Convenio internacional permitirá a empresas costarricenses acceder a fondos de hasta USD 140 mil para ampliar sus operaciones

Nuevo programa prevé respaldar a compañías con operaciones sólidas y busca facilitar su expansión en mercados nacionales e internacionales

Organizaciones interesadas deberán cumplir con requisitos de legalidad y demostrar ingresos y actividad comercial suficiente para optar por el respaldo económico contempladoFuente: MEIC

Las empresas costarricenses consolidadas que buscan ampliar su alcance, ahora podrán acceder a un cofinanciamiento no reembolsable de hasta ₡70 millones, orientado a acelerar innovaciones en los sectores agritech y fintech.

Esta iniciativa, promovida conjuntamente por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de Costa Rica y el fondo internacional LuxAid Challenge Fund (LCF) de Luxemburgo, tiene como propósito cerrar la brecha de crecimiento que afrontan los emprendimientos tecnológicos en la región y respaldar propuestas con impacto directo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El plazo de postulación para acceder a estos fondos estará habilitado hasta el 30 de marzo de 2026. Según informó el MEIC, la convocatoria se dirige a empresas que ya cuentan con ingresos consolidados, clientes estables y que, lejos de estar en etapa de prueba, requieren apoyo financiero para escalar sus soluciones, acceder a nuevos mercados y fortalecer su impacto.

De acuerdo con Charles Schmit, encargado de negocios de la Embajada de Luxemburgo en Costa Rica, “el LuxAid Challenge Fund es un instrumento clave de la cooperación al desarrollo de Luxemburgo, diseñado para fomentar la innovación impulsada localmente que contribuya al crecimiento sostenible e inclusivo, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. Schmit añadió que se trata de una herramienta concebida para movilizar al sector privado, fortalecer ecosistemas empresariales y reducir la brecha que enfrentan los pioneros.

Patricia Rojas, ministra del MEIC, fue enfática en el impacto que tendrá este fondo en empresas costarricenses que deseen crecer fuera o dentro del país. Fuente: MEIC

La ministra del MEIC, Patricia Rojas Morales, destacó el valor estratégico de la apuesta: “El LuxAid Challenge Fund representa una oportunidad para que los emprendimientos consolidados puedan escalar sus soluciones, generar empleo y aportar al desarrollo sostenible del país”, sostuvo Rojas. El programa busca identificar tres o cuatro empresas locales que presenten proyectos viables para un escalamiento ágil y con resultados tangibles en el plazo de uno o dos años, con cobertura de hasta un 70% del costo total de las iniciativas.

Frank Wolff, representante regional para América Latina y el Caribe de la agencia LuxDev, puntualizó la rigurosidad y amplitud del mecanismo de apoyo desarrollado: “LuxAid Challenge Fund (LCF), LuxDev ha desarrollado una metodología integral que abarca todo el proceso, desde las convocatorias de propuestas hasta la evaluación y el seguimiento”, explicó Wolff, remarcando que la metodología ha sido aplicada en cinco países y veintiún proyectos. La postulación constituye además una herramienta de análisis y reflexión para las empresas participantes, lo que aporta transparencia y valor al ecosistema empresarial.

Alianza entre MEIC y LCF pretende seleccionar entre tres y cuatro firmas locales con potencial de crecimiento notable y propiciar el desarrollo sostenible dentro del sector privado. Fuente: MEIC

Las condiciones para postularse requieren que las firmas estén legalmente constituidas en Costa Rica entre el 1 de junio de 2021 y el 1 de junio de 2025, tengan al menos dos empleados en nómina y hayan demostrado ingresos comerciales con su producto o servicio innovador durante al menos tres meses antes del 31 de diciembre de 2025. Además, deben haber recibido menos de EUR€300,000 (₡175,620,000) en financiación externa en los últimos tres años y estar en condiciones de aportar al menos un 30% de cofinanciamiento propio al proyecto.

El modelo implica que únicamente se considerarán propuestas cuyo foco principal esté en tecnologías aplicadas a la agricultura y sistemas alimentarios, o bien servicios e inclusión financiera. El fondo otorga entre EUR€50,000 y EUR€120,000 (₡29,550,000 y ₡70,920,000) por iniciativa seleccionada.

Convocatoria está dirigida a emprendimientos formalmente establecidos que requieran capital para intensificar operaciones, diversificar su base de clientes y aumentar el alcance de sus soluciones. Fuente: MEIC

La plataforma de inscripción oficial ya se encuentra habilitada, y el 26 de febrero a las 10:00, hora local, se ofrecerá un webinario explicativo sobre el proceso. Como parte del apoyo, las empresas elegidas recibirán acompañamiento técnico especializado en medición de resultados, fortalecimiento de modelo de negocio y preparación para eventuales rondas de inversión futura.

Toda la información sobre la convocatoria, criterios de elegibilidad y calendario de actividades puede consultarse en el portal oficial https://www.luxaidbusiness4impact.lu/es/opencall-lcf-costarica

