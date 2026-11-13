Siguen definiéndose los ponentes para el trámite de la Ley de Rescate Fiscal: estos son los congresistas designados en la Comisión Cuarta de la Cámara

El equipo de ponentes está integrado por representantes del Pacto Histórico, Partido de la U, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Verde y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) (Isaac Bechara/Presidencia de la República y Sofía Toscano/Colprensa)

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La Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes ya designó a los congresistas que participarán en la elaboración de la ponencia para el primer debate de la Ley de Rescate Fiscal. La decisión se suma a la conformación del equipo de ponentes en la otra comisión económica y hace parte de los acuerdos alcanzados para que el proyecto tenga una discusión con representación de diferentes partidos políticos.

En la Cámara, el representante conservador Guillermo Ignacio Alvira Acosta fue designado coordinador de los ponentes. El grupo estará integrado por:

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Andrea Camila Vargas de la Hoz , del Pacto Histórico.

Carlos Gumercindo De la Peña Durán , del Partido de la U.

Chadan Francisco Rosado Taylor , del Centro Democrático.

David Pinilla Calero , del Partido Liberal.

John Edgar Pérez Rojas , de Cambio Radical.

María Janeth Sabogal Robles , representante de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) por Tolima.

Santiago Osorio Marín, del Partido Verde.

La designación quedó consignada en una comunicación interna del 13 de noviembre de 2026, firmada por Raúl Fernando Rodríguez Rincón, secretario general de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente, en la que se informa que los congresistas fueron nombrados para coordinar y presentar la ponencia del Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara y 328 de 2026 Senado.

La designación se formalizó mediante una comunicación interna del 13 de noviembre de 2026, firmada por el secretario general de la Comisión Cuarta (Cámara de Representantes)

En el Senado, los primeros nombramientos se conocieron el 10 de noviembre. David Barguil, del Partido Conservador, fue designado ponente en la Comisión Tercera, mientras que Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, quedó a cargo de esa labor en la Comisión Cuarta. Ambos tendrán responsabilidades en la construcción de las ponencias para el debate de la iniciativa en las comisiones económicas.

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Gobierno modificó su posición sobre los ponentes

La conformación de los equipos se produjo después de varios cuestionamientos a la intención inicial del Gobierno de limitar la designación de ponentes a congresistas cercanos al Ejecutivo.

En un primer momento, la propuesta contemplaba que David Barguil, del Partido Conservador, fuera el único ponente en la Comisión Tercera del Senado y que otro congresista afín al oficialismo asumiera esa responsabilidad en la Cámara. La posibilidad generó reparos de diferentes sectores políticos, que cuestionaron la falta de participación de otras colectividades en la elaboración de la ponencia.

La controversia también estuvo relacionada con la ruta legislativa que debía seguir el proyecto. Mientras el Ejecutivo buscaba avanzar con su discusión en las comisiones terceras, desde distintos sectores del Congreso se defendió la participación de las comisiones económicas terceras y cuartas de ambas cámaras.

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Uno de los principales puntos de discusión de la iniciativa es el posible incremento del IVA y sus eventuales efectos sobre los consumidores y el presupuesto de los hogares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de las críticas, el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y representantes de distintas bancadas sostuvieron una reunión en la que avanzaron en un acuerdo para ampliar la participación política en el estudio de la iniciativa. El encuentro permitió establecer condiciones para que más congresistas pudieran intervenir en la elaboración de la ponencia y presentar observaciones y alternativas al articulado.

El senador del Centro Democrático Hernán Cadavid respaldó la decisión del Ejecutivo y destacó la importancia de garantizar la participación de diferentes posiciones políticas. “Esta decisión permitirá una mayor pluralidad en el debate y garantiza que distintas posiciones puedan ser escuchadas. Mañana (jueves 12 de noviembre), en nuestra reunión de bancada, estudiaremos las propuestas y las alternativas que no afecten a la clase media”, manifestó.

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Uno de los principales puntos de discusión de la iniciativa es el posible incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por sus efectos sobre los consumidores, el presupuesto de los hogares y la actividad económica.

Dudas sobre el trámite legislativo

Un concepto de la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa recomendó que el proyecto fuera estudiado por las comisiones económicas terceras y cuartas del Senado y la Cámara (Colprensa)

Paralelamente a la conformación de los equipos de ponentes, continúa la discusión sobre las comisiones que deben conocer el proyecto. Frente a este asunto, la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso emitió un concepto el 10 de noviembre, a solicitud del presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara, Alexander Harley Bermúdez Lasso.

El documento recomendó que la iniciativa fuera repartida a las comisiones económicas terceras y cuartas del Senado y la Cámara para su primer debate, teniendo en cuenta que el proyecto no contempla únicamente modificaciones tributarias, sino también disposiciones relacionadas con la reserva de ley orgánica del Presupuesto General de la Nación.

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El concepto invoca el artículo 346 de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley 3 de 1992 para sustentar la competencia de las comisiones económicas terceras y cuartas. No obstante, establece que el trámite y las votaciones de los artículos relacionados con impuestos deben comenzar en la Comisión Tercera de la Cámara, en cumplimiento del artículo 154 de la Constitución.

Con los nombramientos en el Senado y la designación de los integrantes de la Comisión Cuarta de la Cámara, avanza la conformación de los equipos encargados de estudiar la ley de rescate fiscal, una iniciativa que deberá surtir su discusión legislativa en medio de las diferencias entre las bancadas sobre sus medidas tributarias y fiscales.

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