Pedro Chemes y su testimonio sinfónico de Malvinas: “Me encanta organizar todo, pero después el arte te pasa por arriba”

“Sentía que la música académica o la popular, desde el lugar que yo la trato, no tenían una representación en el tema Malvinas, así que me propuse hacer algo para cubrir ese hueco”. Así sintetiza Pedro Chemes el punto de partida del Poema Sinfónico Coral Malvinas, que este miércoles 5 de abril a las 20 será estrenado en el Auditorio Nacional del CCK por la Orquesta Sinfónica Nacional junto al Coro Nacional de Música Argentina.

Con una extensa trayectoria de trabajo y exploración en ese terreno en el cual ambos estilos musicales que menciona se mezclan, confunden y complementan nutriéndose en la tradición de la música argentina al mismo tiempo que en las vanguardias del siglo pasado, en Malvinas, una obra compuesta de tres movimientos con un poema de Oscar Conde en el último, el compositor, pianista y guitarrista apunta a conjugar en tiempo presente la historia colectiva y la personal.

“Es verdad que me he movido en distintos terrenos, pero creo que en esta última época estoy logrando una síntesis. Se van juntando solos. Y uno va desarrollando lenguajes, o más bien un lenguaje, propio. Fue un trabajo muy fuerte e intenso, porque de alguna manera como que uno revive su propia historia”, explica Chemes, que resalta la presencia que la cuestión Malvinas tiene a nivel popular, “hasta en los cantos de las canchas, en los colectivos…”

La hora de asumir los riesgos

—¿Por qué creés que el tema no estaba representado en la música académica?

—Creo que la música académica no está dialogando. Tenés tanto caudal… Vamos a ser sinceros: esta obra va al lado de la Cuarta de Brahms. Entonces, se te viene como una cosa encima que te deja preguntándote “ahora qué hago”.

—Con ese criterio, en el folclore o el tango también hay toda una obra detrás.

—Pero la música académica es muy rigurosa, ha llegado a niveles muy altos y puede terminar siendo un peso. Al mismo tiempo, si uno se formó toda la vida, también en algún momento tiene que arriesgar.

—Me pregunto si a veces no tiene que ver más bien con una actitud de cierta parte del público, que prefiere la comodidad de quedarse en lo conocido y no abrir las orejas, la cabeza y la sensibilidad a nuevas obras y sonidos.

Orquesta Sinfónica Nacional (Foto: Georgina Garcia)

—Recuerdo que en el marco de un abono muy conocido, vino al Teatro Colón Pierre Boulez con su grupo, que era maravilloso. Entre las obras del programa había algo de Stravinsky y de otros compositores que miraban hacia adelante pero que no eran extremos. Sin embargo, parte del Colón se fue en la mitad del concierto. Es cierto que hay un tema con parte del público, que no está abierto.

—Pero, modestamente, creo que si salimos a la calle… Cuando se hizo la misa -Chemes habla de su obra “El pan compartido”- vinieron los padres de unos amiguitos que jugaban con mi hijo en Argentinos (Juniors). Y está bien que se hizo en una iglesia, pero la gente estaba como que habían bajado los marcianos, ¡y no los mataron! (Risas) ¡Estuvo buenísimo! Quién sabe, también se trata de los lugares a los que vas, o dónde lo presentás. En ese sentido el CCK es muy piola, porque es muy receptivo. Yo nunca había visto un concierto de órgano lleno, y ahí sí. Creo que cuando se da la conexión, la cosa funciona.

Una deuda por saldar

—Decías que la obra te permitió repasar tu propia historia. Sos de la clase ‘64, así que estuviste con un pie en el escalón de los trenes que salían para el Sur, en el ‘82.

—Con un pie en el escalón… Mi familia la pasó muy mal durante la época de la dictadura, y Malvinas fue una gran contradicción. Recuerdo haber ido a las dos marchas de la CGT, anteriormente. La del 30 de marzo y otra que hubo a San Cayetano, y de pronto pasó esto…

Una madre vinculada a la militancia barrial, un padre históricamente ligado al peronismo y una militancia estudiantil lo pusieron a Chemes en una encrucijada. “Si hubiera sido otra cosa habría ido de voluntario. Con esos tipos, no podía. Entonces me generó una cosa muy dolorosa, porque sentía que había gente raspando mi generación que se estaba jugando el pellejo y yo estaba durmiendo en mi camita en casa. De ahí me quedó una deuda muy fuerte con todo eso”, admite.

Ligado al arte desde muy chico por factores familiares, tras un breve período de rebeldía, entre los 17 y los 18, Pedro retomó el camino que lo trajo hasta su presente artístico, en el que aquel entorno doméstico mantiene un rol activo: “Mi casa era una casa de escultores, músicos… Y ahora, cuando me pongo a escribir música recuerdo el taller de cerámica, cómo era construir una pieza, cómo sostenerla. Todo eso lo siento presente; está todo muy cerquita”.

—¿Cuándo se te hizo manifiesta esa sensación de estar en deuda con los soldados que fueron a pelear a las Islas Malvinas?

—Cuando estaban allá y yo acá; y más aún con ese regreso triste, al ver que nadie les daba bola. Cada vez que los veía pidiendo en el tren… Además, el tema Malvinas estaba muy ligado al tema de la Dictadura. Entonces, no se diferenciaba bien una cosa de la otra. También con compañeros del colegio que habían vuelto, algunos mutilados… Me parecía todo de un nivel de injusticia profundo. Malvinas es un hecho muy determinante para nosotros, para la historia de nuestra generación; porque la otra es la de mi madre o mi padre, que nosotros continuamos. Hablo de la otra historia, la de la Dictadura y su previa, que nos acompañó como hasta los 16 o 17.

Pedro Chemes: “Me encanta organizar todo, pero después el arte te pasa por arriba”

El testimonio y la soberanía cultural

—En un texto que acompaña la gacetilla, Santiago Giordano dice que es preferible no definir tu obra como homenaje. ¿Cómo la definimos?

—Santiago tiene una virtud de poder expresar en palabras mucho mejor que uno; yo creo que es un testimonio. Eso es lo que quiero dejar, desde el lugar que me pertenece. Al mismo tiempo, valoro enormemente esto que pasó con el fútbol, con tanta presencia. Pero para mí, Malvinas es algo triste y doloroso. Es algo feo que pasó en la familia. ¿Qué hacés con eso? ¿Lo tapás, lo olvidás o elaborás? Porque, además, está presente. Y yo creo que la música académica peca de aislarse del mundo. Fíjate que la Sinfónica tocaba el Réquiem de (Hector) Berlioz. Flaco, ¿no tenés un compositor acá, aunque sea medio malo? (Risas)

—En el mismo texto aparece el concepto de “soberanía cultural”, que por un lado resulta interesante como reivindicación de una identidad artística propia, pero que también choca contra la idea del arte como un espacio en el que se puedan diluir esas diferencias.

—Eso es, seguramente, parte de una discusión muy profunda, ideológica. Pero que vos tengas personalidad no significa que no puedas juntarte con el otro, que puedas dialogar y te puedas considerar hasta hermano. No tengo que pensar igual. Pero, eso de pensar en un mundo sin fronteras, donde todos somos iguales… no. Yo creo que lo bueno es poder dialogar, comunicarse .

—Pero, ¿cómo se construye una soberanía artística?

—En principio, no tiene que caer en un nacionalismo. Yo dije un poco eso de soberanía cultural; no es pour la gallerie, pero es un poco… Yo vengo laburando mucho en esto, y es algo serio. Creo, y quizá me quedo solo en la tribuna, que la Argentina tiene posibilidades de desarrollar lenguajes con sus elementos tradicionales, que son muy ricos rítmicamente, pero que tienen que romper con cierta lógica que tiene que ver con la tonalidad. Vengo hace mucho insistiendo sobre eso, trabajando y componiendo, y me parece que es ese momento de abandonar un poco esas cosas. No puede ser que la tonalidad sea el único factor, y que en todo casi se recurra a un atonalismo cada vez más elemental, como yendo para atrás. Creo que nuestra música, desde ese punto de vista, se puede enriquecer muchísimo. Además, yo estoy muy en contacto, o trato de estarlo, con las escuelas de fines de siglo XX, que son muy ricas y te dan una libertad muy grande para la creación. Pero eso no se construye solo mirándose el ombligo, sino abriendo y tratando de crear algo que te represente.

Federico Sardella, director de la Orquesta Sinfónica Nacional

—Alguien me decía hace un tiempo que las músicas de fines de siglo XX rompieron un poco con cierto monopolio de la atonalidad como vanguardia, que se había impuesto en parte de la primera mitad, y que había como un intento de recuperar parte de una cuestión melódica previa.

—Hay algo de eso pero es discutible. Creo que ahí hubo una tirada para atrás. Siempre pasa en la historia. Qué se yo…

Aturdido y con un plan abierto a lo inesperado

—Cuando creás una obra que tiene que ver con un tema popular, o más bien una causa de la envergadura de Malvinas, ¿pensás en quién va a escucharlo a punto de negociar la complejidad de tu lenguaje con una accesibilidad que le permita a una mayor cantidad de gente acercarse a tu obra?

—Mirá: no es que lo hice adrede, pero siento que hay lugares de la obra en los que, por ejemplo, usé un poco el tango para expresar la soledad de las madre -me imaginé a una madrecita sola, con su hijo allá-, y el dolor que debió haber sufrido. O lo de usar el chamamé, que es una música muy afectiva… Pero yo lo siento así. A mí me gusta escuchar eso y siento la libertad de poder entremezclar texturas. Cuando lo hice, partí un poco de las acuarelas de Paul Klee que vas a ver que tiene un plano que se cruza con otro -no sé cómo lo logra- y que entonces se van dando distintos planos que no pierden su estructura pero se entrecruzan. Un poco desde ahí es que hice el planteo de la obra. Compuse un chamamé, para lo cual estudié un montón sobre música litoraleña, te meto un tango con una estructura basada en la técnica de racimo, que son grupos de notitas chiquitas que vas trasponiendo y para nada te da un centro tonal… Pero lo hice porque expresivamente me servía. No porque lo tuviera planeado, sino porque lo sentí así. Igual, estoy en un momento en el que estoy como mareado. No sé dónde ubicarme.

—¿Cómo es eso?

—Estoy totalmente desubicado, y creo que todas estas cosas son como cuando eras chico y te metías en la ola, no para barrenarla sino que te revolcaba, parecía que te ahogabas, salías y querías volver, porque en el fondo lo disfrutaste. Y hay algo de eso en haberme metido en este berenjenal.

En pocos minutos, Chemes transitará los pocos metros que nos separan del CCK para reencontrarse con Francisco Sardella, la batuta elegida para dirigir a la Sinfónica Nacional en el estreno de su obra, para el segundo ensayo con el cuerpo orquestal a pleno. Será el propio Sardella el que resaltará el valor de trabajar con el compositor ahí, al alcance de la mano para cualquier ajuste. Sobre todo en una partitura con tantos cambios de climas como los que se perciben a lo largo de los tres movimientos que componen el Poema Sinfónico Coral Malvinas.

Coro Nacional de Música Argentina

El compositor asume que haber abordado un tema tan delicado a la vez que algo incómodo pero que indudablemente se mantiene a flor de piel en una enorme proporción de los argentinos le allanó parte del camino para que su música llegue al escenario del CCK. Pero enseguida explica no fue algo buscado. “Yo no lo hice a propósito, pero había un agujero”, advierte. Y enseguida destaca el aprendizaje que le significó ingresar a un mundo que no conocía del todo.

“Venía trabajando con solistas de la Filarmónica de Buenos Aires, de la Orquesta Estable del Argentino de La Plata, gente con la cual he empezado como a trabajar y se interesa en mis obras; el Grupo Vocal de Difusión, dirigido por Mariano Moruja es un coro de puta madre… Pero nunca había trabajado con un organismo tan grande. Además, te imaginás, como que te duele acá la nuca”, dice Chemes.

—Son un montón de músicos que evalúan la obra al mismo tiempo.

—Son un montón. Pero sentí que había diálogo. Me parece que vieron algo ahí, que les atrajo. Tal vez haya algunos que me estén puteando, pero siento que pasó algo.

—La obra está dividida en tres movimientos: “I La ida”; “II El hundimiento del Belgrano y otras batallas”; “III Vidala del regreso”. ¿Tenías un plan definido de que fuera así antes de sentarte a componer, o fue lo que la dinámica te fue imponiendo?

—Se fue dando un poco sobre la marcha, pero había un plan. A mí me encanta hacer planes, organizar todo, aunque después es como que el arte te pasa por arriba. ¡Como la ola! Te metiste al agua acá y cuando saliste ya estabas en otro balneario. Siempre hay algo preestablecido, y me encantaría ser unos de esos compositores que manejan y controlan todo, pero nunca lo logro. Siempre termino siendo instrumento de algo, más que el artífice.

* La Orquesta Sinfónica Nacional se presenta junto al Coro Nacional de Música Argentina, con Federico Sardella como director invitado. El repertorio comprende obras de Aaron Copland (Fanfarria para un hombre común), Pedro Chemes (Poema Sinfónico Coral Malvinas) y Johannes Brahms (Sinfonía N°4 en Mi menor), el miércoles 5 de abril a las 20 en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, en Sarmiento 151. La entrada es libre y gratuita y las localidades se pueden gestionar en la web a partir del lunes 3 de abril, a las 12. También habrá un cupo de localidades que se entregarán de modo presencial el mismo día de la actividad, desde las 14, en la boletería del CCK, hasta agotar la capacidad de la sala. El concierto será transmitido en vivo a través de radio Sonido Cultura.

