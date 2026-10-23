Colombia

Por no pagar el arriendo ordenaron embargo de una ‘influencer’ en Cali y terminó capturada por porte ilegal de armas: le incautaron un fusil y dos pistolas

La creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra fue detenida luego de que las autoridades llevaron a cabo el procedimiento por orden judicial en su vivienda ubicada en Pance

La mujer tenía en su propiedad tres armas de fuego - crédito Fiscalía
La mujer tenía en su propiedad tres armas de fuego - crédito Fiscalía
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Una diligencia de embargo por presunto incumplimiento de arriendo derivó en la captura de Wendy Jeanette Durán Bocanegra, una creadora de contenido digital que tendrá que responder ante la Fiscalía cómo llegaron a su poder varias armas de fuego que los agentes encontraron en su domicilio.

El hallazgo de tres armas, municiones y divisas en su vivienda del sector de Pance, en Cali, provocó que la mujer fuera enviada a un centro carcelario luego de que un juez penal de control de garantías le impusiera medida de aseguramiento.

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El operativo se originó a partir de una orden judicial de carácter civil, y en medio de la inspección de un clóset en el inmueble todo el procedimiento cambió de naturaleza.

Efectivo de la Policía Nacional encontraron material bélico que la propia Durán Bocanegra reconoció no tener autorización para poseer, lo que determinó su captura en flagrancia.

Entre los elementos incautados se encontraban un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense, y que como explicó el ente investigador en su informe oficial, no forma parte del inventario de la fuerza pública colombiana (bajo tutela de Indumil), dos pistolas Glock calibre 9 mm con sus respectivos cargadores, y 977 cartuchos calibre 5.56, y que se suelen utilizar de forma habitual en armas de largo alcance.

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El allanamiento a la vivienda también arrojó accesorios tácticos: dos miras holográficas, un adaptador de luz y láser, y un cargador adicional con 35 cartuchos.

Junto al armamento, las autoridades hallaron USD 4.844 en efectivo, una máquina contadora de billetes, dos básculas de precisión, dos computadores portátiles, un teléfono celular y estupefacientes.

El caso quedó en manos de un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, que lideró la audiencia de legalización de captura de la influencer.

La Fiscalía precisó que las investigaciones continúan para determinar si Durán Bocanegra tuvo participación en otros hechos delictivos, y para establecer tanto la procedencia como el destino previsto de los elementos hallados en la vivienda, y se le imputaron cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

La creadora de contenido no aceptó cargos y permanece tras las rejas mientras avanza su proceso judicial.

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