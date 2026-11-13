Colombia

Renunció Jaime Uribe a la gerencia del Fondo Milagro tras fuerte regaño de Abelardo de la Espriella sobre millonarios salarios

La salida del funcionario se produjo después de que el presidente rechazó de manera pública los salarios definidos para la nómina inicial de la entidad, que sumaba cerca de $765 millones mensuales para 27 personas

Jaime Andrés Uribe renunció a la gerencia del Fondo Milagro
Jaime Andrés Uribe renunció a la gerencia del Fondo Milagro, tras la polémica derivada por la reconvención del presidente Abelardo de la Espriella (Suministrada a Infobae Colombia)
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Jaime Andrés Uribe Tamayo, que se desempeñaba como gerente del Fondo Milagro, renunció en la tarde del viernes 13 de noviembre de 2026 luego de que el presidente Abelardo de la Espriella desautorizara los salarios fijados para los funcionarios del mecanismo creado para canalizar recursos de las zonas afectadas por el terremoto.

La salida de Uribe Tamayo, que tenía un salario de $39,4 millones, se registró mientras el Gobierno calcula pérdidas materiales cercanas a $50 billones por el sismo y estima que las donaciones anunciadas representan menos del 10% de los recursos requeridos para la recuperación.

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella designó al empresario Jaime Andrés Uribe Tamayo como gerente del Fondo Milagro tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto. (@Rodrigo_Lara_/X)
Jaime Andrés Uribe dio un paso al costado tras casi solo 84 días al frente del Fondo Milagro para la reconstrucción. (@Rodrigo_Lara_/X)

Después de conocerse las remuneraciones de la entidad, De la Espriella publicó un mensaje en X en el que fijó su posición. “Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad. No los autorizo. He ordenado revertir ese despropósito de inmediato”, afirmó el mandatario.

Abelardo de la Espriella le aceptó la renuncia al gerente del Fondo Milagro

Al respecto, el propio jefe de Estado, a través de su perfil de X, en el que había expresado su molestia, informó que aceptó la renuncia del director del Fondo Milagro, luego de haberla solicitado.

Era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles”, dijo frente a esta decisión.

Y dijo que su administración reconocerá eventuales fallas. “Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato”, señaló el primer mandatario, que reconoció que “no soy infalible”, pero dijo tener el “carácter, la determinación y los mecanismos de control para corregir lo que haya que corregir”.

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Abelardo de la Espriella aceptó la renuncia de Jaime Andrés Beltrán
El presidente Abelardo de la Espriella aceptó la renuncia de Jaime Andrés Beltrán como gerente del Fondo Milagro (@ABDELAESPRIELLA/X)

De la misma manera, De la Espriella indicó que los funcionarios estarán sujetos a evaluaciones permanentes y que deberán ajustarse a sus directrices. “Aquí nadie tiene el puesto asegurado”, expresó el presidente, antes de anticipar que en las próximas horas anunciará quién asumirá la dirección del Fondo Milagro.

Frente a esta dimisión, y durante la presentación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el Congreso, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, fue consultado sobre la salida del gerente.

“Usted me está informando, no tengo información al respecto”, remarcó el jefe de la cartera política.

La nómina inicial del fondo rondaba los $765 millones mensuales

Jaime Uribe figuraba con una remuneración mensual de $39.441.454, de acuerdo con la respuesta del Fondo Milagro a un derecho de petición presentado por la senadora Kamelia Zuluaga. El monto superaba en cerca de $8,67 millones el salario estimado para un ministro del Gobierno nacional en 2026, fijado en $30.770.246 mensuales.

Publicación de Abelardo de la Espriella sobre los sueldos del Fondo Milagro
A través de su perfil de X, el presidente Abelardo de la Espriella desautorizó los salarios fijados en el Fondo Milagro y anunció la aplicación de medidas de austeridad para atender a las víctimas del terremoto. (@ABDELAESPRIELLA/X)

Con corte al 9 de noviembre, había 27 personas vinculadas formalmente a través de Fiducoldex, sociedad encargada de la administración y la contratación laboral del fondo. Entre los mayores pagos aparecían los del secretario privado del gerente y del director jurídico y de contratación, con $36 millones mensuales cada uno.

Algunas coordinaciones alcanzaban pagos cercanos a $33 millones, en una estructura salarial correspondía a la fase inicial del mecanismo y podía ser modificada antes de que comenzara su operación plena, en medio de las críticas que ha causado las demoras de la atención en las zonas que han sufrido daños por la emergencia.

La administración busca materiales para reparar viviendas afectadas y convocó a los colombianos a visitar el municipio caldense, donde el terremoto dejó daños en hogares, comercios y escuelas - crédito suministrada a Infobae
El terremoto del 10 de agosto dejó afectaciones en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó, como zonas más afectadas. (Suministrada a Infobae Colombia)

El senador Kevin Gómez, que también hace parte de la colectividad, había citado a Uribe a un debate de control político y cuestionó los costos del organigrama del Fondo. El congresista indicó que el fondo proyectaba 130 cargos y que su nómina podría superar los $ 1.200 millones mensuales, sin incluir los costos de la fiducia.

El modelo, que está inspirado en el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, creado después del terremoto de Armenia de 1999, denominado Forec, representa un gran reto para la administración nacional, pues tendrá que agilizar la entrega de recursos para la reconstrucción, en una tragedia de grandes proporciones.

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