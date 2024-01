“Medio y Medio”, el festival del verano que une la música de tres naciones

El Kuelgue en Medio y Medio

La familia Ferreres quería un local con buena gastronomía y buena música frente al mar. Soñaban con un festival donde pudieran escuchar a Rubén Rada, Skay, Fabi Cantilo, Kiko Veneno o María Gadú. Querían que ese lugar de Punta Ballena, a pocos minutos de Casa Pueblo y del centro de Punta del Este, pero mucho más tranquilo y reparado, fuera una sede musical para tres países: Uruguay, Argentina y Brasil, donde lleguen los artistas clásicos y representantes las nuevas generaciones. Con el paso del tiempo, también, querían que ese festival fuera como un faro en el calendario de los festivales de verano.

El festival Medio y Medio, ese sueño de los Ferreres, cumple este año su edición número 28. Dura dos meses y en continuado. Empezó a fines de 2023 con la celebración de los 80 años del maestro Hugo Fattoruso. Finalizará con Chacho Ramos, un héroe popular de la música tropical uruguaya, con una orquesta de catorce músicos militando el sonido caribeño. Este sábado se presenta Dillom, un artista que llega por primera vez al festival y simboliza con sus sonidos urbanos, una renovación la programación. Le seguirán, entre una grilla de cuarenta artistas, Gustavo Cordera, Skay Beilinson, Leo Rizzi, Agarrate Catalina, Antílopez, Turf, Paulinho Moska y María Gadú, Muerdo, Purahei Soul, Chico César, Peyote Asesino y el mencionado Chacho Ramos.

“Desde la curaduría la idea es que sea un viaje. Construir un camino musical de cuarenta conciertos que tenga un recorrido por diversos géneros. Pasar de ver un solista a una orquesta, o pasar de un show de rock a un concierto de jazz, y de un artista megapopular a uno más de nicho. Más allá que hay gente que vendrá por un artista puntual, la idea es que sí cortabas una quincena de estos dos meses de verano, en cualquier lugar que cortes, puedas tener el concepto del festival”, dice Leandro Quiroga Ferreres, director artístico del festival Medio y Medio, y uno de los dueños del local en Punta Ballena.

Hugo Fattoruso y Litto Nebbia, dos de los grandes músicos que participaron del festival a lo largo de su historia

El encuentro que fue mutando con el paso del tiempo se basa en una programación que abraza el eclecticismo musical y la calidad de los artistas. Históricamente por el festival pasaron grandes clásicos como Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Charly García, Fernando Cabrera, Martín Buscaglia, Rubén Rada, Jaime Roos, o el Cuarteto de Nos. Pero allí, también, se configuraron encuentros cumbre como el de las cantoras María Gadú, Liliana Herrero y Silvia Pérez Cruz, el año pasado.

La persistencia a lo largo del tiempo permitió que se incorporaron otros sonidos bajo el mismo paraguas conceptual. “Últimamente en los últimos cuatro años, salimos a la búsqueda de lo que para mí serán los nuevos clásicos. No solo la idea es poner artistas jóvenes o de las nuevas generaciones, entre los 20 y los 40, si no que me interesa ver quienes intuimos que se vienen a quedar por muchos años. Para mí esos son artistas como Catriel, Dillom o Usted Señálemelo. Hay mucho de estos artistas que tramos que van a ser relevantes para la cultura regional”, dice Ferreres.

El festival se fue construyendo durante estas ediciones con un formato similar: un escenario ubicado en un predio para unas setecientas personas, lo que permite ver a grandes artistas a poca distancia, y con un concepto más de festival boutique. Este año las líneas de programación se fueron abriendo incluso a otros artistas populares como Axel, o Coti, más cercanos al pop y la balada, así como en otros años estuvieron Miranda. También llegaron debutantes al festival como El Kuelgue, que viene creciendo en audiencia en Uruguay. “Este año es mayoritaria la porción de artistas que vienen por primera vez al festival”, dice el programador.

Anita Álvarez de Toledo, Gustavo Cerati y Jaime Roos durante una edición de Medio y Medio

Santi Martínez, tecladista y compositor de El Kuelgue -banda que vivió la experiencia del festival-, en la primera quincena de enero, cuenta: “El festival estuvo muy bueno y nunca habíamos tocado”.

Medio y Medio ya tiene su leyenda. Nosotros lo conocíamos porque muchos artistas grosos han tocado allí. Ibamos por las calles de Punta del Este y veíamos en los carteles, —además de bandas con las que compartimos escenas generacionalmente—, a Chico César, el Pelado Cordera, o Fattoruso, y eso es muy bueno. Aparte se da mucho en Uruguay que la gente tiene ganas de escuchar música. En cada bolichito hay gente tocando y disfrutando de eso por más experimental que pueda ser la propuesta. Le gusta consumir todo tipo de música”.

Fito Páez, otro de los grandes nombres del festival

Cada año hay un país invitado. En esta edición es España. Si bien el festival, en ediciones anteriores tuvo la presencia de músicos como Albert Plá y Pedro Guerra, la apuesta de esta edición 2024 fue recurrir a otra generación como Pedro Pastor y el Jose, artistas que trabajan el territorio de la canción de autor. También llegan en febrero Leo Rizzi, un músico dúctil y contemporáneo, que puede juguetear con el trap y el pop indie, que se presenta el 8 de febrero, o Antilopez, que es la primera vez que cruza el continente. El dúo de Huelva, integrado por José Félix López García (Félix) y Miguel Ángel Márquez Cáceres (Migue), pueden pasar de la rumba pop a la canción italiana con desparpajo y frescura, serán los teloneros del crédito local, la murga uruguaya Agarrate Catalina, el 9 y 10 de febrero, durante el feriado de carnaval.

El fin de fiesta del festival será el fin de semana con Peyote Asesino y Chacho Ramos, dos extremos de la música popular uruguaya: Peyote fue la pionera del hip hop uruguayo -integrado por el productor Juan Campodónico (Bajofondo)- y Ramos, es una leyenda de la música tropical.

En las costas de Punta Ballena, a pocos minutos de Casa Pueblo y el centro de Punta del Este, se erige el festival Medio y Medio

“Simbólicamente, Chacho sería como una Mona Jiménez de la Argentina. Además, que tiene una orquesta increíble, digna de las grandes orquestas caribeñas, y queríamos poner todo eso en valor”, dice Leandro Quiroga Ferreres.

A unos cien metros del mar, el festival Medio y Medio es todo lo que alguna vez soñó la familia Ferreres y se hizo realidad.

[Fotos: gentileza Medio y Medio]