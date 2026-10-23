Colombia

Proyecto para comprar vivienda sin cuota inicial aplicaría a hogares con ingresos de menos de $3,5 millones: quiénes serían los beneficiados

La iniciativa legislativa prevé subsidios estatales de $50 millones y préstamos hipotecarios para adquirir inmuebles de interés prioritario, destinados a familias que ganen menos de $3,5 millones mensuales

Mauricio Cárdenas fue ministro de Hacienda entre el 3 de septiembre de 2012 y el 7 de agosto de 2018 - crédito @MauricioCard/X
El exministro Mauricio Cárdenas impulsa un proyecto de ley para que hogares con ingresos menores a 3,5 millones de pesos compren vivienda sin cuota inicial - crédito @MauricioCard/X
Guardar

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas explicó que el proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes busca que hogares con ingresos inferiores a $3,5 millones puedan adquirir vivienda nueva sin aportar recursos para la cuota inicial.

La propuesta contempla aportes estatales, créditos con tasa subsidiada y garantías para facilitar el acceso de trabajadores informales al sistema financiero.

PUBLICIDAD

La iniciativa, presentada junto con el movimiento Avanza Colombia y el Partido Conservador, plantea un esquema para viviendas de interés prioritario con un valor de $150 millones.

El Gobierno nacional, las gobernaciones o las alcaldías podrían destinar $50 millones por unidad habitacional para cubrir el pago inicial, mientras que la familia asumiría un préstamo por los $100 millones restantes.

Según Cárdenas, el programa está dirigido a personas que hoy no logran reunir los recursos exigidos para ingresar a los planes de vivienda existentes. “El gran problema de muchas familias colombianas es que no les alcanza la plata para ahorrar”, afirmó el exministro en declaraciones a Noticias RCN.

PUBLICIDAD

Los bancos privados de Colombia ofrecerán créditos de vivienda al 8% efectivo anual para los damnificados por el terremoto - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Los créditos hipotecarios contemplan plazos de hasta 30 años con una tasa anual del 7% y cuotas mensuales cercanas a los $700.000 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los puntos centrales del proyecto es la inclusión de trabajadores informales, como vendedores ambulantes, taxistas y personas que trabajan por cuenta propia. El texto propone que los créditos cuenten con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías (FNG), con el objetivo de reducir el riesgo para las entidades financieras.

Cárdenas aseguró que esa garantía permitiría que los bancos otorguen préstamos a personas que no cuentan con certificados laborales ni contratos formales. “Así los bancos no van a tener argumentos y razones para negarle el crédito a los informales”, dijo.

El proyecto también plantea que las entidades financieras evalúen la capacidad de pago de los solicitantes informales a partir de la información de sus transacciones en plataformas digitales. Esa alternativa reemplazaría, en esos casos, la certificación laboral que suelen exigir los bancos para aprobar un crédito.

La propuesta no reemplazaría a Mi Casa Ya, según Cárdenas

El sector de la construcción en Colombia se beneficia del impulso económico mediante los subsidios habitacionales - crédito Colprensa
La iniciativa operará de forma independiente al programa Mi Casa Ya, el cual atiende a familias con ingresos superiores a $3,5 millones - crédito Colprensa

El exministro sostuvo que el nuevo mecanismo no eliminaría programas como Mi Casa Ya, sino que estaría dirigido a una población distinta. Según explicó, ese programa exige que las familias dispongan de una cuota inicial que puede superar los $ 30 millones, una condición que excluye a hogares con ingresos cercanos al salario mínimo.

Para Cárdenas, Mi Casa Ya continuaría dirigido a personas con ingresos superiores a $3,5 millones, mientras que el proyecto radicado buscaría atender a quienes no tienen capacidad de ahorro, aunque puedan asumir una cuota mensual similar al arriendo.

La cantidad de beneficiarios dependería de los recursos que asignen las entidades territoriales y el Gobierno nacional. Cárdenas dijo que el mecanismo podría financiar desde 50 mil hasta 400 mil soluciones de vivienda, según la disponibilidad presupuestal.

El proyecto prevé créditos al 7% anual y cuotas cercanas a $700.000

La iniciativa propone subsidios de hasta 30 salarios mínimos para facilitar la compra de vivienda de interés prioritario - crédito @SecreCamaraCol/X
La propuesta proyecta financiar entre 50 mil y 400 mil viviendas con aportes del Gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías - crédito @SecreCamaraCol/X

La propuesta establece que los créditos hipotecarios tendrían una tasa de interés anual del 7% y plazos de hasta 30 años. De acuerdo con los cálculos expuestos por Cárdenas, un préstamo por $100 millones tendría cuotas mensuales aproximadas de $700.000.

El exfuncionario sostuvo que ese valor es similar al que pagan numerosos hogares de estratos uno y dos por concepto de arriendo. “En vez de pagar arriendo, paga esa cuota”, señaló durante la entrevista.

Las viviendas incluidas en el modelo serían de 42 metros cuadrados, con sala, comedor, dos habitaciones y baño. Cárdenas indicó que, en algunas ciudades, podrían contar con patio.

El proyecto ya fue radicado en la Cámara de Representantes

Cárdenas informó que la iniciativa fue presentada como el Proyecto de Ley 455 de Cámara. El siguiente paso será la designación de ponentes en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, donde comenzará el trámite legislativo.

El proyecto requerirá la aprobación del Congreso y la posterior sanción presidencial para convertirse en ley. Después, el Gobierno deberá definir los recursos destinados a la cobertura de las cuotas iniciales y a las garantías de los créditos.

Temas Relacionados

Mauricio CárdenasCuota inicialCompra de viviendaCámara de RepresentantesColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Por no pagar el arriendo ordenaron embargo de una ‘influencer’ en Cali y terminó capturada por porte ilegal de armas: le incautaron un fusil y dos pistolas

La creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra fue detenida luego de que las autoridades llevaron a cabo el procedimiento por orden judicial en su vivienda ubicada en Pance

Por no pagar el arriendo ordenaron embargo de una ‘influencer’ en Cali y terminó capturada por porte ilegal de armas: le incautaron un fusil y dos pistolas

Chontico Día resultados de hoy viernes 23 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy viernes 23 de octubre, esta fue la jugada ganadora

El cantante Giovanny Ayala aseguró que comenzará a publicar contenido para adultos: “Por problemas economicos”

El cantante de música popular apareció con una bata, habló de una decisión tomada por problemas económicos y prometió publicar su primer video pronto

El cantante Giovanny Ayala aseguró que comenzará a publicar contenido para adultos: “Por problemas economicos”

Esposa de Rodrigo Lara señaló a Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, por la salida de su pareja del Ministerio del Interior: “No le ‘siguió la cuerda’”

María José Valenzuela se sumó a los señalamientos que hizo el congresista del Pacto Histórico José Luis Bohórquez

Esposa de Rodrigo Lara señaló a Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, por la salida de su pareja del Ministerio del Interior: “No le ‘siguió la cuerda’”

Contraloría ‘rajó’ el Plan de Desarrollo de Gustavo Petro: fue el peor en ejecución de los últimos tres gobiernos

El balance, presentado por el vicecontralor Francisco José Chaux, identificó retrasos en compromisos asociados con la reforma agraria, el acceso al agua potable en zonas rurales, la salud pública, las políticas para jóvenes, la sustitución de cultivos y los acuerdos con pueblos étnicos

Contraloría ‘rajó’ el Plan de Desarrollo de Gustavo Petro: fue el peor en ejecución de los últimos tres gobiernos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

El cantante Giovanny Ayala aseguró que comenzará a publicar contenido para adultos: “Por problemas economicos”

El cantante Giovanny Ayala aseguró que comenzará a publicar contenido para adultos: “Por problemas economicos”

Por qué Juan Pablo Raba aseguró que su matrimonio con Mónica Fonseca es su “más grande reto”

Manuel Teodoro habló de su lucha contra el alcoholismo: “Lo hice para no morirme”

Marcela Reyes reapareció tras los escándalos de su pareja, alias Pichi, que se hizo operar en la cárcel, y los señalamientos de la madre de B King

Elizabeth Loaiza aseguró se va a clonar para crear una muñeca de silicona que funcionará con inteligencia artificial: “Tiene todas las partes del cuerpo en látex”

Deportes

Palmeiras vs. Estudiantes: fecha y dónde ver la gran final de la Copa Libertadores con los colombianos Jhon Arias y Edwuin Cetré

Palmeiras vs. Estudiantes: fecha y dónde ver la gran final de la Copa Libertadores con los colombianos Jhon Arias y Edwuin Cetré

Alcalde Alejandro Char mostró los cambios del Metropolitano para la final de Copa Sudamericana Boca Juniors-Atlético Mineiro

Edwuin Cetré tuvo insólito momento en la tanda de penaltis entre Flamengo y Estudiantes por las semis de Copa Libertadores: qué pasó

Así va la renovación de la nómina de Atlético Nacional para la temporada 2027: tres jugadores seguirían en el Verdolaga

Los colombianos Luis Díaz y Luis Suárez entre los 100 mejores futbolistas del mundo en la temporada 2025-2026, según la revista española Marca