Colombia

Jorge Luis Alfonso López, hijo de la empresaria Enilce López, pidió protección por amenazas en su contra tras su captura en Barranquilla: “Me quieren matar por un negocio de mi madre”

El hoy detenido sostuvo que entregará información a las autoridades si ocurre algún ataque contra él o sus familiares

Jorge Luis Alfonso López pide protección desde un centro médico y asegura que revelará nexos de Enilce López - crédito @darcyquinnr/X

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Jorge Luis Alfonso López, conocido como “El Gatico” e hijo de la fallecida empresaria Enilce López Romero, “la Gata”, quien fuera condenada por asesinato y nexos con grupos paramilitares, difundió un mensaje en el que pidió protección para él y su familia y aseguró que teme ser asesinado.

“Me quieren matar por una negociación que hizo mi madre, Emilce Rosario López Romero, con unos empresarios”, afirmó Alfonso López en la declaración, fechada el 30 de octubre de 2026.

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El hombre sostuvo que entregará información a las autoridades si ocurre algún ataque contra él o sus familiares. “Si algo me pasa o a algún miembro de mi familia, sean mis hermanos, mis hijos, mi esposa, hay unas personas que tienen pruebas para entregarles a las autoridades competentes”.

Alfonso López también señaló que dispone de material para sustentar sus denuncias. “Estoy dispuesto a entregar pruebas documentales, de audio y fílmicas de todo lo ocurrido y por qué quieren asesinarme”, dijo.

El controvertido político colombiano, hijo de 'La Gata', sigue acumulando procesos judiciales por diversos crímenes, incluyendo la muerte de un periodista y corrupción masiva en su administración - crédito Colprensa
El controvertido político colombiano, hijo de 'La Gata', sigue acumulando procesos judiciales por diversos crímenes, incluyendo la muerte de un periodista y corrupción masiva en su administración - crédito Colprensa

Las acusaciones contra terceros que incluye la declaración requieren verificación judicial, por lo que no deben presentarse como hechos establecidos.

Recapturaron en Barranquilla a alias “El Gatico” por un homicidio ocurrido en 1997

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía lo había recapturado el jueves 29 de octubre en una clínica de Barranquilla.

La detención está relacionada con el homicidio de Guillermo Montero Carpio, líder social y campesino de Sucre, asesinado en 1997 en Sincelejo. El crimen ocurrió en un local de chance donde Alfonso López se desempeñaba como gerente. Las autoridades deberán determinar su eventual responsabilidad en esos hechos.

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La recaptura se produjo diez meses después de que el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Barranquilla le concediera la libertad condicional, el 29 de diciembre de 2025. La decisión tuvo en cuenta descuentos de pena por estudio, trabajo y buen comportamiento. En enero, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó investigar a la jueza que autorizó el beneficio.

El auto judicial que concede la libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, alias ‘Gatico’, hijo de ‘La Gata’, y genera polémica - crédito red social X
El auto judicial que concede la libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, alias ‘Gatico’, hijo de ‘La Gata’, y genera polémica - crédito red social X

Alfonso López cumplía una condena de 29 años por homicidio agravado y concierto para delinquir, impuesta en 2014 por el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins. El comunicador, que investigaba a “El Gatico”, fue asesinado en febrero de 2005, cuando López era alcalde de Magangué, Bolívar. Antes de obtener la libertad condicional, había permanecido 14 años en prisión.

Alias “El Gatico” también figura en investigaciones por sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares y por posibles irregularidades en contratación pública. Según reveló Semana, la Fiscalía estudia trasladar el nuevo proceso fuera de Barranquilla ante las dudas por los beneficios judiciales que habría recibido.

En 2023, López buscó ser incluido como gestor de paz dentro de la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con versiones conocidas entonces, habría pagado cerca de $500 millones a abogados para tramitar su ingreso al proceso. Un juzgado le concedió la libertad tras una solicitud sustentada en esa designación, pero la Casa de Nariño aclaró que su condición de gestor de paz no implicaba su excarcelación. López regresó a prisión.

Atentado en IPS Medicenter de Barranquilla al parecer iba dirigido al hijo de la gata, Jorge Luis Alfonso López - crédito AP
Atentado en IPS Medicenter de Barranquilla al parecer iba dirigido al hijo de la gata, Jorge Luis Alfonso López - crédito AP

En 2024, hombres armados dispararon contra Eduar Yesid Montero, escolta de alias “El Gatico”, en Mediclínica. Las autoridades investigaron si el ataque tenía como objetivo a Alfonso López.

La situación de Alfonso López vuelve a quedar bajo escrutinio judicial tras su recaptura y las advertencias que divulgó sobre posibles riesgos contra su vida y la de sus familaires y seres queridos. Mientras las autoridades avanzan en la investigación por el homicidio de Guillermo Montero Carpio y evalúan las denuncias contenidas en su declaración, el exalcalde permanece a disposición de la justicia.

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