Cultura

Marta Minujín invita a jugar al público de Madrid

La artista se presenta como parte del proyecto ‘Let’s Play. Juguemos en el mundo’, en el Museo de Artes Decoraritvas, en el marco de Bienalsur

Guardar
Marta Minujín invita a jugar
Marta Minujín invita a jugar al público de Madrid

La artista argentina Marta Minujín expondrá en Madrid a partir del 27 de noviembre una instalación lumínica en el Museo Nacional de Artes Decorativas, como parte del proyecto ‘Let’s Play. Juguemos en el mundo’ de la quinta edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur (BIENALSUR).

La obra de Minujín, concebida especialmente para el museo madrileño, propone una experiencia perceptiva intensa que altera la lectura del espacio y de la colección histórica, junto a otras dos instalaciones inmersivas de la artista que se presentan simultáneamente en Buenos Aires y Riyadh, Arabia Saudita.

Minujín, figura clave del arte del siglo XX, es una de las más destacadas artistas conceptuales de Argentina, reconocida a nivel internacional desde mediados del siglo pasado por sus intervenciones públicas con estructuras monumentales que luego se desarman y sus partes pueden ser distribuidas entre el público.

Marta Minujín en "Let's play"
Marta Minujín en "Let's play" en Muntref

En ‘Let’s Play’ retoma elementos emblemáticos de su trayectoria -las esculturas blandas, el color estridente, la luz de neón y la inmersión sensorial- reinterpretándolos para cada uno de los capítulos del proyecto.

Según Diana Wechsler, directora artística de BIENALSUR y curadora de ‘Let’s Play’, la artista integra una de las curadurías “expandidas”, que se desarrollan como capítulos autónomos de un mismo concepto distribuidos por el mapa global de la bienal.

En Buenos Aires, el MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo Hotel de Inmigrantes presenta ‘Implosión!’, un cubo digital que envuelve al visitante en el ya clásico patrón de rayas utilizado por Minujín desde los años 60.

Marta Minujin (prensa Cultura CABA)
Marta Minujin (prensa Cultura CABA)

La instalación, acompañada por una banda sonora original, reinterpreta en clave digital la histórica Soft Gallery que la artista presentó en Washington en 1973.

En Riyadh, el Museo de Arte Contemporáneo de Arabia Saudita (SAMoCA) exhibe ‘Escultura de los sueños, rayas y colores’, una obra inflable perteneciente a la serie ‘Golosinas emocionales’.

Concebida como una “anti-escultura” por su carácter blando y transitable, invita a recorrerla mientras los cantos de aves sudamericanas generan lo que Wechsler define como “una migración poética” en el espacio expositivo.

Sebastián Gordin
Sebastián Gordin

Este capítulo de la exposición reúne junto a Minujin a Fikret Atay (SWE), Jonathas de Andrade (BRA), Sebastián Gordin (ARG), Bashaer Hawsawi (SAU), Glenda León (CUB), Marcelino Melo (BRA), Silvia Rivas (ARG), Erwin Wurm (AUT) y Aimée Zito Lema (NLD), en una serie de intervenciones en el espacio del museo que apuntan a redescubrir lúdicamente su colección.

BIENALSUR, iniciativa nacida hace diez años en la Universidad Nacional de Tres de Febrero de Argentina, en 2025 abarca más de 19.000 kilómetros y 70 ciudades de los cinco continentes.

Glenda León
Glenda León

Minujín fue ganadora de la beca Guggenheim, colaboró con el estadounidense Andy Warhol y algunas de sus obras, que combinan la instalación, el happening y la tecnología, son exhibidas en museos como el MoMA y el Metropolitan de Nueva York, el Centro Pompidou de París o el Reina Sofía de Madrid.

Por otro lado, el 26 de noviembre, en CentroCentro 10044 tendrá lugar el conversatorio “Artistas en el Centro”, que reúne artistas que eligen Madrid como ciudad dónde hacer base para vivir o trabajar. Con la participación de Gabriela Bettini (ARG/ESP), Nicolás Cox (CHL), Glenda León (CUB), Valeria Maculan (ARG), Santiago Colombo Migliorero (ARG), Raúl Silva Cuevas (PER) y la moderación de Cristina Lucas (ESP) y Aurora Carmenate Diaz (CUB).

Temas Relacionados

BienalsurMarta Minujínarte

Últimas Noticias

“El código Da Vinci” se convierte en experiencia inmersiva global

La exitosa novela de Dan Brown será adaptada a una instalación sensorial de gran escala, combinando arte, tecnología y narrativa bajo la dirección de Massimiliano Siccardi, creador de la experiencia Van Gogh

“El código Da Vinci” se

Cómo se escribe: operación Lanza del Sur en el Caribe y el Pacífico oriental, claves de redacción

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Cómo se escribe: operación Lanza

Javier Argüello: “Somos mucho más que datos que pueden ser capturados en un sistema de almacenamiento”

Nació en Chile, creció en Argentina y vive en España. Autor de varios libros, el último es “El día que inventamos la realidad”, un recorrido desde el inicio de la idea de Historia hasta un futuro hecho de IA

Javier Argüello: “Somos mucho más

Legado espiritual en las Barrancas de San Isidro: un libro recoge la historia y memoria de la Quinta Elortondo-Armstrong

Se presentó en el Cudes una obra sobre el patrimonio material e inmaterial del establecimiento, que pasó de residencia veraniega familiar a instituto de formación religiosa

Legado espiritual en las Barrancas

Jan Kerouac, la hija rebelde de Jack Kerouac, vuelve a escena

La reedición de “Baby Driver”, su novela más importante, rescata la voz de una escritora que enfrentó una existencia turbulenta, marcada por la ausencia paterna y experiencias extremas en la contracultura estadounidense

Jan Kerouac, la hija rebelde
DEPORTES
El conmovedor mensaje de Messi

El conmovedor mensaje de Messi tras la muerte de Omar Souto, el histórico gerente de la Selección: “Nunca te vamos a olvidar”

Racing y River Plate animarán un apasionante duelo por el pase a cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Una ucraniana rompió el récord mundial de apnea sin aletas: así fue su impresionante inmersión en un paraíso caribeño

El impactante nuevo récord de Lionel Messi: se convirtió en el máximo asistidor de la historia del fútbol

El entrenador de Los Pumas denunció que un jugador de Inglaterra lo agredió tras el partido: “Matón”

TELESHOW
El tenso cruce entre Sofía

El tenso cruce entre Sofía Martínez y Damián Betular en Masterchef: “Me molestan las falsas buenas”

Melody Luz le hizo frente a las críticas sobre su hija Venezia: “Fracasada”

La China Suárez contó qué le enseña Mauro Icardi en una faceta íntima en Turquía

El viaje de aventuras de Wanda Nara a Salta: paseos en helicóptero, plantaciones de bananos y disfrute al máximo

El conmovedor discurso de Hernán Lirio con su perro Ramoncito en los Martín Fierro Latino: “Le daban 2 años de vida”

INFOBAE AMÉRICA

El responsable de la lucha

El responsable de la lucha contra las drogas de Bolivia confirmó el retorno de la DEA al país

COP30 de Belém: América Latina y el Caribe en el centro del mapa geopolítico global de sostenibilidad

Fuegos artificiales y globos metálicos provocan cortes de energía y ponen en riesgo la seguridad durante celebraciones de fin de año

Por qué proponen usar otros indicadores de la obesidad en América Latina

Las aerolíneas chinas suspendieron vuelos en 12 rutas a Japón tras el aumento de la tensión diplomática