAMA

06/10/2022 al 12/10/2022 EXISTIR 20:15 Gabriel Grieco AVENTURAS / CIENCIA FICCION

06/10/2022 al 12/10/2022 EL CASO MONROY 22:00 Josué Méndez DRAMA

06/10/2022 al 12/10/2022 SIETE PERROS 12:30 Rodrigo Guerrero DRAMA

06/10/2022 al 12/10/2022 ALGO INCORRECTO 14:15 Susana Nieri DRAMA

06/10/2022 al 12/10/2022 CUANDO LA MIRO 16:15 Julio Chavez DRAMA

06/10/2022 al 12/10/2022 ALGO INCORRECTO 18:00 Susana Nieri DRAMA

06/10/2022 al 12/10/2022 EL DESARMADERO 20:00 Eduardo Pinto SUSPENSO

06/10/2022 al 12/10/2022 ALGO INCORRECTO 21:45 Susana Nieri DRAMA

Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $90.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 45.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 45.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 45.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

________________________

Ciclo Plan Recuperar de películas argentinas restauradas

BA Audiovisual proyecta junto a DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) un Ciclo de Cine de películas argentinas restauradas por el Plan Recuperar. Las películas seleccionadas son variadas, de diferentes géneros y están dirigidas por talentosos y consagrados directores. Para disfrutar de las producciones, se accederá a través de Vivamos Cultura. La programación se irá renovando mes a mes, se proyectarán 4 films mensuales y cada película se encontrará disponible durante una semana. El objetivo del ciclo es poner en valor las películas históricas del Cine Argentino.

_________

La hermandad + Oh boy!

El martes 11 a las 18.30 h se proyectará la película argentina del director Martín Falci, en el marco del Ciclo de cine “Frágil masculinidad”. Se podrá ver en el auditorio con entrada libre y reserva previa a través de la web. El jueves 13 desde las 18.30 h, se proyectará el film “Oh Boy!”, de Jan Ole Gerster, director de cine y guionista alemán, en la continuidad del Ciclo de cine “Frágil masculinidad”. La entrada es libre con reserva previa.

*Espacio Cultural BCN, Alsina 1835

___________

Ciclo de cine judío virtual, en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

A partir del martes 11 de enero, estarán disponibles las obras de producción internacional Zaytoun, Todos mis seres queridos, Vecinos de dios, El señor sábado a la noche, Pie de página, Homicidio, Marlene Dietrich, su propia canción e Invencible.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

1980 y rock, un repaso por la década dorada del rock argentino

Dirigido a un público cada vez más ávido por conocer detalles de una etapa quizás irrepetible para el rock de la Argentina, ya está disponible en internet en forma libre y gratuita 1980 y Rock, un ciclo en el que protagonistas de esa década recuerdan hechos y personajes de un momento clave para la cultura latinoamericana por la trascendencia que el rock argentino tuvo a nivel continental en esos años y su vigencia a través de varias generaciones.

Mil Novecientos Ochenta y Rock es un programa de charlas descontracturadas y repletas de anécdotas conducido por el periodista Osvaldo Marzullo, quien en esa década trabajó en la legendaria revista Pelo y en el Suplemento Sí de Clarín, además de escribir letras de numerosas canciones, entre ellas el hit internacional “Es por amor”.

En la primera temporada, disponible en YouTube con imágenes y en Spotify como podcast, las charlas tienen como protagonistas a músicos como Alfredo Toth o Boff Serafine, a uno de los pocos músicos de rock que combatió en la guerra de Malvinas (Fabián Pássaro), al fotógrafo Gabriel Rocca (responsable de la portada de números discos y de recordadas tapas de Pelo), al mánager histórico de Soda Stéreo (Marcelo Angiolini) y al productor discográfico de Sumo (Walter Fresco), entre otros.

El ciclo se centra en la década del ‘80, la llamada “era dorada del rock de la Argentina”, no sólo porque fue el momento en que el género alcanzó el éxito masivo sino también porque fue el período en que estuvieron presentes todos los grandes artistas locales y alcanzaron en esos años su pico creativo, grabaron sus mejores discos y crearon la mayoría de sus canciones más recordadas.

______________________

Canal Encuentro presenta el ciclo Tras su manto de neblinas. Malvinas en el cine argentino

En el año de su aniversario número 15, Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino presenta, a partir del domingo 9 de octubre a las 22:00, el ciclo de cine Tras su manto de neblinas. Malvinas en el cine argentino.

El ciclo, que cuenta con la conducción de Juan Palomino, está compuesto por ocho documentales que abordan las memorias de Malvinas: los soldados, la posguerra, la dictadura, los medios de comunicación, la soberanía, las mujeres, la identidad nacional son algunos de los temas que recorren estas películas en un arco temporal que empieza a fines de los 80 y se extiende hasta el presente.

Los títulos de las películas documentales del ciclo son los siguientes: Teatro de guerra, de Lola Arias; Operación Chocolate, de Carlos Castro y Silvia Maturana; No tan nuestras, de Ramiro Longo; Locos de la bandera, de Julio Cardoso; Malvinas la lucha continúa, de Fernando Cola; 1982, de Lucas Gallo; El exilio de Malvinas, de Federico Palma; y Nosotras también estuvimos, de Federico Strifezzo.

_________________

El cine santafesino llega a Contar

A partir de un acuerdo entre el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y la plataforma Contar, durante este mes de octubre, se presentará el ciclo Santafecine. Se podrá acceder al contenido de manera gratuita y desde todo el país desde el jueves 6 hasta el lunes 31 de octubre.

Santafecine se compone de una curaduría de nueve películas que recibieron apoyo del Plan Fomento del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. Los títulos son 1100 (2019), de Diego M. Castro; Acha Acha Cucaracha. Cucaño ataca otra vez (2017), de Mario Piazza; Canela (2020), de Cecilia del Valle; Fotosíntesis (2020), de Diego Fidalgo. Locomotora (2021), de Andrés Vernetti; Parientes del mar, (2019), de Camila Villarruel; Pequeño diccionario ilustrado de la electricidad (2015), de Carolina Rimini y Gustavo Galuppo; Santa Fe - Notas, 2017–2019, (2020) de Milton Secchi; y Tito (2018), de Esteban Trivisonno.

El repertorio está integrado por documentales y ficciones e invita a poner los ojos en la actualidad y la idiosincrasia de la Provincia de Santa Fe y a visibilizar la producción local, que ha crecido en forma sostenida durante los últimos años.

___________________

Télam lanza Canciones con historia, el nuevo podcast de Carlos Polimeni

El periodista y escritor Carlos Polimeni bucea en algunas letras del cancionero argentino para narrar detalles desconocidos: el entorno en que nació la canción, los hechos que la inspiraron, lo que la letra no cuenta y mucho más. El recorrido de este podcast tiene como objetivo profundizar sobre esos detalles que no se conocen, datos curiosos y cuestiones tácitas de la letra. Canciones con historia es, sobre todo, un podcast para oídos sensibles.

El primer episodio, “Una pelea, un vestido y un amor”, aborda el surgimiento y la composición del clásico tema de Fito Páez, Un vestido y un amor. El segundo, “Chiquilín, plegaria y niños de la calle”, habla de las canciones que narraron el contexto histórico de gran población infantil en las calles. En el tercero, “El desamor hecho canción”, se narra la historia de cómo y por qué Ramón Sixto Ríos compuso la canción litoraleña Merceditas. Y en el cuarto, “Bengala, ADN y Nunca más”, la historia de la canción de Spinetta basada en la muerte de un hincha en el partido Rácing -Boca en 1983 y la violencia imperante de la década del 80.

Canciones con historia saldrá todos los lunes en www.telam.com.ar y en Spotify. Se puede escuchar un breve adelanto, acá

:::::::::::::::::::

MÚSICA

Conciertos en el CCK

- Mariana Bianchini / Leila Sucari

El Centro Cultural Kirchner celebra un nuevo encuentro de Suban Inéditos, el ciclo que convoca a escritorxs y músicxs para compartir con el público materiales en proceso y adelantos de sus próximas producciones.

En esta oportunidad, se presentan la música Mariana Bianchini –integrante de Panza y de Pájaro de fuego– y la escritora Leila Sucari –autora de Adentro tampoco hay luz y Fugaz, entre otras publicaciones. 7 de octubre a las 19h en La Cúpula

- Rompelo Tano. Homenaje a Osvaldo Ruggiero 100 años

Se presenta Rompelo Tano, primer disco dedicado a la obra del legendario músico y compositor de tango Osvaldo Ruggiero, realizado por sus hijos, los bandoneonistas Daniel y Adrián Ruggiero.

Participan como invitados Horacio Romo, Ramiro Boero, Bruno Ludueña, Natsuki Nishihara, Rodrigo Avalos, Mariano González Calo, Daniel Ruggiero y Adrián Ruggiero en bandoneón y Ariel Ardit en canto.

La orquesta está integrada por Fulvio Giraudo en piano, Adrián Enriquez en piano, Emilio Longo en contrabajo, Nicolás Velázquez, Sofía Calvet y Federico Santisteban en bandoneón, César Rago, Augusto Sourigues, Ornela Restifa y Bruno Franco en violín, Gustavo Barahona en viola y Jacqueline Oroc en cello.

Rompelo Tano es la frase histórica que le repetían a Osvaldo Ruggiero como bandoneonista de Osvaldo Pugliese desde 1939 a 1968, en sus actuaciones De allí el título del disco, producido por Daniel Ruggiero. 7 de octubre a las 19h en Sala Argentina

- Bienvenidxs al tren de Charly

En un concierto para toda la familia, se presenta Bienvenidxs al tren de Charly, dedicado a la obra de Charly García, con dirección y arreglos de Maca Mona Mu y arreglos de Juan Ignacio Serrano.

La banda estable está integrada por Aldana Arguen en guitarra, Sebastián Bianchini en bajo, Luciano Chiesa Pastor en piano y teclados, Rocío Fernández en batería. Participan como invitadas Daniela Herrero, Sofia Macchi, Cintia Amorela Bertolino (Canticuénticos), Mariana Cincunegui y Elisa López Oroño (Valor Vereda). Paz Tamburrini: arte y visuales. Lucila Rojo: vestuario y maquillaje.

Entre otros temas, sonarán “No me dejan salir”, “Buscando un símbolo de paz”, “Inconsciente colectivo”, “Bienvenidos al tren”, “Alguien en el mundo piensa en mí”, “Rap de las hormigas” y “Fantasy”.

Según se anuncia, Bienvenidos al tren de Charly “es un tren lleno de magia donde lxs que se suben bailan y cantan infinitamente. Un tren que solo puede emprender su marcha si sus pasajerxs cantan una canción para cada estación. La maquinista Maca está por arrancar y sus pasajeras Daniela, Sofía, Elisa, Cintia y Mariana esperan ansiosas a que empiecen a sonar los acordes para cantar “No me dejan salir”, y “Buscando un símbolo de paz”, y después… y después van a tener que ayudarnos a averiguarlo cantando junto a ellas bien fuerte, y así vamos a lograr que nuestro tren llegue a todos los destinos y todas sus estaciones. Por esto y mucho más es que El tren de Charly es único y maravilloso, solo cantando y bailando todxs juntxs nos podemos mover de estación en estación y así llegar a lugares únicos, secretos y encantadores”. 9 de octubre a las 16h en Auditorio Nacional

- Flor Sandoval y Sol Pereyra. Invitado: Yacaré Manso

Desde agosto de 2022, El Kirchner suma el ciclo de música Cancionalismo. Canciones en estado mínimo. La propuesta, que promueve la participación de artistas de distintas regiones de la Argentina, aporta una diversidad de voces que existe en la escena actual y la relación de sus obras con los territorios originarios.

En esta ocasión, Flor Sandoval se presenta junto a Sol Pereyra. El dúo, con piano, guitarra y voz, explora los recursos del formato canción, entre el pop, la balada, el rock y el folklore. Yacare Manso es el anfitrión y comparte un segmento del concierto como invitado del dúo. 9 de octubre a las 18h en Salón de Honor

- Schubertiada, por la Fundación Música de Cámara

Con la participación de la soprano Carla Filipcic Holm, el barítono Alejandro Spies, el pianista Javier Mas y un cuarteto masculino integrado por Santiago Feu, Ramiro Cony, Franco Gómez Acuña y Walter Schwarz, la Fundación Música de Cámara presenta una Schubertiada (concierto de cámara íntegramente dedicado a obras de Franz Schubert), con dirección artística de Guillermo Opitz.

El concierto será transmitido en vivo a través de radio Sonido Cultura. 8 de octubre a las 18h en Sala Argentina

- Argentina Sinfónica: Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martin

Argentina Sinfónica, el ciclo del Centro Cultural Kirchner dedicado a poner en valor la obra de lxs creadores y creadoras de la música académica de nuestro país, continúa con la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martin con Javier Mas como director invitado. Integran el programa De mi patria, de Luis Sammartino, la Rapsodia argentina para violoncello y orquesta de Pascual De Rogatis (solista: Benjamín Báez), la Sinfonía en la de Floro Ugarte y la Obertura criolla de Ernesto Drangosch. 7 de octubre a las 20h en Auditorio Nacional

-Fernando Pérez

En una nueva fecha del ciclo de Conciertos del Mediodía del Mozarteum Argentino, el gran pianista Fernando Pérez interpreta obras de Alberto Williams, Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin, Julian Aguirre, George Gershwin y Ernesto Lecuona. El recital se transmite en vivo por radio Sonido Cultura. 12 de octubre a las 14h en Sala Argentina

- La Orquesta Nacional de Música Argentina interpreta Mujeres argentinas con Patricia Sosa

La Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” ofrece una de las obras más emblemáticas del repertorio nacional: el ciclo de canciones Mujeres argentinas, con textos de Félix Luna y música de Ariel Ramírez. El concierto contará con la dirección de Lucía Zicos, la cantante Patricia Sosa como solista y arreglos de Pablo Fraguela especialmente encargados por la orquesta para esta oportunidad.

El concierto se transmite en vivo por radio Sonido Cultura. 12 de octubre a las 20h en Auditorio Nacional

- Tago, música tradicional de Corea

El grupo de música tradicional de Corea Tago, integrado por Byuung-joo Kim (líder), Si-won Kim, Kang-il Lee, Ho-goon Hyun y Na-ra Hong, presenta el espectáculo de percusión Tambor coreano II. La propuesta combina instrumentos tradicionales coreanos, que van desde tambores gigantes a pequeñas percusiones, con un toque de artes marciales. Los percusionistas tocan ritmos tradicionales y contemporáneos junto a bailarines con movimientos y acrobacias.

La actividad está enmarcada en los festejos por los 60 años de relaciones diplomáticas entre Argentina y Corea y está organizada en conjunto con la Embajada de Corea en nuestro país y el Centro Cultural Coreano. 13 de octubre a las 20h en Sala Argentina

- Mariano Chiacchiarini dirige a la Orquesta Sinfónica Nacional

Bajo la batuta del destacado director argentino radicado en Alemania Mariano Chiacchiarini, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrece dos de las obras más importantes del catálogo de Johannes Brahms: su concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 77, y su primera sinfonía en do menor, op. 68. El programa se completa con Un ángel de hielo y fuego del compositor argentino Juan María Solare–también residente en Alemania–, en calidad de estreno. 14 de octubre a las 20h en Auditorio Nacional

Entrada gratuita. Reserva online a partir del martes anterior al evento. Más información

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

__________________________

La Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón se presentará bajo la dirección del maestro Carlos Calleja

El viernes 14 de octubre a las 17:00 horas, la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón brindará un concierto gratuito bajo la dirección musical del maestro Carlos Calleja, que contará con la actuación como solista de la violinista Constanza Martínez.

El programa musical abrirá con la Primera Obertura de Concierto de Alberto Williams y seguirá con el Concierto para violín de Mendelssohn; para seguir con “La muerte de Åase” de Peer Gynt de Grieg; y cerrar con las “Danzas polovtsianas” de El Príncipe Igor de Borodin.

Las entradas podrán retirarse a partir del miércoles 12 de octubre en www.teatrocolon.org.ar a partir de las 10:00 horas y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de 9 a 16 horas. Se entregarán dos localidades por persona.

*Teatro Colón. Cerrito 628

_________

El Centro Cultural Kirchner presenta el ciclo “Luis Alberto Spinetta. Discos esenciales”

A diez años de la partida de Luis Alberto Spinetta, su música continúa más presente que nunca. Por eso, el Centro Cultural Kirchner celebra su obra con Discos Esenciales, ciclos de conciertos dedicados a revisitar sus producciones que dejaron una huella en la memoria colectiva.

Así, se hará una serie de recitales temáticos. Cada uno de ellos aborda un disco en especial en el que participan músicos y cantantes invitados bajo una curaduría pensada exclusivamente para esa producción.

La primera selección de discos esenciales incluye Almendra, Artaud, El jardín de los presentes, Peluson of milk, Los ojos y Téster de violencia, que son abordados por figuras como Andrés Beeuwsaert, Claudio Cardone, Mono Fontana, Hernán Jacinto, Nadia Larcher, Javier Malosetti, Lucio Mantel y Loli Molina.

La entrada es gratuita, solo con reserva previa, y se podrá gestionar en la web cck.gob.ar

-Luis Alberto Spinetta y los Socios del Desierto - Los ojos (1999). Dirección: Claudio Cardone. Sábado 12 de noviembre, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 8 de noviembre

-Luis Alberto Spinetta - Téster de violencia (1988). Dirección: Javier Malosetti. Sábado 3 de diciembre, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 29 de noviembre.

________________________

Experimentum Mundi

Así como ciertos movimientos contemporáneos buscaron sacar el arte de la academia para llevarlo a la calle, el compositor italiano Giorgio Battistelli concretó un ejercicio inverso: presentar en un teatro a panaderos, zapateros, albañiles y otros trabajadores para protagonizar la acción escénica. En Experimentum Mundi, los materiales, sonidos, olores y movimientos del trabajo se articulan con la música y el recitado de las descripciones de diferentes oficios y sus herramientas, tomadas del Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios de Diderot y D’Alembert.

Opera di musica immaginistica de Giorgio Battistelli. Este concierto se presenta en el marco del Festival No Convencional que cuenta con dirección general de Martín Bauer.

Dos únicas funciones: Jueves 20 y viernes 21 a las 20.30 horas. Entrada gratuita (Las localidades se retiran en la boletería del Teatro desde dos horas antes de la hora de la función a razón de dos por persona)

*Sala Casacuberta. Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

__________________

El maestro Martín Jorge dirigirá la Orquesta Estable del Teatro Colón

El concierto contará con la actuación del Coro de Niños del Teatro Colón, dirigido por César Bustamante, y las participaciones de Felipe Delsart en órgano, la soprano Marisú Pavón y el barítono Hernán Iturralde.

El domingo 9 de octubre a las 17:00 horas, la Orquesta Estable del Teatro Colón ofrecerá un concierto dirigido por el maestro Martín Jorge. De la presentación también participarán el Coro de Niños del Teatro Colón, dirigido por César Bustamante, y los solistas Felipe Delsart en órgano, la soprano Marisú Pavón y el barítono Hernán Iturralde.

La primera parte del programa musical incluirá dos obras de Igor Stravinsky: el concierto Dumbarton Oaks y las Dos canciones de Paul Verlaine. La segunda parte constará del Requiem de Gabriel Fauré.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en La boletería física de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

_________________

Ballet Mécanique de George Antheil

El próximo martes 11 de octubre a las 20:00 horas, el ciclo Colón Contemporáneo culminará su temporada 2022 presentando un programa encabezado por el Ballet Mécanique de George Antheil, una de las grandes obras de vanguardia de las primeras décadas del siglo XX, se podrá ver con un film de Fernand Léger. El programa musical se completará con Entr’Acte de Erik Satie; el estreno en el país de Fantaisie Mécanique, de la compositora surcoreana Unsuk Chin; y el estreno mundial de Ghosts before breakfast del argentino Sebastián Rivas, con video de Alexis Moreano Banda.

La dirección musical estará a cargo de la maestra Rut Schereiner.

El Ballet Mécanique de George Antheil es una obra completamente experimental que combina las sonoridades de la modernidad industrial, el atonalismo y el jazz valiéndose de pianolas, percusiones y elementos como sirenas, timbres y turbinas. Será interpretada junto a Fantaisie Mécanique (estreno en la Argentina) una pieza en la que Unsuk Chin crea la ilusión de una improvisación a partir de una partitura exhaustiva, que bien podría haber sido escrita para músicos autómatas.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

____________________

El Ensamble Dal Niente se presenta en el Centro de Experimentación del Teatro Colón

Durante las funciones del sábado y el domingo, la agrupación interpretará las composiciones Máquinas como yo, Nópera y Diarios de viaje, ganadoras de la residencia Nuevas Vocalidades, de la Escuela de Invierno del Centro de Experimentación del Teatro Colón y la Fundación Williams.

El sábado 8 de octubre a las 20:00 horas y el domingo 9 de octubre a las 17:30 horas el Ensamble Dal Niente interpretará las obras ganadoras de la residencia Nuevas Vocalidades, realizada dentro del marco de la Escuela de Invierno que llevan adelante conjuntamente el Centro de Experimentación del Teatro Colón y la Fundación Williams Máquinas como yo, Nópera y Diarios de viaje.

Estas composiciones se estrenarán en la cuarta edición del Festival de Nueva Ópera como parte de un programa que tiene como objetivo la profesionalización de artistas jóvenes que se encuentran en los primeros estadios de sus producciones artísticas autorales. El Festival se propone tanto para creadores como para las audiencias, produciendo y programando experiencias interdisciplinarias que habitan en los márgenes del género.

La propuesta busca materializar los procesos escénicos de los ex-becarios destacados de la Escuela de Invierno, y además ponerlos en contacto con un grupo profesionalizado del exterior que pudiese interpretar sus piezas y acompañarlos en el proceso de encargo. Para este propósito se convocó al Ensamble Dal Niente, de Chicago.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas, y en el local de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

______________

Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe”

Desde la Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación queremos anunciar el próximo concierto que brindará el Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe” el próximo martes 11 de octubre a las 10.30 horas en el Hospital J. T. Borda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El repertorio de dicho concierto contará con un repertorio sacro y popular de célebres compositores y arregladores nacionales e internacionales. La entrada es libre y gratuita.

*Hospital J. T. Borda. 4° Piso Salón Teatro Ramón Melgar. Dr. Ramón Carrillo 375 - CABA

_____________________

El crítico musical Diego Fischerman ofrecerá una charla gratuita sobre las obras que integran el programa del Ciclo Colón Contemporáneo

Antes de dar comienzo al concierto Ballet Mécanique (cine experimental con música en vivo), el martes 11 de octubre a las 18:00 horas en el Salón Dorado el periodista y crítico musical Diego Fischerman ofrecerá una charla previa titulada Ballet Mécanique: estrepitosos fracasos, futuros objetos de culto.

La entrada será gratuita con reserva online a partir del domingo 9 de octubre a las 10:00 horas a través de www.teatrocolon.org.ar.

*Salón Dorado del Teatro Colón (Ingreso por Libertad 621).

______________________

La maestra Ligia Amadio dirigirá la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

El Viernes 14 de octubre a las 20:00 horas la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires realizará su concierto número 16 en lo que va del año en la sala del Teatro Colón.

La presentación contará con la dirección musical de la maestra invitada Ligia Amadio y la participación como solista del violonchelista Zuill Bailey en la obra que es uno de los máximos desafíos del instrumento: el Concierto para violonchelo de Antonín Dvořák.

Las otras obras interpretadas por la orquesta serán De una mañana de primavera de Lili Boulanger y la Sinfonía Nº 7 de Jean Sibelius.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

_________________

Shows en Teatro Flores

-TRANCE ROOM – INDOOR FESTIVAL. Viernes 7 de octubre – 23:55hs

- HEROICOS SOBREVIVIENTES + JÓVENES PORDIOSEROS. DJ CONEJA CHINA. Sábado 8 de octubre – 23:59hs

-FIESTA RICOTERA XXL. SUPERLÓGICO. Domingo 9 de octubre – 23:55hs

*Teatro Flores – Av. Rivadavia 7806. Entradas por Passline

_____________

Nihilismo

SÁBADO 8 DE OCTUBRE – 19:00HS

*El Teatrito – Sarmiento 1752. Entradas por Passline

___________________

Shows en La Trastienda

- GABY MORALES. Viernes 7 de octubre – 23:30hs

- MASSACRE. Artista Invitado: Lisboa. Sábado 8 de octubre – 20:30hs

- EN VIVO: BLOWAP + BLOW-BAND + D’ ANGEL Y MALDO + GIULYFLOW & JEITHER. Domingo 9 de octubre – 20:00hs

- LOS DUARTE. Jueves 13 de octubre – 20:00hs

*La Trastienda – Balcarce 460. Entradas por Tuentrada

______________

Ye

Ye sigue presentado “Curva”, su primer material de estudio. Esta vez junto a Jorge Minissale y Los impulsores, miembro fundador de Sueter, Trigemino y guitarrista de los Twist. Curva es un EP de cuatro poderosas canciones, que contó con la producción artística de Juan del Barrio, y que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

14 de octubre a las 21 hs. ENTRADAS

*Niceto Club (Humboldt 5507)

_______________

Recitales en Tecnópolis

Yerba Brava, Litto Nebia, El Traidor y los pibes, Mi amigo invencible, Connie Isla, Malena Villa, Doppel Gangs, 1915, Micaela Chaque y Mariana Baraj, son algunos de los artistas que pasarán por los escenarios de la megamuestra de arte, ciencia y tecnología más grande Latinoamérica el próximo fin de semana largo.

Además, el lunes 10 de octubre, en el marco del Día Nacional de la Danza, se presentarán espectáculos del Ballet Folklórico Nacional junto a Darío Sztajnszrajber y de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea.

En el Laboratorio de Artes Electrónicas continuará el Ciclo Lupear con performances a cargo de reconocidxs artistas de la escena local. VER TODA LA PROGRAMACIÓN

*Tecnópolis. Av. Juan Bautista de la Salle 4500 · Av. de los Constituyentes 2220

_____

Marisa Vázquez gira en CABA - Tango Feminista

Marisa Vázquez, una cantante destacada y una referente de las nuevas generaciones tangueras, lanza su gira en CABA con seis shows imperdibles. Estará acompañada por importantes artistas y agrupaciones de la escena nacional mostrando su arte en reconocidos espacios culturales de la ciudad.

* Sábado 22/10: Tango Nuevo en Trilce- “Marisa Vázquez y La Conurbana”. Hasta Trilce- Maza 177. (Entradas acá)

*Sábado 29/10 #YOSOY (tangos para nombrar lo invisible). Marisa Vázquez y la Conurbana. Centro Cultural Borges- Viamonte 525. (Reservas acá)

*Sábado 5/11: Marisa Vázquez y Carolina Minela. Pista Urbana- Chacabuco 874 (Entradas acá)

___________________

K-Pop Random Dance Battle

Cuatro encuentros para bailar en el Hall Alfredo Alcón con entrada gratuita. Desde el sábado 24 de septiembre hasta el sábado 22 de octubre, el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín se convertirá en una inmensa pista totalmente equipada. Los participantes que bailen la mayoría de las coreografías de la playlist de cada día tendrán la oportunidad de participar en la “Gran Batalla Final” y ganar fabulosos premios. Además, al final de cada jornada también habrá sorteos y sorpresas.

K-POP es la abreviación de “Korean Pop”, la música popular de Corea del Sur que se caracteriza por mezclar hip hop, rhythm and blues y electrónica, entre otros ritmos musicales. Los artistas K-POP presentan coreografías novedosas mientras cantan y sus videos musicales tienen un alto nivel de producción.

La entrada es gratuita, con capacidad limitada. Encuentros: Sábado 24 de septiembre a las 19 horas/ Sábado 8 de octubre a las 18 horas/ Sábado 15 de octubre a las 18 horas/ Sábado 22 de octubre a las 18 horas

*Teatro San Martín. Corrientes 1530

__________________________

Benny Benack III Quintet

El trompetista y vocalista norteamericano Benny Benack III llega a Bebop Club por primera vez, con su particular energía y estilo de Nueva York. En estos conciertos en formato de quinteto presentará su más reciente álbum “A Lot of Livin’ to Do”, grabado con la participación de superestrellas del jazz como Christian McBride y Veronica Swift.

Con Dante Picca, Guido Baucia, Eloy Michelini y Diego Rodríguez

VIERNES 7 Y SÁBADO 8 DE OCTUBRE – 20 H Y 22.30 – ENTRADAS DESDE $ 2800

*Bebop Club. Uriarte 1658, Palermo

_____

Commodore

Jazz Rock de Argentina

Commodore es un grupo formado alrededor de 2008, con una gran trayectoria musical individual por parte de los cuatro integrantes: Andrés Pellican (bajo y composición), Tomás Babjaczuk (batería y composición), Álvaro Torres (teclados, voz y composición) y Leo Tegli (guitarra y composición).

VIERNES 7 DE OCTUBRE 0.50 h (trasnoche de viernes) – ENTRADAS DESDE $ 1200

*Bebop Club. Uriarte 1658, Palermo

_________________

Paul Dourge Latin Jazz Quartet

Con Abel Rogantini, Fabián Miodownik y Pikiki Aguirre.

En esta ocasión, Paul celebrará el Latin-Jazz, Candombe, Jazz Brasileño y el multiculturalismo de su formación musical.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE - 0.50 H (trasnoche de sábado) – ENTRADAS DESDE $ 1100

*Bebop Club. Uriarte 1658, Palermo

_____________________

Escalandrum en Los Galgos

Dos emblemas porteños se unen para crear cuatro veladas extraordinarias de música, vinos y gastronomía de altísima calidad. Todos los martes de octubre a las 20 h, el reconocido sexteto de jazz Escalandrum brindará un concierto íntimo y acústico acompañado de una propuesta de vinos y cena de alta calidad en el mítico espacio porteño y bar notable Los Galgos.

*Los Galgos Bar, Av. Callao 501, CABA. Reservas a: escalandrum@barlosgalgos.com.ar

_______

Tango Chino. Ensayos abiertos

Luego de un largo tiempo, el cuarteto integrado por el guitarrista y compositor Edgardo “Chino” Rodríguez, el pianista Fulvio Giraudo, Marcos Ruffo en contrabajo y Javier Kase en violín, acaba de lanzar su nuevo disco que reúne los trabajos pertenecientes a los últimos cuatro años de la agrupación, nuevos temas (algunos de ellos con la participación del trompetista Valentín Garvie), más varios arreglos de piezas tradicionales. Entre los temas del álbum se destaca “Panambí del monte”, con la participación del gran compositor Ramón Ayala en recitado.

MARTES 4, 11 y 18 DE OCTUBRE, 20hs . A LA GORRAreservas@pistaurbana.com

*Pista Urbana. Chacabuco 874- San Telmo (CABA)

_____________

Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, en concierto

Jueves 13 de octubre a las 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

Sábado 29 de octubre a las 19 h. Auditorio Astor Piazzolla

Un ciclo a puro tango que recorre sus diversos estilos: clásico, Piazzolla, pos-Piazzolla, payadores, criollismo y tango canción. Con grandes exponentes de la escena actual y con variadas formaciones (orquesta, quinteto, trío, dúo).

Director musical: Víctor Lavallén

*CC Borges. Viamonte 525

_______________

Argentina desde el piano

Temporada 2022. Domingos de octubre a las 18 h. Auditorio Astor Piazzolla

Con la conducción de la pianista y docente Hilda Herrera, en octubre, Facundo Passini será el músico invitado. El cierre estará a cargo de Nicolás Müller.

*CC Borges. Viamonte 525

_____________

Los Nuñez y Flor Bobadilla Oliva

Sábado 15 de octubre desde las 19 h. Auditorio Astor Piazzolla, con reserva previa

Se trata del ciclo “Folclore en el Borges”. Los artistas misioneros suben al escenario federal que, mes a mes, presentan los principales referentes del folclore argentino.

*CC Borges. Viamonte 525

_______________

Jueves de Música en Las Violetas. Octubre: Ariel Pirotti Cuarteto

Todos los jueves desde agosto hasta noviembre a las 21hs, en el elegante entorno de Confitería Las Violetas, se presentan shows de diversos géneros musicales con artistas de trayectoria nacional e internacional. Coordinación general: Patricia Corradini

JUEVES 6, 13, 20 y 27 DE OCTUBRE, 21hs. ENTRADA GRATUITA.

RESERVAS: 4958-7387/ 154 958 7387

Guillermo Olguín (violín y viola). Germán Rudmisky (contrabajo). Franco Bruschini (bandoneón). Ariel Pirotti (piano y composición)

El grupo estará presentando obras de su último trabajo discográfico titulado “Pirottecnia” integrado por nuevas obras y también estará recreando clásicos instrumentales y cantados con artistas invitados en cada fecha: Jueves 6 Paula Castignola (cantante), Jueves 13 Maria Jose Mentana (cantante), Jueves 20 Lautaro Mazza (cantante), Jueves 27 Maxi Larrea (guitarrista)

*Confitería Las Violetas. Avenida Rivadavia 3899, esquina Medrano (Almagro-CABA)

____________________

Bebop Jazz & Lunch - Jazz Meets Hollywood

JAZZ MEETS HOLLYWOOD es un espectáculo que combina jazz en vivo con los grandes clásicos del cine. El universo sonoro y visual de este espectáculo acompaña a sus espectadores a través de la historia del jazz en el cine, y junto con ellas las diferentes estéticas que surgieron de esta relación. Barbie Martínez, voz/ Leandro García de la Maza, piano/ Hernan Cassiba, contrabajo/ Pedro Ahets, batería

Una propuesta que marida la música en vivo de los artistas más destacados de su programación con la gastronomía y vinos característicos de los restaurantes del grupo Aldo’s, comandado por el reconocido sommelier Aldo Graziani.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE – 13 H ENTRADAS (ALMUERZO COMPLETO INCLUIDO) $ 5500

La cita es a las 13 y los shows comenzarán a las 14.

*Bebop. Uriarte 1658

_______________

Mariú Fernández

La cantante y actriz Mariú Fernández se presenta con una nueva formación repasando clásicos y reversionando canciones. Con un amplio repertorio musical en sus conciertos y sin dejar de lado sus mayores influencias como la cantante británica Amy Winehouse. La acompañan Nicolás Radicchi en el bajo, Andrés Pérez Alarcón en el piano, Nacho Colombini en la batería y Claudio Scolamiero en el saxo.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE – 20 H – ENTRADAS DESDE $ 1400

*Bebop. Uriarte 1658

_______________

RASKOSKI HOT CLUB. Swing & Jazz de este siglo

Raskoski Hot Club recrea la atmósfera y estética de los años 30 a través de un repertorio que fusiona el swing y el jazz de la época con versiones de música de otros géneros y composiciones originales. “Jubilee Stomp” es un espectáculo que presenta material inédito y recorre sus tres producciones discográficas, junto a reconocidos músicos y artistas invitadxs. Raskoski propone reinventar el jazz tradicional fusionando el estilo gitano, swing de París y de Nueva Orleans (de referentes como Django Reinhardt, Oscar Alemán, Duke Ellington, Sidney Bechet, Fats Waller, Benny Goodman, entre otros), con composiciones originales y versiones en estilo gipsy de canciones de otros géneros (bolero, rock, tango, cabaret alemán y música argentina).

Silvina Aspiazu, guitarra y dirección / Pablo Cordonet, voz, guitarra y batería / Martín Leónidas Molina, guitarra / Juan Sebastián Mazzetti, trompeta / Facundo Ciminelli, contrabajo / Músicos invitados.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE – 22.30 H – ENTRADAS DESDE $ 1200

*Bebop. Uriarte 1658

_______________

Nube 9 celebra a John Lennon

Nube 9 interpreta las mejores canciones de John Lennon, tanto de su etapa Beatle como de su carrera solista, en un nuevo aniversario de su nacimiento.

Fernando Blanco en bajo y voz. Lucrecia López Sanz en guitarra y voz. Julián Carranza en guitarra y voz. Fernando Viola en teclados y voz. Martín Álvarez Pizzo en batería

DOMINGO 9 DE OCTUBRE – 0.50 (trasnoche de domingo) – ENTRADAS DESDE $ 1200

*Bebop. Uriarte 1658

______________________

Ángel y Rafael Sucheras

Temas de los 80′ actualizados acústica y digitalmente y vocales. Dos generaciones se cruzan en un intercambio de sonidos y lenguajes musicales, entrelazando acústica y electrónica.

MARTES 11 DE OCTUBRE – 20.30 H – ENTRADAS DESDE $ 1200

*Bebop. Uriarte 1658

________________

Walter Ríos, 80 años no es nada

Walter Ríos, uno de los músicos – bandoneonista, compositor y arreglador- más exquisitos y versátiles de nuestro país, con una carrera y prestigio internacional destacados. Cumpliendo ochenta años de vida y setenta y tres con la música, presenta su espectáculo “80 años no es nada”. El concierto es un recorrido por el universo musical que el bandoneonista ha interpretado a lo largo de sus siete décadas de profesión. Acompañado por la cantante Mariel Dupetit y el pianista Cristian Zárate, como invitado especial.

MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE – 20 H – ENTRADAS DESDE $ 1200

*Bebop. Uriarte 1658

___________________

Daniel Raffo & King Size

Daniel Raffo se presenta en Bebop con un set totalmente renovado, con el siempre común denominador de su guitarra blusera. Su estilo tiene que ver con el Blues, pero también con los hijos de éste género, el R&B, Jump Blues y hasta los Blues Ballads de Soul.

Raffo, quien tocó junto a músicos de BB King (2016) en el Club, tiene muy buena recepción junto a su numerosa y gran banda en Bebop, y sus recién cumplidos treinta y cuatro años con el proyecto “King Size Blues”, con el que recorrió infinidad de experiencias, tanto locales como con artistas internacionales. Un buen motivo de festejo.

Daniel Raffo, guitarra líder, arreglos y dirección musical. Guido Vene, voz. Martín Jakubowicz, voz. Fabián Yajid, bajo. Silvio Marzolini, teclado. Gody Arbiza, batería. Jorgelina Avigliano, saxo. Martín Munoa, guitarra

MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE – 22.30 H – ENTRADAS DESDE $ 1200

*Bebop. Uriarte 1658

________________

Hernán Jacinto Trío

Presenta su nuevo disco “HOPE”. con Fernando Moreno y Flavio Romero + invitados. Con una estética definida y una vasta experiencia internacional, Hernán Jacinto, Fernando Moreno y Flavio Romero, proponen un mundo sonoro que genera una experiencia única y permite un vuelo de improvisación y musicalidad sobre los sentidos. Interpretarán música de su autoría, y de grandes compositores como Carlos Gardel, The Beatles y Luis Alberto Spinetta, entre otros...

JUEVES 13 DE OCTUBRE – 22.30 H – ENTRADAS DESDE $ 1200

*Bebop. Uriarte 1658

_______________

Julia Moscardini Quinteto

Luego de Stablemates, su primer disco solista lanzado en 2019, la cantante Julia Moscardini presenta en 2022 un nuevo disco: Mood Indigo. Este material es un homenaje a Duke Ellington y Billy Strayhorn, autores de la totalidad de las composiciones que reúne esta grabación.

VIERNES 14 DE OCTUBRE – 20 H – ENTRADAS DESDE $ 1200

*Bebop. Uriarte 1658

______________

James Bolden (Boogaloo)

James “Boogaloo” Bolden, el legendario y virtuoso trompetista que acompañó al mítico BB King en los últimos cuarenta años, regresa a la Argentina para presentarse en Bebop Club.

VIERNES 14 DE OCTUBRE – 22.30 H – ENTRADAS DESDE $ 4000

*Bebop. Uriarte 1658

________________

El nuevo trío de Ariel Minimal

Junto a Martīn del Zotto y Pepo Limeres. Aires de folklore en esta colección de canciones que atraviesan décadas.

VIERNES 14 DE OCTUBRE – 0.50 (trasnoche de viernes) – ENTRADAS $ 1800

SÁBADO 15 DE OCTUBRE – 22.30 H – ENTRADAS DESDE $ 4000

SÁBADO 15 DE OCTUBRE 0.50 H (trasnoche de sábado) – ENTRADAS DESDE $ 4000

*Bebop. Uriarte 1658

______________

Julieta Iglesias

Tributo a Serú Girán para piano. Julieta Iglesias homenajea a la gran banda de rock nacional, presentando algunos de sus mayores éxitos versionados para piano en un estilo clásico/fusión/rock.

SÁBADO 15 DE OCTUBRE – 20 H – ENTRADAS DESDE $ 1200

*Bebop. Uriarte 1658

__________________

Bebop Jazz & Lunch

En el 102 aniversario del nacimiento de Charlie Parker, el saxofonista Carlos Michelini, junto a un grupo destacado de músicos, recreará los arreglos originales de uno de los álbumes íconos del jazz, que probablemente constituyó el primer indicio de conjugar la música académica con las expresiones musicales afroamericanas.

Una propuesta que marida la música en vivo de los artistas más destacados de su programación con la gastronomía y vinos característicos de los restaurantes del grupo Aldo’s, comandado por el reconocido sommelier Aldo Graziani.

DOMINGO 16 DE OCTUBRE – 13 H – ENTRADAS (ALMUERZO COMPLETO INCLUIDO) $ 5500 La cita es a las 13 y los shows comenzarán a las 14.

*Bebop. Uriarte 1658

_______________

Juan Pablo Navarro Septeto

Juan Pablo Navarro Septeto se presenta en su nueva etapa con los temas compuestos por Navarro para el nuevo disco que la agrupación acaba de grabar: Visiones pandémicas. También ofrecerá un recorrido por algunos de los temas de sus dos discos previos: Tangos de la Posverdad (2018) y Los dopados (2019), ambos nominados a los premios Gardel. Junto a ellos, estará Julia Sanjurjo como cantante invitada.

DOMINGO 16 DE OCTUBRE – 20 H – ENTRADAS DESDE $ 1100

*Bebop. Uriarte 1658

_________________

Belén Mackinlay

La cantante Belén Mackinlay, en su intensa búsqueda creativa, fusiona la música de raíz con géneros potentes como el jazz y la música clásica, fascinando siempre con su voz arrulladora. Presenta su último disco Encuentro Sur con arreglos de Juan Esteban Cuacci. El repertorio incluye clásicos como La Pomeña, Romance de la Luna Tucumana, la canción La Madre del Maíz.

MARTES 18 DE OCTUBRE – 20.30 H – ENTRADAS DESDE $ 1200

*Bebop. Uriarte 1658

____________________

Jorge Retamoza Cuarteto

Jorge Retamoza Cuarteto explora formas innovadoras del tango en el siglo XXI, con piezas que combinan la música estrictamente escrita con la improvisación, con los sonidos de un tango interpelado por la música de cámara y los gestos del jazz, conectando al espectador con una performance original de la música de Buenos Aires, construyendo un universo sonoro de nuevas dimensiones.

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE – 20 H – ENTRADAS DESDE $ 1100

*Bebop. Uriarte 1658

____________

Kubero Díaz Trío

Mítico guitarrista del rock argentino, con sus comienzos con La Cofradía de la Flor Solar pasando por La Pesada de Billy Bond y tocando a lo largo de su trayectoria con infinidad de músicos, se presenta en esta oportunidad con un trio completado por: Juan Rodríguez en batería y Daniel Saralegui en bajo.

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE – 22.30 H – ENTRADAS DESDE $ 1200

*Bebop. Uriarte 1658

_________________

Trio Pompozzi-Jara-Pompozzi

Patricio Pompozzi (percusión y composición) y Lucas Jara (flauta traversa) aborda diversos géneros y estilos de la música argentina y latinoamericana, presentando las características estilísticas e interpretativas en un discurso en donde prevalece una importante presencia rítmica y tímbrica, en un gran despliegue sonoro y creativo.

JUEVES 20 DE OCTUBRE – 20 H – ENTRADAS DESDE $ 1100

*Bebop. Uriarte 1658

_______________________

Lara91k

Luego de agotar entradas en Niceto Club en la presentación de su álbum debut. Lara91k, la solista del momento, debuta en el Teatro Coliseo para desplegar su música lejos de las etiquetas y las clasificaciones.

Con una colección de simples, la cantante y compositora imprime su voz en historias noctámbulas, en encuentros y desencuentros en canciones de hip-hop contemporáneo, R&B y ritmos de pista, templados con amplitud térmica.

LUNES 14 DE NOVIEMBRE - 20HS. ENTRADAS A LA VENTA AQUÍ

*T. Coliseo. MT de Alvear 1125

__________________

Mocedades

El grupo Mocedades se encuentra celebrando sus 55 años de carrera artística. Liderados por su fundadora Izaskun Uranga junto con el resto de integrantes, hacen de esta icónica banda española la agrupación polifónica más importante de la música en español, como así lo avalan prestigiosos organismos internacionales, tales como el Instituto Cervantes o la revista Billboard, entre otros.

Actualmente, Mocedades se encuentra inmerso en la presentación de un proyecto discográfico de proporciones extraordinarias, producido por Jacobo Calderón (hijo del creador del grupo, Juan Carlos Calderón), INFINITO DUETS donde participan más de 30 artistas internacionales de variados estilos musicales, quienes se han unido para festejar a la histórica agrupación, destacando a Luciano Pereyra, Alejandro Lerner, Alex Ubago, Gloria Trevi, Morat, David Bisbal o Il Divo entre otros.

MARTES 08 DE NOVIEMBRE | 21:00HS Entradas a la venta vía Ticketek

*TEATRO GRAN REX

__________________

Carina Expósito presenta su tercer disco Preludio porteño

En esta nueva presentación, Carina propone una visión más urbana del tango y ofrecerá un repertorio que incluye temas inéditos y con letras que transitan una realidad cotidiana atravesada por sentimientos profundos. Carina ofrecerá su espectáculo junto al quinteto dirigido por Edgardo Acuña, quien también es director y arreglador de los temas que se interpretarán esa noche.

Sábado 15 de octubre 21hs. Localidades $1200 - Reservas Whatsapp +911.5094.5337

*Je Suis Lacan: Balcarce 749, San Telmo, CABA,

________________

Antonella Restucci

La cantautora quilmeña de tan solo 19 años presenta el disco de estudio que abre su camino en la música como solista. “De dónde vienen las cosas” recopila canciones que Antonella escribió durante estos últimos años, y en sus letras recorren distintas emociones que considera fundamentales para vivir: el amor, como fuente y guía espiritual; la angustia, disparadora de movimientos auspiciosos para el cambio; la alegría, que empuja a compartir con el otro y busca esperanza en situaciones a veces complicadas.

15 DE OCTUBRE 21 HS Entradas a la venta a través de Passline

*INTERLUNIO CLUB CULTURAL. Dorrego 488 | Quilmes

_________________

Cintia Belén

CINTIA BELÉN es cantautora, actriz y bailarina, nacida en la ciudad de Mar del Plata. Ha recorrido un largo camino previo a su incursión en la música, experiencias que la nutrieron y formaron para convertirla en la artista completa y versátil que es hoy. Presenta su disco “Descargo”.

9 DE DICIEMBRE 21 HS. Entradas a la venta a través de passline

*CLUB CULTURAL MATIENZO. Pringles 1249

_____________________

Luna Sujatovich

La compositora, pianista, arregladora y cantante Luna Sujatovich lanza su primer EP de música instrumental con aires folklóricos, compuesta para piano .”Como Callan los Tractores” contiene cuatro piezas que la artista escribió entre los años 2009 y 2015, en las que combina el lenguaje del jazz, el folklore argentino y la música contemporánea. En este material, Luna deja asomar las influencias del Cuchi Leguizamón, Carlos García, Manolo Juárez, Egberto Gismonti -entre otros-, y las piezas no siguen ningún ritmo en forma estricta (vidala, zamba, chacarera, malambo), sino que los utiliza como disparadores para la composición.

Presentación en vivo: 12 de octubre a las 20:30 hs. Las entradas están a la venta a través de Livepass.

*Café Berlín. Av. San Martín 6656, CABA

__________________

Hot Chip en Argentina

Las leyendas del pop electrónico Hot Chip regresan a nuestro país para brindar un show inolvidable a puro ritmo en donde presentarán su nuevo álbum “Freakout/Release”.

10 DE NOVIEMBRE 21 HS | TICKETS A LA VENTA VIA AREATICKET.COM.AR

*COMPLEJO ART MEDIA (Av. Corrientes 6271, Chacarita)

____________________

Festival de Arte Sonoro Indígena

El Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional de la Música, junto al Ministerio de Cultura de la Provincia de Misiones y la Municipalidad de Puerto Iguazú presentan la primera edición del Festival de Arte Sonoro Indígena , que se realizará el 8, 9 y 10 de octubre en Puerto Iguazú, Misiones. El encuentro de músicos/as solistas, agrupaciones y coros de Pueblos Originarios de territorio argentino contará con la presencia de más de 70 artistas representando la cultura ancestral de su región (kolla, mbya guaraní, wichi, qom, huarpe, charrúa y mapuche) .

La actividad se desarrollará durante las 3 jornadas de octubre 2022 en el Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú (Av. Tres Fronteras 780, Posadas, Misiones), desde las 19 hs. Será gratuita y abierta al público.

_______________________

La fanfarria del capitán

La Fanfarria del Capitán es una banda nacida en Buenos Aires hace 25 años y es conocida por su estilo de vida artístico y por su eclecticismo musical. Todos los años sus integrantes se embarcan en un tour europeo que los lleva de viaje por los lugares menos imaginados, convirtiéndolos en un grupo nómade por excelencia. REGRESA DEL EXITOSO 12º TOUR POR EUROPA Y PRESENTA EN VIVO SU NUEVO DISCO “EL CANTOMANTO”.

15 DE OCTUBRE 21 HS. ENTRADAS A TRAVÉS DE PASSLINE, anticipadas $1.000

*CULTURAL MORÁN | P. MORAN 2147 CABA

___________________

La Olimpeña (La peña de Don Olimpio)

El ensamble Don Olimpio invita a participar el sábado 8 de octubre de la sexta edición de La Olimpeña. La cita será en Dumont 4040, a partir de las 21.

Pensada como una oportunidad para encontrarse y bailar, la peña incluirá, por supuesto, música en vivo del octeto. La actuación de Don Olimpio comenzará a las 22. En la previa, quienes lo deseen podrán disfrutar de la clase de danzas folklóricas que brindará –a partir de las 21- la docente y bailarina Flor Vijnovich.

Entradas en Alternativa Teatral: $ 1500

*Dumont 4040 | Santos Dumont 4040 (CABA)

___________________

Pescado Rabioso por Carca

Más artistas invitados. ÚNICA FUNCIÓN: Viernes 16 de diciembre – 20:00hs

PREVENTA:

ETAPA 1: 20% de descuento, hasta el 30 de septiembre o hasta agotar stock de 400 tickets.

ETAPA 2: 10% de descuento, desde el 1 de octubre al 15 de octubre o hasta agotar stock de 400 tickets.

ETAPA 3: Desde el 16 de octubre hasta la fecha del concierto valor sin descuento.

*TEATRO COLISEO – MARCELO T. DE ALVEAR 1125

_____________________

Daniel, me estás matando

Luego de una exitosa gira por latinoamérica, el dúo oriundo de México “Daniel, Me Estás Matando” llega por primera vez a Buenos Aires. El significado del amor se reafirmará en Argentina, con las melodías nostálgicas y melancólicas de su dueto favorito de Boleroglam.

MIÉRCOLES 19 Y DOMINGO 23 DE OCTUBRE - 21 HS. ENTRADAS DISPONIBLES EN: tuentrada.com

*RONDEMAN ABASTO. Lavalle 3177

_____

Nito Mestre: 50 años de vida - sinfónico

(Fuente)

NITO MESTRE celebra los 50 años de carrera en la música, presentando un espectáculo único y sorprendente acompañado por sus músicos y, por única vez, la Orquesta Sinfónica del Neuquén que junto a NITO interpretan todas y cada una de las canciones del album “VIDA”. Un evento que promete ser una avalancha de música y que nos transportará a un lugar que jamás nos imaginamos, completamente cargado de recuerdos, nostalgia y emociones de toda una vida musicalizada por este artista único e irrepetible.

Además, completará el espectáculo con la interpretación de canciones de su repertorio perteneciente a los álbumes de “Los Desconocidos de Siempre”, del álbum “Porsuigieco” y de sus álbumes solistas, acompañado por una larga lista de artistas invitados que se sumarán a NITO sobre el escenario del Teatro Ópera, recorriendo su propia historia.

19 DE NOVIEMBRE - Junto a la Orquesta Sinfónica del Neuquén Entradas a la venta por Ticketek

*TEATRO ÓPERA. Corrientes 860

________________________

Música andina en el Congreso Nacional

Como parte del ciclo “Los albores de la Patria” y en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural se realizará el martes 11 de octubre a las 18 hs un espectáculo de música andina en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo (Hipólito Yrigoyen 1849). La entrada es libre y gratuita.

De esta presentación formarán parte la cantante kolla Micaela Chauque, junto al grupo jujeño Pacha Runa y la agrupación de sikuris Ayllu Sartañani.

Este evento artístico se fundamenta en el cambio de paradigma que surgió con el decreto 1584 del año 2010, firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner que sustituyó la antigua denominación “Día de la Raza” por Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El propósito es revalorizar y reivindicar la diversidad de culturas de nuestro país y de nuestra región alejándola de una visión eurocéntrica.

La presentación se podrá seguir en vivo por el canal de YouTube del Senado (youtube.com/senadotvargentina). y por la página de Facebook de Cultura de la Cámara de Diputados (facebook.com/culturadiputados).

______________

Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”

-Concierto en Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Viernes 14 de octubre - 18:30 h (Sarmiento 299 – CABA)

-Concierto 75° Aniversario. Sábado 15 de octubre - 18 h. Teatro Municipal de Quilmes (Mitre 721, Quilmes – Prov. Buenos Aires)

_______________

Manu Hattom

De regreso en Buenos Aires, Manu Hattom se prepara para subirse una vez más al escenario de La Tangente para continuar celebrando La canción perdida y compartir con su público algunas sorpresas que verán la luz muy pronto. La cita será el 22 de octubre a las 20hs y también incluirá un show de la multi-instrumentista Ninja , quien estará presentando oficialmente en vivo RUSIA , su álbum debut, justo a un año de su lanzamiento. Las anticipadas ya están disponibles a $1600 + Service Charge en la web de Passline.

*La Tangente. Honduras 5317

_______________

Alice Phoebe Lou

¡La icono sudafricano del indie debutará en Buenos Aires como parte de su primera gira sudamericana! APERTURA 20 HS: Juana Aguirre (ARG)

MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE - 20HS. Entradas a la venta por Nicetotickets

_____________________

Pat Metheny en Argentina

Estos shows son los que el músico se vio obligado a reprogramar a causa de la pandemia y que iban a tener lugar el viernes 13 y el sábado 14 de marzo de 2020. Las entradas ya adquiridas serán válidas para cada fecha correspondiente, sin necesidad de revalidación alguna. Entradas en boletería del teatro o por Ticketek

8 y 9 de Octubre Gran Rex Abre: Manu Sija

*Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857, CABA

_________________

Darío Acosta Teich presenta Folklore, su quinto disco

En gira por la Argentina, Darío Acosta Teich Quinteto presenta FOLKLORE, su último trabajo, un disco en el que juegan la improvisación y el jazz experimental con las formas musicales folklóricas argentinas y latinoamericanas. El álbum reúne ocho composiciones propias que van desde el candombe afrolatino del Río de la Plata (Sunset), a la chacarera (La vuelta de rosca), pasando por el huayno andino (Encuentro).

El disco se caracteriza por la improvisación y la exploración, pero también teoría, ideas musicales sofisticadas y la intención de honrar los géneros musicales de las diversas regiones argentinas.

Los músicos que lo acompañan en esta gira son: Hernán Jacinto, piano; Guido Martínez, bajo; Horacio Cacoliris, batería y Julio Botti, saxo.

02.10 a las 21 | Café del Tiempo, Balcarce 901, Salta

13.10 a las 21 | Café Makandal, Diag. 73 Nº2134, La Plata

___________________

The End. Lo mejor de Pink Floyd junto a Durga Mcbroom

The End se presentará en el Teatro Gran Rex junto Durga McBroom, vocalista original de Pink Floyd, interpretando las mejores canciones del grupo de rock británico.

Sábado 12 de noviembre, Teatro Gran Rex

Entradas a la venta a través de Ticketek

_____

Marilina Bertoldi

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE - 20HS. Tickets a la venta a través de TU ENTRADA

ESTADIO OBRAS

__________

She Past Away

She Past Away se presenta en Argentina el próximo 15 de octubre en Ciudad Cultural Konex. El dúo turco conformado por Volkan Caner y Doruk Ozturkcan traerá su post punk y dark wave hasta Buenos Aires en el marco de una extensa gira que los ha tenido presentándose por varios continentes con su álbum “Disko Anksiyete”, lanzado en 2019. TICKETS

*C.C.KONEX. Sarmiento 3131

________________

Jueves de encuentro en Bar Mugica

El Bar Mugica abre sus puertas con un nuevo ciclo: “Jueves de Encuentro” a las 20hs en el Palacio El Victorial, declarado Monumento Nacional, con una construcción que data de fines del siglo XIX. Es un espacio recuperado que su arquitectura transporta a la época, convertido en un centro cultural, el Bar Mugica es parte de su desarrollo cultural. Tras la pausa de la pandemia vuelve a abrir sus puertas con una propuesta de comida casera que acompaña la atmósfera de los shows íntimos, con precios populares. Un espacio con dos plantas, un balcón acogedor y un escenario que se ve de cada rincón del bar con impronta propia.

JUEVES 13: Valentino Jazz Band y Carrie Dianne Ward presentan: “Harlem Nocturne”

JUEVES 20: Alejandro Medina y Medinight Band

JUEVES 27: Marcelo Mapelman

*Palacio El Victorial (Piedras 722 -San Telmo)

__________________________

CUARTETO DE NOS presenta su álbum LÁMINA ONCE

El Cuarteto de Nos estrena su álbum Lámina Once, y quizás lo primero que nos preguntamos es: ¿por qué ese nombre? El arte de tapa alude al conocido test de Rorschach que maneja la Psicología para estudiar la personalidad en base a los datos que surgen de lo que una persona ve en una serie de diez láminas. Estas imágenes se caracterizan por ser ambiguas en su significación permitiendo que se proyecte la personalidad del sujeto.

“Lámina once”, o la lámina que no está, pasea por ocho particulares canciones: “Flan”, “Chivo expiatorio”, “Cinturón gris”, “Fiesta en lo del Dr. Hermes”, “Frankenstein Posmo”, “La Ciudad sin alma”, “Maldito show” y “Rorschach”. En todas ellas hay un trasfondo común: la manifestación de un malestar con lo que nos toca vivir en las sociedades contemporáneas, las desdichas del momento actual.

El disco plantea un problema filosófico fundamental: ¿cómo llevar adelante una vida examinada?, y es que hay un hilo conductor en las canciones que pone de manifiesto los obstáculos para llevar adelante esa vida. La dificultad para poder ser auténtico, la corrupción o la debilidad ética contemporáneas podrían llegar a confluir en esa pregunta, que tiene un aspecto personal pero también un reverberar de tipo relacional y social. Como siempre lo hace El Cuarteto, el disco propone una visión crítica y la exigencia de un cierto estándar ético en el abordaje de los temas cruciales del hoy. Y nos permite tomar distancia y reflexionar acerca de si no podríamos tener una vida mejor.

Jueves 3 de noviembre en Buenos Aires. Comprar entradas

*Movistar Arena. Humboldt 450, CABA

___________

Catupecu Machu

A 21 años de su primera presentación en el Estadio Obras, Catupecu Machu regresa al Templo Del Rock el día viernes 9 de diciembre a las 19:00hs en el Estadio Obras y contará con Abril Sosa en batería. ENTRADAS A LA VENTA

*ESTADIO OBRAS - AV. LIBERTADOR 7395

_______________

Simona

La música de Simón Díaz. Dirigido por Julia Sanjurjo y Andrés Elstein

Para este concierto se han seleccionado nueve composiciones cuyos títulos son: “Tonada de la luna llena”, “Pasaje del olvido”, “Canto de ordeño”, “El Becerrito”, “Caballo viejo”, “Tonada del Cabrestero”, “Sabana”, “Mi querencia” y “El Loco Juan Carabina”.

El ensamble está integrado por Jeanette Nenezian (trompeta), Lucas Goicoechea (saxos), Emmanuel Famin (clarinetes), Franco Espíndola (trombón), Diana Arias (contrabajo), Francisco Cossavella (percusión), Andrés Elstein (batería) y Julia Sanjurjo (voz).

7 de octubre 21 h. Reservar entrada

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

____________

Mono Fontana y Sergio Verdinelli

Fontana y Verdinelli redefinen los límites de la música que producen en cada presentación, en la aventura de escucharlos está la magia de la improvisación.

8 de octubre a las 20h. Reservar entrada

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

_________

Hansel y Gretel. Ópera en tres actos con música

La ópera presenta algunas diferencias respecto del cuento original de los hermanos Grimm. Aquí no hay una madrastra mala que envía a Hansel y Gretel al bosque sino una madre desesperada que, en medio de una discusión y sin conciencia del peligro, les pide buscar frutos en el bosque. La familia es muy pobre. Su necesidad, muy urgente. Se dedican a fabricar y vender escobas y juntar cartones. Pero la niña y el niño no pierden la oportunidad de encontrar un juego en cada situación, como si sus ganas de disfrutar de sus infancias no se contaminaran de su enorme necesidad.

De E. Humperdinck. Libreto de Adelheide Wette

Sábado 15 de octubre / 20 HS. ENTRADA GRATUITA CON RESERVA PREVIA

La entrada se podrá reservar anticipadamente a partir de las 10 HS del lunes previo a la función.

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

________________

Gaby Morales llega por primera vez a La Trastienda

El viernes 07 de octubre a las 23:30 hs, con la presentación de su último disco “Ahora” y otras canciones memorables con las que recorre el país con éxito rotundo. Entradas a la venta por sistema tuentrada.com Con las canciones que integran su nuevo trabajo “Ahora”, el finalista del reality show Operación Triunfo 2009, pretende ampliar fronteras y llegar a otros públicos con un folklore más latinoamericano. ENTRADAS

*La Trastienda. Balcarce 460

_______________

PIANO BAR

Luego de dos exitosas presentaciones con localidades agotadas en el Teatro El Círculo (Rosario) y sus réplicas en el Quality Espacio (Córdoba) y Radio City (Mar del Plata), PIANO BAR, el show dedicado al músico más importante y revolucionario de la historia del rock argentino, llegará a Buenos Aires para compartir con el público una noche de euforia y emoción, marcada por las más grandes canciones del maestro del rock en español.

El concierto recorre la extensa trayectoria de García, incluyendo canciones de Sui Generis, Serú Girán y su carrera solista, sin apelar a la imitación, pero respetando arreglos, sonidos y climas de las versiones originales. Con una puesta en escena imponente y un amplio despliegue, PIANO BAR, trae los clásicos sonidos de García al presente y se proyecta al futuro como resguardo de uno de los legados más importantes de la música moderna de nuestro país.

Viernes 11 de noviembre. Entradas a la venta por Ticketek

*Teatro Gran Rex. Corrientes 857, CABA

______________________

Genetics

Presenta: Lyceum1980. Recreando los míticos conciertos del emblemático álbum de rock progresivo: “Duke” GENETICS es el grupo de rock argentino que interpreta la música de GENESIS, con una exactitud y pasión únicas. Sus shows se caracterizan por la fidelidad a las grabaciones originales y a la puesta en escena recreando los conciertos de la época.

-ÚLTIMAS ENTRADAS DISPONIBLES en www.ticketek.com.ar- VIERNES 4 DE NOVIEMBRE – 21:00HS

*Teatro Ópera – Av. Corrientes 860

________________

Jazz en la antesala

Antes de las funciones del CICLO DE A DOS podés venir a escuchar Jazz y tomar algo en el Bar de El Popular. Intérpretes Josengo Frojan y Claudio Di Risio

Todos los Sábados 21 hs. Sin reservas previas. Actividad Cultural Gratuita. Precios de Bar Populares.

*Teatro El Popular, Chile 2080, CABA

_____________

Juanse & The Mustang Cowboys en Obras

Después del éxito de un Luna Park completamente agotado, el líder responde al pedido de sus fans anunciando otra ceremonia histórica, ésta vez en Obras, que contará con invitados de lujo. Será un cierre de año único luego de finalizar su gira nacional e internacional que incluirá Chile, España y Uruguay entre otros.

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE. ENTRADAS YA DISPONIBLES A TRAVÉS DE LIVEPASS

*ESTADIO OBRAS

______________________

El Torneo Freestyle Rap del Recoleta se hará en distintas provincias del país

Este año Cultura Rap, el torneo de freestyle rap creado por El Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, y organizado por Juancin (de El Quinto Escalón) para visibilizar a los nuevos talentos del rap local, se vuelve federal: 17 fechas entre junio y noviembre, en distintas provincias del país, hasta llegar a la gran final el 20 de noviembre en CABA. La competencia, que contará con el apoyo de UNICEF, pasa a ser rango 2 en el ranking de FRF (Freestyle Rap Federation), otorgando al ganador de la final nacional 20.000 puntos para el ascenso a la FMS, la liga más importante de freestyle rap del país.

Habrá 9 fechas regionales en distintas provincias en alianza con competencias locales. De cada regional saldrá un ganador que podrá competir en la gran final (en las regionales sólo podrán participar competidores con residencia fuera de AMBA). En paralelo, desde junio comenzará la competencia anual tal como la conocemos, en el Recoleta. La competencia tendrá formato torneo y durará ocho fechas. Los mejores cinco competidores de la tabla obtendrán el pase directo a la gran final nacional del 20 de noviembre.

En la final se medirán todos los competidores ya clasificados (catorce en total) quedando dos cupos libres para los freestylers que participen de la clasificatoria que sucederá de manera presencial el mismo día de este gran evento.

Junio: Dom 26.06 - Fecha 1- CABA- El Recoleta

Julio: Dom 10.07 - Fecha 2 - CABA - El Recoleta / Dom 31.07 - Fecha 3 - CABA - El Recoleta

Agosto: Dom 14.08 - Fecha 4 - CABA - El Recoleta / Dom 21.08 - Regional Mendoza capital - Amsterdam Free / Sáb 27.08 - Regional Mar del Plata, Bs As. - Call of freestyle / Dom 28.08 - Fecha 5 - CABA - El Recoleta

Septiembre: Dom 3.09 - Regional en Neuquén capital - La Jungla Free / Dom 11.09 - Fecha 6 - CABA - El Recoleta/ Dom 17.09 - Regional en San Salvador de Jujuy - Rap Soldier / Dom 25.09 - Regional Córdoba capital - Only bars / Vie 30.09 - Regional Santa Rosa, La Pampa - F-nix freestyle

Octubre: Dom 2.10 - Fecha 7 - CABA - El Recoleta / Sáb 15.10 - Regional en Resistencia, Chaco - Esculpiendo Rimas / Dom 16.10 - Fecha 8 - CABA - El Recoleta / Dom 30.10 - Regional en Rosario, Santa Fe - Elite Free y Talentos del Asfalto

Noviembre: Dom 13. 11 - Regional Río Grande, Tierra del Fuego - Barras de hielo / Dom 20.11 - Gran final del torneo federal en CABA /

::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

El Recoleta lanza “Planeta compartido”, una agenda de actividades gratuitas que se extiende durante todo octubre

El Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, lanza “Planeta compartido”, una nueva campaña que pone el foco en nuestros comportamientos y los modos en los que habitamos el planeta.

De martes a domingo habrá una agenda de actividades gratuitas con charlas y conversatorios, a cargo de referentes y activistas como Maristella Svampa, Florencia Tola, Tais Gadea Lara y Claudia Aboaf. También habrá talleres, ferias de diseño sustentable, recitales en donde se fusionarán la música de raíz folclórica con sonidos contemporáneos. El Festival Internacional de cine ambiental estará presente con tres propuestas para reflexionar sobre la posición del ser humano frente a la naturaleza y se inaugurará la muestra “60 afiches celebrando el planeta” curada por el diseñador gráfico brasilero Felipe Taborda, que reúne carteles creados por 60 de los diseñadores gráficos más importantes del mundo para las Cumbres sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible realizadas en Río de Janeiro en 1992 y 2012.

La agenda completa está disponible en www.centroculturalrecoleta.org con información actualizada todos los días en las redes.

*CC Recoleta. Junín 1930. El centro cultural está abierto de martes a viernes, de 13.30 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 horas.

___________________

El verso argentino

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno continúa con el ciclo de poesía que expone el pasado y el presente de la poesía nacional.

El martes 11 de octubre a las 18.30 hs. en la Sala Augusto Raúl Cortazar el ciclo El verso argentino presenta un homenaje a Jorge Enrique Ramponi, con la participación de Pompeyo Audivert y Mario Goloboff, en el marco de Rescates federales.

Entrada libre y gratuita

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502

________________

Homenaje a Miguel Ángel Bustos, poeta, dibujante y periodista detenido-desaparecido

A 90 años de su nacimiento no olvidamos nada. Lecturas + Charla + Proyecciones + Música

Viernes 14 de octubre / 19.30 HS

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

______

El gran escritor italiano Alessandro Baricco presentará su propuesta Sobre el Tiempo y el Amor en el Teatro Colón

Alessandro Baricco, uno de los escritores e intelectuales públicos contemporáneos más versátiles de Italia, presentará el próximo miércoles 12 de octubre a las 20:00 horas sobre el escenario del Teatro Colón su propuesta titulada Sobre el Tiempo y el Amor.

El escritor italiano, autor de Seda, tomará dos hechos inconexos (la fallida fuga de Luis XVI y los días finales de León Tolstoi) para reflexionar sobre el significado del tiempo. García Márquez, Homero, Shakespeare, entre otros, también dirán presente en las historias que se sumarán en el camino.

Sobre el Tiempo y el Amor explora el significado del tiempo inspirándose en dos grandes hechos históricos: el intento de fuga del rey Luis XVI y los últimos días de Tolstoi, analizando la forma en que se difundieron estas dos grandes noticias y cómo el tiempo se ha convertido en una maraña de noticias y destinos.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

___________________

Festival Sí o Sí de Diseño Argentino

El diseño de autor es el protagonista de este evento que además ofrece un show en vivo de Bigolates de Chocote, gastronomía y actividades artísticas y culturales para todas las edades, con entrada libre y gratuita. La cita es el 10 de Octubre, de 13 a 20 hs en C Complejo Art Media.

Durante el evento que, por primera vez se realiza en Complejo Art Media, será posible recorrer más de 70 stands de diseño argentino seleccionados por su originalidad, calidad y precio justo y participar de la agenda de actividades que se desarrollará durante toda la tarde, aprovechando la amplitud y comodidad que brinda este nuevo espacio artístico y cultural del barrio de Chacarita.

Además habrá distintas opciones para almorzar y merendar), jugar al metegol, ping pong y otros juegos de mesa, participar de una jam de dibujo, entre otras propuestas. Esta edición además, contará con la participación especial de la red de distribución de fanzines e historietas Che, que brindará la oportunidad de acceder a un sinfín de títulos de historietas de producción nacional y conocer de primera mano a sus autores.

LUNES 10 DE OCTUBRE, DE 13 A 20 hs. Email: siosi@enlacesocial.org.ar / @FERIA.SIOSI

Las marcas de diseño de autor aceptan tarjetas de crédito y/o débito y Mercado Pago. La entrada es libre y gratuita. No se suspende por lluvia.

*Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271, Chacarita

___________________

Club de Letras en el Borges

* Inscripción a los nuevos talleres de lectura de poesía y narrativa, dictados por Martina Cruz, Olivia Gallo, Walter Lezcano, Gustavo López y José Villa. Durante los meses de octubre y noviembre se realizarán estas actividades en el Aula Taller en forma gratuita, para todo público y con cupo limitado, como espacio de encuentro con la lectura.

Miércoles 12, 19 y 26 de octubre a las 18 h. Inscripción previa aquí. Capacidad limitada.

(Auditorio Mercedes Sosa, pabellón I, tercer piso)

* Borges, entre la filosofía y la matemática. A cargo de Guillermo Martínez

El escritor argentino Guillermo Martínez brindará tres clases en las que abordará la obra de Jorge Luis Borges, en diálogo con el universo de los números y la matemática. El curso es gratuito, con inscripción previa, y no requiere conocimientos previos.

Miércoles 12, 19 y 26 de octubre a las 18 h. Inscripción previa aquí. Capacidad limitada

(Auditorio Mercedes Sosa, pabellón I, tercer piso.)

*CC Borges. Viamonte 525

_________________

Visita guiada 360° al Teatro San Martín

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que el Teatro San Martín cuenta con una nueva visita guiada. Se trata de un recorrido en formato virtual de “diseño universal”, es decir pensado para todos los públicos con o sin discapacidad. Fue filmado con cámaras 360° y conduce al espectador a los espacios más significativos del Teatro; entre otros, las salas, los talleres y las áreas técnicas, en los cuales se recrea su funcionamiento y actividad habitual.

La visita está íntegramente interpretada en lenguaje de señas (LSA), además de contar con subtítulos en español e inglés y descripciones integradas en el guión, y se suma a todas las actividades programadas para las Vacaciones de invierno. En este caso se puede disfrutar ingresando a www.complejoteatral.gob.ar. No hace falta acercarse al Teatro, basta con acceder desde un dispositivo y disponerse a explorar este emblemático espacio artístico, lleno de historia y de sorpresas.

A lo largo de la visita se recorren la boletería, el Hall Alfredo Alcón, el Hall y la Sala Martín Coronado, el Hall y la Sala Casacuberta, el Hall y la Sala Cunill Cabanellas, el Hall y la Sala Leopoldo Lugones, los sectores de Sastrería, Escenografía, Maquinaria y Carpintería, y el Centro de Vestuario.

_________________

Fangio en Tecnópolis: los automóviles del legendario piloto argentino

El sábado 27 de agosto a las 16h se realiza la inauguración oficial de esta muestra que exhibe cuatro emblemáticos automóviles que el piloto usó en diferentes momentos de su carrera.

El homenaje a este artista del volante, que ostentó durante un extenso período el récord de haber conquistado cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1, puede visitarse los jueves y viernes de 10 a 18h, y los sábados, domingos y feriados, de 12 a 19h. Siempre con entrada gratuita.

Algunos de los automóviles que guardan la memoria de esas victorias viajaron desde el Museo Fangio, en la ciudad de Balcarce, hasta el Parque del Ministerio de Cultura de la Nación, en Villa Martelli, para la muestra Fangio en Tecnópolis.

Fangio en Tecnópolis puede visitarse los jueves y viernes de 10 a 18h, y los sábados, domingos y feriados, de 12 a 19h. Siempre con entrada gratuita.

*Tecnópolis. Av. Juan Bautista de la Salle 4500 · Av. de los Constituyentes 2220.

______________

Conferencias sobre Performance Art Argentina en el Centro Cultural Recoleta

Argentina Performance Art, con el apoyo del Centro Cultural Recoleta, organiza por tercer año consecutivo el Ciclo de Conferencias sobre Performance Art Argentina. La primera fecha de esta nueva edición estará a cargo de Grupo Escombros y Grupo Fosa, destacados referentes de la creación artística colectiva durante los años ‘80 y ‘90. La segunda jornada contará con la presencia de la artista Marta Minujín, pionera del arte conceptual y de la performance art en el país. Serán presentadas y moderadas por Natacha Voliakovsky, directora de Argentina Performance Art y artista de performance art.

El Ciclo está dirigido a artistas, estudiantes, curadores, investigadores, críticos, historiadores y al público en general interesado en este lenguaje. Las jornadas se llevarán a cabo de forma presencial, con inscripción previa y aforo limitado. Las inscripción podrá hacerse los días previos al evento a través de la web del Centro Cultural Recoleta. MÁS INFORMACIÓN

______________

La Fiesta

¿Alguna vez pasaste de público a performer?

En esta performance en formato fiesta, nos convocamos a una experiencia sensible heterogénea y compartida que nos desmonta de los lugares comunes. Somos quienes queremos ser: quienes fuimos y quienes aún no conocemos, porque es una oportunidad para una desindividuación: soy yo - le otre, soy nosotres. Estamos para desjerarquizar todo; perdemos el límite entre lo interior y lo exterior en un estallido multisensorial. Movemos todo con todo, también los recuerdos, las ideas; y en medio de ese trance de baile y libertad, vamos armando la partitura de la perfo, de la que también sos parte.

Viernes 14 de octubre y 11 de noviembre 21 hs. Valor $ 1000 - https://www.passline.com/ Duración de LA FIESTA 2 horas. Se puede consumir en el lugar!

*Plataforma NAVE: Belisario Roldán 4415, Palermo - CABA

____________________

MUNTREF otorga un certificado con el nombre de tus antepasados

El MUNTREF Hotel de Inmigrantes tiene abierto, de martes a domingo, su servicio gratuito a la comunidad que permite, además de visitar el museo y participar de exposiciones y actividades culturales gratuitas, para todas las edades, recibir un certificado con los nombres de los antepasados y el barco en el que llegaron a Argentina, por el puerto de Buenos Aires, por el que pasó, entre 1911 y 1920, casi el 40 por ciento de los inmigrantes que llegaron para poblar el país y armar un nuevo hogar.

El certificado, con un valor emocional grande, es un instrumento muy útil para las personas que quieren armar su árbol genealógico o iniciar la búsqueda de documentación para obtener ciudadanía de otro país.

La Universidad Nacional de Tres de Febrero, a la que pertenece el museo, trabajó a partir de la base de datos elaborada por el Cemla, añadiendo otros motores de búsqueda.

De Martes a Domingo de 11 a 18hs. Gratis.

*MUNTREF Hotel de Inmigrantes. Av. Antártida Argentina 1355, CABA

__________________________

Ciclo de charlas con Científic@s/artistas

Presentadora: Lic. Florencia Podestá Coordinadora del programa de Popularización del Conocimiento y la Cultura Científica dependiente de la SIVTI

Entrevistadora: Lic. Adriana Schottlender: Computadora Científica FCEN-UBA y escenógrafa vestuarista. Creadora del espacio Lúdico en el campus virtual de la UNDAV

Último martes de cada mes a las 18hs hasta noviembre, virtual y gratuito.

Consultas aschottlender@undav.edu.ar

____________________

Llega la primera fiesta k-pop a Buenos Aires

Lo mejor del K-POP llega por primera vez al país con un evento único dedicado a la cultura del Pop Coreano. Organizada por KOK-Play y Genesis Group, y conducida por la youtuber Coreana Jini., este evento busca acercar a los fanáticos del género a un día de fiesta, concursos, sorteos, premios y mucho baile. El Pop Coreano es un fenómeno que no deja de crecer en todo el mundo, y la fiesta K-POP viene a demostrar que en Argentina también tiene su lugar. Coreografías impecables, máxima disciplina, y cientos de fanáticos del K-Pop que vienen a disfrutar del fenómeno musical del momento.

¡Fandancers, Show K-pop, Neon party, Randomdance, barra de comida oriental (K-Food), videojuegos y stands de merchandising original de los nuevos ídolos de los adolescentes!

SÁBADO 8 DE OCTUBRE desde las 12hs. El evento es para mayores de 9 años y las entradas se pueden adquirir a través de Passline.

*Niceto Club. Niceto Vega 5510, CABA

________________

Cuentacuentos

Todos los sábados de 17 a 18 h en el set interno de la Biblioteca del Parque de la Estación (Perón y Gallo). En estos encuentros, un grupo de vecinos y vecinas amantes de la literatura, los cuentos, las poesías, el teatro, elige diversos autores y leyendas anónimas para compartir con las infancias en la Biblioteca. Actividad gratuita con aforo limitado, por orden de llegada. Organizada en conjunto por la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque de la estación y la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad.

______________

Presentación de Liberar Memoria RAM

Joy Cantieri y con Editorial Tolomocho queremos invitarles a la presentación de mi primera novela, Liberar Memoria RAM.

En resumidas cuentas, es la historia de una baby kuka transfeminista que ha tenido muchas citas, muchos fracasitos y muchos amores gatunos y perrunos, que cada tanto se El viernes 7 de octubre a las 20hs en La Sarli, Nicasio Oroño 986- Caballito.

___________

Hacia los 40 años de vida en democracia

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, recibe a Marina Abiuso y a Violeta Alegre en el tercer encuentro de Hacia los 40 años de vida en democracia, el cual tiene lugar, de manera gratuita, el martes 11 de octubre a las 19h en la sala Muiño.

Para este tercer encuentro denominado “Géneros, colectivos y diversidades sexuales. Nuevos actores y ampliación de derechos en democracia”, la periodista especializada en género Marina Abiuso y la activista travesti, columnista y DJ Violeta Alegre se reúnen a conversar con el público.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551

_______________

Festival Proyecto Ballena 2022: El grito sagrado. ¡Libertad, democracia, libertad!

Proyecto Ballena 2022 invita a toda la comunidad, diversxs actorxs de la sociedad argentina y latinoamericana a explorar los sentidos contemporáneos de palabras como LIBERTAD Y DEMOCRACIA y a formular preguntas, aun las más incómodas, que permitan transitar el desacuerdo y alentar la invención colectiva en busca de un presente más vivible.

Las actividades del Festival se desarrollarán del jueves 13 al domingo 16 de octubre de 14 a 20 h de manera presencial en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151, CABA). Algunas además serán transmitidas en vivo por streaming.

Actividades

Analizando los desafíos contemporáneos y el avance de la ultraderecha, con Boris Groys, Bifo Berardi, Enzo Traverso, Ignacio Ramonet.

Mesas de debate sobre la libertad en diversos aspectos de la vida y la política.

Feria de libros temáticos sobre #TIERRA #LIBERTAD y #DEMOCRACIA y Correo de semillas con venta de plantines y brotes.

Destalleres gratuitos para la experimentación artística con Diana Szeimblum, Diego Bianchi y Gabriela Bejerman.

Exposición de Premio Fotoperiodismo Proyecto Ballena 2022

JUANA LIBRE! Set de improvisación en vivo con Juana Molina.

Movimientos populares en voz alta con Julia Mengolini.

La ballena va llena. Visita guiada a la exposición de Estrella de oriente.

Ciclo de cine

Operativo Libertad (Demitrópulos): poemas en set con Ibiza Pareo y Mercedes Araujo.

Operativo Libertad (Demitrópulos): Visitas guiadas al mundo secreto de Libertad Demitrópulos.

Infancias

Cierre: Ofelia Fernández y Estela de Carlotto

Todas las actividades del festival son con entrada libre y gratuita hasta colmar la capacidad de cada sala, excepto el concierto de Juana Molina (sábado 15, 20h, Sala Argentina) y la Conferencia de Cierre con Estela de Carlotto y Ofelia Fernández (domingo 16, 19h, Auditorio Nacional). Las entradas para estas actividades estarán disponibles a partir del MARTES 11 DE OCTUBRE A LAS 12H en la web del Centro Cultural Kirchner https://cck.gob.ar

Más información y reserva de entradas en https://proyectoballena.cck.gob.ar/

__________________

Recorridos para instituciones educativas en el CCK

El programa de Recorridos Educativos se propone como una instancia de descubrimiento del Centro Cultural Kirchner que conecta los espacios históricos con las expresiones contemporáneas de las artes que aloja.

Para cada nivel educativo se plantean itinerarios que permiten vivenciar los diversos lenguajes artísticos que conviven en el Centro Cultural, con especial énfasis en las particularidades e intereses del grupo, que pueden destinar más tiempo o profundizar en ciertas instancias.

-Entre cartas, maravillas y una ballena

En este recorrido vamos a vivir una experiencia inmersiva: descubrir el espacio desde los sentidos y explorar el entorno mediante experiencias sonoras y visuales. Serán protagonistas los colores, los materiales, las escalas y las historias. Vamos a dejarnos maravillar por el Centro Cultural.

Primera Infancia y Nivel Inicial. A partir de los 2 años. Duración del recorrido: 1 hora.

-Oficina de Descifradores

Este recorrido es una invitación a interpretar los múltiples sentidos que conviven en el Centro Cultural. Descubriremos los rastros del pasado que dejaron huella en el edificio para emprender un viaje hacia la historia de las comunicaciones y el Correo. ¿Podremos volver al presente a través de exhibiciones visuales y experiencias sonoras? Vamos a descifrarlo en grupo.

Nivel Primario. Duración del recorrido: 1 h 30 min.

-Mover una coma

Este recorrido es un itinerario de la metamorfosis. Exploraremos los modos en que los cambios culturales transforman los espacios, sus funciones y sus usos. Nos dejaremos afectar por el arte como un sitio permeable donde hacernos preguntas sobre lo que existe y desbordar los límites de lo posible. El Centro Cultural será una plataforma para activar nuestros sentidos y ampliar lo imaginable. Generar una pausa, mover una coma.

Nivel Secundario. Duración del recorrido: 1 h 30 min.

Turnos y reservas:

Las reservas se realizan únicamente por mail a elcckirchner.educacion@gmail.com. Descargá la documentación aquí.

Recorridos: Miércoles, jueves y viernes, 10:30 y 14 h

Reservas:

- Primer período: entre el 7° de abril y el 15 de julio hasta cubrir cupos.

- Segundo período: entre el 1 de agosto y el 7 de diciembre hasta cubrir cupos. Reservas a partir del 1 de junio.

________________________

Ciclo Hall Abierto en el Teatro San Martín

El Ministerio de Cultura y el Complejo Teatral de Buenos Aires informan que durante septiembre y octubre el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) abrirá sus puertas para ofrecer de martes a domingos un programa gratuito integrado por clases magistrales y entrevistas con figuras de las artes escénicas, conciertos de música, encuentros para bailar todos los ritmos con bandas en vivo y muchas otras actividades para acercar a los artistas con su público.

ENTRADA LIBRE SIN INSCRIPCIÓN PREVIA MÁS INFO

____________

¡#EternaSocialClub estrena blog!

Ahora podés leer todas las entrevistas de #EternaSocialClub en la web. Cada miércoles, celebramos la literatura en la librería Eterna Cadencia. De la guía de Lala Toutonian, anfitriona y entrevistadora, las conversaciones se abren a los lectores que se acercan, trago en mano, y dialogan con escritores y escritoras en cada encuentro. Para que nada se pierda y todo quede en la lectura, presentamos todas las entrevistas en www.eternasocialclub.com

_______________________

Milonga Federal. Abierta, atípica y plural

Llega una nueva fecha de la Milonga Federal. Abierta, atípica y plural, el encuentro semanal con clase de tango, orquesta en vivo, exhibición de bailarines y musicalizador invitado que se puede disfrutar todos los jueves en la Plaza seca del Centro Cultural Kirchner.

El ciclo continúa cada jueves con la misma dinámica junto a figuras invitadas. A través de diversas actividades –conciertos, clases, performances, charlas y talleres–, la Milonga Federal propone un espacio de participación para abrir experiencias e intercambios que parten del tango y estimulan reflexiones sobre corporalidad, imaginarios, culturas, identidades y diversidades alrededor de nuestra música y danza.

Todas las actividades son gratuitas, y no requieren reserva previa de entradas. Las parejas interesadas en bailar deberán registrarse en el momento de su llegada, respetando el aforo limitado establecido por los protocolos sanitarios.

Jueves de 18 a 21 hs. en Plaza Seca

*CCK. Sarmiento 151, CABA

________________

Espinoffera. Obras que hacen historia (Ciclo para escuelas primarias, de 4° a 7° grado)

En este ciclo, conoceremos a distintos artistas locales que, a través de su compromiso y su producción, propusieron pensar un mundo más justo y solidario. Sus biografías serán las coordenadas para acercarnos a distintos contextos históricos, y las obras un punto de partida para conocer sus mundos creativos.

Así como en los spin off, los universos ficcionales de una historia se multiplican en versiones infinitas, Espinoffera busca expandir la recepción de obras icónicas en nuevas apropiaciones que estimulen la imaginación, la exploración lúdica de lenguajes expresivos y una lectura anclada en el presente.

CAPÍTULO 1: OESTERHELD

Hay muchas formas de revisitar la historia, la ficción es una de ellas. A 46 años de la última dictadura cívico-militar, elegimos reflexionar a partir de la vida del escritor y guionista desaparecido, Héctor Germán Oesterheld y su famosísimo viajero de la eternidad.

Les proponemos partir de su biografía para comprender cómo la trágica historia de su familia es signo de una época marcada por el terror. Luego pondremos el foco en su icónica historieta, El Eternauta, para su reconstruir la trama de sus aventuras desde diferentes lenguajes artísticos que generen nuevos diálogos entre el autor y los estudiantes.

*Centro Cultural de la Memoria. Av. Del Libertador 8151 – CABA

________________

Apertura del Coliseo de Poesía en la Biblioteca Nacional

El Coliseo de Poesía de la Biblioteca Nacional nace con el objetivo de generar un espacio que aborde los grandes temas del quehacer poético y se propone como un foro de sensibilidad para un tiempo en el que es preciso recuperar el valor de la palabra. La propuesta tendrá lugar el último miércoles de cada mes, durante todo el año.

Coliseo de Poesía propone tres líneas de análisis:

-Coliseo de Poesía presenta: un ciclo que aborda distintos ejes del quehacer poético y convoca a referentes en la materia para abrir el diálogo.

-La palabra secreta: un ciclo en el que narradoras y narradores compartan sus textos poéticos ocultos, inéditos y cuenten qué lugar ocupa la poesía en sus vidas y obras.

-Pasajera en trance: un ciclo en el que traductores y traductoras conversen sobre los problemas de la traducción poética, la experiencia de lo extranjero y su inserción en el mapa nacional.

Durante la pandemia, el Coliseo de Poesía desarrolló una colección de videos de lecturas donde se pueden encontrar las voces de poetas como Arturo Carrera, Diana Bellessi, María Teresa Andruetto, Leopoldo Castilla, Alicia Genovese, Alberto Muñoz, Eduardo Mileo y Claudia Masin, entre otros. Se pueden oír en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. La entrada es libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero y Las Heras, CABA

____________________

Vuelven las Visitas Guiadas al Teatro Colón

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir de manera online y presencial en la Boletería del Teatro. El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas ya se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

____________________

Feria de Mataderos

Los domingos de 11 a 19 h. Vení a conocer el Paseo de Artesanías y Patio Gastronómico, ¡y recorré toda la Argentina en un solo lugar! Se suspende en caso de lluvia.

*Av. Lisandro de la Torre y Av. de Los Corrales, CABA

________________

Las olas del deseo. Sobre feminismos, diversidades y cultura visual

Disponible para descargar gratuitamente, un libro que reúne una serie de textos de Georgina Gluzman, Cecilia Palmeiro, Nancy Rojas y Julia Rosemberg, asesoras de la exposición Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020, que la Casa Nacional del Bicentenario inaugurará en marzo próximo.

El libro constituye un estado del arte que cruza las principales contribuciones teóricas feministas y cuir, y es la primera pieza de una serie de acciones que incluye, además de la exhibición, un conjunto de programas públicos que la acompañan y una serie de desarrollos editoriales destinados a difundir el potencial cultural de los feminismos de la Argentina.

_______________

Milonga en El Plata

La milonga conquista el hall del Cine Teatro El Plata. Dos veladas para que los vecinos de Mataderos se acerquen a tirar pasos en una pista con músicos en vivo, parejas de exhibición y dj de milonga. Viernes 23 y 30 a las 19 horas. Entrada libre

*Cine Teatro El Plata (Avda. Juan Bautista Alberdi 5765)

________________

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Reservas para instituciones y consultas, únicamente por mail a visitas@complejoteatral.gob.ar

TURNOS CON RESERVA PREVIA PARA INSTITUCIONES: Martes y Jueves a las 10, 12 y 14 hs./ Miércoles a las 12, 14 y 16 hs./ Viernes a las 12, 14 hs./ Viernes 16 hs exclusivamente en idioma inglés.

HORARIOS PARA PÚBLICO GENERAL: Sábados y domingos a las 12, 14, 16 y 18 hs.

Duración: 90 minutos

Valor de las localidades: Instituciones privadas $150 por persona; Instituciones educativas públicas: Sin cargo; Estudiantes y Jubilados $200; Público general $350

*Teatro San Martín. Av. Corrientes 1530

_________________

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

__________________

Colón fábrica

(foto: Juanjo Bruzza)

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

::::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Malvinas, tema del nuevo Concurso de Ensayo Histórico del Congreso de la Nación

El Congreso de la Nación lanza la edición 2022 del Concurso de Ensayo Histórico que lleva como nombre “Malvinas: una historia de soberanía argentina”, cuyas obras ganadoras serán premiadas y publicadas.

Pueden participar del concurso personas mayores de dieciocho años, argentinas nativas o extranjeras. Las obras deberán presentarse con seudónimo y enviarse a través de un formulario online. El plazo de recepción de los ensayos será hasta el 31 de octubre de 2022. Las y/o los ganadores recibirán como primer premio 200 mil pesos; el segundo lugar, 150 mil pesos y el tercer puesto, 100 mil pesos. Además las obras que resulten premiadas se publicarán y pasarán a formar parte de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Organizado conjuntamente por la Dirección General de Cultura del Senado y la Dirección General de Cultura y Museo de la Cámara de Diputados, este concurso se lleva adelante desde el año 2016 con una importante participación y varios libros ya editados.

Para mayor información sobre las bases y condiciones, ingresar a www.senado.gob.ar / www.hcdn.gob.ar . Por consultas contactarse a concursocultura@senado.gob.ar o concursocultura@hcdn.gob.ar.

_____________________

Nuevo Concurso del INCAA para producción de series de ficción sobre temáticas científicas y tecnológicas

La convocatoria se encuentra abierta hasta el 13 de noviembre y está dirigida a productores y productoras residentes en la República Argentina, con o sin antecedentes en proyectos audiovisuales. INSCRIPCIÓN

Se valorarán iniciativas que cuenten con perspectiva federal y de género, y que contemplen el accionar de la ciencia y la tecnología en la Argentina.

Para mayor información, los interesados e interesadas podrán escribir a: exhibicionotrosmedios@incaa.gov.ar.

__________________

Abrió la convocatoria para la Fiesta del Teatro de CABA- Febrero 2023

El Instituto Nacional del Teatro (INT) abrió la inscripción para participar de la próxima Fiesta del Teatro de CABA, que va a realizarse del 3 al 26 de febrero de 2023, los viernes, sábados y domingos, en el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”.

La inscripción se encuentra abierta hasta el 20 de octubre de 2022. Los elencos de la ciudad que quieran participar pueden inscribir sus espectáculos a través del sitio web del Instituto Nacional del Teatro. En el mes de noviembre de 2022, un jurado integrado por Cristian Daniel Drut, Mónica Berman y un miembro del cuerpo del jurado nacional calificador de proyecto del Instituto Nacional del Teatro, realizarán la preselección de 15 espectáculos (12 titulares y 3 suplentes).

Para más información se puede consultar el Reglamento y las Preguntas Frecuentes o a través de la web del Instituto Nacional del Teatro.

____________

Convocatoria Audiocuento

Está abierta la convocatoria para la quinta edición de audiocuento.com.ar, en la que vamos a estar publicando algunos cuentos de la nueva narrativa hispanoamericana. La selección va a estar a cargo de Dainerys Machado (Cuba), Brenda Navarro (México) y Edgardo Scott (Argentina), acompañados por un comité de preselección de más de 20 personas.

A esta convocatoria se suman además otras dos, dirigidas a lectores e ilustradores que quieran ponerles voz o imagen a los cuentos seleccionados.

Para participar no hay restricciones de edad, residencia o nacionalidad. Para subir las propuestas y conocer todos los detalles de la convocatoria, que va a estar abierta hasta el 19 de octubre, pueden ingresar a audiocuento.com.ar/convocatoria.

______________

Concurso Historias Breves

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ente público no estatal en la órbita del Ministerio de Cultura, anuncia que hasta el 2 de enero de 2023 estará abierta la convocatoria para participar de Historias Breves 2022. La inscripción puede realizarse a través de la plataforma INCAA en línea.

La compilación de los cortos seleccionados en cada edición del concurso, da por resultado el largometraje Historias breves, producido por el INCAA y exhibido en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en el BAFICI y en el Complejo Gaumont.

Para más información consultar las bases y condiciones del concurso.

______________

Segundo plazo para la inscripción al programa Culturas Gauchas

Hasta el 10 de octubre inclusive se extiende la inscripción a la convocatoria de Culturas Gauchas, que destina fondos para organizaciones tradicionalistas, criollistas y rurales. Esta política pública federal busca poner en valor las identidades culturales asociadas al tradicionalismo, al criollismo popular y al arte rural.

Para más información o consultas escribir a: culturasgauchas@cultura.gob.ar

____________

Abre la convocatoria de Saberes comunitarios

Una iniciativa que promueve la formación colectiva conjuntamente entre el Estado y las organizaciones, colectivos e instituciones culturales de base comunitaria de todo el país.

Se trata de un espacio de formación permanente para formadoras y formadores de distintos ámbitos culturales y educativos, organizado en el marco del Programa Territorio de Saberes, de la Dirección Nacional de Formación Cultural.

Una propuesta en donde las clases las llevan adelante formadoras y formadores culturales comunitarios de manera grupal, visibilizando e integrando sus saberes en territorio. Los contenidos abordados parten de la reflexión sobre sus prácticas para luego integrarlas y transformarlas en conocimientos sistematizados y posibles de ser transmitidos, fortaleciendo así su rol como formadoras y formadores comunitarios.

El seminario consta de seis clases virtuales, y se organizan en 3 módulos temáticos de 2 clases cada uno:

MÓDULO 1 | La cultura desde una perspectiva de derecho

MÓDULO 2 | La salud comunitaria desde una mirada intercultural

MÓDULO 3 | El arte en y desde los espacios culturales comunitarios

Se realizan en forma quincenal dos lunes al mes a través de la plataforma Zoom, iniciando el 8 de agosto y finalizando el 31 de octubre; se podrá participar de todo el seminario, o por clase.

Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 25 de julio y hasta las 12 h del viernes anterior a cada clase a través de la plataforma Formar Cultura.

______

Abre una nueva convocatoria “Activar Patrimonio”

El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural, otorgará 10 (diez) becas de $ 300.000 (trescientos mil pesos) cada una a artistas, investigadores, investigadoras, curadores y curadoras de todo el país para llevar a cabo una propuesta de trabajo que promueva, valorice y difunda la riqueza, singularidad y diversidad de los patrimonios de todo el territorio nacional, con foco en la preservación y difusión de registros, acervos y colecciones de valor histórico y cultural para las comunidades que los resguardan.

La convocatoria estará abierta desde el 11 de octubre de 2022 hasta el 11 de noviembre de 2022.

Las postulaciones se recibirán exclusivamente a través de la plataforma del Registro Federal de Cultura.

Para poder postularse, las personas interesadas deberán contar con una cuenta o crear una en el Registro. Una vez habilitada la cuenta, podrán realizar la inscripción a la convocatoria ingresando al enlace Convocatorias Abiertas y seleccionando allí la opción Activar Patrimonio - Becas de Investigación sobre patrimonios comunitarios.

Consultas sobre la convocatoria: activarpatrimonio@cultura.gob.ar

Consultas sobre el ingreso y la carga en el Registro Federal de Cultura: consultas.rfc@cultura.gob.ar.

Más información: Bases y Condiciones Activar Patrimonio: Becas de investigación sobre patrimonios comunitarios.

_____________

Se lanza el Concurso de Dramaturgia 2022 del FNA

Hasta el 13 de octubre se pueden inscribir obras de teatro originales a este certamen que busca nutrir y nutrirse de estéticas contemporáneas que sean capaces de reflejar la diversa identidad cultural del país. La inscripción se realiza a través de la plataforma del FNA: app.fnartes.gob.ar.

El jurado estará integrado por Laura Paredes, Cecilia Propato, Luis Cano. Para más información podes consultar el Reglamento completo sobre esta convocatoria o ingresar en la web del FNA.

______________

Convocatoria nacional para apoyar los carnavales populares y federales

Con el objetivo de apoyar, promover y visibilizar, a través de herramientas y recursos técnicos, artísticos y económicos, las celebraciones del carnaval popular en todo el territorio argentino, se creó el programa “Carnavales Argentinos” en el ámbito de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura. La convocatoria busca reconocer la vinculación de las fiestas populares en período de carnaval con “la diversidad de tradiciones culturales, con la comunidad y sus modulaciones regionales, y las distintas formas en las que se manifiestan en la actualidad” y la inscripción se encuentra abierta hasta el 27 de octubre.

Para acceder a la convocatoria es necesario estar previamente inscripto en el Registro Federal de Cultura y luego ingresar al formulario web de inscripción que podrás encontrar en somos.cultura.gob.ar.

_________________

BA Producción Internacional

El Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la Buenos Aires Film Commission perteneciente a la plataforma Impulso Cultural, anuncia la apertura de la convocatoria que otorga un incentivo económico a producciones audiovisuales con rodajes en la Ciudad. La iniciativa, que dispone una devolución del 20% de los gastos a producciones audiovisuales realizadas con inversión internacional, abre su convocatoria desde el 1° hasta el 31 de octubre. Además, BA Producción Internacional se presentará esta semana en el marco del Festival Iberseries.

________________

Abrió el concurso “Teatros accesibles” para salas y espacios de teatro independiente

El Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo del Ministerio de Cultura, lanzó el concurso “Teatros Accesibles”, destinado a seleccionar proyectos de Salas y Espacios de Teatro Independiente que se encuentren y/o se propongan transitar el proceso de construir accesibilidad, es decir, eliminar o minimizar las barreras que limitan la participación de toda persona, adecuando, realizando ajustes y/o adaptaciones en la infraestructura física, material y/o comunicacional de los espacios, abarcando accesibilidad física y accesibilidad comunicacional.

**La inscripción se realiza hasta el 24 de octubre a través del sitio web de convocatorias del INT.**

________________

Abrió la convocatoria para la Fiesta del Teatro de Catamarca 2022

El Instituto Nacional del Teatro anuncia la apertura de las inscripciones para participar de la próxima Fiesta del Teatro de Catamarca, donde se seleccionarán el o los espectáculos que participarán en la Fiesta Nacional del Teatro 2023, representando a la provincia.

La inscripción estará abierta hasta el viernes 14 de octubre de 2022 inclusive. Los elencos de la provincia que quieran participar de este encuentro pueden inscribir sus espectáculos a través del sitio web del Instituto Nacional del Teatro.

____________

Concurso de literatura infantil de Mi Cazacuentos Favorito

Tercera edición del concurso de relato breve cuyo principal premio es la realización de un video de animación basado en el cuento ganador, que forma parte de la plataforma de Cazacuentos y de Vivamos Cultura, además de premiar con libros ilustrados y sorpresas. Entre los finalistas y ganadores se eligen también los participantes del podcast de Cazacuentos.

Edición 2022: “Me enojo... ¿mucho, poquito o nada?”

Esta edición propone escribir sobre el enojo, una emoción que los niños conocen bien y que tiene mucho potencial narrativo y literario. Todas las niñas y niños tienen derecho a enojarse. El enojo es una de las emociones básicas, es la parte de nosotros que está lista para protegernos, poner límites a los demás, defender nuestros valores y provocar cambios. Cuando escondemos un enojo, se queda adentro nuestro y nos volvemos irritables pudiendo lastimar a otros o ser lastimados. Pero también es nuestra parte más difícil, no nos gusta enojarnos porque puede ser molesto y desagradable, incluso provocar situaciones feas para todos. ¡No queremos esa sensación!

Como las ediciones anteriores del concurso, el tema elegido invita a reflexionar en familia o en la escuela antes de escribir.

El concurso está abierto hasta el 30 de octubre de 2022. La participación es libre y gratuita, para niñas y niños en edad escolar de toda la Argentina. Los cuentos deben ser inéditos, de creación propia, de una carilla de extensión. Cada niña o niño puede enviar hasta tres cuentos. La participación se realiza a través de la página de cazacuentos. Para consultas, se pueden dirigir a concurso@cazacuentos.com.ar.

El jurado de la edición 2022 está compuesto por Antonio Santa Ana, Martina Santoro y José María Brindisi.

____

Red Federal de Teatros: ya pueden sumarse salas y espacios escénicos de todo el país

El Ministerio de Cultura, junto con el Teatro Nacional Cervantes, promueve la Red Federal de Teatros para fortalecer a salas teatrales y espacios escénicos de gestión pública, universitarias, de colectividades o gremiales en todo el territorio nacional.

Podrán integrar la RED teatros estatales (provinciales, municipales), universitarios, gremiales y de colectividades, pertenecientes a personas jurídicas sin fines de lucro, que no sean susceptibles de recibir los beneficios contemplados por la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800 y su Decreto Reglamentarios N°991/97.

Para los espacios que integren la RED FEDERAL DE TEATROS se lanzarán diversas convocatorias que se comunicarán oportunamente: subsidios para equipamiento, adecuación de salas, programas de formación técnica, fomento a la producción, entre otras líneas.

Podrán inscribirse, a través de sus coordinadores/as o directores/as, salas y teatros de gestión pública, gremial o de personas jurídicas sin fines de lucro que no estén amparadas por la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800.

Ingresar a la plataforma somos.cultura.gob.ar, registrarse en el Registro Federal de Cultura: primero, como “persona humana/trabajador/a de la cultura”; y luego registrando el “espacio cultural” del que se es responsable, consignando información sobre la sala que postula.

Completados ambos Registros, podrán solicitar su adhesión a la RED FEDERAL DE TEATROS ingresando a “Convocatorias” dentro de la misma plataforma. Allí deberán consignar información técnica sobre la sala y adjuntar la información respaldatoria correspondiente.

Fechas de la convocatoria: La convocatoria está abierta de forma permanente. Por dudas y/o consultas sobre esta convocatoria, podés escribir a redfederaldeteatros@teatrocervantes.gob.ar

::::::::::::::::::::

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Los Estilos Fundamentales del Tango (segunda parte)

El seminario propone un viaje al corazón de las orquestas desde una perspectiva original que revela los secretos de los estilos en un lenguaje claro y accesible para todo público.

Inscripción en este link, Capacidad limitada, Costo: no arancelado.

*CC Borges. Viamonte 525

_____________

Tango al paso

En septiembre continúan las clases de tango bailado en el nuevo Borges. Tango al Paso, un lugar de encuentro para aprender, practicar y perfeccionarse, está pensado como un espacio público y gratuito de enseñanza y un punto de anclaje para la difusión de las escuelas de tango y las milongas del país. Cada mes, una pareja de docentes de una escuela o milonga argentina diferente se encarga de dictar las clases, lo que propicia un espacio federal, además de estilísticamente diverso. clases sábados y domingos de 17 a 19 h

Importante: no se requiere ningún tipo de vestimenta ni calzado específico.

Docentes de la Escuela Mundial de Tango Gabriela Elías son los responsables de las clases de Tango al Paso de septiembre.

*CC Borges. Viamonte 525

__________________

Seminario presencial “Desarrollo de series de ficción” por Mariano Hueter

17 y 18 de octubre de 10 a 15. Inscripción en www.cepdac.org

*DAC. Vera 559

__________________

VI Jornadas de producción musical artística del Piazzolla

Las VI Jornadas de Producción Musical del Conservatorio Astor Piazzolla se realizarán desde el 3 al 8 de octubre con diferentes actividades tales como: workshops, charlas, paneles debate y presentaciones artísticas, tanto de manera presencial como virtual, todo de forma gratuita.

La carrera de Producción Musical del Piazzolla viene llevando adelante estas jornadas desde hace 5 años con el fin de generar lazos entre estudiantes y profesionales en esta industria artístico/técnica, así también con la comunidad de nuestro conservatorio y con toda persona interesada en la temática.

Se emitirán certificados de participación a quienes acrediten asistencia en un 75% de las actividades (solo una es presencial). Link para anotarse

____________

Art Déco. La sublimación de lo geométrico

El Art Déco fue un estilo perteneciente a las artes decorativas que actuó como un reflejo ante la sociedad de su tiempo: una época compleja, de rápidos cambios artísticos, sociales y tecnológicos.

Este curso propone el tratamiento del estilo desde un enfoque centrado en el contexto socio-cultural y en sus características formales. La ciudad de Buenos Aires presenta exponentes de esta estética, interesantes para conocerlos.

Profesora: Lic. Antonia del Valle Urquiza. 4 clases. Martes de 16:30 a 18 hs. Comienza el martes 11 de octubre. Las clases serán los días: 11, 18, 25 de octubre, 1 de noviembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4800

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

____

Congreso Musik

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita a Congreso Musik, el primer congreso internacional de DJs, productores y artistas musicales. 8 y 9 de octubre de 16 a 20h en las salas C y D y en el patio cubierto. El acceso a cada una de sus actividades es libre y gratuito.

A través de charlas educativas, capacitaciones, disertaciones, entrevistas a exponentes del rubro, DJ sets, bandas y muestras en vivo, se desarrolla este encuentro llevado a cabo por profesionales, artistas pertenecientes a Musik (academia de música) y más colaboradores nacionales e internacionales (academias, músicos y más).

*Cultural San Martín. Sarmiento 1551

____________________

Seminarios y talleres en el Borges

-Feminismos incómodos

Ya está abierta la inscripción para el seminario Feminismos incómodos, que dictará la periodista, militante y escritora Marta Dillon.

Desde que el feminismo existe, siempre ha habido dos posturas que se pueden bocetar a trazo grueso: una es la que pide igualdad en el mundo tal como sea en su tiempo; la otra es la que busca transformar el mundo, desde la familia a la macroeconomía, desde la casa hasta las fronteras nacionales. Feminismos antirracistas, antipunitivistas, ecologistas, lesbotransfeminismos; todo lo que sigue incomodando detrás del glitter. En el seminario se trabajará con las autoras Sara Ahmed, Vir Cano, Moira Millán, bell hooks, Marlene Wayar y Nancy Fraser.

-Taller de lectura y escritura de poesía

A cargo de Gustavo López y José Villa (poesía)

Jueves 6, 13, 20 y 27 de octubre a las 18 h. Aula Taller, tercer piso, con inscripción previa

(Parte 1) octubre

La dinámica en estos talleres se orienta a proporcionar herramientas y conocimientos sobre la escritura contemporánea de poesía argentina y latinoamericana. Las clases proponen trabajar sobre los problemas de escritura a través de cuatro consignas desarrolladas a lo largo de los encuentros. Estas se enfocan en desarrollar tratamientos puntuales sobre análisis de la rima y métrica, la música en los textos poéticos, la narración en el poema, etc.

(Parte 2) noviembre

El taller de lectura de poesía se centra en recorrer líneas de escritura afines entre poetas argentinos, tratando de ver sus particularidades, agenciamientos y conexiones para ir configurando un mapa de las distintas constelaciones y tradiciones recientes. Se plantea además como herramienta complementaria encuentros virtuales con los autores citados para facilitar fluidez e intercambio directo con los participantes, además de ofrecer la posibilidad de participación a un público más vasto.

-Taller de lectura de cuentos largos

A cargo de Olivia Gallo

Miércoles 5, 12, 19 y 26 de octubre a las 18 h. Aula Taller, tercer piso, con inscripción previa aquí

¿Qué es un cuento largo? ¿En qué se diferencia de una novela corta? ¿Y de un cuento “regular”? ¿Es solo una cuestión de páginas, o hay otros componentes que los distancian?

Este taller de lectura está pensado para reflexionar y debatir acerca de estas y otras cuestiones. El programa incluye cuentos de Roberto Bolaño, Deborah Eisenberg, Rodolfo Fogwill y Claire Keegan que leeremos semanalmente y discutiremos en clase.

-El último poema de Pizarnik: algunas ideas sobre lo extremo

A cargo de Walter Lezcano

Viernes 7, 14, 21 y 28 de octubre a las 18 h. Con inscripción previa aquí

Con el último poema de Pizarnik como excusa y faro, abordaremos la lectura de diversos poetas y exploraremos la forma de relacionarse con la poesía, donde vida y obra se fusionan.

*CC Borges. Viamonte 525

___________________

Curso virtual «Cuatro encuentros con el cine de Leonardo Favio»

Directores Argentinos Cinematográficos ofrece cuatro clases con la poesía en imágenes del gran cineasta argentino. Sus películas como realizador, sus trabajos como actor. El hombre político y el cantante popular y de masas. Análisis de su obra detrás de cámara. Sus palabras y sus elecciones estéticas. FAVIO a diez años de su muerte y una poética que sigue más viva que nunca.

Jueves de 19:00 a 21:00 hs. A partir del jueves 13 de octubre. Modalidad online – Dictado por Gustavo Castagna Fecha de cierre de inscripción: martes 11 de octubre. INSCRIPCIÓN

_________________

Casa de Letras – Escuela de Escritura Creativa

Cursos Online: Podés hacerlos cuando y donde quieras. Ingresando al campus virtual de la escuela para: Realizar las actividades programadas: ejercicios de escritura, lectura para escritores, video-reuniones con el docente, intercambio en foros con el docente y el resto del grupo. Acceder a los materiales teóricos y prácticos, y a las devoluciones personalizadas del docente a través de video-correcciones. Están organizados en quincenas.

Ø Edición de libros para chicos y jóvenes. Docente: Natalia Méndez. Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 7 de noviembre

Ø Tres apuntes para escribir un cuento. Taller de escritura. Coordina: Nicolás Mavrakis. Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 24 de octubre

Ø La gramática soñada. Taller de normativa y gramática. Coordina: Pablo Ali. Duración: 4 quincenas / inicio: lunes 10 de octubre

Cursos por videoconferencias en vivo: Podés tomar las clases en directo, como las presenciales, pero desde casa: Interactuar con el docente y con el resto del grupo. A través de una plataforma Zoom, de fácil acceso y uso. La cursada es semanal.

Ø Borges y sus enseñanzas secretas. Taller de lectura y escritura. Coordina: Pablo De Santis. 6 encuentros de 2 horas / miércoles de 17.30 a 19.30 hs. / inicio: 28 de septiembre

Ø Del mito a la escritura. Taller de lectura y escritura. Coordina: Cecilia Sorrentino. 6 encuentros de 2 horas / martes de 18 a 20 hs. / inicio: 4 de octubre

Ø El club de la escritura. Taller de escritura. Coordina: Betina Bensignor. 8 encuentros de 2 horas / miércoles de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 5 de octubre

Ø Viajar para contarla. Taller de lectura y escritura de crónicas de viaje. Coordina: Julián Varsavsky. 6 encuentros de 2 horas / viernes de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 30 de septiembre

Ø El futuro llegó hace rato. 8 autores contemporáneos para pensar la Ciencia Ficción. Taller de lectura. Coordina: Martín Cristal. 8 encuentros de 2 horas / viernes 18 a 20 hs. / inicio: 14 de octubre

*Casa de Letras – Escuela de Escritura Creativa. Por el momento no se brinda atención personal ni telefónica. casadeletras.info@gmail.com / www.casadeletras.com.ar / www.casadeletras.com.ar/blog / Cupos limitados. Inscripción previa.

_________________

Taller de Dramaturgia ¿por dónde empiezo?

Por Judit Gutiérrez (juditgutierrezjg.wordpress.com )

Comienza el miércoles 7 de septiembre a las 9hs. Termina el 30 de noviembre. Duración: 3 meses. Frecuencia: Semanal. Modalidad: virtual por ZOOM. Costo del taller: $5500. Encuentros teórico/prácticos de 90 minutos. (Horario Buenos Aires, Argentina. Consultar flexibilidad para otras zonas horarias)

Más info e inscripciones: @juditgutierrezjg (Instagram) / teatrogira@gmail.com

___________________

Ciclo Medialab en Fundación OSDE

Taller sobre imagen digital “Atmósferas extraterrestres”, a cargo de Magdalena Molinari. INFORMACIÓN COMPLETA E INSCRIPCIÓN 18 y 25 de octubre, y 1, 8 y 15 de noviembre, de 18 a 20 horas.

*Fundación OSDE. Arroyo 807, CABA

_________

Taller online de lectura Bioy y la ciencia ficción

Los sábados 22 y 29 de octubre a las 18 horas de Buenos Aires nos conectaremos por Meet para analizar relatos de Adolfo Bioy Casares como “La trama celeste”, “El calamar opta por su tinta” y “Bajo el agua”, comentar su afición por H.G. Wells y charlar con Alejandro Chomski, invitado especial del mes que hablará sobre sus adaptaciones al cine de la obra de Bioy.

Arancel: 2800$ para Argentina y 25 dólares para otros países. Entre los participantes de sorteará un libro.

Organizan: Matías Carnevale, licenciado en lengua inglesa (UNSAM) y periodista cultural, y Nostromo, club de ciencia ficción. Informes e inscripción: ma.carnevale@hotmail.com.

____________

El cine negro. Una aventura estilítica. El policial clásico

Profesora: Lic. Lilian Morello. Duración: 4 clases. Sábados a las 16:30 a 18:30 hs. Comienza el 15 de octubre. Las clases serán los días 15, 22, 29 de octubre, 5 de noviembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4800

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

________________

Italiano a través del cine - L´italiano al cinema

NOVECENTO (1era parte). dir. Bernardo Bertolucci

Propuesta integradora para la práctica y profundización del aprendizaje del Italiano como lengua extranjera y como cultura, a través del Cine y la riqueza de su lenguaje y contenido. Una hipótesis práctica y didáctica donde “se adopta el cine como texto, pretexto y contexto” para promover y ampliar la competencia cultural y las habilidades comunicativas en el idioma.

Profesoras: Lic. Lilian Morello y Carla Alliegro. 4 clases. Viernes de 19 a 21 hs. Comienza el viernes 30 de septiembre. Las clases serán los días: 30 de septiembre, 14, 21, 28 de octubre. (el 7 de octubre se saltea porque es feriado) Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $6000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

_________________

El Festival de Cannes, un sello de calidad (Parte 2)

El prestigio de Cannes se aferra a un secreto de fábrica bastante complejo. El Festival está sólidamente anclado en su historia, pero se mantiene muy atento a acoger la novedad y la originalidad. Con el paso de los años, ha evolucionado tratando de conservar sus valores esenciales: la celebración del séptimo arte, el descubrimiento de nuevos talentos, y la acogida de los profesionales. En este curso les proponemos alimentar y transportar nuestra imaginación viendo y analizando algunos de los films más importantes que han pasado por este emblemático evento.

Profesora: Lic. Lilian Morello. Duración: 4 clases. Miércoles de 19 a 20:30 hs. Comienza el 21 de septiembre. Las clases serán los días 21 de septiembre, 5, 12, 19 de octubre (el 28 de septiembre no hay clase). Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4800

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

________________

Dos cursos en La Zancada Teatro

Actuación, creación de crónicas, ficciones y relatos para escena (los sábados de 11 a 13 hs) y Humor, entrenamiento cómico (los lunes de 19 a 21 hs.)

* La Zancada. Riobamba 143

_____________

Club de lectura de cuentos “Lunes de Terror”

Coordinado por Lala Toutonian.

Julio: Stephen King 4, 11, 18, 25/ Agosto: Mariana Enriquez 8, martes 16, 22, 29/ Septiembre: Howard Phillips Lovecraft 5, 12, 19, 26/ Octubre: Silvina Ocampo martes 11, 17, 24, 31/ Noviembre: Bram Stoker 7, 14, 21, martes 29. (Los días martes son porque el lunes previo es feriado nacional argentino.)

El valor es de 3.500 pesos argentinos o 21 U$S.

Contacto: latoutonian@gmail.com

__________________

Talleres en el Complejo Teatral Buenos Aires

Entre marzo y noviembre 2022, se ofrecerán talleres abiertos a la comunidad de iluminación, sonido, vestuario biodegradable, sastrería orientada a la confección de vestuarios de murga, taller de stage manager, música expandida, clases de puesta en escena, dramaturgia para adultos, sombrerería, zapatería y taller de gestión de proyectos culturales.

Para mayor información consultar en: www.complejoteatral.gob.ar

_____________

Talleres de Escritura FILBA

________________

Certificado en Narrativa Latinoamericana

Está abierta la inscripción para el certificado online NARRATIVA LATINOAMERICANA HOY. UN PRISMA DE VOCES DISRUPTIVAS, coordinado por Nicolás Hochman y con un staff docente integrado por los escritores María Fernanda Ampuero (Ecuador), Claudia Apablaza (Chile), Armando Alzamora (Perú), Dainerys Machado (Cuba), Luis Othoniel Rosa (Puerto Rico), Daniel Saldaña París (México) y Gina Saraceni (Venezuela).

La actividad es organizada por 17, Instituto de Estudios Críticos, de la Ciudad de México, y se realizará de manera virtual entre el 28 de febrero y el 30 de octubre.

Puede participar cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de tener lecturas específicas previas y con la posibilidad de disponer de los horarios como sea más conveniente para cada uno. El pago se puede realizar en pesos argentinos, pesos mexicanos, dólares o euros, a través de transferencia, tarjeta de crédito o PayPal.

A lo largo de ocho meses los participantes explorarán cuentos, novelas y crónicas de Margo Glantz, Ariana Harwicz, Mario Bellatín, María Gainza, Benjamín Labatut, Fernanda García Lao, Mariana Enríquez, Rita Indiana , Marta Aponte Alsina, Julio Meza, Víctor Goldgel, Diamela Eltit, Ena Lucía Portela, Javier Sicilia, Andrea Chapela, Roque Larraquy, Daniela Tarazona, Matías Celedón, Czar Gutiérrez, Michel Nieva, Miluska Benavides, Liliana Colanzi, Carmen María Machado, Luciano Lamberti, Pilar Quintana, Juan Cárdenas, Cristina Rivera Garza, Igor Barreto, Gonzalo Gálvez Romano, Claudia Hernández, Mónica Ojeda y Martín Kohan.

Para conocer el programa completo, los costos e inscribirse pueden ingresar acá.

17, INSTITUTO DE ESTUDIOS CRÍTICOS está concebido como una posuniversidad, situado en el cruce de las sendas de la academia, la cultura y el psicoanálisis. Es un espacio de escritura, dedicado desde hace veinte años a la construcción y desconstrucción de nociones, formas y horizontes.

_______________

Talleres en Índigo Teatro

En Índigo Teatro, de la ciudad de Berazategui, está abierta la inscripción a los talleres para todas las edades que se darán en 2022 sobre: Teatro / Danza / Canto / Artes plásticas / Artes combinadas / Peques en movimiento / Arte terapia / Yoga y movilidad (+50) / Mentes en movimiento / Puesta en escena.

Informes y Consultas: Calle: 144 N° 1536, Berazategui. Horarios: Martes a viernes 10 a 13hs/ 16 a 19hs. Lunes de 16 a 19hs. Sábados 10 a 19hs. Tel: 15 5763 5385. Facebook: Indigo Teatro Oficial. Instagram: @IndigoTeatroOficial

::::::::::::::::::::

INFANTILES

Anda Calabaza

Presenta su nuevo álbum “Ya es después”

Sábados 1 y 8 de octubre. Entradas por Plateanet

*Teatro El Picadero. Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

_____________

Magia, fotos y cosquillas: un taller para infancias en torno al Archivo Witcomb

En articulación con la muestra en la que se exhibe el material del archivo fotográfico Witcomb, el área de Infancias propone un taller orientado a poner a dialogar la construcción de la identidad en el mundo del retrato, en los universos que propone el archivo y en la actualidad.

Brindado por la fotógrafa y docente Lucía Galli (Santa Talleres), el taller consta de dos partes.

En la primera se hará una breve introducción al Archivo y se presentará la técnica, haciendo hincapié en las largas exposiciones que someten a los retratados a estar inmóviles dando como resultado poses rígidas. ¿Qué diferencias en las poses y en las formas del cuerpo encontramos con respecto a las fotos familiares que nos tomamos hoy? ¿Cómo están vestidos los hombres? ¿Y las mujeres? ¿Cómo creen que se sintieron en el momento de sacarse la foto?

En la segunda parte, y con ayuda de los materiales a disposición, jugaremos con estas variables que construyen las identidades, cambiando vestuarios, aportando una nueva emoción a la imagen, riéndonos un poco de la rigidez propia de este tipo de imágenes.

El taller se realizará en la sala 121, los sábados 1, 8, 15 y 29 de octubre a las 17 h.

La actividad es gratuita, y sugerida para niños de más de 4 años. Las entradas se entregan en la puerta de cada sala 15 minutos antes de que comience la actividad.

*CCK. Sarmiento 151

___________________

Hänsel y Gretel. Ópera en tres actos, por la Camerata Académica del DAMus

Una vez más, la sala del Conti abre sus puertas a las escuelas con diferentes propuestas escénicas. El ciclo busca acercar a lxs estudiantes a distintos lenguajes artísticos para generar una experiencia estética, que finalizará con un diálogo con lxs artistas, donde podrán conocer el “detrás de escena” e intercambiar sobre distintas temáticas. La propuesta para NIVEL PRIMARIO:

Jueves 13 de octubre / 10 HS

La ópera está basada en el cuento de los hermanos Grimm, pero con algunas diferencias. Aquí no hay una madrastra mala que envía a sus hijos al bosque, sino una madre desesperada que, en medio de una discusión y sin conciencia del peligro, envía a Hänsel y Gretel a buscar frutos al bosque. El bosque es mágico y real. Hänsel y Gretel juegan aunque el hambre apremie y, entre juegos, olvidan la forma de regresar a su casa. Aparecen personajes ambiguos, entre ellos, la bruja manipuladora, que intenta seducirlos con dulces. Hänsel y Gretel se defienden y el amor los salva.

*EL CONTI. Av. del Libertador 8151

_______________

Programación para infancias en Tecnópolis

El fin de semana largo, las familias podrán disfrutar de los espectáculos de Los Rockan, Lala y el toque toque, Mundo Arlequín, Rayos y centellas, y El gran baile de Zamba y Nina, entre otros. Además estarán las narraciones orales infantiles en el espacio de Sopa de Libros y, como siempre, obras de teatro y talleres durante todo el fin de semana.

Para conocer toda la programación para infancias podés hacer click aquí

*Tecnópolis. Av. Juan Bautista de la Salle 4500 · Av. de los Constituyentes 2220

_____________

Juegos literarios. Lo posible y lo imposible

Taller de lectura y escritura creativa para niños y niñas. La propuesta es un viaje hacia el mundo literario donde todo gira alrededor de la palabra. Compartiremos historias y juegos literarios desarrollando la imaginación y la fantasía. Prof. Patricia Pellegrini

Destinataritos: niños y niñas de 8 a 11 años. INSCRIBITE AQUI

Serán 4 encuentros los días jueves de octubre de 17:30 a 19:00 hs. Cada encuentro del Taller se estructurará como una sesión autónoma, se realizarán distintas actividades lúdicas de lectura y de escritura

*Museo Casa de Ricardo Rojas. Charcas 2837

___________________-

Festival “Lo Que Hacemos x Los Chicxs 6″

Este festival tiene como objetivo principal acortar la distancia entre diversas ramas del arte y la ciencia, y los más chicos. El eje del festival es acercar a los más chicos distintas propuestas artísticas, periodísticas y científicas de la mano de profesionales de dichas áreas como músicos, pintores, escultores, escritores, poetas, economistas, que actualmente realicen sus actividades para chicos, como aquellos que lo harán en esta edición por primera vez.

En vivo, el festival, estará regido principalmente por dos modalidades, la de exposición/concierto y la de taller/laboratorio, en distintos stands donde podrán ir circulando los chicos teniendo un contacto con cada especialista y la oportunidad de experimentar en cada especialidad.

Domingo 16 de octubre / desde las 16 HS

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

________

Programación para infancias y familias en el Museo Moderno

- ¡Vuelve Caleidoscopio!

Taller de arte para niños, niñas y familias

Caleidoscopio es un espacio de encuentro creativo entre familias, para experimentar un universo de sensaciones con texturas, ritmos y mucha imaginación.

Comienza el sábado 13 de agosto, a las 16:00. Continúa todos los sábados, de 16:00 a 18:00.

Orientado a niños y niñas de 6 años en adelante.

Actividad gratuita con inscripción previa en museomoderno.org.

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

_______

La linterna mágica | Club de cine internacional exclusivo para chicos de 6 a 12 años.

Brinda 9 funciones al año, siendo una por mes de abril a diciembre. En los días previos a cada función, los socios reciben un link para leer una revista digital con textos e ilustraciones originales que los adentra en el mundo de la película del mes. Antes de cada proyección los niños son recibidos en la sala principal del Centro Cultural 25 de Mayo por los presentadores de La Linterna mágica y presencian una obra de teatro en la que se trabajan conceptos cinematográficos relacionados con el film y con el cine en general. De esta manera, se les brinda las herramientas necesarias para una mejor comprensión de la película que verán. Las películas, seleccionadas especialmente, abarcan todas las épocas del cine, los países, las lenguas y las estéticas más diversas.

Presentadores: Maia Menajovsky y Mariano Bassi + actores invitados

¡Cada mes una película diferente! +presentadores + obra de teatro + revista digital

Fechas 2022 | 4 de junio, 2 de julio, 6 de agosto, 3 de septiembre, 1 de octubre 5 de noviembre y 3 de diciembre a las 16 hs

Entradas a través de Alternativa Teatral y en boletería

* Centro Cultural 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

_________________

Clases de teatro para niños

¿Siempre tuviste ganas y nunca te animaste? ¿Se te ocurrió este año? ¿Te lo recomendaron? No importa el motivo, lo importante es que ahora podés venir a tomar clases en la Sala de Teatro Ana Frank.

Grupos: Niñas y niños, lunes de 17:00 a 19:00hs. Inscripción abierta todo el año.

Consultá valores, días y horarios en info@salateatroanafrank.com

*Teatro Ana Frank. Superí 2639, CABA

______________________

Talleres de arte, tecnología, naturaleza y deportes en Tecnópolis

Además de la programación de cada fin de semana, en Tecnópolis se realizan talleres gratuitos de jueves a domingos:

-Taller de Arte y Huerta: sábados de 12 a 19 h en el Asombroso Parque de Zamba y Nina.

–Diseño industrial: Mi mundo, Mi pequeño mundo, Grandes mundos: sábados de 12 a 19 h en la Educación Nuestra Bandera en el Predio Ferial.

–Esa Pequeña Valija Impresora: Experiencias Gráficas: sábados y domingos de 12 a 19 h en el Predio Ferial.

-Taller Leer para aprender y Saludo a la Bandera: sábados y domingos de 12 a 19 h en La educación Nuestra Bandera en el Predio Ferial.

-Taller Retratitos: Ilustración con Lou Dibuja: domingo de 12 a 19 h en La Casa del Coloso.

-Taller Jugamos con la Química: domingo de 12 a 19 h en La educación Nuestra Bandera en el Predio Ferial.

-Taller Laboratorio de Creación Tecnológica: jueves y viernes de 11 a 16 h en el Laboratorio de Artes Electrónicas.

-Taller Alquimétricos: juguetes ecotecnológicos: sábados, domingos y feriados de 13 a 18 h en Plaza de la Memoria.

-Clases de Básquet 3x3: jueves de 10 a 18 h, sábados, domingos y feriados de 12 a 19 h en el Polo Diversidad.

-Clases de Parkour y de Circo: jueves de 10 a 18 h, sábados, domingos y feriados de 12 a 19 h en el Polo Diversidad.

-Skatepark: jueves de 10 a 18 h, sábados, domingos y feriados de 12 a 19 h en el Polo Diversidad.

-Clases de Patin y uso de la Palestra para escalar: viernes de 10 a 18 h, sábados, domingos y feriados de 12 a 19 h en el Polo Diversidad.

-Consultorio Huertero: jueves y viernes de 10 a 18 h, sábados, domingos y feriados de 12 a 19 h en PIBS.

-Visitas guiadas en el Humedal: jueves y viernes de 10 a 18 h, sábados, domingos y feriados de 12 a 19 h. Con LSA-E los domingos a las 15 h.

_______________________

Cuentos que cuidan, dos libros para las infancias para descargar gratis

Cuentos que cuidan es una colección que invita a las infancias a asomarse a un universo de historias, historias en torno a los derechos de los niños y las niñas. En 2021 Filbita y Unicef se unieron para pensar de qué modo llegar a las familias con cuentos que despierten, hagan cosquillas e inviten a pensar, y de ese acuerdo surgieron dos nuevos títulos para la colección: La familia Michini, de Melina Pogorelsky y Vanessa Zorn, y Cichipo y Astrulina, de Luciano Saracino y Jimena Tello.

Los libros, que Unicef hará circular en distintos espacios de participación, intercambio y cuidado de las infancias en toda la Argentina, están disponibles para su descarga libre y gratuita.

La familia Michini

Gatito no para un segundo: salta de una lado a otro, corre por toda la casa y hoy hasta volcó su taza. ¡Es tan chiquito que solo quiere jugar! Pero mamá y papá están muy cansados y necesitan descansar. Cuando parece que la paciencia se acaba y nada tiene solución, llega una ayuda muy especial que hará que los Michinis aprendan que los gritos nunca son una buena opción.

Cichipo y Astrulina

Cichipo acaba de aterrizar en su nuevo hogar junto a su familia. A pesar de que su mamá y su papá están construyendo una casa muy parecida a la que tenían antes, Cichipo está triste: extraña su vieja casa, a sus amigos, las manzanas cuadradas… Hasta que una tarde conoce a un ser muy especial que le mostrará todas las cosas maravillosas que hay en el nuevo lugar y que, si las mira con atención y de la mano de su nueva amiga, comprenderá que no son tan diferentes a sus cosas favoritas.

Los Cuentos que cuidan, creados para los primeros años de la infancia, vienen con una guía de lectura para madres, padres y cuidadores, con información sobre los derechos en los que cada libro lleva a pensar y disparadores y sugerencias para conversar con los niños y las niñas. Porque la lectura se enriquece, ensancha y disfruta más con la conversación, porque conversar es pensar con otras y otros.

___________

Piso de las Infancias en el Centro Cultural Kirchner

Proponemos un Centro Cultural abierto que promueva el juego, la imaginación y la experimentación, haciendo que sea una auténtica aventura para las familias que se acercan.

Las salas del tercer piso van a funcionar como pequeñas fábricas y laboratorios para hacer, inventar y sorprenderse. Vas a poder participar de propuestas en las que puedas descubrir nuevos universos, crear con tus propias manos y apropiarte de un espacio pensado para las chicas y los chicos.

Todas las actividades son gratuitas y no requieren reserva previa. El piso de Infancias está abierto de miércoles a domingos, de 14 a 20 h. Las entradas para los talleres se entregan en la puerta de cada sala 15 minutos antes de que comience la actividad.

* Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, C. A. B. A.

_________________

Centro Cultural de la Ciencia C3

Visitas conversadas por Lugar a Dudas. Viernes, sábado y domingos, en distintos horarios. Por el equipo de educación del C3.

Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

__________

Prohibido no tocar

Los sábados y domingos de 15 a 20 h en el Centro Cultural Recoleta. Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

*CC RECOLETA. Junín 1930, C. A. B. A.

__________________

* Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com

SEGUIR LEYENDO: