Proyecto para comprar vivienda sin cuota inicial aplicaría a hogares con ingresos de menos de $3,5 millones: quiénes serían los beneficiados

El exministro Mauricio Cárdenas impulsa un proyecto de ley para que hogares con ingresos menores a 3,5 millones de pesos compren vivienda sin cuota inicial - crédito @MauricioCard/X

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El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas explicó que el proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes busca que hogares con ingresos inferiores a $3,5 millones puedan adquirir vivienda nueva sin aportar recursos para la cuota inicial.

La propuesta contempla aportes estatales, créditos con tasa subsidiada y garantías para facilitar el acceso de trabajadores informales al sistema financiero.

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La iniciativa, presentada junto con el movimiento Avanza Colombia y el Partido Conservador, plantea un esquema para viviendas de interés prioritario con un valor de $150 millones.

El Gobierno nacional, las gobernaciones o las alcaldías podrían destinar $50 millones por unidad habitacional para cubrir el pago inicial, mientras que la familia asumiría un préstamo por los $100 millones restantes.

Según Cárdenas, el programa está dirigido a personas que hoy no logran reunir los recursos exigidos para ingresar a los planes de vivienda existentes. “El gran problema de muchas familias colombianas es que no les alcanza la plata para ahorrar”, afirmó el exministro en declaraciones a Noticias RCN.

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Los créditos hipotecarios contemplan plazos de hasta 30 años con una tasa anual del 7% y cuotas mensuales cercanas a los $700.000 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los puntos centrales del proyecto es la inclusión de trabajadores informales, como vendedores ambulantes, taxistas y personas que trabajan por cuenta propia. El texto propone que los créditos cuenten con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías (FNG), con el objetivo de reducir el riesgo para las entidades financieras.

Cárdenas aseguró que esa garantía permitiría que los bancos otorguen préstamos a personas que no cuentan con certificados laborales ni contratos formales. “Así los bancos no van a tener argumentos y razones para negarle el crédito a los informales”, dijo.

El proyecto también plantea que las entidades financieras evalúen la capacidad de pago de los solicitantes informales a partir de la información de sus transacciones en plataformas digitales. Esa alternativa reemplazaría, en esos casos, la certificación laboral que suelen exigir los bancos para aprobar un crédito.

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La propuesta no reemplazaría a Mi Casa Ya, según Cárdenas

La iniciativa operará de forma independiente al programa Mi Casa Ya, el cual atiende a familias con ingresos superiores a $3,5 millones - crédito Colprensa

El exministro sostuvo que el nuevo mecanismo no eliminaría programas como Mi Casa Ya, sino que estaría dirigido a una población distinta. Según explicó, ese programa exige que las familias dispongan de una cuota inicial que puede superar los $ 30 millones, una condición que excluye a hogares con ingresos cercanos al salario mínimo.

Para Cárdenas, Mi Casa Ya continuaría dirigido a personas con ingresos superiores a $3,5 millones, mientras que el proyecto radicado buscaría atender a quienes no tienen capacidad de ahorro, aunque puedan asumir una cuota mensual similar al arriendo.

La cantidad de beneficiarios dependería de los recursos que asignen las entidades territoriales y el Gobierno nacional. Cárdenas dijo que el mecanismo podría financiar desde 50 mil hasta 400 mil soluciones de vivienda, según la disponibilidad presupuestal.

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El proyecto prevé créditos al 7% anual y cuotas cercanas a $700.000

La propuesta proyecta financiar entre 50 mil y 400 mil viviendas con aportes del Gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías - crédito @SecreCamaraCol/X

La propuesta establece que los créditos hipotecarios tendrían una tasa de interés anual del 7% y plazos de hasta 30 años. De acuerdo con los cálculos expuestos por Cárdenas, un préstamo por $100 millones tendría cuotas mensuales aproximadas de $700.000.

El exfuncionario sostuvo que ese valor es similar al que pagan numerosos hogares de estratos uno y dos por concepto de arriendo. “En vez de pagar arriendo, paga esa cuota”, señaló durante la entrevista.

Las viviendas incluidas en el modelo serían de 42 metros cuadrados, con sala, comedor, dos habitaciones y baño. Cárdenas indicó que, en algunas ciudades, podrían contar con patio.

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El proyecto ya fue radicado en la Cámara de Representantes

Cárdenas informó que la iniciativa fue presentada como el Proyecto de Ley 455 de Cámara. El siguiente paso será la designación de ponentes en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, donde comenzará el trámite legislativo.

El proyecto requerirá la aprobación del Congreso y la posterior sanción presidencial para convertirse en ley. Después, el Gobierno deberá definir los recursos destinados a la cobertura de las cuotas iniciales y a las garantías de los créditos.