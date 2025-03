Claudia Piñeiro: “Me inquieta el clima de agresividad y violencia en Argentina”

Claudia Piñeiro participó de la Feria del Libro de Londres (Foto: EFE/The London Book Fair)

La escritora Claudia Piñeiro expresa en Londres su inquietud ante el “clima de agresividad y violencia” que se respira en Argentina, sobre todo en lo que respecta a las mujeres y el colectivo LGTB, cuestiones que le “atraviesan” y que, por tanto, aborda ampliamente en su obra.

Referente en su país en la lucha por temas de género, Piñeiro (Burzaco, Buenos Aires, 1960) ha participado en la Feria del Libro de Londres 2025. Allí ha formado parte del llamado cuarteto de ‘autores del día’, lo que le resulta “interesante” en un mercado dominado por la literatura sajona o asiática, según dice en entrevista con EFE.

“Que la Feria de Londres le dé un día especial al autor internacional, más allá de que me hayan elegido a mí, que me da mucha alegría y mucho honor, es algo interesante y, sobre todo, que hayan elegido a un autor de habla hispana”, comenta.

Piñeiro se muestra ilusionada acerca de su próximo proyecto, La muerte ajena, que se publicará previsiblemente en mayo en Argentina -donde lo presentará durante la feria del libro de Buenos Aires- y en España, entre otros lugares.

Se trata de historia de “dos hermanas que no se conocen porque su padre armó dos familias diferentes” y en la que “una muere al principio de la novela y la otra, periodista, averigua que su hermana era trabajadora sexual y quiere investigar qué es lo que pasó”. Un argumento que la autora aprovecha para ahondar en las relaciones entre el poder y el sexo.

Activista por los derechos de la mujer

Activista inquieta e implicada, Piñeiro no oculta su malestar por el actual contexto político crispado en Argentina a raíz de algunas medidas implementadas por el Gobierno de Javier Milei.

“Me inquietan muchas cosas, el clima de agresividad y violencia que hay continuamente, la situación de muchas personas que están muy mal en Argentina, como los jubilados, gente que no tiene trabajo, muchísima gente que está durmiendo en la calle y, en particular, la situación de las mujeres, de los grupos LGTB y de la cultura”, lamenta.

Esas problemáticas aparecen de manera recurrente en los argumentos que teje en sus obras, historias que le “interesan”, conflictos que se le cruzan en su día a día, situaciones injustas sobre derechos de las mujeres, violencia de género, temas que “aparecen”, que le “atraviesan y preocupan”.

Con una abultada trayectoria literaria y traducida a varios idiomas, la también guionista de televisión acumula reconocimientos por novelas “de ficción”, según recalca, aunque a veces estén nutridas con elementos prestados de su vida.

“Mis libros no son de autoficción, mis libros son ficciones, son personajes que no soy yo, aunque yo le preste algo de mí”, aclara.

Sin embargo, admite que en Escribir un silencio (2023), compilación de artículos y ensayos de la autora, escribe “más desde lo personal” hasta el punto de que muchas veces aparece en ese libro quién es ella, su familia, sus hijos.

Sus historias cuentan con una legión de seguidores y han dado ya el salto al ámbito audiovisual. Elena sabe, por la que quedó finalista del prestigioso premio literario Booker Internacional en 2022, fue adaptada a un thriller televisivo y El tiempo de las moscas va camino de convertirse en una miniserie para Netflix.

Para Piñeiro es un halago que sus tramas sean elegidas para ser plasmadas a otros formatos y asegura que le gusta que las adaptaciones “no sean idénticas al libro, que cada uno ponga de su parte creativa”.

“Es interesante, desde mi punto de vista -reflexiona-, ver cómo el director, los guionistas, etc, decidieron cambiar mi historia, mezclarla, sacar nuevas entradas y salidas de esa historia para contarlo de una manera que es muy distinta”.

Cara al futuro, la autora cree que seguirá escribiendo mientras continúe “teniendo ganas”, siempre abordando “cosas diferentes, tratando de que la próxima (novela) no sea exactamente igual a lo anterior, superar cosas que me parece que no estuvieron bien. Mientras me pase eso -dice- seguiré escribiendo”.