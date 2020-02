—Sí, claro que lo pienso, pero después me acuerdo que está todo muy sucio, muy corrupto: concursos arreglados, publicaciones de favor, el status quo porteño que publica para ir a cócteles. Y después digo: ‘Ah, no me importa nada, me chupa un huevo. Voy a hacer lo que se me cante, como siempre, si igual siempre voy a tener que laburar’. Y creo que es una cuota de libertad eso. Yo no tuve esa cuna, no puedo llamar a nadie, si me lo aceptan me lo aceptan, sino no. La cultura está muy sucia si escribís pensando con la puerta abierta, así vas a chocar contra esa mochila de la literatura universal. Es muy difícil escribir con esa mochila de la literatura mundial. Como hablábamos antes: el libro del año no es el libro del año, es el que ganó en las redes sociales, porque ciertas personas lograron que se imponga. El libro del año es ese chiquitito, ese que muy rara vez se impone, a veces sí. Y sobre todo el sistema de novedades: en realidad el libro tiene que tener una vida mucho más larga. Melville, en vida, vendió 500 ejemplares de Moby Dick. Después se transformó en Moby Dick. Pero en vida fue un fracaso técnicamente para el mercado. También pienso eso que dijo Twain, que la masa es tonta, el individuo es inteligente. Cuando todos van atrás de un libro... no sé. Cuando era librero en el Splendid intentaba vender a rajatablas en primer libro de Samanta Schweblin, El núcleo del disturbio, pero no lo compraba nadie. Y yo era un gran vendedor de libros, y no lo digo yo, lo dicen las ventas. No me lo aceptaban y me decían ‘¿es alemana?’ ‘No, no, es argentina y escribe muy bien’. No me lo aceptaba nadie. Hoy sale carísimo en Mercado Libre y no se reedita, no sé por qué, lo cual es absurdo.