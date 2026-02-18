Cultura

John Malkovich viene a la Argentina para protagonizar una obra teatral inspirada en Roberto Bolaño

El viernes 27 de marzo, el actor estadounidense pondrá en escena ‘El Infame Ramírez Hoffman’, un espectáculo que vincula literatura y música sobre textos del escritor y poeta chileno

John Malcovich protagoniza "El infame Ramírez Hoffman"

John Malkovich, reconocido mundialmente por su trayectoria en cine y teatro, llegará a Buenos Aires para presentar El Infame Ramírez Hoffman, un espectáculo que une literatura, música y actuación, basado en textos de Roberto Bolaño. Esta propuesta que invita al público a reflexionar sobre la relación entre arte, memoria y ética, se pondrá en escena el 27 de marzo en el Teatro Ópera ON.

La función en Buenos Aires forma parte de la gira internacional del espectáculo, que ya ha recibido elogios en Estados Unidos y Europa. Inspirada en la narrativa de Bolaño, la pieza expone la historia de Ramírez Hoffman, un aviador-poeta vinculado a la represión estatal durante la dictadura chilena, quien escribe versos en el cielo mientras se involucra en crímenes del régimen.

Lejos de consagrar a su protagonista, la puesta escénica lo enfrenta a una sentencia moral. Mediante una parodia, la obra plantea una pregunta central al espectador: “¿Puede el arte justificarse por encima de la ética?”. Así, el espectáculo sostiene un diálogo directo con la memoria política latinoamericana, resaltando la tensión entre creatividad y las imposiciones de la ideología.

La puesta combina la voz
La puesta combina la voz y la actuación de John Malkovich con interpretaciones musicales en vivo

Durante los 90 minutos que dura la función, John Malkovich comparte escena con músicos de renombre internacional. La pianista franco-rusa Anastasya Terenkova, galardonada en competencias de alto nivel y aclamada en salas como el Carnegie Hall y el Teatro Colón, estará acompañada por Andrej Bielow en violín y Fabrizio Colombo en bandoneón.

Juntos interpretarán obras de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias, integrando la música como un componente esencial del relato. El trío musical dialoga con la voz y la presencia de Malkovich, generando una atmósfera que evoca tanto el suspenso cinematográfico como la intensidad del drama político.

El espectáculo de John Malcovich
El espectáculo de John Malcovich integra música, literatura y teatro

El actor estadounidense, con más de 70 películas en su haber, entre ellas Relaciones peligrosas, En la línea de fuego y Being John Malkovich, es conocido por su versatilidad, así como por su labor como director galardonado en teatro y ópera. Malkovich ha firmado montajes laureados con distinciones como el Premio Molière en Francia y el Evening Standard en Londres.

Su vinculación con la memoria y los derechos humanos se consolidó a través de trabajos escénicos vinculados al prólogo de Ernesto Sábato para el informe Nunca Más, uno de los documentos fundacionales de la memoria democrática argentina.

La obra está basada en
La obra está basada en textos de Roberto Bolaño y pone en escena la historia de un aviador-poeta

La base textual de El Infame Ramírez Hoffman pertenece al escritor chileno Roberto Bolaño, considerado uno de los autores más influyentes de la literatura en castellano reciente. Su obra, caracterizada por el retrato de la violencia y el exilio marcados por la dictadura pinochetista, surgió de una experiencia directa con el miedo y la represión en Chile.

Sobre aquellos años, Bolaño rememoró: “Cada noche te podían matar; no sabías qué podía ocurrir.” Su literatura, atravesada por la arbitrariedad del poder y el terrorismo de Estado, se convirtió en una denuncia sistemática de los crímenes del régimen y en un testimonio de la historia política del Cono Sur.

[Fotos: Mohai Balázs / prensa DK Group]

