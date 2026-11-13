Senadora lanzó ‘firmatón’ ciudadana contra el aumento al 19% del IVA sobre el concentrado para perros y gatos: “Con mi comida no”

(equipo de prensa Esmeralda Hernández-César Carrión/Presidencia-Esmeralda Hernández/sitio web)

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La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández lanzó una campaña de recolección de apoyos para pedir que se elimine el IVA del 19% sobre alimentos para animales incluido, según su denuncia, en el proyecto conocido como Ley de Rescate Fiscal.

La congresista informó que la iniciativa superó las 10 mil firmas durante sus primeras dos horas de funcionamiento.

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La senadora busca que esos respaldos acompañen una proposición para modificar el artículo 42 de la iniciativa, que, de acuerdo con el comunicado, elevaría del 5% al 19% el impuesto sobre concentrados, comida húmeda y suplementos alimenticios para perros, gatos y otros animales.

La campaña busca modificar un artículo de la Ley de Rescate Fiscal del Gobierno De la Espriella

La iniciativa fue denominada #ConMiComidaNo y está disponible en la plataforma digital de la senadora.

Hernández sostuvo que el aumento tributario afectaría a los hogares que conviven con animales y a organizaciones dedicadas al rescate y cuidado de ejemplares abandonados.

Para la congresista, datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indican que siete de cada 10 familias en Colombia tienen al menos un perro o gato. En las cifras que se refiere en el comunicado se estima que hay más de 13 millones de hogares con animales de compañía en el país.

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Hernández afirmó que el cambio en la tarifa del IVA elevaría el gasto mensual de las familias. Como ejemplo, señaló que un bulto de 10 kilogramos de alimento para animales, con un precio actual de $108.000, pasaría a costar cerca de $123.000 si entra en vigor el gravamen del 19%.

(Esmeralda Hernández/sitio web)

La senadora añadió que el valor de un kilogramo comprado al granel subiría de $ 10.800 a más de $ 12.300, según sus cálculos.

Esmeralda Hernández calculó aumentos anuales para hogares con perros y gatos

De acuerdo con la proyección expuesta por Hernández, un hogar con dos perros medianos podría asumir un incremento anual de cerca de $400.000 en la compra de alimento.

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En una vivienda con un perro y un gato, el aumento sería de unos $353.000 al año.

“El mismo bolsillo golpeado dos veces”, expuso la congresista al referirse al impacto que tendría la medida sobre los gastos familiares.

Hernández alertó que el alza podría afectar la compra de alimento para animales, reducir las adopciones e incrementar el abandono, y añadió que los refugios y albergues enfrentarían mayores costos para mantener a los animales bajo su cuidado.

La congresista citó cifras sobre cuatro localidades de Bogotá —Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Kennedy— y sostuvo que en esas zonas podrían verse afectadas más de 476 mil familias que conviven con animales.

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Los refugios y albergues también quedarían afectados, según Hernández

La senadora indicó que los refugios que albergan cientos de animales rescatados o abandonados serían uno de los sectores con mayor exposición al aumento del impuesto.

La medida podría dificultar el sostenimiento de esas organizaciones y limitar su capacidad para recibir nuevos casos, advirtió la congresista.

“Disparará los abandonos y desincentivará las adopciones”, contó Hernández, que pidió a los ciudadanos participar en la recolección de firmas para respaldar su proposición legislativa.

El proyecto de ley deberá continuar su trámite en el Congreso, donde se definirá el contenido final del artículo que regula la tarifa aplicable a los alimentos para animales.

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La senadora anunció que buscará modificar esa disposición con el apoyo de la campaña ciudadana.

La dirección web es https://esmeraldahernandez.com/app/firmas/